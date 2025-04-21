Wir befinden uns inmitten eines grundlegenden Wandels der Arbeitsweise. In der Zukunft der Arbeit analysieren autonome KI-Agenten Informationen, treffen sie Entscheidungen und handeln sie im Auftrag ihrer menschlichen Kolleg:innen – wodurch deren Fähigkeiten und Kapazitäten erheblich verbessert werden. Und genau diese Vision setzen Slack und Salesforce um.

Unser neuer Bericht KI-Agenten sind der Katalysator für eine grenzenlose Belegschaft zeigt einen bedeutenden Wandel bei der Einführung und Wirkung von KI bei der Arbeit. Wir haben mehr als 20.000 Wissensarbeitende in 15 Ländern befragt – von Führungskräften über Teamleiter:innen bis hin zu einzelnen Mitarbeitenden – um zu erfahren, ob die Nutzung von generativen KI-Tools zu einer höheren Produktivität und mehr Zeit für strategische, menschliche Arbeit geführt hat.

Um Führungskräften, die diesen Wandel gestalten, praktische Erkenntnisse zu liefern, haben wir mehr als ein Dutzend Führungspersonen in der Tech-Branche gebeten, vorherzusagen, in welche Richtung sich KI-gestützte Belegschaften als Nächstes entwickeln werden. Zu unseren Interviewpartner:innen gehören:

IBM

Deloitte

Box

Writer

Canva

Rexera

MIMIT Health

Envato

ManTech

McLeod Cranes

ezCater

Plative

Straker

Eine Vision wurde in unseren Interviews deutlich: In der Zukunft der Arbeit werden Menschen Seite an Seite mit digitalen Arbeitskräften zusammenarbeiten. Universelle KI-Chatbots und -Copilots gehören mittlerweile zum Alltag, aber autonome Agenten mit klar definierten Rollen erfüllen jetzt die Produktivitätsversprechen der vorherigen KI-Begeisterungswelle. Um diese Revolution voll auszuschöpfen, müssen Unternehmen in Agenten investieren, die digitale Arbeit unterstützen und die für Mitarbeitende, die bei der Einführung von KI zunächst zögerlich waren, einfach zu handhaben sind.

Lies weiter, um die wichtigsten Erkenntnisse zu sehen, und lade jetzt den Bericht herunter, um dir ein umfassendes Bild zu machen.

„Frühe Anwender:innen von autonomen Agenten werden nicht nur von Produktivitätssteigerungen profitieren, sondern auch einen Vorteil bei der Gewinnung und Bindung von Spitzentalenten haben.” Greg Vert KI für Human Capital Leader, Deloitte

Wichtige Erkenntnisse aus unserem Bericht über Agenten

Autonome Agenten mit klar definierten Rollen erfüllen bereits die Produktivitätsversprechen der KI.

Mit spezifischen Rollen und sicheren Richtlinien können Agenten Daten analysieren, Entscheidungen treffen und im Namen von Benutzer:innen handeln. Mitarbeitende, die mit Agenten arbeiten, sind laut unserer Umfrage mit 72 % höherer Wahrscheinlichkeit der Meinung, dass sie sich bei ihrer Arbeit „sehr produktiv” fühlen. Sie verbringen ihre Zeit anders als ihre Kolleg:innen, da sie mehr kreative Arbeit leisten und neue Fähigkeiten entwickeln. Je allgegenwärtiger und vertrauenswürdiger Agenten werden, desto mehr Zeit werden sie sparen und Mitarbeitenden Zeit für hochwertige strategische Aufgaben schenken.

Greg Vert, Deloittes Leiter des KI für Humankapital-Bereichs, sieht diese Transformation als Wettbewerbsvorteil: „Frühe Anwender:innen autonomer Agenten werden nicht nur von Produktivitätssteigerungen profitieren, sondern auch einen Vorteil bei der Gewinnung und Bindung von Spitzentalenten haben. Hochleistungsfähige Kreative, Entwickler:innen und Wissenschaftler:innen werden Organisationen mit agentenbasierter KI suchen, um ihre Zeit für ansprechende, erfüllende Arbeit zu nutzen und sich bei der Arbeit wohler zu fühlen ."

Agenten tauchen zu einem günstigen Zeitpunkt auf, da allgemeine Lösungen wie Chatbots und Copilots sowohl in Bezug auf ihre Auswirkungen als auch ihre Nutzung weitgehend enttäuscht haben.

Nach dem anfänglichen Popularitätsschub ist die Nutzung allgemeiner KI-Tools wie Chatbots und Copilots zurückgegangen. Unsere Forschung zeigt, dass das Engagement früher KI-Anwender:innen deutlich nachgelassen hat, was auch dem Gartner Hype Cycle entspricht.



Viele Mitarbeitende kehren wegen mangelndem Vertrauen, fehlender Schulung und unklaren Anwendungsfällen zu manuellen Prozessen zurück. „KI wurde anfangs vielleicht überhyped, aber die meisten Menschen unterschätzen ihre langfristigen Auswirkungen”, sagt Michael Peeler, Leiter von GTM Analytik und Engineering bei IBM. „Am allerwichtigsten ist es jetzt, damit zu experimentieren."



Unternehmen haben die Möglichkeit, diese Herausforderungen proaktiv anzugehen und ihre Mitarbeitenden zu befähigen, mit spezialisierten, verantwortungsbewussten, vertrauenswürdigen und kollaborativen KI-Agenten zu experimentieren.

Unternehmen müssen in eine digitale Arbeitsplattform investieren, die Mitarbeitenden, die KI bisher nur zögerlich angenommen haben, ihre Nutzung erleichert.

Jedes Team hat mehr Arbeit zu erledigen als Ressourcen verfügbar sind, was zu Backlogs, Verzögerungen, Ineffizienz und schlechten Interaktionen mit Kund:innen führt. Viele Teams haben sich der KI zugewandt, um Hilfe zu erhalten, aber sie haben keine Toleranz für unzureichende Lösungen, die nur allgemeine Antworten liefern. Veraltete Lösungen wie Chatbots und Copilots haben Schwierigkeiten, genaue und vertrauenswürdige Antworten auf komplexe Anfragen zu geben – wie z. B. personalisierte Anleitungen für eine Bewerbung – und können nicht selbstständig handeln.

Deshalb benötigen Organisationen eine neue Plattform, die darauf ausgelegt ist, digitale Arbeitskräfte in Form von autonomen KI-Agenten bereitzustellen. Diese können auf Daten zugreifen, Schlussfolgerungen ziehen und innerhalb bestehender Workflows agieren, um im Namen überlasteter Teams zu handeln.

Mitarbeitende, die keine Agenten nutzen, verbringen fast 40 % mehr Zeit mit administrativen Aufgaben im Vergleich zu denen, die Agenten nutzen. Die Einführung von Agenten ermöglicht es Mitarbeitenden, neue Fähigkeiten zu erlernen und in erfüllendere Rollen zu wechseln, was zu einer höheren Zufriedenheit im Job und einem schnelleren Karrierewachstum führt.

Unternehmen, die nichts investieren, um ihren Mitarbeitenden die Nutzung von KI zu erleichern, werden es zunehmend schwerer haben, Schritt zu halten – was letztendlich ihre Marktposition und ihr Wachstumspotenzial gefährdet. „Organisationen, die frühzeitig in die Schulung und Befähigung ihrer Belegschaft investieren, KI in der täglichen Arbeit einzusetzen, spüren schnell positive Auswirkungen auf ihren Umsatz und ihre Kosten”, sagt Carissa Kilgour, KI für Workforce-Leiter bei Deloitte.

Wie Führungskräfte die Ära der digitalen Arbeitskräfte nutzen können

Um diese neue Ära zu nutzen, müssen Unternehmen in Strategien investieren, die KI nahtlos in die Arbeitsumgebung integrieren. Dies beginnt damit, den Mitarbeitenden zu helfen, die Tools, die sie verwenden, zu verstehen und ihnen zu vertrauen.

„Die richtigen Fragen zu stellen und zu wissen, wie Agenten gemanagt werden, wird zu einer wesentlichen Fähigkeit werden”, so Mark Christianson, Senior Manager für Digital Workspace und KI-Strategie bei ezCater. „KI-Agenten erschließen eine völlig neue Belegschaft. Alle Mitarbeitenden werden zu Manager:innen mit einem virtuellen Stab von KI-Agenten, und diejenigen, die Prompt Engineering gut beherrschen, werden am erfolgreichsten sein. Sie sind auf die Zukunft der Arbeit bestens vorbereitet."

Führungskräfte sollten ihre Mitarbeitenden ermutigen, die Ärmel hochzukrempeln und mit sicheren KI-Agenten zu experimentieren. „Wir möchten, dass unsere Mitarbeitenden erkennen, dass es unterschiedliche Tools für unterschiedliche Aufgaben gibt”, sagt Samantha Garrett, Senior System Engineer bei Canva. „Es geht darum, Teams zu befähigen, auf eine Weise zu experimentieren und zu lernen, die Kreativität und Innovation freisetzt."

Eine Agenten-Ebene vereinfacht die Einführung, da es dank ihr intuitive und aufgabenspezifische Agenten gibt, was die Einstiegshürden für zögerliche Benutzer:innen senkt.

„Alle werden zu Führungskräften mit einem virtuellen Team aus KI-Agenten, und diejenigen, die Prompt Engineering gut beherrschen, werden am erfolgreichsten sein.” Mark Christianson Senior Manager für Digital Workspace und KI-Strategie, ezCater

Warum Agentforce in Slack der beste Ort für den Einsatz von Agenten ist

Als Kollaborationsplattform ist Slacks Betriebssystem für die Arbeit der natürlichste Ort, um diese Agenten einzusetzen, damit sie suchen, handeln und mit Menschen zusammenarbeiten können. Und die beste Möglichkeit, Agenten in Slack zu nutzen, ist Agentforce, Salesforces Agenten-Ebene, die es allen ermöglicht, vertrauenswürdige, autonome Agenten zu erstellen und anzupassen, um Kund:innen und Mitarbeitende rund um die Uhr zu unterstützen.

Agentforce funktioniert, weil es tief in die Data Cloud, den Einstein Trust Layer, die Salesforce-Plattform, unsere Customer 360-Anwendungen und unser Ökosystem integriert ist. Es kann auf alle deine Unternehmensdaten zugreifen, um logisch zu denken und Maßnahmen zu ergreifen, ganz gleich, wo sich diese befinden.

Agentforce bietet unübertroffenes Vertrauen und Skalierbarkeit, kontinuierliche Innovation und proaktives Handeln der Agenten auf einer daten- und metadatengesteuerten Plattform. Es setzt einen neuen Standard für Genauigkeit und Relevanz, indem es die Produktivität und Kundenzufriedenheit auf ein beispielloses Niveau hebt, KI nahtlos in jeden Workflow integriert und sich tief in das Herzstück der Customer Journey einbettet.

„Wir können in Slack mit einer einzigen dialogorientierten Schnittstelle mit Menschen und KI interagieren.” Aaron Levie CEO, Box

Mit Agentforce in Slack können Unternehmen ihre Mitarbeitenden mit all ihren Daten, Unternehmens-Apps, Workflow-Automatisierungen und Agenten in einer zentralen Kommandozentrale zusammenbringen. Für Unternehmen wie Box verändert diese Integration bereits jetzt die Art und Weise, wie Mitarbeitende arbeiten. „Wir können in Slack mit einer zentralen dialogorientierten Schnittstelle mit Menschen und KI interagieren”, erklärt Aaron Levie, CEO von Box. „Agenten erledigen die Arbeit, und davon haben wir seit Jahrzehnten geträumt. Jetzt sehen wir es endlich Wirklichkeit werden."

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, wird jede Organisation ein zentrales digitales Zuhause für ihre neu erweiterte Belegschaft benötigen. Unternehmen können ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen, wenn ihre Mitarbeitenden, Agenten und Daten verstreut sind. Im Durchschnitt geben Beschäftigte an, dass sie mehr als 10 Mal am Tag zwischen Apps hin- und herwechseln und 100 Minuten mit der erneuten Konzentration auf ihre Aufgaben verlieren. Arbeit ist effizienter, wenn sie vereinheitlicht und für alle zugänglich ist. Deshalb ist es für den Erfolg entscheidend, dass Unternehmen Agenten und Mitarbeitende auf derselben Plattform einsetzen. Slack löst dieses Problem.

Am wichtigsten ist es, dass Slack für Unternehmen, die Agenten verwenden möchten, das sicherste und effektivste Betriebssystem für die Arbeit ist, da Agentforce auf strengen Vertrauens- und Sicherheitsstandards aufbaut. Bei jeder Agentforce-Interaktion arbeitet die Einstein Trust Layer im Hintergrund, um die Privatsphäre und Sicherheit deiner Daten zu schützen und die Sicherheit und Genauigkeit jeder Antwort zu gewährleisten.

Lade den vollständigen Bericht herunter, um mehr über die Herausforderungen zu erfahren, mit denen Beschäftigte weltweit konfrontiert sind, und wie wir sie gemeinsam lösen können. Willkommen in der Ära der Agenten!