Los agentes de IA han llegado para revolucionar la productividad de los empleados

Estamos ante una nueva revolución del mundo laboral. El futuro del trabajo contará con agentes de IA que se encargarán de analizar información, tomar decisiones y actuar en nombre de los trabajadores, lo que aumentará significativamente su productividad y sus capacidades. Slack y Salesforce ya se están preparando para este futuro.

Nuestro nuevo informe, Los agentes de IA son la clave para contar con talento ilimitado, revela un cambio significativo en la adopción y el impacto de la IA en el trabajo. Hemos encuestado a más de 20 000 trabajadores del conocimiento de 15 países diferentes (desde ejecutivos C-Suite, directores de personal y colaboradores individuales) para saber si el uso de herramientas de IA generativa ha ayudado a mejorar la productividad y a liberar más tiempo para el trabajo humano estratégico.

Para ofrecer conclusiones útiles para los ejecutivos inmersos en este cambio, pedimos a más de una docena de líderes del sector tecnológico que pronostiquen el futuro del trabajo basado en la IA. Entre ellos, encontramos los siguientes:

IBM

Deloitte

Box

Writer

Canva

Rexera

MIMIT Health

Envato

ManTech

McLeod Cranes

ezCater

Plative

Straker

Entre todas las entrevistas, llegamos a una conclusión clara: el futuro del trabajo se basará en la colaboración entre humanos y recursos digitales. Aunque los bots de chat de IA de finalidad general y los copilotos están cada día más presentes, los agentes autónomos con funciones establecidas están cumpliendo las promesas de productividad de la era de la IA. Para aprovechar esta revolución, las empresas deben crear una capa de agentes que complemente el trabajo digital y que reduzca la curva de aprendizaje para los empleados que hayan tardado más en empezar a usar la IA.

Sigue leyendo para ver las conclusiones principales y descarga el informe para saber más.

“Los primeros usuarios de agentes autónomos no solo aumentarán la productividad, sino que también partirán con ventaja a la hora de atraer y conservar a los mejores talentos de su sector”. Greg Vert Líder de IA para Recursos Humanos de Deloitte

Conclusiones clave del informe sobre agentes

Los agentes autónomos con funciones establecidas ya cumplen las promesas de productividad de la era de la IA.

Con sus funciones específicas y salvaguardas seguras, los agentes pueden analizar datos, tomar decisiones y actuar en nombre de los usuarios.Las personas que trabajan con agentes tienen un 72 % más de posibilidades de afirmar que se sienten “muy productivos” en su trabajo, de acuerdo con nuestra encuesta. Dedican el tiempo de manera diferente que el resto de empleados, dedicando más horas al trabajo creativo y a desarrollar sus aptitudes. A medida que los agentes se siguen expandiendo y aumente su confianza, permitirán ahorrar tiempo y ayudarán a las personas a centrarse en tareas más valiosas.

Greg Vert, líder de IA para Recursos Humanos de Deloitte, afirma que esta transformación supone una ventaja competitiva: “Los primeros usuarios de agentes autónomos no solo aumentarán la productividad, sino que también partirán con ventaja a la hora de atraer y conservar a los mejores talentos de su sector. Los creativos, ingenieros y científicos de mejor rendimiento buscarán organizaciones con capacidades de agentes de IA para repartir mejor su tiempo, sacando adelante el trabajo y mejorando su bienestar”.

Los agentes han surgido en el momento idóneo, porque las soluciones de finalidad general, como los bots de chat y los copilotos, no han rendido como se esperaba.

Tras un pequeño repunte inicial en su popularidad, el uso de herramientas de IA de finalidad general, como los bots de chat y los copilotos, va en caída. Nuestra investigación demuestra que los primeros usuarios de la IA han reducido sus interacciones con estos servicios, de acuerdo con el Gartner Hype Cycle.



Muchos empleados están volviendo a los procesos manuales, obstaculizados por la falta de confianza, formación y casos de uso claros. “Puede que al principio se haya exagerado la importancia de la IA, pero la mayoría de la gente subestima su impacto a largo plazo”, afirma Michael Peeler, responsable de GTM Analytics and Engineering en IBM. “Lo más importante es empezar a experimentar con ella ahora”.



Las empresas pueden abordar de forma proactiva estos desafíos y ayudar a sus empleados a experimentar con agentes de IA especializados, relevantes, de confianza y colaborativos.

Las empresas deben invertir en una plataforma de trabajo digital que reduzca la curva de aprendizaje para los empleados que hayan tardado más en adoptar la IA.

Todos los equipos tienen más trabajo que recursos a su disposición, lo que genera confusiones, retrasos, faltas de eficiencia e interacciones mejorables con clientes. Muchos equipos han acudido a la IA en busca de ayuda, pero no toleran las soluciones inadecuadas que ofrecen respuestas genéricas. Las soluciones obsoletas, como los bots de chat y los copilotos, no consiguen ofrecer respuestas precisas y fiables a solicitudes complejas (como directrices personalizadas sobre una solicitud laboral) y no pueden actuar por sí mismos.

Por ese motivo, las organizaciones necesitan un nuevo tipo de plataforma diseñada para complementar el trabajo laboral en forma de agentes de IA autónomos que pueden aprovechar los datos, razonar con ellos y operar en los flujos de trabajo existentes para actuar en nombre de los equipos más ocupados.

Las personas que no utilizan agentes dedican casi un 40 % más de tiempo a tareas administrativas que las que no lo hacen. Introducir agentes en la plantilla libera a los empleados para que aprendan nuevas habilidades y pasen a desempeñar funciones más gratificantes, lo que se traduce en una mayor satisfacción laboral y un crecimiento profesional más rápido.

Las empresas que no inviertan en facilitar a sus empleados el uso de la IA tendrán cada vez más dificultades para seguir el ritmo, lo que en última instancia pondrá en peligro su posición en el mercado y su potencial de crecimiento. “Las organizaciones que invierten pronto en formar y capacitar a sus empleados para que utilicen la IA en su trabajo diario obtienen rápidamente resultados en su productividad y rentabilidad”, afirma Carissa Kilgour, líder de IA para Recursos Humanos de Deloitte.

Cómo los líderes pueden aprovechar la inercia del trabajo digital

Para sacar partido de esta nueva era, las empresas deben invertir en estrategias que integren la IA a la perfección en el lugar de trabajo. Esto empieza por ayudar a los empleados a entender y confiar en las herramientas que utilizan.

“Hacer las preguntas correctas y saber cómo gestionar a los agentes se va a convertir en una habilidad esencial”, afirma Mark Christianson, director sénior de Espacio de Trabajo Digital y Estrategia de IA en ezCater. “Los agentes de IA desbloquean toda una nueva fuerza laboral. Todo el mundo se va a convertir en un gestor con una plantilla virtual de agentes de IA, y las personas que puedan hacer bien la ingeniería puntual serán las que tengan más éxito. Las personas que puedan adaptarse a esta forma de trabajar son las que van a tener un papel relevante en el futuro”.

Los líderes deben animar a sus trabajadores a ponerse manos a la obra y experimentar con agentes de IA seguros. “Queremos que nuestros empleados reconozcan que hay diferentes herramientas para diferentes trabajos”, afirma Samantha Garrett, ingeniera sénior de Sistemas en Canva. “Se trata de permitir que los equipos jueguen y aprendan de una manera que libere la creatividad y la innovación”.

Una capa de agentes simplifica la adopción permitiendo que los agentes sean intuitivos y se basen en tareas concretas, lo que reduce las barreras para las personas más dubitativas.

“Todo el mundo se va a convertir en un gestor con una plantilla virtual de agentes de IA, y las personas que puedan hacer bien la ingeniería puntual serán las que tengan más éxito”. Mark Christianson Director sénior de Espacio de Trabajo Digital y Estrategia de IA, ezCater

Por qué Agentforce en Slack es el mejor lugar para implementar agentes

Como plataforma de conversación, el sistema operativo de trabajo de Slack es el lugar más natural para implementar estos agentes, con el objetivo de buscar, actuar y colaborar con las personas. Además, la mejor forma de usar los agentes en Slack es Agentforce, la capa de agentes de Salesforce, que permite a cualquier persona crear y personalizar agentes autónomos de confianza para ayudar a sus clientes y empleados en todo momento.

Agentforce funciona porque está integrado con Data Cloud, la Capa de confianza de Einstein, la plataforma de Salesforce, nuestras aplicaciones de Customer 360 y nuestro ecosistema. Puede acceder a todos los datos de tu empresa para razonar y tomar medidas, sin importar dónde se encuentren los datos.

Agentforce ofrece una confianza y capacidad de adaptación inigualables, una innovacón continua y una plataforma centrada en la acción de agentes basada en datos y metadatos. Además, se ha convertido en el estándar de precisión y relevancia, ya que ha mejorado la productividad y la satisfacción de los clientes como nunca antes, integrando a la perfección la IA en todos los flujos de trabajo y estableciéndose como parte fundamental del recorrido de un cliente.

“Puedes usar una sola interfaz conversacional en Slack e interactuar con personas e IA”. Aaron Levie Director general, Box

Con Agentforce en Slack, las empresas pueden reunir a las personas con todos sus datos, aplicaciones empresariales, automatización de flujos de trabajo y agentes en un único lugar. Para empresas como Box, esta integración ya está transformando la forma de trabajar de los empleados. “Vas a una única interfaz conversacional en Slack, y puedes interactuar con personas y con la IA”, afirma Aaron Levie, director general de Box. “Los agentes están haciendo el trabajo, y hemos soñado con eso durante décadas. Ahora por fin lo estamos viendo”.

Para seguir siendo competitivas, todas las organizaciones necesitarán una sede digital centralizada para sus plantillas, que ahora son más grandes. Las empresas no pueden desarrollar todo su potencial si sus empleados, agentes y datos están dispersos. Los trabajadores afirman que, de media, cambian de aplicación más de 10 veces al día y pierden 100 minutos en volver a centrarse. El trabajo es más eficiente cuando está unificado y es accesible para todos, por lo que es fundamental que las empresas alojen a agentes y trabajadores en la misma plataforma. Slack lo hace posible.

Y lo que es más importante, Slack es el sistema operativo de trabajo más seguro y eficaz para las empresas que quieran implementar agentes, porque Agentforce se basa en los estándares de seguridad y confianzas más elevados del sector. Por cada interacción de Agentforce, la Capa de confianza de Einstein trabaja para proteger la privacidad y seguridad de tus datos y para fomentar la seguridad y precisión de cada respuesta.

Descarga el informe completo para obtener más información sobre los trabajadores de todo el mundo y cómo solucionarlos juntos. ¡La era de los agentes ya está aquí!