Los agentes de IA están listos para revolucionar la productividad de los empleados

Nos encontramos en medio de un cambio radical en la forma en que las personas realizan su trabajo. En el futuro, los agentes de IA autónomos podrán analizar información, tomar decisiones y actuar en nombre de los trabajadores, aumentando significativamente su capacidad. Esta es la visión que Slack y Salesforce están ofreciendo.

Nuestro nuevo informe, Los agentes de IA son el catalizador de una fuerza laboral ilimitada, revela un cambio significativo en la adopción y el impacto de la IA en el entorno laboral. Encuestamos a más de 20 000 trabajadores capacitados en 15 países, desde altos ejecutivos hasta gerentes de personas y colaboradores individuales, para comprender si el uso de herramientas de IA generativa ha resultado en una mayor productividad y más tiempo para el trabajo estratégico y humano.

Para ofrecer información práctica a los ejecutivos que se enfrentan a este cambio, solicitamos a más de una docena de líderes del sector tecnológico que predijeran hacia dónde se dirigirán los trabajadores que han adoptado la IA. Entre los entrevistados se incluyen:

IBM

Deloitte

Box

Writer

Canva

Rexera

MIMIT Health

Envato

ManTech

McLeod Cranes

ezCater

Plative

Straker

En nuestras entrevistas quedó claro que el futuro del trabajo implicará la colaboración entre humanos y una fuerza laboral digital. Si bien los chatbots y copilotos de IA con una finalidad general se encuentran estancados en su adopción, los agentes autónomos con roles claramente definidos están cumpliendo las promesas de productividad de la anterior ola de entusiasmo por la IA. Para capitalizar al máximo esta revolución, las empresas deben invertir en una capa de agentes que respalde la mano de obra digital y reduzca la curva de aprendizaje para los empleados que han tardado en adoptar la IA.

Sigue leyendo para ver las conclusiones principales y descarga el informe ahora para obtener una visión completa.

«Quienes adopten agentes autónomos de forma temprana no solo se beneficiarán de las ganancias de productividad, sino que también tendrán una ventaja a la hora de atraer y retener al mejor talento». Greg Vert Líder de IA para capital humano, Deloitte

Conclusiones clave de nuestro informe sobre los agentes

Los agentes autónomos con roles claramente definidos ya están cumpliendo las promesas de productividad de la IA.

Con roles específicos y medidas de seguridad, los agentes pueden analizar datos, tomar decisiones y actuar en nombre de los usuarios. Según nuestra encuesta, quienes trabajan con agentes tienen un 72 % más de probabilidades de sentirse «muy productivos» en su trabajo. Invierten su tiempo de forma diferente a sus compañeros al realizar tareas más creativas y desarrollar habilidades. A medida que los agentes se vuelvan más omnipresentes y confiables, ahorrarán tiempo y permitirán que las personas se concentren en tareas estratégicas valiosas.

Greg Vert, líder de IA para capital humano de Deloitte, considera que esta transformación es una ventaja competitiva: «Quienes adopten agentes autónomos de forma temprana no solo se beneficiarán de mejoras de productividad, sino que también tendrán una ventaja a la hora de atraer y retener a los mejores talentos. Los creativos, ingenieros y científicos de alto rendimiento buscarán organizaciones con capacidades de IA de agente para equilibrar su tiempo en un trabajo atractivo y gratificante y, a la vez, mejorar el bienestar».

Los agentes emergen en un momento oportuno, ya que las soluciones generales, como los chatbots y copilotos, han tenido, en general, un impacto y un uso decepcionantes.

Tras un auge inicial en popularidad, el uso de herramientas de IA generales, como los chatbots y copilotos, está disminuyendo. Nuestra investigación muestra que la participación de los primeros usuarios de IA se ha ralentizado notablemente, en línea con el Hype Cycle de Gartner.



Muchos empleados están volviendo a los procesos manuales, frustrados por la falta de confianza, capacitación y casos de uso claros. «Puede que la IA haya sido sobrevalorada al principio, pero la mayoría de las personas subestima su impacto a largo plazo», afirmó Michael Peeler, jefe de análisis de datos e ingeniería de GTM en IBM. «Lo más importante es empezar a experimentar con ella ahora».



Las empresas tienen la oportunidad de abordar estos desafíos de forma proactiva y capacitar a sus empleados para que experimenten con agentes de IA especializados, responsables, confiables y colaborativos.

Las empresas deben invertir en una plataforma digital de trabajo que reduzca la curva de aprendizaje de los empleados que han tardado en adoptar la IA.

Cada equipo tiene más trabajo que recursos disponibles, lo que genera retrasos, ineficiencias e interacciones deficientes con los clientes. Muchos equipos han recurrido a la IA, pero no toleran las soluciones inadecuadas que ofrecen respuestas genéricas. Las soluciones obsoletas, como los chatbots y copilotos, tienen dificultad para proporcionar respuestas precisas y confiables a solicitudes complejas, como la orientación personalizada para una solicitud de empleo, y no pueden actuar por sí solas.

Por eso, las organizaciones necesitan un nuevo tipo de plataforma diseñada para proporcionar mano de obra digital mediante agentes de IA autónomos que puedan acceder a datos, razonar y operar dentro de los flujos de trabajo existentes para actuar en nombre de los equipos sobrecargados.

Quienes no utilizan agentes dedican casi un 40 % más de tiempo a tareas administrativas que quienes los utilizan. Incorporar agentes al personal libera a los empleados para que adquieran nuevas habilidades y se adapten a roles más gratificantes, lo que se traduce en una mayor satisfacción laboral y un crecimiento profesional más rápido.

Las empresas que no invierten en facilitar el uso de la IA a sus empleados tendrán cada vez más dificultades para seguir el ritmo, lo que en última instancia pondrá en peligro su posición en el mercado y su potencial de crecimiento. «Las organizaciones que invierten desde el principio en formación y en capacitar a sus empleados para utilizar la IA en su trabajo diario se dan cuenta rápidamente de los impactos tanto en los ingresos como en los resultados», afirmó Carissa Kilgour, líder de IA para los empleados en Deloitte.

De qué forma los líderes pueden aprovechar el momento del trabajo digital

Para aprovechar esta nueva era, las empresas deben invertir en estrategias que integren la IA a la perfección en el entorno laboral. Esto comienza con ayudar a los empleados a comprender y confiar en las herramientas que utilizan.

«Formular las preguntas correctas y saber administrar a los agentes se convertirá en una habilidad esencial», afirmó Mark Christianson, gerente sénior de Espacio de trabajo digital y estrategia de IA en ezCater. «Los agentes de IA abren las puertas a una fuerza laboral completamente nueva. Todos se convertirán en gerentes con un equipo virtual de agentes de IA, y quienes puedan realizar bien la ingeniería rápida tendrán más éxito. Quienes puedan hacerlo bien serán quienes tendrán un papel importante en el futuro».

Los líderes deben animar a sus empleados a ponerse manos a la obra y experimentar con agentes de IA seguros. «Queremos que nuestros empleados reconozcan que existen diferentes herramientas para diferentes trabajos», afirmó Samantha Garrett, ingeniera sénior de sistemas de Canva. «Se trata de permitir que los equipos jueguen y aprendan de una manera que impulse la creatividad y la innovación».

Una capa de agente simplifica la adopción al permitir que los agentes sean intuitivos y específicos para cada tarea, lo que reduce las barreras para los usuarios indecisos.

«Todos se convertirán en gerentes con un equipo virtual de agentes de IA, y quienes puedan realizar ingeniería rápida correctamente tendrán más éxito». Mark Christianson Gerente sénior de Espacio de trabajo digital y estrategia de IA, ezCater

Por qué Agentforce en Slack es el mejor lugar para implementar los agentes

Como plataforma conversacional, el sistema operativo de trabajo de Slack es el lugar más natural para implementar estos agentes para buscar, actuar y colaborar con las personas. Y la mejor manera de usar agentes en Slack es Agentforce, la capa de agentes de Salesforce que permite a cualquier persona crear y personalizar agentes confiables y autónomos para brindar asistencia a sus clientes y empleados las 24 horas.

Agentforce funciona porque está profundamente integrado con Data Cloud, Einstein Trust Layer, Salesforce Platform, nuestras aplicaciones Customer 360 y nuestro ecosistema. Puede acceder a todos los datos de tu empresa para razonar y actuar, sin importar dónde se encuentre.

Agentforce ofrece confianza y escalabilidad inigualables, innovación continua y acción proactiva de los agentes en una plataforma basada en datos y metadatos. Además, establece un nuevo estándar de precisión y relevancia al impulsar la productividad y la satisfacción del cliente a niveles sin precedentes, integrando la IA a la perfección en todos los flujos de trabajo e integrándose profundamente en la experiencia del cliente.

«Accedes a una única interfaz conversacional y puedes interactuar con personas e IA». Aaron Levie Director general, Box

Con Agentforce en Slack, las empresas pueden reunir a sus empleados con todos sus datos, aplicaciones empresariales, automatización de flujos de trabajo y agentes en un único centro de mando. Para empresas como Box, esta integración ya está transformando la forma en que trabajan los empleados. «Accedes a una única interfaz conversacional en Slack y puedes interactuar con humanos e IA», afirmó Aaron Levie, director general de Box. «Los agentes hacen el trabajo, y lo hemos soñado durante décadas. Ahora por fin lo estamos viendo».

Para mantenerse competitivas, todas las organizaciones necesitarán un espacio digital centralizado para su nueva fuerza laboral. Las empresas no pueden alcanzar su máximo potencial si su personal, agentes y datos están dispersos. En promedio, los trabajadores afirman cambiar de aplicación más de 10 veces al día y perder 100 minutos en reorientarse. El trabajo es más eficiente cuando está unificado y es accesible para todos, por eso es fundamental que las empresas alojen a agentes y trabajadores en la misma plataforma. Slack lo soluciona.

Lo más importante es que Slack es el sistema operativo de trabajo más seguro y eficaz para las empresas que planean implementar agentes, ya que Agentforce se basa en estrictos estándares de confianza y seguridad. En cada interacción con Agentforce, la Capa de confianza de Einstein trabaja en segundo plano para proteger la privacidad y seguridad de tus datos y promover la seguridad y precisión de cada respuesta.

Descarga el informe completo para obtener más información sobre los desafíos que enfrentan los trabajadores en todo el mundo y cómo podemos resolverlos juntos. ¡Bienvenido a la era de los agentes!