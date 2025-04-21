Gli agenti di IA sono pronti a rivoluzionare la produttività dei dipendenti

Stiamo vivendo una trasformazione epocale nel modo in cui le persone svolgono il proprio lavoro. Il futuro del lavoro sarà caratterizzato da agenti di IA autonomi in grado di analizzare informazioni, prendere decisioni e agire per conto dei lavoratori, aumentando in modo significativo le loro capacità e il loro potenziale. Questa è la visione che Slack e Salesforce stanno realizzando.

Il nostro nuovo report, Gli agenti di IA sono il catalizzatore di una forza lavoro senza limiti, evidenzia un cambiamento significativo nell'adozione e nell'impatto dell'IA nell’ambiente di lavoro. Abbiamo intervistato oltre 20.000 lavoratori della conoscenza in 15 paesi, da dirigenti a responsabili delle risorse umane fino a singoli collaboratori, per capire se l'utilizzo di strumenti di IA generativa abbia portato a una maggiore produttività e più tempo a disposizione per attività umane strategiche.

Per offrire spunti concreti ai dirigenti aziendali che stanno affrontando questa trasformazione, abbiamo chiesto a oltre una dozzina di leader del settore tecnologico di prevedere quale sarà la prossima evoluzione delle forze lavoro abilitate dall’IA. Tra i nostri intervistati figurano:

IBM

Deloitte

Box

Writer

Canva

Rexera

MIMIT Health

Envato

ManTech

McLeod Cranes

ezCater

Plative

Straker

Una visione è emersa chiaramente dalle nostre interviste: il futuro del lavoro vedrà gli esseri umani collaborare fianco a fianco con una forza lavoro digitale. Sebbene copiloti e chatbot IA generici stiano affrontando una fase di stallo nella loro adozione, gli agenti autonomi con ruoli chiaramente definiti stanno concretizzando le promesse di produttività della precedente ondata di entusiasmo per l’IA. Per sfruttare appieno questa rivoluzione, le aziende devono investire in un livello agentico che supporti la forza lavoro digitale e riduca la curva di apprendimento per i dipendenti che hanno adottato l’IA più lentamente.

Continua a leggere per scoprire i principali punti chiave e scarica subito il report per ottenere il quadro completo.

“I primi ad adottare gli agenti autonomi non solo trarranno vantaggio dall'aumento della produttività, ma saranno anche in una posizione di forza nell'attrarre e fidelizzare i migliori talenti.” Greg Vert Responsabile IA per il capitale umano, Deloitte

Approfondimenti chiave dal nostro report sugli agenti

Gli agenti autonomi con ruoli chiaramente definiti stanno già mantenendo le promesse di produttività dell’IA.

Con ruoli specifici e solidi meccanismi di sicurezza, gli agenti possono analizzare dati, prendere decisioni e agire per conto degli utenti. Secondo il nostro sondaggio, le persone che lavorano con gli agenti hanno il 72% di probabilità in più di affermare di sentirsi “molto produttive” nel loro lavoro. Queste persone impiegano il loro tempo in modo diverso rispetto ai colleghi, dedicandosi maggiormente ad attività creative e allo sviluppo delle competenze. Man mano che gli agenti diventano più presenti e affidabili, contribuiranno a far risparmiare tempo e a liberare le persone, permettendo loro di concentrarsi su attività strategiche di alto valore.

Greg Vert, responsabile IA per il capitale umano di Deloitte, vede questa trasformazione come un vantaggio competitivo: “I primi ad adottare gli agenti autonomi non solo trarranno vantaggio dall'aumento della produttività, ma saranno anche in una posizione di forza nell'attrarre e fidelizzare i migliori talenti. Creativi, ingegneri e scienziati di alto livello cercheranno organizzazioni con capacità IA basate sugli agenti per bilanciare il loro tempo con un lavoro coinvolgente e appagante, migliorando al contempo il benessere”.

Gli agenti stanno emergendo in un momento favorevole poiché le soluzioni generiche, come chatbot e copiloti, hanno deluso ampiamente le aspettative sia in termini di impatto che di utilizzo.

Dopo un iniziale boom di popolarità, l’uso di strumenti di IA generici, come chatbot e copiloti, sta rallentando. La nostra ricerca mostra che l’interesse degli early adopter per l’IA ha subito un calo evidente, in linea con l’Hype Cycle di Gartner.



Molti dipendenti stanno tornando a processi manuali, ostacolati dalla mancanza di fiducia, formazione e casi d'uso chiari. “L'intelligenza artificiale potrebbe essere stata inizialmente sopravvalutata, ma la maggior parte delle persone ne sottovaluta l'impatto a lungo termine”, ha dichiarato Michael Peeler, responsabile GTM Analytics & Engineering di IBM. “La cosa più importante da fare è iniziare a sperimentare subito”.



Le aziende hanno l'opportunità di affrontare in modo proattivo queste sfide e consentire ai propri dipendenti di sperimentare con agenti di IA specializzati, responsabili, affidabili e collaborativi.

Le aziende devono investire in una piattaforma di lavoro digitale che riduca la curva di apprendimento per i dipendenti che hanno adottato l’IA più lentamente.

Ogni team ha più lavoro da svolgere rispetto alle risorse disponibili, il che si traduce in arretrati, ritardi, inefficienze e scarse interazioni con i clienti. Molti team si sono rivolti all'IA, ma non tollerano soluzioni inadeguate che forniscono risposte generiche. Soluzioni obsolete come chatbot e copiloti faticano a fornire risposte accurate e affidabili a richieste complesse, come una guida personalizzata per una candidatura di lavoro, e non sono in grado di agire autonomamente.

Ecco perché le organizzazioni hanno bisogno di una nuova tipologia di piattaforma, progettata per fornire forza lavoro digitale sotto forma di agenti di IA autonomi in grado di attingere ai dati, ragionare e operare all'interno dei flussi di lavoro esistenti per agire per conto di team sovraccarichi di lavoro.

Chi non si avvale di agenti dedica quasi il 40% di tempo in più alle attività amministrative rispetto a chi li utilizza. L'integrazione degli agenti nella forza lavoro consente ai dipendenti di acquisire nuove competenze e di accedere a ruoli più gratificanti, migliorando la soddisfazione lavorativa e accelerando la crescita professionale.

Le aziende che non investono per rendere l'IA accessibile ai propri dipendenti faranno sempre più fatica a tenere il passo, mettendo a repentaglio la propria posizione di mercato e il proprio potenziale di crescita. “Le organizzazioni che investono fin da subito nella formazione e nell’abilitazione della forza lavoro all’uso dell'IA nel lavoro quotidiano ottengono rapidamente risultati positivi sia in termini di fatturato che di efficienza operativa”, ha affermato Carissa Kilgour, responsabile IA per la forza lavoro di Deloitte.

Come i leader possono cogliere l’opportunità del lavoro digitale

Per sfruttare appieno questa nuova era, le aziende devono investire in strategie che integrino l'IA in modo fluido nel contesto lavorativo. Tutto inizia aiutando i dipendenti a comprendere e ad avere fiducia negli strumenti che utilizzano.

“Porre le domande giuste e saper gestire gli agenti diventerà una competenza essenziale”, ha evidenziato Mark Christianson, senior manager di area di lavoro digitale e strategia IA presso ezCater. “Gli agenti di IA apriranno le porte a una forza lavoro completamente nuova. Tutti diventeranno manager con uno staff virtuale di agenti di IA, e le persone che sapranno padroneggiare il prompt engineering avranno più successo. Chi eccelle in questo ambito avrà un ruolo significativo nel plasmare il futuro”.

I leader dovrebbero incoraggiare i propri dipendenti a mettersi in gioco e sperimentare con agenti di IA sicuri. “Vogliamo che i nostri dipendenti comprendano che esistono strumenti diversi per esigenze diverse”, ha affermato Samantha Garrett, senior system engineer di Canva. “Si tratta di creare le condizioni affinché i team possano esplorare e apprendere in modo da liberare creatività e innovazione”.

Un livello agentico semplifica l'adozione consentendo agli agenti di essere intuitivi e specifici per ogni attività, riducendo le barriere per gli utenti indecisi.

“Tutti diventeranno manager con uno staff virtuale di agenti di IA, e le persone che sapranno padroneggiare il prompt engineering avranno più successo.” Mark Christianson Senior manager di area di lavoro digitale e strategia IA, ezCater

Perché Agentforce in Slack è il posto migliore per implementare gli agenti

In quanto piattaforma conversazionale, il sistema operativo per il lavoro di Slack è l’ambiente più naturale per implementare questi agenti, permettendo loro di cercare, agire e collaborare con gli esseri umani. E il modo migliore per utilizzare gli agenti in Slack è Agentforce, il livello agentico di Salesforce che consente a chiunque di creare e personalizzare agenti affidabili e autonomi per supportare clienti e dipendenti 24 ore su 24.

Agentforce funziona perché è profondamente integrato con Data Cloud, Einstein Trust Layer, la piattaforma Salesforce, le nostre applicazioni Customer 360 e il nostro ecosistema. Può accedere a tutti i dati aziendali per elaborare e agire, indipendentemente da dove si trovino.

Agentforce offre affidabilità e scalabilità senza pari, innovazione continua e azioni proattive degli agenti su una piattaforma basata su dati e metadati. Stabilisce inoltre nuovi standard di accuratezza e pertinenza, incrementando la produttività e la soddisfazione dei clienti a livelli senza precedenti, integrando perfettamente l'IA in ogni flusso di lavoro e radicandosi profondamente nel cuore del percorso del cliente.

“Basta accedere a un’unica interfaccia conversazionale in Slack per poter interagire con esseri umani e IA.” Aaron Levie CEO, Box

Con Agentforce in Slack, le aziende possono riunire persone, dati, app aziendali, automazione dei workflow e agenti in un unico centro di comando. Per aziende come Box, questa integrazione sta già trasformando il modo di lavorare dei dipendenti. “Basta accedere a un’unica interfaccia conversazionale in Slack per poter interagire con esseri umani e IA”, ha spiegato Aaron Levie, CEO di Box. “Gli agenti fanno il lavoro e questo è un sogno che abbiamo coltivato per decenni e che ora sta finalmente diventando realtà”.

Per rimanere competitiva, ogni organizzazione avrà bisogno di una sede digitale centralizzata per la propria forza lavoro appena aumentata. Le aziende non possono esprimere appieno il loro potenziale se personale, agenti e dati sono frammentati. In media, i lavoratori dichiarano di passare da un'app all'altra più di 10 volte al giorno e di perdere 100 minuti per ritrovare la concentrazione. Il lavoro è più efficiente quando è unificato e accessibile a tutti, ed è per questo che è fondamentale che le aziende ospitino agenti e lavoratori sulla stessa piattaforma. Slack è la soluzione.

Soprattutto, Slack è il sistema operativo per il lavoro più sicuro ed efficace per le aziende che intendono implementare gli agenti, poiché Agentforce si basa su rigorosi standard di fiducia e sicurezza. Ad ogni interazione con Agentforce, Einstein Trust Layer opera dietro le quinte per proteggere la privacy e la sicurezza dei dati e garantire la sicurezza e l'accuratezza di ogni risposta.

Scarica il report completo per saperne di più sulle sfide che i lavoratori di tutto il mondo devono affrontare e scoprire come possiamo risolverle insieme. Ti diamo il benvenuto nell'era degli agenti!