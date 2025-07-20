Como a confiança desbloqueia todo o potencial da IA no ambiente de trabalho

O que você precisa saber:
- Embora os executivos estejam ansiosos pela eficiência impulsionada pela IA, as preocupações dos trabalhadores com privacidade e segurança geram um “paradoxo sobre a adoção de IA.”
- No Slack, a confiança está incorporada ao desenvolvimento da IA, garantindo segurança e um design centrado nas pessoas. Isso transforma o paradoxo da IA em um caminho escalável para a inovação.
A inteligência artificial chegou a um ponto de virada no âmbito empresarial. O que antes estava restrito a laboratórios de P&D agora está redefinindo como as empresas enfrentam seus maiores desafios: encontrar talentos, controlar custos e acelerar a transformação digital. A IA de agentes, em especial, promete fluxos de trabalho mais ágeis, menos gargalos e uma capacidade de resposta contínua, a uma fração do custo operacional.
Uma pesquisa recente do Slack confirma essas prioridades, revelando que 94% dos executivos planejam investir em IA nos próximos 12 meses e 84% estão contando com os agentes para automatizar tarefas, escalonar operações e aumentar a eficiência.
Ainda assim, os mesmos dados revelam que 41% dos trabalhadores (e não apenas os executivos) expressam preocupação com riscos de exposição, especialmente em relação à privacidade, direitos autorais e responsabilidade. Isso evidencia o que a KPMG chama de paradoxo sobre a adoção da IA: uma tensão entre inovação e controle, velocidade e certeza.
Superando os impasses: como operar uma IA de confiança
A inovação avança na velocidade da confiança e, no Slack, isso significa incorporar a confiança diretamente no modo como o trabalho é realizado, não apenas como princípio, mas na prática.
Na era dos agentes, operacionalizar a confiança exige construir sistemas com transparência, segurança e foco nas pessoas desde o início. Alguns exemplo são:
- Começar com uma supervisão multifuncional: envolver as equipes dos setores Jurídico, TI, Operações e as equipes de linha de frente desde o início, garantindo uma avaliação abrangente de riscos.
- Permissões e rastreabilidade como padrão: usar plataformas que já aplicam controles de acesso e mantêm trilhas de auditoria automaticamente, sem a necessidade de ajustes posteriores.
- Inserir a IA onde o trabalho acontece, e não em silos desconectados: integrar a IA diretamente aos fluxos de trabalho existentes reduz a movimentação de dados e a troca de contexto, tornando tudo mais rápido e seguro.
- Criar fluxos com proteções humanas: desenvolver processos com caminhos claros de escalonamento, mecanismos de segurança e pontos de verificação para garantir que decisões de alto impacto permaneçam sob controle humano.
- Mensurar o sucesso em duas dimensões: velocidade e segurança: a verdadeira inovação acelera resultados ao mesmo tempo que fortalece a segurança e a conformidade. A confiança é um multiplicador, não uma limitação.
Ao escolherem plataformas criadas com isso em mente, as organizações conseguem transformar o paradoxo da IA em um caminho escalonável para a inovação.
Operacionalizando a confiança: velocidade e segurança juntas com o Slack
Com a confiança como pilar central, o Slack transforma esses princípios em ações concretas.
Da criptografia e conformidade até o controle administrativo e o uso responsável da IA, o Slack estabelece a base para adotar a IA de agentes com confiança. Os clientes mantêm controle total sobre seus dados por meio das configurações padrão de retenção no nível do workspace, exportações personalizáveis e exclusão de conteúdo (Trust Center do Slack).
Os dados são criptografados em trânsito e em repouso, e o Slack pode ser configurado para atender às regulamentações do setor e aos padrões internacionais de segurança e privacidade de dados. A conformidade com diversas regulamentações reconhecidas globalmente, estruturas, programas e padrões de segurança e privacidade de dados permite que os clientes gerenciem riscos e protejam dados em seus ambientes Slack.
A IA e o aprendizado de máquina não são exceção. Ambos são regidos pelo mesmo compromisso com a confiança:
- Os dados dos clientes não são usados para treinar modelos de IA generativa.
- Os dados não vazam entre workspaces. Não criamos nem treinamos modelos de ML de forma que possam reproduzir dados do cliente.
- A IA e o aprendizado de máquina no Slack só exibe dados que o usuário já tem permissão para acessar.
Veja como o Slack transforma esses princípios em prática:
|Como é a confiança
|Com o Slack a viabiliza
|Prevenção proativa de riscos
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Detecção de anomalias integrada, integrações com DLP e funções administrativas, monitoramento em tempo real com alertas e APIs de auditoria.
Políticas de retenção personalizáveis, fluxos de acesso e fluxo de trabalho automatizados para evitar compartilhamento excessivo.
A2F e SSO podem ser ativados para todos os usuários.
|Segurança por padrão
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A IA no Slack nunca usa os dados dos clientes para treinar modelos de IA generativa.
O conteúdo permanece dentro do sistema operacional. A exclusão de mensagens, a exportação limitada de dados e a criptografia de ponta a ponta são ativadas por padrão.
|Exposição mínima de dados
|O Slack incorpora privacidade em todas as camadas, da criptografia aos controles de acesso e à IA. Não é um complemento, é parte fundamental da estrutura.
|Controle granular por parte do usuário
|Configurações de administração granulares para retenção, exclusão, exportação e acesso, todas configuráveis por workspace.
|Segurança de ponta a ponta
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O Slack criptografa dados em repouso e em trânsito, oferece ferramentas de monitoramento em tempo real e é compatível com integrações com plataformas de segurança como CASBs e SIEMs.
A IA opera dentro dos mesmos limites de segurança.
|Visibilidade e transparência
|A IA no Slack exibe tudo o que gera e preserva a visibilidade total de canais, conversas e atividades, garantindo controle e supervisão contínuos.
|Supervisão com participação humana
|Agentes e IA sempre atuam como suporte para as decisões humanas, mas nunca as substituem. A IA no Slack só acessa os dados que o usuário solicitante tem permissão para ver.
Mais do que apenas caixas para marcar, são a estrutura para uma IA confiável e escalonável.
Confiança é a base da inovação
No futuro do trabalho, a confiança não é apenas um requisito básico, é o que potencializa de fato o crescimento. Embora o paradoxo da IA seja real, ele também tem solução. Com os princípios certos, a IA não precisa ser um risco, e sua promessa pode ser concretizada. Plataformas que preservam a confiança do usuário ajudam a equilibrar velocidade, inovação e segurança. O Slack foi pensado para oferecer a base sólida e transparente necessária para conectar o rápido avanço da IA à confiança fundamental dos usuários.
Com a inovação acontecendo em um ritmo tão acelerado, o maior risco não é adotar a IA, mas sim ficar para trás por não agir. A IA de agentes traz a capacidade de ampliar a tomada de decisões, aumentar a produtividade e manter a competitividade em um cenário onde velocidade, contexto e confiança são inegociáveis.
Sistemas que integram comunicação, dados e IA de agentes diretamente no fluxo de trabalho têm um papel fundamental para solucionar esse paradoxo. Eles reduzem atritos, aceleram a adoção e incorporam governança onde o trabalho realmente acontece, não como um complemento, mas como parte da estrutura.
No fim das contas, a inovação será liderada por aqueles que incorporarem confiança em todos os níveis da estrutura. Com a IA no Slack, suas equipes avançam com mais agilidade, sabendo que os dados permanecem seguros, seus fluxos de trabalho estão em conformidade e sua confiança permanece intacta.
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