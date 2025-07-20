Como a confiança desbloqueia todo o potencial da IA no ambiente de trabalho

O que você precisa saber:

Embora os executivos estejam ansiosos pela eficiência impulsionada pela IA, as preocupações dos trabalhadores com privacidade e segurança geram um “paradoxo sobre a adoção de IA.”

No Slack, a confiança está incorporada ao desenvolvimento da IA, garantindo segurança e um design centrado nas pessoas. Isso transforma o paradoxo da IA em um caminho escalável para a inovação.

A inteligência artificial chegou a um ponto de virada no âmbito empresarial. O que antes estava restrito a laboratórios de P&D agora está redefinindo como as empresas enfrentam seus maiores desafios: encontrar talentos, controlar custos e acelerar a transformação digital. A IA de agentes, em especial, promete fluxos de trabalho mais ágeis, menos gargalos e uma capacidade de resposta contínua, a uma fração do custo operacional.

Uma pesquisa recente do Slack confirma essas prioridades, revelando que 94% dos executivos planejam investir em IA nos próximos 12 meses e 84% estão contando com os agentes para automatizar tarefas, escalonar operações e aumentar a eficiência.

Ainda assim, os mesmos dados revelam que 41% dos trabalhadores (e não apenas os executivos) expressam preocupação com riscos de exposição, especialmente em relação à privacidade, direitos autorais e responsabilidade. Isso evidencia o que a KPMG chama de paradoxo sobre a adoção da IA: uma tensão entre inovação e controle, velocidade e certeza.

A IA agora é um componente central de todos os planos pagos do Slack, oferecendo recursos avançados para automatizar o trabalho, acelerar a tomada de decisões e escalonar a produtividade em toda a sua organização! Obtenha resumos instantâneos de canais e conversas, pesquise todos os seus dados conectados, gere fluxos de trabalho automatizados e muito mais. Saiba tudo sobre a IA no Slack.

Superando os impasses: como operar uma IA de confiança

A inovação avança na velocidade da confiança e, no Slack, isso significa incorporar a confiança diretamente no modo como o trabalho é realizado, não apenas como princípio, mas na prática.



Na era dos agentes, operacionalizar a confiança exige construir sistemas com transparência, segurança e foco nas pessoas desde o início. Alguns exemplo são:

Começar com uma supervisão multifuncional: envolver as equipes dos setores Jurídico, TI, Operações e as equipes de linha de frente desde o início, garantindo uma avaliação abrangente de riscos.

envolver as equipes dos setores Jurídico, TI, Operações e as equipes de linha de frente desde o início, garantindo uma avaliação abrangente de riscos. Permissões e rastreabilidade como padrão: usar plataformas que já aplicam controles de acesso e mantêm trilhas de auditoria automaticamente, sem a necessidade de ajustes posteriores.

usar plataformas que já aplicam controles de acesso e mantêm trilhas de auditoria automaticamente, sem a necessidade de ajustes posteriores. Inserir a IA onde o trabalho acontece, e não em silos desconectados: integrar a IA diretamente aos fluxos de trabalho existentes reduz a movimentação de dados e a troca de contexto, tornando tudo mais rápido e seguro.

integrar a IA diretamente aos fluxos de trabalho existentes reduz a movimentação de dados e a troca de contexto, tornando tudo mais rápido e seguro. Criar fluxos com proteções humanas: desenvolver processos com caminhos claros de escalonamento, mecanismos de segurança e pontos de verificação para garantir que decisões de alto impacto permaneçam sob controle humano.

desenvolver processos com caminhos claros de escalonamento, mecanismos de segurança e pontos de verificação para garantir que decisões de alto impacto permaneçam sob controle humano. Mensurar o sucesso em duas dimensões: velocidade e segurança: a verdadeira inovação acelera resultados ao mesmo tempo que fortalece a segurança e a conformidade. A confiança é um multiplicador, não uma limitação.

Ao escolherem plataformas criadas com isso em mente, as organizações conseguem transformar o paradoxo da IA em um caminho escalonável para a inovação.

Operacionalizando a confiança: velocidade e segurança juntas com o Slack

Com a confiança como pilar central, o Slack transforma esses princípios em ações concretas.

Da criptografia e conformidade até o controle administrativo e o uso responsável da IA, o Slack estabelece a base para adotar a IA de agentes com confiança. Os clientes mantêm controle total sobre seus dados por meio das configurações padrão de retenção no nível do workspace, exportações personalizáveis e exclusão de conteúdo (Trust Center do Slack).

Os dados são criptografados em trânsito e em repouso, e o Slack pode ser configurado para atender às regulamentações do setor e aos padrões internacionais de segurança e privacidade de dados. A conformidade com diversas regulamentações reconhecidas globalmente, estruturas, programas e padrões de segurança e privacidade de dados permite que os clientes gerenciem riscos e protejam dados em seus ambientes Slack.

A IA e o aprendizado de máquina não são exceção. Ambos são regidos pelo mesmo compromisso com a confiança:

Os dados dos clientes não são usados para treinar modelos de IA generativa.

Os dados não vazam entre workspaces. Não criamos nem treinamos modelos de ML de forma que possam reproduzir dados do cliente.

A IA e o aprendizado de máquina no Slack só exibe dados que o usuário já tem permissão para acessar.

Veja como o Slack transforma esses princípios em prática:

Como é a confiança Com o Slack a viabiliza Prevenção proativa de riscos Detecção de anomalias integrada, integrações com DLP e funções administrativas, monitoramento em tempo real com alertas e APIs de auditoria. Políticas de retenção personalizáveis, fluxos de acesso e fluxo de trabalho automatizados para evitar compartilhamento excessivo. A2F e SSO podem ser ativados para todos os usuários. Segurança por padrão A IA no Slack nunca usa os dados dos clientes para treinar modelos de IA generativa. O conteúdo permanece dentro do sistema operacional. A exclusão de mensagens, a exportação limitada de dados e a criptografia de ponta a ponta são ativadas por padrão. Exposição mínima de dados O Slack incorpora privacidade em todas as camadas, da criptografia aos controles de acesso e à IA. Não é um complemento, é parte fundamental da estrutura. Controle granular por parte do usuário Configurações de administração granulares para retenção, exclusão, exportação e acesso, todas configuráveis por workspace. Segurança de ponta a ponta O Slack criptografa dados em repouso e em trânsito, oferece ferramentas de monitoramento em tempo real e é compatível com integrações com plataformas de segurança como CASBs e SIEMs. A IA opera dentro dos mesmos limites de segurança. Visibilidade e transparência A IA no Slack exibe tudo o que gera e preserva a visibilidade total de canais, conversas e atividades, garantindo controle e supervisão contínuos. Supervisão com participação humana Agentes e IA sempre atuam como suporte para as decisões humanas, mas nunca as substituem. A IA no Slack só acessa os dados que o usuário solicitante tem permissão para ver.

Mais do que apenas caixas para marcar, são a estrutura para uma IA confiável e escalonável.

Confiança é a base da inovação

No futuro do trabalho, a confiança não é apenas um requisito básico, é o que potencializa de fato o crescimento. Embora o paradoxo da IA seja real, ele também tem solução. Com os princípios certos, a IA não precisa ser um risco, e sua promessa pode ser concretizada. Plataformas que preservam a confiança do usuário ajudam a equilibrar velocidade, inovação e segurança. O Slack foi pensado para oferecer a base sólida e transparente necessária para conectar o rápido avanço da IA à confiança fundamental dos usuários.

Com a inovação acontecendo em um ritmo tão acelerado, o maior risco não é adotar a IA, mas sim ficar para trás por não agir. A IA de agentes traz a capacidade de ampliar a tomada de decisões, aumentar a produtividade e manter a competitividade em um cenário onde velocidade, contexto e confiança são inegociáveis.

Sistemas que integram comunicação, dados e IA de agentes diretamente no fluxo de trabalho têm um papel fundamental para solucionar esse paradoxo. Eles reduzem atritos, aceleram a adoção e incorporam governança onde o trabalho realmente acontece, não como um complemento, mas como parte da estrutura.

No fim das contas, a inovação será liderada por aqueles que incorporarem confiança em todos os níveis da estrutura. Com a IA no Slack, suas equipes avançam com mais agilidade, sabendo que os dados permanecem seguros, seus fluxos de trabalho estão em conformidade e sua confiança permanece intacta.

Que tal começar a usar a IA no Slack?