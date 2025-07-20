Comment la confiance libère le plein potentiel de l'IA au travail

Ce que vous devez savoir :

Si les dirigeants souhaitent exploiter l'efficacité de l'IA, les collaborateurs ont quant à eux des inquiétudes concernant la confidentialité et la sécurité des données. Cette situation crée un « paradoxe face à l’adoption de l'IA ».

Chez Slack, l'IA est développée sur une base de confiance, garantissant de fait sa sécurité et une conception centrée sur l'humain. Cela résout le paradoxe de l'IA et ouvre une voie évolutive, favorable à l'innovation.

L'intelligence artificielle est arrivée à un moment charnière pour les entreprises. Autrefois confinée aux départements de R&D, elle redéfinit aujourd'hui la façon dont les entreprises abordent leurs plus grands défis : recrutement, maîtrise des coûts et accélération de la transformation numérique. L'IA agentique en particulier promet des flux de travail plus rapides, moins de goulots d'étranglement et une réactivité permanente. Le tout à une fraction du coût opérationnel.

Une récente enquête de Slack le confirme : 94 % des dirigeants prévoient d'investir dans l'IA au cours des 12 prochains mois, et 84 % s'orientent vers des agents pour automatiser les tâches, favoriser le développement et accroître l'efficacité.

Cependant, les mêmes données révèlent que 41 % des collaborateurs, et pas seulement les dirigeants, expriment des inquiétudes quant à l’exposition aux risques, notamment en matière de confidentialité, de droits d'auteur et de responsabilité. Cela met en lumière ce que KPMG appelle le paradoxe face à l'adoption de l'IA : une tension entre innovation et contrôle, entre rapidité et sécurité.

L'IA est désormais un élément central de chaque forfait payant Slack, offrant des capacités avancées pour automatiser le travail, accélérer la prise de décision et augmenter la productivité dans toute votre entreprise. Obtenez des résumés instantanés des canaux et des fils de discussion, effectuez des recherches dans toutes vos données connectées, générez des flux de travail automatisés, et plus encore. Découvrez tout sur l'IA dans Slack.

Mettre en œuvre une IA de confiance pour sortir de l’impasse

L'innovation ne peut progresser que dans un cadre de confiance – et chez Slack, ce cadre de confiance est intégré au travail de façon effective, pas simplement théorique.



À l'ère des agents IA, installer ce cadre de confiance signifie construire des systèmes de façon transparente, sécurisée, et avec une approche centrée sur l'humain dès le départ. En voici les différentes étapes :

Commencer par une supervision interfonctionnelle : réunissez dès le départ les équipes juridiques, informatiques, opérationnelles et de la relation client pour assurer une évaluation exhaustive des risques.

réunissez dès le départ les équipes juridiques, informatiques, opérationnelles et de la relation client pour assurer une évaluation exhaustive des risques. Activer par défaut les autorisations et l'observabilité : utilisez des plateformes qui appliquent automatiquement des contrôles d'accès et maintiennent des pistes d'audit – sans nécessité de réaménagement.

utilisez des plateformes qui appliquent automatiquement des contrôles d'accès et maintiennent des pistes d'audit – sans nécessité de réaménagement. Intégrer l'IA là où le travail s'effectue, et non dans des silos déconnectés : intégrer l'IA dans les flux de travail existants minimise le déplacement des données et les changements de contexte, rendant les processus à la fois plus rapides et plus sûrs.

intégrer l'IA dans les flux de travail existants minimise le déplacement des données et les changements de contexte, rendant les processus à la fois plus rapides et plus sûrs. Concevoir des flux de travail avec des garde-fous humains : élaborez des flux de travail avec des processus de remontées clairs, des dispositifs de sécurité et des points de contrôle pour maintenir le contrôle humain sur les décisions importantes.

élaborez des flux de travail avec des processus de remontées clairs, des dispositifs de sécurité et des points de contrôle pour maintenir le contrôle humain sur les décisions importantes. Mesurer le succès sous deux aspects – vitesse et sécurité : une innovation véritable accélère les résultats tout en améliorant la sécurité et la conformité. La confiance est un facteur favorable, pas une contrainte.

En choisissant des plateformes dans cette optique, les entreprises peuvent résoudre le paradoxe de l'IA et ouvrir une voie évolutive, favorable à l'innovation.

Conjuguer vitesse et sécurité en toute confiance avec Slack

Slack met ces deux aspects en pratique, en plaçant la confiance au cœur de ses priorités.

Du chiffrement à la conformité, en passant par le contrôle administrateur et l'utilisation responsable de l'IA, Slack pose les bases pour adopter l'IA agentielle en toute confiance. Les clients conservent un contrôle total sur leurs données grâce aux paramètres de conservation standard dans l'espace de travail, aux exportations personnalisables et à la suppression de contenu (Centre de confiance Slack).

Les données sont chiffrées à la fois en transit et au repos, et Slack peut être configuré pour répondre aux réglementations sectorielles et aux normes internationales de sécurité et de confidentialité des données. La conformité à plusieurs réglementations reconnues mondialement, aux cadres de sécurité et de confidentialité des données, aux programmes et aux normes permet aux clients de gérer les risques et de sécuriser les données au sein de leurs environnements Slack.

L'IA et le machine learning (ML) chez Slack ne font pas exception. Les deux sont régis par le même engagement de confiance :

Les données des clients ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles d'IA générative.

Les données ne se déplacent pas entre les espaces de travail. Nous ne construisons et n'entraînons pas de modèles ML d'une manière qui leur permettrait de reproduire les données des clients.

L'IA et le machine learning chez Slack ne font apparaître que les données auxquelles l'utilisateur a déjà accès.

Voici comment Slack transforme les principes en pratique :

À quoi ressemble la confiance Comment Slack la met en œuvre Prévention proactive des risques Détection d'anomalies intégrée, intégrations DLP et rôles d'administrateur, surveillance et alertes en temps réel, et API d'audit. Règles de conservation personnalisables, flux d'accès et flux de travail automatisés pour prévenir le partage excessif. L'authentification à deux facteurs et l'authentification unique peuvent être activées pour tous les utilisateurs. Sécurité par défaut L'IA dans Slack n'utilise jamais les données client pour entraîner des modèles d'IA générative. Le contenu reste dans le système d'exploitation. La suppression de message, l'exportation limitée des données et le chiffrement de bout en bout sont activés par défaut. Exposition minimale des données Slack intègre la confidentialité à chaque niveau, du chiffrement aux contrôles d'accès en passant par l'IA. Ce n'est pas une extension ; c'est fondamental. Contrôle granulaire de l'utilisateur Paramètres d'administrateur granulaires pour la rétention, la suppression, l'exportation et l'accès – tous configurables par espace de travail. Sécurité de bout en bout Slack chiffre les données au repos et en transit, fournit des outils de surveillance en temps réel et prend en charge les intégrations avec des plateformes de sécurité comme les CASB et les SIEM. L'IA fonctionne dans le cadre de ces mêmes garde-fous. Visibilité et transparence L'IA dans Slack montre ce qu'elle génère et préserve une visibilité complète sur les canaux, les fils de discussion et l'activité pour maintenir la supervision. Supervision humaine intégrée Les agents et l'IA assistent mais ne remplacent jamais les décisions humaines. L'IA dans Slack voit uniquement les données que voit l'utilisateur qui en fait la demande.

Bien plus que de simples cases à cocher, ces principes constituent l'architecture d'une IA évolutive et fiable.

La confiance est le fondement de l'innovation

La prochaine phase de travail s’articulera autour de la confiance, à la fois comme un prérequis et le plus grand facteur de développement. Bien que le paradoxe de l'IA soit réel, il est également soluble. Avec les bons principes, l'IA n'a pas à être risquée, et la promesse de son efficacité peut être tenue. Les plateformes conçues pour préserver la confiance des utilisateurs résolvent le conflit entre rapidité, innovation et sécurité. Slack, par sa conception, fournit la base sécurisée et transparente nécessaire pour réconcilier la progression rapide de l'IA et la confiance des utilisateurs.

Avec une innovation qui progresse si rapidement, le plus grand risque n'est pas d'adopter l'IA ; c'est de prendre du retard en restant inerte. L'IA agentique introduit la capacité d'étendre la prise de décision, d'augmenter la productivité et de rester compétitif dans un environnement de travail où la rapidité, les informations contextuelles et la confiance sont non négociables.

Fondamentalement, les systèmes qui unifient la communication, les données et l'IA agentique dans le flux du travail sont particulièrement bien positionnés pour résoudre ce paradoxe. Ils réduisent les frictions, accélèrent l'adoption et intègrent la gouvernance là où le travail se déroule réellement, en tant qu’architecture structurelle (et non comme un principe ajouté en cours de route).

En fin de compte, l'innovation appartiendra à ceux qui intègrent la confiance à chaque niveau de la pile technologique. Et lorsque vous utilisez l'IA dans Slack, vos équipes peuvent avancer plus rapidement avec l'assurance que vos données restent sécurisées, vos flux de travail conformes et votre confiance intacte.

Prêt à commencer à utiliser l'IA dans Slack ?