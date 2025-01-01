信任如何释放 AI 在工作场所的全部潜力

你需要了解的事项：

虽然高管渴望借助 AI 提升效率，但员工对隐私和安全的担忧却造成了“AI 采用悖论”。

在 Slack，信任深度融入到 AI 开发的各个环节，确保了安全性和以人为本的设计。这种理念将 AI 悖论转化为一条可扩展的创新之路。

人工智能在商业领域已经迎来了一个分水岭时刻。曾经只存在于研发实验室的技术，如今正在重塑企业应对最大挑战的方式：招募人才、控制成本和加速数字化转型。尤其是代理式 AI，它以极低的运营成本，实现更快的工作流程、更少的瓶颈以及全天候的响应能力。

Slack 最近的一项调查证实了这些优先事项，结果显示 94% 的高管计划在未来 12 个月内投资 AI，84% 的高管倾向于使用代理来自动化任务、推动规模扩展和提升效率。

但同一份数据显示，不仅仅是高管，有 41% 的员工也对暴露风险表达了担忧，尤其是隐私、版权和责任问题。这一现象凸显了 KPMG 所指的 AI 采用悖论：即创新与控制、速度与确定性之间的矛盾。

打破僵局：将信任的 AI 投入运营

创新的速度取决于信任的速度 — 在 Slack，这意味着将信任直接融入到工作的完成方式中，这不仅仅是原则，更是实践。



在代理时代，将信任投入运营意味着从零开始构建透明、安全并且以人为本的系统。这具体表现为：

从跨职能监督开始： 从一开始就将法务、IT、运营和一线团队聚集在一起，以确保全面的风险评估。

从一开始就将法务、IT、运营和一线团队聚集在一起，以确保全面的风险评估。 默认启用权限管理和可观测性： 采用自动执行访问控制并维护审核跟踪的平台 — 无需改造。

采用自动执行访问控制并维护审核跟踪的平台 — 无需改造。 将 AI 安置于开展工作的平台，而不是孤立的孤岛中： 将 AI 融入到现有工作流程中可以最大限度地减少数据移动和上下文切换，使其更快、更安全。

将 AI 融入到现有工作流程中可以最大限度地减少数据移动和上下文切换，使其更快、更安全。 设计具有人工防护措施的工作流程： 构建具有明确上报路径、故障保护和检查点的工作流程，确保人类能够掌控有重大影响的决策。

构建具有明确上报路径、故障保护和检查点的工作流程，确保人类能够掌控有重大影响的决策。 从速度和安全两个维度衡量成功：真正的创新是在加速结果的同时提升安全性与合规性。信任是一个倍增因素，而不是一个限制因素。

通过在选择平台时谨记这一点，组织可以将 AI 悖论转化为一条可扩展的创新之路。

将信任投入运营：Slack 实现速度与安全并重

Slack 以信任为其核心，将这些原则付诸实践。

从加密与合规性，到管理员控制和负责任的 AI 使用，Slack 为自信地采用代理式 AI 奠定了基础。客户可以通过标准的工作区级数据留存设置、可自定义的导出和内容删除（Slack 信任中心）完全掌控其数据。

数据在传输和静止时均经过加密，并且可以配置 Slack 以符合行业法规及国际安全和数据隐私标准。符合多项全球公认的法规、安全和数据隐私框架、计划和标准，使客户能够在其 Slack 环境中管理风险和保护数据安全。

Slack 的 AI 和机器学习 (ML) 也不例外。两者均受同一信任承诺的约束：

客户数据不会被用于训练生成式 AI 模型。

数据不会在不同的工作区之间泄露。我们在构建或训练 ML 模型时，不会以这种方式让其重现客户数据。

Slack 中的 AI 和 ML 仅展示用户已有权限访问的数据。

以下是 Slack 如何将这些原则转化为实际行动：

信任的体现 Slack 如何实现信任 主动风险预防 内置异常检测、DLP 集成和管理员角色、实时监控和警报以及审计 API。 可自定义的保留策略、访问流程和自动化工作流程，防止信息过度共享。 可为所有用户启用双重认证和 SSO。 默认安全性 Slack 中的 AI 绝不会使用客户数据来训练生成式 AI 模型。 内容保留在操作系统内。默认启用删除消息、受限数据导出和端到端加密。 最大限度地减少数据暴露 Slack 将隐私保护融入从加密到访问控制再到 AI 的每个层面。这不是附加功能，而是基础功能。 细粒度用户控制 对保留、删除、导出和访问的细粒度管理设置：所有设置均可按工作区进行配置。 端到端安全 Slack 对静止和传输中的数据进行加密，提供实时监控工具，并支持与 CASB 和 SIEM 等安全平台集成。 AI 在这些相同的防护措施下运行。 可见性与透明度 Slack 中的 AI 会显示其生成的内容，并保留对频道、消息列和活动的完全可见性，以保持监督。 人工监督介入 代理和 AI 始终协助人类决策，绝不会取而代之。Slack 中的 AI 只能看到所请求用户能看到的数据。

这些不仅仅是复选框，而是可扩展、受信任的 AI 架构。

信任是创新的基石

在下一阶段的工作中，信任既是入场券，也是最大的倍增因素。虽然 AI 悖论真实存在，但并非无解。秉持正确的原则，AI 不一定会伴随风险，其潜力也能得以实现。为维护用户信任而构建的平台能够化解速度、创新与安全之间的矛盾。Slack 的设计提供了安全、透明的基础，弥合了飞速发展的 AI 与用户信任基石之间的差距。

在创新如此迅猛的当下，最大的风险不是采用 AI，而是因止步不前被抛在身后。代理式 AI 能够在速度、情境和信任不容妥协的环境中，扩展决策能力、提升生产力并保持竞争力。

至关重要的是，那些将沟通、数据与代理式 AI 整合到工作流程中的系统，它们在解决这一悖论方面具有独特的优势。它们可减少摩擦、加速采用，并将治理融入到实际工作场所：不是作为事后补丁，而是作为架构的一部分。

最终，创新将属于那些在技术堆栈每一层面都融入信任的组织。当你在 Slack 中使用 AI 时，团队可以更快地推进工作，同时确信你的数据安全、工作流程合规、信任不受影响。

