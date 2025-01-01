信任如何释放 AI 在工作场所的全部潜力

你需要了解的事项：
- 虽然高管渴望借助 AI 提升效率，但员工对隐私和安全的担忧却造成了“AI 采用悖论”。
- 在 Slack，信任深度融入到 AI 开发的各个环节，确保了安全性和以人为本的设计。这种理念将 AI 悖论转化为一条可扩展的创新之路。
人工智能在商业领域已经迎来了一个分水岭时刻。曾经只存在于研发实验室的技术，如今正在重塑企业应对最大挑战的方式：招募人才、控制成本和加速数字化转型。尤其是代理式 AI，它以极低的运营成本，实现更快的工作流程、更少的瓶颈以及全天候的响应能力。
Slack 最近的一项调查证实了这些优先事项，结果显示 94% 的高管计划在未来 12 个月内投资 AI，84% 的高管倾向于使用代理来自动化任务、推动规模扩展和提升效率。
但同一份数据显示，不仅仅是高管，有 41% 的员工也对暴露风险表达了担忧，尤其是隐私、版权和责任问题。这一现象凸显了 KPMG 所指的 AI 采用悖论：即创新与控制、速度与确定性之间的矛盾。
打破僵局：将信任的 AI 投入运营
创新的速度取决于信任的速度 — 在 Slack，这意味着将信任直接融入到工作的完成方式中，这不仅仅是原则，更是实践。
在代理时代，将信任投入运营意味着从零开始构建透明、安全并且以人为本的系统。这具体表现为：
- 从跨职能监督开始：从一开始就将法务、IT、运营和一线团队聚集在一起，以确保全面的风险评估。
- 默认启用权限管理和可观测性：采用自动执行访问控制并维护审核跟踪的平台 — 无需改造。
- 将 AI 安置于开展工作的平台，而不是孤立的孤岛中：将 AI 融入到现有工作流程中可以最大限度地减少数据移动和上下文切换，使其更快、更安全。
- 设计具有人工防护措施的工作流程：构建具有明确上报路径、故障保护和检查点的工作流程，确保人类能够掌控有重大影响的决策。
- 从速度和安全两个维度衡量成功：真正的创新是在加速结果的同时提升安全性与合规性。信任是一个倍增因素，而不是一个限制因素。
通过在选择平台时谨记这一点，组织可以将 AI 悖论转化为一条可扩展的创新之路。
将信任投入运营：Slack 实现速度与安全并重
Slack 以信任为其核心，将这些原则付诸实践。
从加密与合规性，到管理员控制和负责任的 AI 使用，Slack 为自信地采用代理式 AI 奠定了基础。客户可以通过标准的工作区级数据留存设置、可自定义的导出和内容删除（Slack 信任中心）完全掌控其数据。
数据在传输和静止时均经过加密，并且可以配置 Slack 以符合行业法规及国际安全和数据隐私标准。符合多项全球公认的法规、安全和数据隐私框架、计划和标准，使客户能够在其 Slack 环境中管理风险和保护数据安全。
Slack 的 AI 和机器学习 (ML) 也不例外。两者均受同一信任承诺的约束：
- 客户数据不会被用于训练生成式 AI 模型。
- 数据不会在不同的工作区之间泄露。我们在构建或训练 ML 模型时，不会以这种方式让其重现客户数据。
- Slack 中的 AI 和 ML 仅展示用户已有权限访问的数据。
以下是 Slack 如何将这些原则转化为实际行动：
|信任的体现
|Slack 如何实现信任
|主动风险预防
|
内置异常检测、DLP 集成和管理员角色、实时监控和警报以及审计 API。
可自定义的保留策略、访问流程和自动化工作流程，防止信息过度共享。
可为所有用户启用双重认证和 SSO。
|默认安全性
|
Slack 中的 AI 绝不会使用客户数据来训练生成式 AI 模型。
内容保留在操作系统内。默认启用删除消息、受限数据导出和端到端加密。
|最大限度地减少数据暴露
|Slack 将隐私保护融入从加密到访问控制再到 AI 的每个层面。这不是附加功能，而是基础功能。
|细粒度用户控制
|对保留、删除、导出和访问的细粒度管理设置：所有设置均可按工作区进行配置。
|端到端安全
|
Slack 对静止和传输中的数据进行加密，提供实时监控工具，并支持与 CASB 和 SIEM 等安全平台集成。
AI 在这些相同的防护措施下运行。
|可见性与透明度
|Slack 中的 AI 会显示其生成的内容，并保留对频道、消息列和活动的完全可见性，以保持监督。
|人工监督介入
|代理和 AI 始终协助人类决策，绝不会取而代之。Slack 中的 AI 只能看到所请求用户能看到的数据。
这些不仅仅是复选框，而是可扩展、受信任的 AI 架构。
信任是创新的基石
在下一阶段的工作中，信任既是入场券，也是最大的倍增因素。虽然 AI 悖论真实存在，但并非无解。秉持正确的原则，AI 不一定会伴随风险，其潜力也能得以实现。为维护用户信任而构建的平台能够化解速度、创新与安全之间的矛盾。Slack 的设计提供了安全、透明的基础，弥合了飞速发展的 AI 与用户信任基石之间的差距。
在创新如此迅猛的当下，最大的风险不是采用 AI，而是因止步不前被抛在身后。代理式 AI 能够在速度、情境和信任不容妥协的环境中，扩展决策能力、提升生产力并保持竞争力。
至关重要的是，那些将沟通、数据与代理式 AI 整合到工作流程中的系统，它们在解决这一悖论方面具有独特的优势。它们可减少摩擦、加速采用，并将治理融入到实际工作场所：不是作为事后补丁，而是作为架构的一部分。
最终，创新将属于那些在技术堆栈每一层面都融入信任的组织。当你在 Slack 中使用 AI 时，团队可以更快地推进工作，同时确信你的数据安全、工作流程合规、信任不受影响。
准备好在 Slack 中使用 AI 了吗？
- 单击此处，找到适合你所在团队的套餐
- 联系你的 Slack 管理员，申请开通权限
- 与销售人员交谈，了解更多信息并获取访问权限
太棒了！
非常感谢你提供反馈！
收到！
感谢你提供反馈。
糟糕！我们遇到问题了。请稍后重试！