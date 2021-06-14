此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

生效日期：2021 年 6 月 14 日

本隐私政策说明了 Slack 如何收集、使用和披露信息，以及你在信息方面的选择。

当我们提到“Slack”时，系指作为你的信息控制方或处理方的 Slack 实体，以下“识别数据控制方和处理方”章节包含更详细说明。

目录

本隐私政策的适用性

本隐私政策适用于 Slack 线上工作区工作效率工具和平台，包括关联的 Slack 移动和桌面应用（统称为“服务”）、Slack.com 和其他 Slack 网站（统称为“网站”），以及其他你可能与 Slack 进行的互动（例如客户服务咨询、用户会议等）。如果不同意这些条款，则请勿访问或使用服务，网站或 Slack 业务的任何其他方面。

本隐私政策不适用于通过 Slack 平台与服务集成的任何第三方应用或软件（“第三方服务”），或任何其他第三方产品、服务或业务。此外，另有一份单独的协议管辖服务的交付、访问和使用（“客户协议”），包括处理通过服务帐户提交的任何消息、文件或其他内容（统称为“客户数据”）。签订客户协议的组织（例如你的雇主或其他实体或个人）（“客户”）控管其服务实例（其“工作区”）以及任何相关的客户数据。如果你对特定的工作区设置和隐私实践有任何疑问，请联系拥有你所使用工作区的“客户”。如果你拥有帐户，则可以查看 http://slack.com/account/team，获取你的工作区拥有者和管理员的联系信息。如果你收到了加入工作区的邀请，但尚未创建帐户，则应向发送邀请的“客户”请求帮助。

我们收集和接收的信息

Slack 可能通过众多方式收集和接收客户数据及其他信息和数据（“其他信息”）：

客户数据 。由客户（“ 授权用户 ”）授予对工作区访问权限的客户或个人在使用服务时通常会将客户数据提交给 Slack。

。由客户（“ ”）授予对工作区访问权限的客户或个人在使用服务时通常会将客户数据提交给 Slack。 其他信息。 Slack 同时收集、产生和/或接收其他信息： 工作区和帐户信息。如需创建或更新工作区用户，你或你的客户（例如你的雇主）需要向 Slack 提供电子邮件地址、电话号码、密码、域名和/或类似的帐户详细信息。如需了解有关工作区创建的详细信息，请点击此处。此外，购买付费版服务的客户会向 Slack（或其支付处理方）提供账单详细信息，例如信用卡信息、银行信息和/或账单地址。 使用信息。 服务元数据。当授权用户与服务互动时，系统将生成元数据，这些元数据提供了有关授权用户工作方式的更多背景信息。例如，Slack 会记录你查看或与之互动的工作区、频道、人员、功能、内容和链接，以及共享的文件类型和所使用的第三方服务（若有）。 日志数据。与大多数通过互联网提供的网站和技术服务一样，当你访问或使用我们的网站或服务时，我们的服务器会自动收集信息并将其记录在日志文件中。该日志数据可能包括网络协议 (IP) 地址、在使用服务前访问的网页地址、浏览器类型和设置、使用服务的日期和时间、有关浏览器配置和插件的信息、语言首选项和 Cookie 数据。 设备信息。Slack 可能会收集有关你正使用服务的设备信息，包括设备类型、正使用的操作系统、设备设置、应用 ID、唯一设备标识码和故障数据。我们是否收集部分或全部其他信息都经常取决于使用的设备类型及其设置。 位置信息。我们会收到来自你、你的客户和其他第三方的信息，这些信息会帮助我们了解你的大致位置。例如，我们可能会使用你的雇主提交的公司地址或从你的浏览器或设备收到的 IP 地址，确认你的大致位置。Slack 可能会遵照你的设备提供的同意流程来从设备中收集位置信息。 Cookie 信息。Slack 会在我们的网站和服务中使用各种 Cookie 和类似技术，以帮助我们收集其他信息。如需详细了解我们如何使用这些技术以及你选择退出的机会和其他选项，请参阅我们的《Cookie 政策》。 第三方服务。客户可以选择允许或限制其工作区使用第三方服务。通常，第三方服务是与我们的服务集成的软件，客户可以允许其授权用户针对其工作区启用和停用这些集成。Slack 也可能开发并提供将服务关联至第三方服务的 Slack 应用。启用后，第三方服务的提供方可能会与 Slack 共享某些信息。例如，如果启用了云端存储应用以允许用户将文件导入到工作区，我们可能会收到授权用户的用户名和电子邮件地址，以及该应用已选择供 Slack 使用以实现集成的其他信息。授权用户应检查这些第三方服务中的隐私设置和通知，以了解哪些数据可能会披露给 Slack。启用第三方服务后，根据我们与第三方提供方的协议和客户（包括其授权用户）授予的任何权限，Slack 将获得相关授权，能够连接和访问提供给 Slack 的其他信息。但是，在将任何第三方服务关联到服务时，我们不会接收或存储这些服务的密码。如需更多有关第三方服务的信息，请点击此处。 联系信息。根据你设备或其他第三方 API 提供的同意过程，将在使用服务时收集所有授权用户选择导入的联系信息（例如，来自设备或 API 的通讯录）。 第三方数据。Slack 可能会从母公司、关联公司和子公司、我们的合作伙伴或其他方获得有关组织、行业、客户公司名单、网站访问者、营销活动以及其他与我们业务相关的数据，我们会利用这些数据来让我们自己的信息变得更完善或更有用。该数据可能会与我们收集的其他信息结合，并且可能包括汇总级别的数据，例如哪些 IP 地址对应邮政编码或国家/地区。或者更具体一点：例如在线营销或电子邮件营销活动的效果如何。 向 Slack 提供的其他信息。当有其他信息提交至我们的网站时，或者如果你参加焦点小组、竞赛、动态或活动，申请工作，注册由 Slack 或承包商主管的认证项目或其他教育项目、请求支持，与我们的社交媒体帐户互动或以其他方式与 Slack 交流，我们都会收到其他信息。

Slack 同时收集、产生和/或接收其他信息：

通常，任何人都不具有提供任何客户数据或其他信息（统称为“信息”）的法定或合同义务。但某些信息是自动收集的。如未提供某些信息（例如工作区设置详细信息），则我们可能无法提供服务。

我们如何使用信息

Slack 将根据客户指示使用客户数据，包括客户协议中任何适用条款和客户能运作服务，就如适用法律要求。Slack 是客户数据的处理方，客户为控制方。例如，客户可使用服务来授予和移除工作区访问权限，分配角色和配置设置，访问、修改、导出、共享和删除客户数据，或将其政策应用于服务。

Slack 使用其他信息来促进我们在运营服务、网站和业务过程中的合法权益。更具体地说，Slack 在以下情况中使用其他数据：

提供、更新、维护和保护我们的服务、网站和业务。 其中包括使用其他信息来支持根据客户协议提供服务，防止或解决服务错误、安全性或技术问题，分析和监控使用情况、趋势和其他活动，或应授权用户请求提供支持。

其中包括使用其他信息来支持根据客户协议提供服务，防止或解决服务错误、安全性或技术问题，分析和监控使用情况、趋势和其他活动，或应授权用户请求提供支持。 根据适用法律、法律程序或法规要求。

通过回应你的请求、评论和问题与你交流。 如果你联系我们，我们可使用你的其他信息进行回应。

如果你联系我们，我们可使用你的其他信息进行回应。 开发和提供搜索、学习和工作效率工具及其他功能。 Slack 会尝试使服务对于特定工作区和授权用户尽可能有用。例如，我们可能会借助其他信息来确定内容、频道或专业知识与某位授权用户的相关性并进行排序，基于历史使用和预测模型提出服务或第三方服务建议，识别组织趋势和洞见，由此改善搜索功能性，从而自定义服务体验或打造新的工作效率功能和产品。

Slack 会尝试使服务对于特定工作区和授权用户尽可能有用。例如，我们可能会借助其他信息来确定内容、频道或专业知识与某位授权用户的相关性并进行排序，基于历史使用和预测模型提出服务或第三方服务建议，识别组织趋势和洞见，由此改善搜索功能性，从而自定义服务体验或打造新的工作效率功能和产品。 发送电子邮件和其他交流。 我们可能会向你发送有关服务、技术和其他管理方面的电子邮件、消息和其他类型的沟通信息。我们也可联系通知你对我们的服务、服务优惠及与服务相关的重要通知（例如安全性和反欺诈通告）。这些交流被认为是服务的一部分，你可能无法退订。此外，我们有时会发送有关新产品功能、促销通讯或与 Slack 相关的其他新闻的电子邮件。这些属于营销消息，所以你可以控制是否接收。如果你对从 Slack 收到的某条消息有其他疑问，请通过下文描述的联系渠道与我们联系。

我们可能会向你发送有关服务、技术和其他管理方面的电子邮件、消息和其他类型的沟通信息。我们也可联系通知你对我们的服务、服务优惠及与服务相关的重要通知（例如安全性和反欺诈通告）。这些交流被认为是服务的一部分，你可能无法退订。此外，我们有时会发送有关新产品功能、促销通讯或与 Slack 相关的其他新闻的电子邮件。这些属于营销消息，所以你可以控制是否接收。如果你对从 Slack 收到的某条消息有其他疑问，请通过下文描述的联系渠道与我们联系。 关于账单、帐户管理和其他管理事宜。 Slack 可能需要因发票、帐户管理和类似原因联系你，我们使用帐户数据来管理帐户并跟踪账单和付款。

Slack 可能需要因发票、帐户管理和类似原因联系你，我们使用帐户数据来管理帐户并跟踪账单和付款。 调查和帮助防止安全性问题和滥用。

如果信息被汇总或去识别化，从而不再与已识别或可识别的自然人产生合理关联性，则 Slack 可将其用于任何业务目的。如果信息与已识别或可识别的自然人相关联，并在适用的数据保护法保护下作为个人数据受到保护，则在本隐私政策中将其称为“个人数据”。

数据留存

Slack 将根据客户指示留存客户数据，这些指示包括客户协议中的任何适用条款和客户对服务功能的使用，以及适用法律的要求。根据服务套餐，客户可能能够自定义其数据留存设置，并将这些自定义设置应用到工作区、频道或其他级别。客户还可以对消息、文件或其他类型的客户数据应用不同的设置。客户若删除客户数据以及对服务的其他使用数据，可能会导致删除某些关联的其他信息和/或去除其个人标识。如需了解更多详细信息，请查阅帮助中心或联系客户。Slack 可能会保留与你有关的其他信息，保留时长为实现本隐私政策中所述用途所必要的时长。这可能包括 Slack 为追求合法商业利益、进行审计、遵守（并证明遵守）法律义务、解决争端并执行我们的协议，在你停用帐户后将你的其他信息保留一段时间。

我们如何共享和披露信息

本节说明了 Slack 如何共享和披露信息，信息的具体定义如上文“我们收集和接收的信息”一节所述。客户需要自行确定在共享和披露信息方面的政策及实践。Slack 并不控管客户或任何第三方所采用的共享或披露信息的方式。

客户的说明。 Slack 可能会根据客户的指示和相应的同意来共享和披露信息，包括客户协议中的任何适用条款和客户对服务功能的使用，以及适用法律和法律程序的要求。按客户要求做出的某些共享可能会产生额外费用。

Slack 可能会根据客户的指示和相应的同意来共享和披露信息，包括客户协议中的任何适用条款和客户对服务功能的使用，以及适用法律和法律程序的要求。按客户要求做出的某些共享可能会产生额外费用。 显示服务。 当授权用户提交信息时，可能会显示在相同或连接的工作区中的其他授权用户。例如，授权用户的电子邮件地址可能与他们的工作区个人档案共同显示。请咨询帮助中心，获取更多有关服务功能的信息。

当授权用户提交信息时，可能会显示在相同或连接的工作区中的其他授权用户。例如，授权用户的电子邮件地址可能与他们的工作区个人档案共同显示。请咨询帮助中心，获取更多有关服务功能的信息。 与其他人员协作。 服务可为在独立工作区中工作的授权用户提供各种协作方式，例如 Slack Connect 或电子邮件互操作性。信息（包括授权用户的个人档案信息）可根据其他工作区的政策和实践共享。

服务可为在独立工作区中工作的授权用户提供各种协作方式，例如 Slack Connect 或电子邮件互操作性。信息（包括授权用户的个人档案信息）可根据其他工作区的政策和实践共享。 用户访问。 拥有者、管理员、授权用户以及其他客户代表和人员可能有访问、修改或限制访问信息的权限。例如，这可能包括你的雇主使用服务功能来导出工作区活动的日志，或者访问或修改你的个人档案详细信息。如需更多有关你的工作区设置的信息，请参阅https://slack.com/account/settings。

拥有者、管理员、授权用户以及其他客户代表和人员可能有访问、修改或限制访问信息的权限。例如，这可能包括你的雇主使用服务功能来导出工作区活动的日志，或者访问或修改你的个人档案详细信息。如需更多有关你的工作区设置的信息，请参阅https://slack.com/account/settings。 第三方服务提供方和合作伙伴。 我们可能会聘请第三方公司或个人作为服务提供商或业务合作伙伴，以处理信息并支持我们的业务。这些第三方可能会提供虚拟计算和存储服务，或者我们可能会与第三方服务提供商共享业务信息以发展战略合作伙伴关系，从而支持我们的共同客户。如需有关我们为支持服务交付的传票的其他信息，请访问Slack 子处理器。

我们可能会聘请第三方公司或个人作为服务提供商或业务合作伙伴，以处理信息并支持我们的业务。这些第三方可能会提供虚拟计算和存储服务，或者我们可能会与第三方服务提供商共享业务信息以发展战略合作伙伴关系，从而支持我们的共同客户。如需有关我们为支持服务交付的传票的其他信息，请访问Slack 子处理器。 第三方服务。 客户可以启用或允许授权用户启用第三方服务。虽然我们要求每个第三方服务都披露服务中信息访问的所有权限，但我们并不保证其实际实行情况。启用后，Slack 可与第三方服务共享信息。第三方服务并非由 Slack 拥有或控制，而且已获得对信息访问权限的第三方可能有他们自己的收集、使用和共享信息的政策和实践。请检查针对这些第三方服务的权限、隐私设置和通告；如果有任何疑问，也可以联系提供商。

客户可以启用或允许授权用户启用第三方服务。虽然我们要求每个第三方服务都披露服务中信息访问的所有权限，但我们并不保证其实际实行情况。启用后，Slack 可与第三方服务共享信息。第三方服务并非由 Slack 拥有或控制，而且已获得对信息访问权限的第三方可能有他们自己的收集、使用和共享信息的政策和实践。请检查针对这些第三方服务的权限、隐私设置和通告；如果有任何疑问，也可以联系提供商。 论坛。 你选择在社区论坛中提供的信息（包括个人数据）将对外公开。

你选择在社区论坛中提供的信息（包括个人数据）将对外公开。 企业分支机构。 Slack 可能与其企业分支机构、母公司和/或子公司共享信息。

Slack 可能与其企业分支机构、母公司和/或子公司共享信息。 在 Slack 的业务更改期间。 如果 Slack 从事合并、收购、破产、解散、重组、出售 Slack 的部分或全部资产或股票、融资、公开发售证券、收购我们的全部或部分业务、类似交易或议程，或此类活动的考虑步骤，则部分或全部信息的共享和转移受标准保密性安排的约束。

如果 Slack 从事合并、收购、破产、解散、重组、出售 Slack 的部分或全部资产或股票、融资、公开发售证券、收购我们的全部或部分业务、类似交易或议程，或此类活动的考虑步骤，则部分或全部信息的共享和转移受标准保密性安排的约束。 汇总或去识别化数据。 我们可能会出于任何目的披露或使用聚合式信息或已去除个人标识的信息。例如，我们可能会出于商业或研究目的与潜在客户或合作伙伴共享聚合式信息或已去除个人标识的信息。

我们可能会出于任何目的披露或使用聚合式信息或已去除个人标识的信息。例如，我们可能会出于商业或研究目的与潜在客户或合作伙伴共享聚合式信息或已去除个人标识的信息。 遵守法律。 如果我们收到信息请求，并且我们有理由相信披露信息符合任何适用法律、法规或法律程序，则我们可能会披露信息。请参阅数据请求政策、数据请求概述 和 透明度报告，了解 Slack 如何响应政府机构、执法部门和其他各方要求披露数据的请求。

如果我们收到信息请求，并且我们有理由相信披露信息符合任何适用法律、法规或法律程序，则我们可能会披露信息。请参阅数据请求政策、数据请求概述 和 透明度报告，了解 Slack 如何响应政府机构、执法部门和其他各方要求披露数据的请求。 执行我们的权利、防止欺诈和出于安全性考量。 保护和捍卫 Slack、Slack 用户或第三方的权利、财产或安全（包括履行合同或政策），或与调查和防违法行为、欺诈或安全问题相关（包括防止死亡或即将发生的人身伤害）。

保护和捍卫 Slack、Slack 用户或第三方的权利、财产或安全（包括履行合同或政策），或与调查和防违法行为、欺诈或安全问题相关（包括防止死亡或即将发生的人身伤害）。 获得同意。 在我们同意的情况下，Slack 可与第三方共享信息。对于登记在公司实体名下的工作区，Slack 可在工作区主要拥有者或授权公司职员同意后共享信息。对于没有正式归属关系的工作区，Slack 需要得到用户同意。

安全

Slack 非常重视数据的安全。Slack 努力保护你提供给我们的信息，防止丢失、滥用和未经授权的访问或披露。这些步骤已涵括我们收集、处理和存储信息的敏感性及当前技术状况考量。Slack 已获得国际认可的安全认证。如需详细了解有关服务安全性和机密性的当前实践和政策，请参阅安全性实践。鉴于通信和信息处理技术的性质，Slack 无法保证信息在通过互联网传送期间，或存储在我们系统中或由我们保管时绝对安全而不受到他人入侵。当你单击第三方网站的链接时，即会离开我们的网站，我们无法控制或审核第三方网站上的内容。

年龄限制

在适用法律禁止的范围内，Slack 不允许任何 16 岁以下的人员使用我们的服务和网站。如果你发现任何 16 岁以下的人员非法向我们提供了个人数据，请与我们联系，我们将采取措施删除此类信息。

本隐私政策的更改

Slack 可能不时更改此隐私政策。法律、法规和行业标准不断发展，可能有必要对隐私政策进行更改，或者我们可能会对我们的服务或业务进行更改。我们将把更改发布于此页面，并鼓励你查看我们的隐私政策并保持消息灵通。如果我们的更改在实质上改变你的隐私权，则 Slack 将提供额外通告（例如通过电子邮件或服务）。如果你不认同对此隐私政策的更改，则请注销你的服务帐户。如果你希望请求移除客户控制的个人数据，则请联系客户。

国际数据传送

Slack 可能会向你所在的国家/地区以外的国家/地区转移你的个人数据。在个人数据被传输到国外的情况下，Slack 将遵守其义务，以及相应司法管辖区的适用法律的要求。

数据保护官员

如需与我们的数据保护专员交流，请发送邮件至 dpo@slack.com。

识别数据控制方和处理方

某些司法管辖区的数据保护法律会区分信息的“控制方”和“处理方”。总体来看，客户是客户数据的控制方。总体来看，Slack 是客户数据的处理方以及其他信息的控制方。不同的 Slack 实体在全球不同地区提供服务。Slack Technologies Limited 是一家位于爱尔兰都柏林的爱尔兰公司，既是其他信息的控制方，也是与在美国和加拿大境外使用已建立工作区的授权用户相关客户数据的处理方。Slack Technologies, LLC 是一家位于美国加利福尼亚州旧金山的美国公司，既是其他信息的控制方，也是与在美国和加拿大境内使用已建立工作区的授权用户相关客户数据的处理方。

你的权利

位于全球各地的个人（包括欧盟经济区、英国和巴西）对其个人数据拥有一定的法定权利。在不违反法律规定的任何豁免情况下，你也许有权要求获取信息，以及寻求更新、删除或更正这些信息。你通常可以通过自己服务帐户内提供的设置和工具享受此权利。如果你无法使用设置或工具，请联系控管你的工作区的客户，寻求更多访问权限和协助。请查看https://slack.com/account/settings，获取客户联系信息。

如果 Slack 处理你的个人数据受《通用数据保护条例》或有关处理个人数据的适用法律（例如《英国资料保护法》和《巴西通用数据保护法》(Lei Geral de Proteção de Dados) 的约束，则 Slack 根据上述的合法权益来处理你的数据。Slack 可能还会出于直接营销目的处理构成你的个人数据的其他信息，你有权随时反对 Slack 为此目的使用你的个人数据。

你的加利福尼亚州隐私权利

本章节提供有关我们收集的有关加利福尼亚消费者的个人信息的其他详细信息，以及根据《加利福尼亚消费者隐私法》或“CCPA”赋予他们的权利。

如需详细了解过去 12 个月中我们收集的个人信息（包括来源类别），请参阅上文我们收集和接收的信息一节。我们出于上文我们如何使用信息一节中所述的商业和商业目的收集此信息。我们与上文我们如何共享和披露信息中所述的第三方类别共享此信息。Slack 不会出售（如 CCPA 中所定义）我们收集的个人信息（且不会在不提供退出权利的情况下出售）。请注意，我们的确将第三方 Cookie 用于自己的广告目的，进一步信息如《Cookie 政策》中所述。

在符合特定限制的条件下，CCPA 赋予加利福尼亚州消费者权利，消费者可要求了解更多有关我们收集的个人信息的类别或特定部分（包括我们如何使用和披露此信息的方式）的详细信息，删除其个人信息，选择退出可能将发生的“销售”且不会因行使这些权利受到歧视。

加利福尼亚州的消费者可以根据 CCPA 的权利提出要求，请发送电子邮件至 privacy@slack.com 与我们联系。我们将使用与你的帐户相关的信息（包括电子邮件地址）验证你的请求。可能需要政府进行识别。消费者还可以指定一个授权代理商代表他们行使这些权利。

数据保护权威

根据适用法律，你还有权 (i) 限制 Slack 对构成你个人数据的其他信息的使用，并且 (ii) 向你的本地数据保护机构或爱尔兰数据保护专员 (Irish Data Protection Commissioner) 投诉，后者是 Slack 在欧盟的主要监管权威。如果你是欧洲经济区居民，并且认为我们在《通用数据保护条例》(GDPR) 的范围内维护你的个人数据，则可以向我们的主要监管权威提出问题或投诉：

Irish Data Protection Commissioner

Office of the Data Protection Commissioner

Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Ireland

电话：+353 57 868 4757

传真：+353 57 868 4757

发送电子邮件至：info@dataprotection.ie

如果你是英国居民，且认为我们在与个人数据有关的英国适用法律的范围内维护你的个人数据，则你可以向英国监管机构（信息专员办公室）提出问题或投诉。

如果你对此隐私政策或 Slack 的实践有任何疑问，或者你希望行使其任何法定权利，请随时与 Slack 联系。Slack 将在合理时间内回复。你可以通过 privacy@slack.com 或下方邮件地址联系我们：

若客户和授权用户使用的是专为美国和加拿大境内的客户而建立的工作区：

Slack Technologies, LLC

500 Howard Street

San Francisco, CA, 94105

美国



或

若客户和授权用户使用的是专为美国和加拿大境外的客户而建立的工作区：

Slack Technologies Limited

Central Park (Block G)

3rd and 4th FL, No 1

Central Park, Leopardstown

Dublin 18, Ireland