Data de entrada em vigor: 14 de junho de 2021

Esta Política de Privacidade descreve como o Slack coleta, usa e divulga informações, além das suas opções em relação às informações.

O uso do termo "Slack", refere-se à entidade Slack que age como controlador ou processador das suas informações, conforme explicado em detalhes na seção "Identificação do controlador e processador de dados" abaixo.

Índice:

Aplicabilidade desta Política de Privacidade

Esta Política de Privacidade se aplica à plataforma e às ferramentas de produtividade on-line do workspace Slack, incluindo os apps para dispositivos móveis e para computadores do Slack associados (coletivamente, os "Serviços"), Slack.com e outros sites do Slack (coletivamente, os "Sites"), bem como outras interações (por exemplo, dúvidas direcionadas ao serviço ao cliente, conferências de usuários etc.) que você pode ter com o Slack. Se não concordar com estes termos, não acesse nem use os Serviços, Sites ou qualquer outro aspecto da atividade do Slack.

Esta Política de Privacidade não se aplica a nenhum app ou software de terceiros que se integrem com os Serviços na plataforma do Slack ("Serviços de terceiros") nem a quaisquer outros produtos, serviços ou atividades de terceiros. Além disso, um acordo independente rege a entrega, o acesso e o uso dos Serviços (o "Contrato do Cliente"), incluindo o processamento de todas as mensagens, todos os arquivos ou outros conteúdos enviados por meio das contas de Serviços (coletivamente, "Dados do Cliente"). A organização (por exemplo, seu empregador ou outra entidade ou pessoa) que ingressou no Contrato do Cliente (o "Cliente") controla a própria instância dos Serviços (o próprio "Workspace") e os Dados do Cliente associados. Caso você tenha dúvidas sobre configurações e práticas de privacidade específicas do Workspace, entre em contato com o Cliente cujo Workspace você utiliza. Se você tiver uma conta, é possível verificar no site http://slack.com/account/team as informações de contato dos proprietários e administradores do workspace. Caso tenha recebido um convite para participar de um Workspace mas ainda não tenha criado uma conta, você deve solicitar assistência do Cliente que enviou o convite.

Informações que coletamos e recebemos

O Slack pode coletar e receber Dados do Cliente e outras informações e dados ("Outras informações") de diversas maneiras:

Dados do Cliente . Clientes ou indivíduos com acesso cedido a um Workspace por um Cliente (" Usuários autorizados ") rotineiramente enviam Dados do Cliente ao Slack quando usam os Serviços.

. Clientes ou indivíduos com acesso cedido a um Workspace por um Cliente (" ") rotineiramente enviam Dados do Cliente ao Slack quando usam os Serviços. Outras informações. O Slack também coleta, gera e/ou recebe Outras informações: Informações de workspace e conta. Para criar ou atualizar uma conta de Workspace, você ou seu Cliente (por exemplo, seu empregador) fornecem ao Slack um endereço de e-mail, número telefônico, senha, domínio e/ou detalhes similares. Para detalhes sobre a criação de Workspaces, clique aqui. Além disso, os Clientes que adquirem uma versão paga dos Serviços fornecem ao Slack (ou aos processadores de pagamento) detalhes de cobrança, como dados de cartões de crédito, informações bancárias e/ou um endereço de cobrança. Informações de uso. Metadados de Serviços. Quando um Usuário autorizado interage com os Serviços, são gerados metadados que fornecem contextos adicionais sobre o modo como o Usuário autorizado funciona. Por exemplo, o Slack registra os Workspaces, os canais, as pessoas, os recursos, os conteúdos e os links que você visualiza ou com os quais você interage, os tipos de arquivos que são compartilhados e quais Serviços de terceiros são usados (quando utilizados). Dados de log. Da mesma forma que com a maioria dos sites e serviços de tecnologia oferecidos pela Internet, nossos servidores automaticamente coletam informações quando você acessa ou usa nossos Sites ou Serviços e as registram em arquivos de log. Esses dados de log podem incluir o endereço do Protocolo de Internet (IP), o endereço da página da Web visitada antes da utilização do Site ou Serviços, tipo e configurações do navegador, data e hora de uso dos Serviços, informações sobre configuração e plugins do navegador, preferências de idioma e dados de cookies. Informações do dispositivo. O Slack coleta informações sobre os dispositivos que acessam os Serviços, incluindo o tipo de dispositivo, o sistema operacional utilizado, as configurações do dispositivo, os IDs de apps, os identificadores únicos de dispositivo e dados de falhas. De modo geral, a coleta de todas ou de apenas algumas dessas Outras informações depende do tipo de dispositivo utilizado e das configurações dele. Informações de localização. Recebemos de você, de seu Cliente e de outros terceiros informações que nos ajudam a aproximar sua localização. Podemos, por exemplo, utilizar um endereço comercial enviado pelo seu empregador ou um endereço IP recebido do navegador ou dispositivo para determinar sua localização aproximada. O Slack também pode coletar, em conformidade com o processo de consentimento fornecido pelo seu dispositivo, informações de localização de dispositivos. Informações de cookies. O Slack usa, nos Sites e Serviços, uma diversidade de cookies e tecnologias semelhantes para nos ajudar a coletar Outras informações. Para mais detalhes sobre como usamos essas tecnologias e suas opções de cancelamento e outras opções, consulte nossa Política de Cookies. Serviços de terceiros. O Cliente pode optar por permitir ou restringir Serviços de terceiros no próprio Workspace. Tipicamente, os Serviços de terceiros são softwares integrados aos nossos Serviços, e o Cliente pode permitir que seus Usuários autorizados ativem ou desativem essas integrações no Workspace. O Slack também pode desenvolver e oferecer apps do Slack que conectam os Serviços a um Serviço de terceiros. Uma vez ativado, o fornecedor de um Serviço de terceiros pode compartilhar certas informações com o Slack. Por exemplo, se um app de armazenamento em nuvem estiver ativado para permitir que arquivos sejam importados para um Workspace, poderemos receber o nome de usuário e o endereço de e-mail dos Usuários autorizados, além de informações adicionais que o app optou por tornar disponível para o Slack a fim de facilitar a integração. Os Usuários autorizados devem verificar os avisos e configurações de privacidade desses Serviços de terceiros para compreender quais dados podem ser divulgados ao Slack. Quando um Serviço de terceiros é ativado, o Slack é autorizado a se conectar e acessar Outras informações disponibilizadas ao Slack em conformidade com nosso contrato com o Fornecedor terceirizado e as permissões concedidas pelo Cliente (incluindo aquelas concedidas por Usuários autorizados). Entretanto, não recebemos nem armazenamos senhas desses Serviços de terceiros ao conectá-los aos Serviços. Para mais informações sobre Serviços de terceiros, clique aqui. Informações de contato. Em conformidade com o processo de consentimento fornecido pelo seu dispositivo ou outra API de terceiros, qualquer informação de contato que um Usuário autorizado escolha importar (como a agenda de endereços de um dispositivo ou de uma API) é coletada ao usar os Serviços. Dados de terceiros. O Slack pode receber dados sobre organizações, indústrias, listas de empresas que são clientes, visitantes do Site, campanhas de marketing e outros assuntos relacionados a nossos negócios derivados de empresas matrizes, afiliadas e subsidiárias, parceiros ou outros, que serão usados para melhorar nossas próprias informações e torná-las mais úteis. Esses dados podem ser combinados com Outras informações que coletamos e incluir dados de nível agregado, como corresponder endereços IP com CEPs ou países. Ou pode ser algo mais específico, por exemplo, os resultados de uma campanha de e-mail ou marketing on-line. Informações adicionais fornecidas ao Slack. Também recebemos Outras informações quando enviadas aos nossos Sites ou de outra forma, por exemplo, se você participar de um grupo focal, concurso, atividade ou evento, candidatar-se a um emprego, se inscrever em um programa de certificação ou outro programa educativo oferecido pelo Slack ou um fornecedor, solicitar suporte, interagir com nossas contas de redes sociais ou se comunicar com o Slack.

O Slack também coleta, gera e/ou recebe Outras informações:

De modo geral, ninguém está sob obrigação contratual nem legal de fornecer qualquer Dado do Cliente nem Outras informações (coletivamente, "Informações"). Entretanto, certas Informações são coletadas automaticamente e, se algumas delas, como detalhes de configuração do Workspace, não forem cedidas, podemos não conseguir fornecer os Serviços.

Como usamos as informações

Os Dados do Cliente serão utilizados pelo Slack em conformidade com as instruções do Cliente, incluindo qualquer termo aplicável do Contrato do Cliente e uso da funcionalidade dos Serviços feito pelo Cliente, assim como conforme exigido pela legislação aplicável. O Slack é um processador de Dados do Cliente, e o Cliente é o controlador. O Cliente pode, por exemplo, utilizar os Serviços para ceder e remover acesso a um Workspace, atribuir funções e definir configurações, acessar, modificar, exportar, compartilhar e remover Dados do Cliente e aplicar as próprias políticas aos Serviços.

O Slack usa Outras informações na busca de nossos interesses legítimos na operação de nossos Serviços, Sites e negócios. Mais especificamente, o Slack utiliza Outras informações para os seguintes:

Para fornecer, atualizar, manter e proteger nossos Serviços, Sites e negócio. Isso inclui o uso de Outras informações para dar suporte à entrega dos Serviços sob o Contrato do Cliente, prevenir ou solucionar erros de serviço, segurança ou de ordem técnica, analisar e monitorar o uso, tendências e outras atividades ou sob solicitação de um Usuário autorizado.

Isso inclui o uso de Outras informações para dar suporte à entrega dos Serviços sob o Contrato do Cliente, prevenir ou solucionar erros de serviço, segurança ou de ordem técnica, analisar e monitorar o uso, tendências e outras atividades ou sob solicitação de um Usuário autorizado. Conforme exigido pela legislação aplicável, processo legal ou regulamentação.

Para se comunicar com você respondendo suas solicitações, comentários e perguntas. Se você entrar em contato conosco, poderemos utilizar suas Outras informações para responder.

Se você entrar em contato conosco, poderemos utilizar suas Outras informações para responder. Para desenvolver e oferecer ferramentas de produtividade, aprendizado e pesquisas, assim como recursos adicionais. O Slack tenta tornar os Serviços o mais úteis possível para Workspaces e Usuários autorizados específicos. Por exemplo, podemos aprimorar a funcionalidade de pesquisa usando Outras informações para determinar e classificar a relevância de conteúdos, canais ou especialidades a um Usuário autorizado, fazer sugestões de Serviços ou Serviço de terceiros com base no histórico de uso e modelos preditivos, identificar tendências organizacionais e insights, personalizar uma experiência dos Serviços ou criar novos recursos de produtividade e produtos.

O Slack tenta tornar os Serviços o mais úteis possível para Workspaces e Usuários autorizados específicos. Por exemplo, podemos aprimorar a funcionalidade de pesquisa usando Outras informações para determinar e classificar a relevância de conteúdos, canais ou especialidades a um Usuário autorizado, fazer sugestões de Serviços ou Serviço de terceiros com base no histórico de uso e modelos preditivos, identificar tendências organizacionais e insights, personalizar uma experiência dos Serviços ou criar novos recursos de produtividade e produtos. Para enviar e-mails e outras comunicações. Podemos enviar e-mails técnicos, administrativos e de serviços, assim como mensagens ou outros tipos de comunicações. Também podemos entrar em contato com você para informar sobre alterações em nossos Serviços, ofertas de Serviços e avisar sobre assuntos importantes relacionados aos Serviços, como avisos de segurança ou fraude. Essas comunicações são consideradas parte dos Serviços, e você não pode renunciar a elas. Além disso, ocasionalmente enviamos e-mails sobre novos recursos de produtos, comunicações promocionais ou outras notícias sobre o Slack. Essas são mensagens de marketing, de forma que é possível controlar se deseja, ou não, recebê-las. Se você tiver mais perguntas sobre uma mensagem que você recebeu do Slack, entre em contato conosco pelos mecanismos descritos abaixo.

Podemos enviar e-mails técnicos, administrativos e de serviços, assim como mensagens ou outros tipos de comunicações. Também podemos entrar em contato com você para informar sobre alterações em nossos Serviços, ofertas de Serviços e avisar sobre assuntos importantes relacionados aos Serviços, como avisos de segurança ou fraude. Essas comunicações são consideradas parte dos Serviços, e você não pode renunciar a elas. Além disso, ocasionalmente enviamos e-mails sobre novos recursos de produtos, comunicações promocionais ou outras notícias sobre o Slack. Essas são mensagens de marketing, de forma que é possível controlar se deseja, ou não, recebê-las. Se você tiver mais perguntas sobre uma mensagem que você recebeu do Slack, entre em contato conosco pelos mecanismos descritos abaixo. Para faturamento, gerenciamento de conta e outros assuntos administrativos. O Slack pode precisar entrar em contato com você para envio de faturas, gerenciamento de conta e razões similares. Usamos os dados de conta para administrar contas e manter o controle sobre faturamento e pagamentos.

O Slack pode precisar entrar em contato com você para envio de faturas, gerenciamento de conta e razões similares. Usamos os dados de conta para administrar contas e manter o controle sobre faturamento e pagamentos. Para investigar e ajudar a prevenir problemas e abusos de segurança.

Se Informações forem agregadas ou descaracterizadas de modo a não serem mais razoavelmente associadas a uma pessoa singular identificada ou identificável, o Slack poderá utilizá-las para propósitos comerciais. As Informações associadas com uma pessoa singular identificada ou identificável e protegidas como dados pessoais pela legislação de proteção de dados aplicável são referidas nesta Política de Privacidade como "Dados pessoais".

Retenção de dados

O Slack reterá Dados do Cliente em conformidade com as instruções do Cliente, incluindo qualquer termo aplicável do Contrato do Cliente e o uso da funcionalidade dos Serviços feito pelo Cliente, e conforme exigido pela legislação aplicável. Dependendo do plano de Serviços, o Cliente pode ser capaz de personalizar suas configurações de retenção e aplicar essas configurações personalizadas em nível de Workspace, nível de canal ou outro nível. O Cliente também pode aplicar configurações diferentes para mensagens, arquivos ou outros tipos de Dados do Cliente. A exclusão de Dados do Cliente e outro uso dos Serviços pelo Cliente podem resultar na exclusão e/ou descaracterização de certas Outras informações associadas. Para mais detalhes, consulte a Central de ajuda ou entre em contato com o Cliente. O Slack pode reter Outras informações referentes a você pelo tempo necessário para os propósitos descritos nesta política de privacidade. Isso pode incluir manter suas Outras informações após a desativação da sua conta pelo período de tempo necessário para que o Slack defenda os próprios interesses comerciais legítimos, conduza auditorias, cumpra com (e demonstre conformidade com) obrigações legais, resolva disputas e faça cumprir nossos acordos.

Como compartilhamos e divulgamos informações

Esta seção descreve como o Slack pode compartilhar e divulgar Informações, conforme descrito na seção intitulada “Informações que coletamos e recebemos”, acima. Os Clientes determinam as suas próprias políticas e práticas para o compartilhamento e a divulgação das Informações. O Slack não controla a forma como eles ou quaisquer terceiros escolhem compartilhar ou divulgar as Informações.

Instruções do Cliente. O Slack pode compartilhar e divulgar as Informações em conformidade com as instruções do Cliente e com o devido consentimento, incluindo todos os termos aplicáveis do Contrato do Cliente e uso da funcionalidade dos Serviços pelo Cliente, e conforme exigido pela legislação aplicável. Alguns compartilhamentos a pedido do Cliente podem incluir taxas adicionais.

O Slack pode compartilhar e divulgar as Informações em conformidade com as instruções do Cliente e com o devido consentimento, incluindo todos os termos aplicáveis do Contrato do Cliente e uso da funcionalidade dos Serviços pelo Cliente, e conforme exigido pela legislação aplicável. Alguns compartilhamentos a pedido do Cliente podem incluir taxas adicionais. Visualização dos Serviços. Quando um Usuário autorizado envia Informações, elas podem ser exibidas a outro Usuário autorizado no mesmo Workspace ou em Workspaces conectados. Por exemplo, o endereço de e-mail de um Usuário autorizado pode ser exibido em seu perfil do Workspace. Consulte a Central de Ajuda para mais informações sobre a funcionalidade dos Serviços.

Quando um Usuário autorizado envia Informações, elas podem ser exibidas a outro Usuário autorizado no mesmo Workspace ou em Workspaces conectados. Por exemplo, o endereço de e-mail de um Usuário autorizado pode ser exibido em seu perfil do Workspace. Consulte a Central de Ajuda para mais informações sobre a funcionalidade dos Serviços. Colaboração com outros. Os Serviços oferecem diferentes modos de colaboração entre Usuários autorizados que trabalham em Workspaces independentes, como o Slack Connect ou interoperabilidade com e-mails. Algumas informações, como as Informações de perfil de um Usuário autorizado, podem ser compartilhadas em conformidade com as políticas e práticas do(s) outro(s) Workspace(s).

Os Serviços oferecem diferentes modos de colaboração entre Usuários autorizados que trabalham em Workspaces independentes, como o Slack Connect ou interoperabilidade com e-mails. Algumas informações, como as Informações de perfil de um Usuário autorizado, podem ser compartilhadas em conformidade com as políticas e práticas do(s) outro(s) Workspace(s). Acesso do Cliente. Proprietários, administradores, Usuários autorizados e outros representantes e funcionários do Cliente talvez possam acessar, modificar ou restringir o acesso a algumas Informações. Isso pode incluir, por exemplo, seu empregador utilizando recursos do Serviço para exportar logs de atividade do Workspace ou acessando ou modificando seus detalhes de perfil. Para saber mais sobre as configurações do seu workspace, consulte https://slack.com/account/settings.

Proprietários, administradores, Usuários autorizados e outros representantes e funcionários do Cliente talvez possam acessar, modificar ou restringir o acesso a algumas Informações. Isso pode incluir, por exemplo, seu empregador utilizando recursos do Serviço para exportar logs de atividade do Workspace ou acessando ou modificando seus detalhes de perfil. Para saber mais sobre as configurações do seu workspace, consulte https://slack.com/account/settings. Prestadores de serviços de terceiros e parceiros. Podemos envolver outras empresas ou indivíduos como fornecedores de serviço ou parceiros de negócios para processar algumas Informações e dar suporte ao nosso negócio. Esses terceiros podem, por exemplo, oferecer serviços de armazenamento e computação virtual, ou podemos compartilhar informações comerciais para desenvolver parcerias estratégicas com fornecedores de Serviço de terceiros para atender a clientes em comum. As informações adicionais sobre os subprocessadores usadas para dar suporte à entrega de nossos Serviços são apresentadas em Subprocessadores do Slack.

Podemos envolver outras empresas ou indivíduos como fornecedores de serviço ou parceiros de negócios para processar algumas Informações e dar suporte ao nosso negócio. Esses terceiros podem, por exemplo, oferecer serviços de armazenamento e computação virtual, ou podemos compartilhar informações comerciais para desenvolver parcerias estratégicas com fornecedores de Serviço de terceiros para atender a clientes em comum. As informações adicionais sobre os subprocessadores usadas para dar suporte à entrega de nossos Serviços são apresentadas em Subprocessadores do Slack. Serviços de terceiros. O Cliente pode ativar ou permitir que Usuários autorizados habilitem os Serviços de terceiros. Solicitamos que cada Serviço de terceiros divulgue todas as permissões para acesso a Informações nos Serviços, mas não garantimos que isso seja realmente feito. Quando ativado, o Slack pode compartilhar algumas Informações com Serviços de terceiros. Os Serviços de terceiros não são de propriedade ou controle do Slack e os terceiros que obtiverem acesso a algumas Informações podem ter as próprias políticas e práticas de coleta, uso e compartilhamento delas. Verifique as permissões, as configurações de privacidade e os avisos desses Serviços de terceiros ou entre em contato com o fornecedor, em caso de dúvidas.

O Cliente pode ativar ou permitir que Usuários autorizados habilitem os Serviços de terceiros. Solicitamos que cada Serviço de terceiros divulgue todas as permissões para acesso a Informações nos Serviços, mas não garantimos que isso seja realmente feito. Quando ativado, o Slack pode compartilhar algumas Informações com Serviços de terceiros. Os Serviços de terceiros não são de propriedade ou controle do Slack e os terceiros que obtiverem acesso a algumas Informações podem ter as próprias políticas e práticas de coleta, uso e compartilhamento delas. Verifique as permissões, as configurações de privacidade e os avisos desses Serviços de terceiros ou entre em contato com o fornecedor, em caso de dúvidas. Fóruns. As informações que você decidir fornecer em um fórum da comunidade, incluindo dados pessoais, ficarão publicamente disponíveis.

As informações que você decidir fornecer em um fórum da comunidade, incluindo dados pessoais, ficarão publicamente disponíveis. Empresas afiliadas. O Slack pode compartilhar algumas Informações com suas empresas afiliadas, matrizes e/ou subsidiárias.

O Slack pode compartilhar algumas Informações com suas empresas afiliadas, matrizes e/ou subsidiárias. Durante uma mudança na atividade do Slack. Caso o Slack se envolva em uma fusão, aquisição, falência, dissolução, reorganização, venda de parte ou de todos seus ativos ou ações, financiamento, oferta pública de valores mobiliários, aquisição de todo ou parte de nossos negócios, uma transação ou procedimento similar ou etapas em contemplação de tais atividades, Outras informações poderão ser completamente ou parcialmente compartilhadas ou transferidas em conformidade com os contratos padrão de confidencialidade.

Caso o Slack se envolva em uma fusão, aquisição, falência, dissolução, reorganização, venda de parte ou de todos seus ativos ou ações, financiamento, oferta pública de valores mobiliários, aquisição de todo ou parte de nossos negócios, uma transação ou procedimento similar ou etapas em contemplação de tais atividades, Outras informações poderão ser completamente ou parcialmente compartilhadas ou transferidas em conformidade com os contratos padrão de confidencialidade. Dados descaracterizados ou agregados. Podemos divulgar ou usar Informações agregadas ou descaracterizadas para qualquer propósito. Por exemplo, podemos compartilhar Informações agregadas ou descaracterizadas com potenciais clientes, parceiros para fins comerciais ou de pesquisa

Podemos divulgar ou usar Informações agregadas ou descaracterizadas para qualquer propósito. Por exemplo, podemos compartilhar Informações agregadas ou descaracterizadas com potenciais clientes, parceiros para fins comerciais ou de pesquisa Para cumprir com a legislação Poderemos divulgar algumas Informações ao receber uma solicitação de dados se acreditarmos que a divulgação estará em conformidade com, ou exigida por, qualquer lei, regulamentação ou processo legal aplicável. Consulte os documentos Política de Solicitação de dados, Visão geral de solicitação de dados e Relatório de Transparência para compreender como o Slack responde a solicitações de divulgação de dados feitas por agências governamentais, órgãos judiciais e outras fontes.

Poderemos divulgar algumas Informações ao receber uma solicitação de dados se acreditarmos que a divulgação estará em conformidade com, ou exigida por, qualquer lei, regulamentação ou processo legal aplicável. Consulte os documentos Política de Solicitação de dados, Visão geral de solicitação de dados e Relatório de Transparência para compreender como o Slack responde a solicitações de divulgação de dados feitas por agências governamentais, órgãos judiciais e outras fontes. Para aplicação de nossos direitos, segurança e prevenção contra fraudes. Para proteger e defender os direitos, a propriedade ou a segurança do Slack, dos seus usuários ou de terceiros, incluindo a aplicação de contratos ou políticas, ou em conexão com a investigação e prevenção de atividades ilegais, fraudes ou problemas de segurança, o que inclui a prevenção de morte ou lesão corporal iminente.

Para proteger e defender os direitos, a propriedade ou a segurança do Slack, dos seus usuários ou de terceiros, incluindo a aplicação de contratos ou políticas, ou em conexão com a investigação e prevenção de atividades ilegais, fraudes ou problemas de segurança, o que inclui a prevenção de morte ou lesão corporal iminente. Com consentimento. O Slack pode compartilhar algumas Informações com terceiros quando dispõe de consentimento para fazê-lo. No caso de workspaces registrados em nome de entidades corporativas, o Slack pode divulgar Informações com o consentimento do Proprietário principal do workspace ou de um diretor corporativo autorizado. No caso de workspaces criados sem uma filiação formal, o Slack pode exigir o consentimento dos usuários.

Segurança

O Slack leva a segurança de dados muito a sério. O Slack trabalha muito para proteger as informações que você nos fornece contra perda, uso indevido e divulgação ou acesso não autorizados. Essas medidas levam em conta a confidencialidade das informações que coletamos, processamos e armazenamos, assim como o estado atual da tecnologia. O Slack recebeu certificações de segurança reconhecidas no mundo todo. Para saber mais sobres as políticas e práticas atuais a respeito de segurança e confidencialidade dos Serviços, consulte nossas Práticas de segurança. Dada a natureza da tecnologia de processamento de informações e comunicações, o Slack não pode garantir que as Informações estarão absolutamente seguras contra intrusão por outros durante transmissão pela Internet ou armazenamento em nossos sistemas ou de qualquer outra forma sob nosso cuidado. Ao clicar no link de um site de terceiros, você estará saindo do nosso site e, assim, não controlamos nem endossamos o conteúdo desses sites.

Limites etários

Na medida proibida pela legislação aplicável, o Slack não permite o uso de nossos Serviços e Sites por ninguém com menos de 16 anos de idade. Caso você saiba de alguém com menos de 16 anos que nos forneceu dados pessoais ilegalmente, fale conosco e iremos tomar as medidas necessárias para excluir tais informações.

Alterações a esta Política de Privacidade

O Slack pode alterar esta Política de Privacidade de tempos em tempos. As leis, as regulamentações e as normas da indústria evoluem, o que pode fazer com que seja necessário realizar essas alterações. Ou podemos fazer alterações em a nossos serviços ou negócio. Publicaremos as alterações nesta página. Sugerimos que você revise nossa Política de Privacidade para se manter informado. Se fizermos mudanças que alteram seus direitos de privacidade de modo significativo, o Slack providenciará avisos adicionais, como mensagens por e-mail ou pelos Serviços. Se discordar das alterações nesta Política de Privacidade, você deverá desativar sua conta de Serviços. Entre em contato com o Cliente caso deseje solicitar a remoção de Dados pessoais sob controle deles.

Transferências internacionais de dados

O Slack pode transferir seus Dados pessoais a países diferentes daquele onde você vive. Sempre que os Dados pessoais forem transferidos para o exterior, o Slack garante a conformidade com as exigências das leis aplicáveis da respectiva jurisdição, de acordo com as obrigações do Slack.

Cláusulas modelo da União Europeia. O Slack oferece Cláusulas modelo da União Europeia (“Cláusulas modelo”), também conhecidas como Cláusulas contratuais padrão, para cumprir com os requisitos de segurança e adequação para nossos Clientes que operam no Espaço Econômico Europeu, na Suíça e no Reino Unido e para outras transferências internacionais de Dados do cliente, conforme o caso. Veja uma cópia do nosso apêndice do processamento de dados padrão, com as cláusulas modelo incorporadas, aqui.

O Slack oferece Cláusulas modelo da União Europeia (“Cláusulas modelo”), também conhecidas como Cláusulas contratuais padrão, para cumprir com os requisitos de segurança e adequação para nossos Clientes que operam no Espaço Econômico Europeu, na Suíça e no Reino Unido e para outras transferências internacionais de Dados do cliente, conforme o caso. Veja uma cópia do nosso apêndice do processamento de dados padrão, com as cláusulas modelo incorporadas, aqui. Privacy Shield EU-EUA e Privacy Shield Suíça-EUA Embora a Slack Technologies, LLC (“Slack US”) permaneça autocertificada sob o E.U.-U.S Privacy Shield UE-EUA e do Privacy Shield Suíça–EUA, ela não se baseia atualmente nessas estruturas para a transferência de dados pessoais. Para mais informações, incluindo os tipos de Informações cobertas, consulte o Aviso do Privacy Shield dos EUA do Slack. Para saber mais sobre o programa Privacy Shield, consulte http://www.privacyshield.gov/welcome.

Embora a Slack Technologies, LLC (“Slack US”) permaneça autocertificada sob o E.U.-U.S Privacy Shield UE-EUA e do Privacy Shield Suíça–EUA, ela não se baseia atualmente nessas estruturas para a transferência de dados pessoais. Para mais informações, incluindo os tipos de Informações cobertas, consulte o Aviso do Privacy Shield dos EUA do Slack. Para saber mais sobre o programa Privacy Shield, consulte http://www.privacyshield.gov/welcome. Sistema de Normas transnacionais de privacidade da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico e Reconhecimento de Privacidade para Processadores. As práticas de privacidade do Slack, descritas nesta Política de privacidade, estão em conformidade com o sistema de Normas transnacionais de privacidade da Cooperação Econômica Ásia-Pacífica ("APEC") e com o Reconhecimento de Privacidade para Processadores ("PRP"). O sistema CBPR da APEC oferece uma estrutura para as organizações garantirem a proteção das informações pessoais transferidas entre as economias participantes da APEC. Já o PRP demonstra a capacidade de uma organização de fornecer a implementação eficaz das obrigações de privacidade do controlador de informações pessoais relacionadas ao processamento delas. Veja mais informações sobre a estrutura da APEC aqui.



Se você tiver uma dúvida que ainda não foi esclarecida sobre o uso de dados ou a privacidade relacionada às nossas certificações do CBPR da APEC ou do PRP, entre em contato com nosso prestador terceirizado de resolução de disputas.

Oficial de proteção de dados

Para falar com nosso responsável de proteção de dados, envie um e-mail para dpo@slack.com.

Identificação do processador e do controlador de dados

A legislação de proteção de dados em algumas jurisdições diferencia o "controlador" e o "processador" de informações. Em geral, o Cliente é o controlador dos Dados do Cliente. Em geral, o Slack é o processador dos Dados do Cliente e o controlador das Outras informações. Diferentes entidades do Slack oferecem os Serviços em diferentes partes do mundo. A Slack Technologies Limited, uma empresa irlandesa com sede em Dublin, Irlanda, é o controlador de Outras informações e um processador de Dados do Cliente relacionados a Usuários autorizados que usam Workspaces estabelecidos para Clientes fora dos EUA e Canadá. A Slack Technologies, LLC, uma empresa americana com sede em São Francisco, Califórnia, é o controlador de Outras informações e um processador de Dados do Cliente relacionados a Usuários autorizados que usam Workspaces estabelecidos para Clientes localizados nos EUA e Canadá.

Seus direitos

Os indivíduos localizados em qualquer lugar do mundo, incluindo o Espaço Econômico Europeu, o Reino Unido e o Brasil, têm certos direitos legais relacionados a seus dados pessoais. Sujeito a isenções previstas em lei, você pode ter o direito de solicitar acesso às Informações, assim como a buscar a atualização, a exclusão ou a correção dessas Informações. Normalmente, é possível fazer isso usando as configurações e as ferramentas fornecidas na sua conta de Serviços. Caso não possa usar as configurações nem as ferramentas, entre em contato com o Cliente que controla seu workspace para acesso e assistência adicionais. Consulte https://slack.com/account/settings para receber informações de contato do Cliente.

Na medida em que o processamento dos seus Dados pessoais pelo Slack está sujeito ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) ou a outras leis aplicáveis para o processamento de Dados pessoais, como a Lei de Proteção de Dados do Reino Unido ou a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil, o Slack depende de seus próprios interesses legítimos, descritos acima, para processar os dados. O Slack também pode processar Outras informações que constituem seus Dados pessoais para propósitos de marketing direto. Você tem o direito de se opor a qualquer momento ao uso dos seus Dados pessoais feito pelo Slack para esse propósito.

Seus direitos de privacidade da Califórnia

Esta seção apresenta detalhes adicionais sobre as informações pessoais coletadas sobre os consumidores da Califórnia e os direitos que eles possuem de acordo com a Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia ou "CPPA".

Para saber mais detalhes sobre as informações pessoais coletadas nos últimos 12 meses, incluindo as categorias de fontes, consulte a seção acima Informações que coletamos e recebemos. Nós coletamos essas informações para fins de negócios e comerciais descritos acima na seçãoComo usamos as informações. Compartilhamos essas informações com categorias de terceiros descritos na seção acima em Como compartilhamos e divulgamos informações. O Slack não vende (conforme o termo definido na CCPA) as informações pessoais coletadas (e nem venderemos sem oferecer a opção de cancelamento). Não usamos cookies de terceiros para fins de publicidade, conforme descrito em mais detalhes na nossa Política de Cookies.

Sujeita a certas limitações, a CCPA oferece aos consumidores da Califórnia o direito de solicitar ter mais detalhes sobre as categorias ou partes específicas de informações pessoais que coletamos (incluindo como usamos e divulgamos essas informações), excluir suas informações pessoais, cancelar qualquer "venda" que possa estar ocorrendo e não ser descriminado por exercer esses direitos.

Os consumidores da Califórnia podem fazer uma solicitação de acordo com os direitos descritos na CCPA pelo e-mail privacy@slack.com. Verificaremos sua solicitação usando as informações associadas à sua conta, incluindo o endereço de e-mail. Talvez seja necessário a identificação governamental. Os consumidores também podem indicar um agente autorizado para exercer esses direitos por eles.

Autoridade de proteção de dados

Sujeito à legislação aplicável, você também tem o direito de (i) restringir o uso pelo Slack de Outras informações que constituam seus Dados pessoais e (ii) apresentar uma queixa junto à sua autoridade local de proteção de dados ou junto ao Comissário irlandês de proteção de dados, a principal autoridade de supervisão do Slack na União Europeia. Caso seja residente do Espaço Econômico Europeu e acredite que mantemos seus Dados pessoais dentro do escopo do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), você pode enviar suas perguntas ou reclamações à nossa principal autoridade de supervisão:

Comissário irlandês de proteção de dados

Escritório do Comissário de proteção de dados

Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Irlanda

Telefone +353 57 868 4757

Fax: +353 57 868 4757

E-mail: info@dataprotection.ie

Se você morar no Reino Unido e acreditar que mantemos seus Dados pessoais dentro do escopo das leis aplicáveis relacionadas a dados pessoais no Reino Unido, você poderá encaminhar perguntas ou reclamações para a autoridade supervisora do Reino Unido, o Gabinete do Comissário para a Informação do Reino Unido.

Fique à vontade para entrar em contato com o Slack caso tenha dúvidas sobre esta Política de Privacidade, as práticas do Slack ou se quiser exercer algum dos seus direitos legais. O Slack responderá dentro de um período razoável. Você pode entrar em contato usando privacy@slack.com ou pelos nossos endereços a seguir:

Para Clientes e Usuários autorizados que utilizam workspaces estabelecidos para clientes nos EUA e no Canadá:

Slack Technologies, LLC

500 Howard Street

San Francisco, CA, 94105

Estados Unidos



ou

Para Clientes e Usuários autorizados que usem workspaces estabelecidos para Clientes fora dos EUA e do Canadá:

Slack Technologies Limited

Central Park (Bloco G)

3º e 4º andares, n.º 1

Central Park, Leopardstown

Dublin 18, Irlanda