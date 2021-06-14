本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

有効日 : 2021 年 6 月 14 日

本プライバシーポリシーは Slack がどのように情報を収集、使用および開示し、その情報に関してお客様にどのような選択肢があるかを説明します。

「Slack」とは、お客様の情報の管理者または処理者の役割を果たすSlack法人を意味します。詳細は、「データ管理者および処理者の識別」セクションで説明されます。

目次：

本プライバシーポリシーの適用性

本プライバシーポリシーはSlackのモバイルとデスクトップアプリケーションを含むSlackのオンライン業務効率化ツールおよびプラットフォーム（以下「本サービス」と総称します）、Slack.comおよび他のSlackのWebサイト（以下「本Webサイト」と総称します）ならびにお客様とSlackとの間で発生し得る交流（例：顧客サービスの問合せ、ユーザーカンファレンスなど）に適用されます。本プライバシーポリシーの条件に同意されない場合、本サービス、本Webサイト、その他のSlackのすべての事業にアクセスしまたはこれらを使用してはなりません。

本プライバシーポリシーは、Slack プラットフォームを通じて本サービスに統合される第三者のアプリケーションもしくはソフトウェア（以下、「第三者サービス」といいます）または他の第三者の製品、サービスもしくは事業には適用されません。さらに、サービスアカウントを通じて提出されるメッセージ、ファイルもしくは他のコンテンツ（「顧客データ」と総称する）の処理を含め、サービスの配信、それへのアクセスおよびその使用については別個の契約書に準拠します（「顧客契約書」）。顧客契約書を締結した組織（例 : お客様の雇用主または別の法人もしくは人物）（以下「顧客」といいます）は、本サービスのインスタンス（以下「ワークスペース」といいます）および関連する顧客データを管理します。ワークスペースの設定およびプライバシー慣行についてご質問があれば、お客様が使用するワークスペースの顧客にお問い合わせください。アカウントをお持ちの場合は、http://slack.com/account/team にアクセスしてワークスペースのオーナーおよび管理者の連絡先情報をご確認ください。ワークスペースへの参加の招待を受けたがまだアカウントを作成されていない場合、招待を送信した顧客に支援を要請してください。

当社が収集するおよび受け取る情報

Slackは様々な方法で顧客データおよび他の情報やデータ（以下「他の情報」といいます）を収集および受領することがあります。

顧客データ 。顧客によってワークスペースへのアクセスを許諾された顧客または個人（以下「 正規ユーザー 」といいます）は本サービスを使用する際、日常的に顧客データを提供します。

。顧客によってワークスペースへのアクセスを許諾された顧客または個人（以下「 」といいます）は本サービスを使用する際、日常的に顧客データを提供します。 他の情報 。また、Slackは他の情報を収集、生成および/または受領します。 ワークスペースおよびアカウント情報。ワークスペースのアカウントを作成または更新するため、お客様もしくはその顧客（例 : お客様の雇用主）は Slack にメールアドレス、電話番号、パスワード、ドメインおよび（または）類似のアカウント詳細を提供します。ワークスペース作成についての詳細は、ここをクリックしてください。さらに、有料版のサービスを購入されたお客様は Slack（またはその支払い処理会社）にクレジットカード情報、銀行業務の情報および（または）請求先住所などの請求のための詳細を提供します。 使用に関する情報。 本サービスのメタデータ。正規ユーザーが本サービスを使用する際、正規ユーザーの使用状況に関する付加情報を提供するメタデータが生成されます。例えば、Slack はお客様が表示または使用するワークスペース、チャンネル、メンバー、機能、コンテンツおよびリンク、共有するファイルの種類ならびに（もしあれば）使用される第三者サービスを記録します。 ログデータ。インターネット経由で配信される大部分のWebサイトおよびテクノロジーサービスと同様、当社のサーバーはお客様が本Webサイトもしくは本サービスにアクセスされると自動的に情報を収集し、ログファイルに記録します。このログデータには、インターネットプロトコル（IP）アドレス、本Webサイトまたは本サービスを使用する前に訪問していたWebページのアドレス、ブラウザの種類と設定、本サービスが使用された日時、ブラウザの構成とプラグインについての情報、言語の環境設定およびCookieデータが含まれることがあります。 デバイス情報。Slack はデバイスの種類、使用されるオペレーティングシステム、デバイス設定、アプリケーションID、デバイス識別子およびクラッシュデータを含む、本サービスにアクセスするデバイスについての情報を収集します。これらの他の情報を収集するかどうかは、使用するデバイスの種類と設定によって異なります。 位置情報。当社はおおよそのお客様の位置情報をお客様、お客様の顧客および当社と協業する第三者から受領します。例えば、当社はお客様の雇用主から提出された事業所の住所またはお客様のブラウザやデバイスから受領した IP アドレスを使用しておおよその位置を判断することがあります。また、Slack はお客様のデバイスの承諾プロセスに従ってデバイスから位置情報を収集することがあります。 Cookie 情報。Slack は本 Web サイトおよび本サービスにおいて Cookie および類似の技術を使用して、他の情報を収集するのに役立てます。これらの技術の使用方法およびお客様のオプトアウトの機会、その他の選択肢についての詳細は、当社の Cookie ポリシーをご確認ください。 第三者サービス。顧客はそのワークスペースについての第三者サービスを許可または制限することを選択できます。一般的には、第三者サービスは本サービスに統合されたソフトウェアのことで、顧客はその正規ユーザーがワークスペースについてのこれらのインテグレーションを有効および無効にすることを許可できます。Slack は本サービスを第三者サービスと連携させる Slack アプリケーションを開発および提供することもできます。有効にされると、第三者サービスのプロバイダは一定の情報を Slack と共有できます。例えば、クラウドストレージアプリケーションが有効にされて、ワークスペースへのファイルのインポートが許可された場合、当社は、正規ユーザーのユーザー名、メールアドレス、その他、円滑な統合のために Slack で利用できるようにアプリケーションによって選択された追加情報を受領することがあります。正規ユーザーはどのようなデータが Slack に開示されるのかを理解するためにこれらの第三者サービスのプライバシー設定および通知を確認することが推奨されます。第三者サービスが有効になると、Slack は第三者サービスのプロバイダとの契約および顧客によって与えられた許可（その正規ユーザーによるものを含め）に従って Slack が利用できるようになった他の情報に接続およびアクセスする権限を得ます。しかしながら、当社は本サービスに接続する際にこれらの第三者サービスのパスワードを受領および保存することはありません。第三者サービスについての詳細はここをクリックしてご確認ください。 お問い合わせについてお客様のデバイスやその他のサードパーティ API の承諾プロセスに従って、正規ユーザーがインポートするように選択した連絡先情報（デバイスまたは API のアドレス帳など）は本サービスを使用する際に収集されます。 第三者のデータ。Slack は、組織、業界、顧客である企業のリスト、本 Web サイト訪問者、マーケティングキャンペーン、その他当社の事業に関連する事項に関するデータを、親会社、関連会社および子会社、当社のパートナー、その他、当社独自の情報をより有益なものにするために利用する事業者から受領することがあります。これらのデータは当社が収集する他の情報と組み合わされ、また、どの IP アドレスが ZIP コードや国名に一致するかといった集合レベルのデータが含まれることがあります。あるいはより具体的な情報の場合もあります（例えば、オンラインマーケティングやメールキャンペーンの実績など）。 Slack に提供される追加情報。当社は本 Web サイトへ送信、その他の方法（フォーカスグループ、コンテスト、アクティビティもしくはイベントへの参加、求人への応募、Slack やベンダーが主催する認証プログラムや他の教育プログラムへの登録、サポート依頼、ソーシャルメディアアカウントとのやり取り、その他の Slack との通信など）により、他の情報を受領します。

。また、Slackは他の情報を収集、生成および/または受領します。

一般的に、顧客データや他の情報（「情報」と総称する）を提供するに際し、誰も法的または契約上の義務を負うことはありません。しかしながら、一定の情報は自動的に収集され、ワークスペースのセットアップなどの一部の情報が提供されない場合、当社はサービスを提供することができません。

当社による情報の使用

顧客データは、適用ある顧客契約の条件および顧客による本サービスの使用を含む、顧客の指示ならびに適用法に従ってSlackによって使用されます。Slackは顧客データの処理者であり、顧客が管理者です。顧客は、例えば、ワークスペースへのアクセス権の許諾および解除、役割の割り当ておよび設定、顧客データの変更、エクスポート、共有および削除、その他の方法で顧客のポリシーを本サービスに適用することができます。

Slackは本サービス、本Webサイトおよび当社の事業を運営するに際しての当社の合法的利益の増進のため他の情報を使用します。より具対的には、Slackは以下のように他の情報を使用します。

本サービス、本Webサイトおよび当社の事業を提供、更新、維持および保護するため。 これには顧客契約に従ってサービス配信を支援する、あるいは正規ユーザーのリクエストに応じて、サービスのエラー、セキュリティまたは技術的問題を防止するまたはこれに取り組む、使用状況、トレンドおよび他のアクティビティを分析およびモニターすることが含まれます。

これには顧客契約に従ってサービス配信を支援する、あるいは正規ユーザーのリクエストに応じて、サービスのエラー、セキュリティまたは技術的問題を防止するまたはこれに取り組む、使用状況、トレンドおよび他のアクティビティを分析およびモニターすることが含まれます。 適用法、法的手続または規制による要求に従うため。

お客様の要請、コメントおよび質問への返答に際して、お客様と連絡するため。 連絡をいただいた場合、当社は返答のために他の情報を使用する場合があります。

連絡をいただいた場合、当社は返答のために他の情報を使用する場合があります。 検索、学習および生産性向上ツールおよび追加機能を開発および提供するため。 Slack は特定のワークスペースや正規ユーザーのためにできる限り本サービスを有用なものにする努力をします。例えば、当社は、本サービスのエクスペリエンスをカスタマイズするか新たな生産性向上機能や製品を作るために、他の情報を使用して正規ユーザーに対するコンテンツ、チャンネルまたは専門知識の関連度を判断して格付けすることで検索機能性を向上させ、利用履歴および予測モデルに基づいて本サービスまたは第三者サービスの提案を行い、組織に関するトレンドとインサイトを識別します。

Slack は特定のワークスペースや正規ユーザーのためにできる限り本サービスを有用なものにする努力をします。例えば、当社は、本サービスのエクスペリエンスをカスタマイズするか新たな生産性向上機能や製品を作るために、他の情報を使用して正規ユーザーに対するコンテンツ、チャンネルまたは専門知識の関連度を判断して格付けすることで検索機能性を向上させ、利用履歴および予測モデルに基づいて本サービスまたは第三者サービスの提案を行い、組織に関するトレンドとインサイトを識別します。 Eメールの送信、その他の連絡のため。 当社はサービス、技術的およびその他の管理上のメール、メッセージおよび他の種類のご連絡をお送りする場合があります。また、当社は、本サービスの変更、サービス提供ならびにセキュリティおよび不正行為の通知など本サービスに関する重要事項をお知らせするためにお客様に連絡することがあります。これらのご連絡は本サービスの一部と位置づけられ、お客様はこれらをオプトアウトすることはできません。さらに、当社は製品の新機能、プロモーション、その他の Slack のニュースについて折に触れてメールをお送りすることがあります。これらはお客様が受け取るかどうか選択できるマーケティング用のメッセージです。Slack から受け取ったメッセージについて追加の質問がある場合は以下に説明される連絡方法でお問合せください。

当社はサービス、技術的およびその他の管理上のメール、メッセージおよび他の種類のご連絡をお送りする場合があります。また、当社は、本サービスの変更、サービス提供ならびにセキュリティおよび不正行為の通知など本サービスに関する重要事項をお知らせするためにお客様に連絡することがあります。これらのご連絡は本サービスの一部と位置づけられ、お客様はこれらをオプトアウトすることはできません。さらに、当社は製品の新機能、プロモーション、その他の Slack のニュースについて折に触れてメールをお送りすることがあります。これらはお客様が受け取るかどうか選択できるマーケティング用のメッセージです。Slack から受け取ったメッセージについて追加の質問がある場合は以下に説明される連絡方法でお問合せください。 請求、アカウント管理、その他の管理のため。 Slack はインボイス作成、アカウント管理および類似の理由でお客様に連絡を取る必要があり、そのためにアカウントデータを使用してアカウントを管理し請求および支払いの追跡記録を付けます。

Slack はインボイス作成、アカウント管理および類似の理由でお客様に連絡を取る必要があり、そのためにアカウントデータを使用してアカウントを管理し請求および支払いの追跡記録を付けます。 セキュリティの問題および不正使用を調査し防止に役立てるため。

集合的または識別不能になっているため、情報が識別されたもしくは識別可能な自然人に関連付けられなくなってしまった場合、Slackは営業上の目的にそれを使用する場合があります。識別されたもしくは識別可能な自然人に関連付けられ、かつデータ保護法に従って個人データとして保護されている限り、その情報は本プライバシーポリシーで「個人データ」として参照されるものとします。

データの保存

Slack は、顧客データを、適用される顧客契約の条件および顧客による本サービスの機能の使用を含む、顧客の指示ならびに適用法に従って保持します。サービスプランに応じて、顧客はその保存設定をカスタマイズし、それらのカスタマイズされた設定をワークスペースレベル、チャンネルレベルまたは他のレベルに適用することができます。また、顧客はさまざまな設定をメッセージ、ファイル、その他の顧客データに適用することができます。顧客による顧客データの削除、その他の本サービスの使用は、一部の関連する他の情報の削除および（または）識別不能化をもたらすことがあります。詳細は、ヘルプセンターで確認されるか、顧客にお問い合わせください。Slack は本プライバシーポリシーで説明される目的に必要である限りお客様に関連する他の情報を保持できるものとします。これには、お客様のアカウントが解除された後も、正当な営業上の利益を追求し、監査を実施し、法的義務を遵守（および遵守を実証）し、紛争を解決し、当社との契約を執行するために Slack に必要となる期間、お客様の他の情報を保持することが含まれます。

当社が情報を共有および開示する方法

本セクションでは Slack が本情報をどのように共有および開示するかについて説明します（上記「当社が収集するおよび受け取る情報」のセクションで説明されているとおりです）。顧客は情報の共有および開示について独自のポリシーおよび慣行を決定します。Slack は顧客または第三者が情報の共有または開示についてどのように選択するかを管理することはありません。

顧客の指示。 Slack は、適用される顧客契約の条件および顧客による本サービスの機能の使用を含む、顧客の指示および適切な同意、ならびに適用法および法的手続きに従って、情報を共有および開示することができます。顧客のリクエストに応じ共有するにあたり、追加料金が発生する場合があります。

Slack は、適用される顧客契約の条件および顧客による本サービスの機能の使用を含む、顧客の指示および適切な同意、ならびに適用法および法的手続きに従って、情報を共有および開示することができます。顧客のリクエストに応じ共有するにあたり、追加料金が発生する場合があります。 本サービスでの表示。 正規ユーザーが情報を提供する場合、これが同一のまたは接続されたワークスペース内のほかの正規ユーザーに表示されることがあります。例えば、正規ユーザーの E メールアドレスはワークスペースのプロフィールに表示されます。サービスの機能性についての詳細はヘルプセンターにお問い合わせください。

正規ユーザーが情報を提供する場合、これが同一のまたは接続されたワークスペース内のほかの正規ユーザーに表示されることがあります。例えば、正規ユーザーの E メールアドレスはワークスペースのプロフィールに表示されます。サービスの機能性についての詳細はヘルプセンターにお問い合わせください。 他者との協業。 本サービスは独立したワークスペースで作業する正規ユーザーに、Slack コネクトや E メールの相互運用など、協業のための様々な方法を提供します。正規ユーザーのプロフィール情報などの情報は、そのワークスペースのポリシーと慣行に従って共有されることがあります。

本サービスは独立したワークスペースで作業する正規ユーザーに、Slack コネクトや E メールの相互運用など、協業のための様々な方法を提供します。正規ユーザーのプロフィール情報などの情報は、そのワークスペースのポリシーと慣行に従って共有されることがあります。 顧客のアクセス。 オーナー、管理者、正規ユーザー、その他のお客様の代理人および人員は、情報にアクセスし、これを変更しまたはアクセスを制限することができます。これには、例えば、お客様の雇用主が、ワークスペースでのアクティビティのログをエクスポートする機能を使用したり、お客様のプロフィール詳細にアクセスしまたはこれを変更したりすることが含まれます。お客様のワークスペースの設定についての詳細は、https://slack.com/account/settingsをご確認ください。

オーナー、管理者、正規ユーザー、その他のお客様の代理人および人員は、情報にアクセスし、これを変更しまたはアクセスを制限することができます。これには、例えば、お客様の雇用主が、ワークスペースでのアクティビティのログをエクスポートする機能を使用したり、お客様のプロフィール詳細にアクセスしまたはこれを変更したりすることが含まれます。お客様のワークスペースの設定についての詳細は、https://slack.com/account/settingsをご確認ください。 第三者サービスのプロバイダおよびパートナー。 当社は、外部の会社または個人をサービスプロバイダーまたは事業パートナーとし、情報の処理および当社の事業支援に従事させることがあります。これらのサードパーティは、例えば、仮想コンピューティングやストレージサービスを提供する、あるいは当社が共通のお客様に対応するためサードパーティのサービスプロバイダーと戦略的なパートナーシップを開発するためビジネス情報を共有する場合があります。当社サービスの配信をサポートするために契約された下請処理者についての追加情報はSlack の副処理者に明記されています。

当社は、外部の会社または個人をサービスプロバイダーまたは事業パートナーとし、情報の処理および当社の事業支援に従事させることがあります。これらのサードパーティは、例えば、仮想コンピューティングやストレージサービスを提供する、あるいは当社が共通のお客様に対応するためサードパーティのサービスプロバイダーと戦略的なパートナーシップを開発するためビジネス情報を共有する場合があります。当社サービスの配信をサポートするために契約された下請処理者についての追加情報はSlack の副処理者に明記されています。 第三者サービス。 お客様はサードパーティのサービスを有効にし、また正規ユーザーがサードパーティのサービスを有効化することを許可することができます。当社は各サードパーティのサービスがサービスの情報アクセス用にすべての許可を開示するよう要求しますが、サードパーティがこれを行うことを保証するものではありません。有効になれば、Slack は情報をサードパーティのサービスと共有することがあります。サードパーティのサービスは Slack によって所有または管理されるものではなく、情報へのアクセスを許諾されたサードパーティはその収集、使用および共有について独自のポリシーと慣行を持つことができます。これらのサードパーティのサービス用の許可、プライバシー設定および通知をチェックするか、ご質問がある場合はプロバイダーにお問い合わせください。

お客様はサードパーティのサービスを有効にし、また正規ユーザーがサードパーティのサービスを有効化することを許可することができます。当社は各サードパーティのサービスがサービスの情報アクセス用にすべての許可を開示するよう要求しますが、サードパーティがこれを行うことを保証するものではありません。有効になれば、Slack は情報をサードパーティのサービスと共有することがあります。サードパーティのサービスは Slack によって所有または管理されるものではなく、情報へのアクセスを許諾されたサードパーティはその収集、使用および共有について独自のポリシーと慣行を持つことができます。これらのサードパーティのサービス用の許可、プライバシー設定および通知をチェックするか、ご質問がある場合はプロバイダーにお問い合わせください。 フォーラム。 個人データを含む、お客様がコミュニティフォーラムで提供することを選択した情報は公開されます。

個人データを含む、お客様がコミュニティフォーラムで提供することを選択した情報は公開されます。 関係会社。 Slack はその関係会社、親会社および / または子会社と情報を共有することがあります。

Slack はその関係会社、親会社および / または子会社と情報を共有することがあります。 Slackの事業に変更がある場合。 Slack が、合併、買収、破産、解散、再編、Slack の資産もしくは株の一部もしくは全部の売却、資金調達、証券の公募、当社事業の全てもしくは一部の取得、類似の取引または手続き、あるいはかかる活動を見込んだ措置に携わる場合、情報の一部または全部は標準の機密保持契約に従って共有または譲渡される場合があります。

Slack が、合併、買収、破産、解散、再編、Slack の資産もしくは株の一部もしくは全部の売却、資金調達、証券の公募、当社事業の全てもしくは一部の取得、類似の取引または手続き、あるいはかかる活動を見込んだ措置に携わる場合、情報の一部または全部は標準の機密保持契約に従って共有または譲渡される場合があります。 集合化または匿名化されたデータ。 当社は集合化または匿名化された情報をあらゆる目的で開示または使用することができます。当社は、例えば、営業または調査目的で、潜在顧客またはパートナーと、集合化または匿名化された情報を共有することがあります。

当社は集合化または匿名化された情報をあらゆる目的で開示または使用することができます。当社は、例えば、営業または調査目的で、潜在顧客またはパートナーと、集合化または匿名化された情報を共有することがあります。 法律を遵守するため。 情報開示請求を受けた場合、その開示が適用ある法令、規制または法的手続に基づいて許容または強制されると当社が合理的に判断すれば、当社は情報を開示することができます。政府機関や法執行機関等からのデータ開示請求に対する Slack の対応についてはデータリクエストのポリシー、データリクエストの概要、透明性レポートをご確認ください。

情報開示請求を受けた場合、その開示が適用ある法令、規制または法的手続に基づいて許容または強制されると当社が合理的に判断すれば、当社は情報を開示することができます。政府機関や法執行機関等からのデータ開示請求に対する Slack の対応についてはデータリクエストのポリシー、データリクエストの概要、透明性レポートをご確認ください。 当社の権利行使、不正行為の防止または安全性のため。 契約やポリシーの執行を含む、Slack、そのユーザー、または第三者の権利、財産、安全性の保護および防御のため、または違法行為、不正行為、セキュリティの問題の調査および防止（死亡または差し迫った身体的危害の防止を含む）に関連して開示することがあります。

契約やポリシーの執行を含む、Slack、そのユーザー、または第三者の権利、財産、安全性の保護および防御のため、または違法行為、不正行為、セキュリティの問題の調査および防止（死亡または差し迫った身体的危害の防止を含む）に関連して開示することがあります。 承諾がある場合。 Slack はそれを行う承諾があればサードパーティと情報を共有できます。法人向けに登録されたワークスペースの場合、Slack は、ワークスペースのプライマリーオーナーまたは正式な執行役員の同意を得たうえで情報を共有することがあります。正式な提携をせずに作成されたワークスペースの場合、Slack はユーザーの同意を求めることがあります。

セキュリティ

Slack ではデータのセキュリティを非常に重要視しています。Slack はお客様から受領した情報を喪失、不正使用、不正アクセスまたは不正開示から保護するため尽力しています。これらの段階では、収集する情報の重要性（センシティビティ）、処理と保存、および現在の技術状態が考慮されます。Slack は国際的に認められたセキュリティ認証を受けました。本サービスのセキュリティと秘密保持に関する現在の慣行およびポリシーについての詳細はセキュリティプラクティスをご確認ください。通信および情報処理技術の性質上、Slack はインターネット経由の送信中または当社システムでの保存中、あるいはそれ以外の形での当社の管理中に、本情報が他者による侵入から絶対的に安全であると保証することはできません。また、サードパーティのサイトへのリンクをクリックすれば、お客様は当社サイトを離れますが、当社はサードパーティのサイトの内容を管理または推奨していません。

年齢制限

適用法によって禁止されている範囲で、Slackは16歳未満の方による本サービスおよび本Webサイトの利用を許可しません。もし16歳未満の方が個人データを当社に違法に提供したことを知った場合、当社までご連絡ください。当社はそのような情報を削除する措置を講じます。

本プライバシーポリシーへの変更

Slack は、随時、本プライバシーポリシーを変更することがあります。法令、規制、業界標準の変化や当社のサービスや事業の変化に応じて変更が必要となるためです。当社は変更を本ページに掲載します。お客様はプライバシーポリシーについて最新の情報を確認することを推奨されます。当社がお客様のプライバシーに関する権利を大幅に変える変更を行う場合、Slack は E メールや本サービスを通じて追加の通知を行います。お客様が本プライバシーポリシーの変更に同意されない場合、本サービスのアカウントを無効化してください。顧客の管理下にあるお客様の個人データの削除を希望される場合は顧客にご連絡ください。

国際的なデータ移転

Slack はお客様が居住される国以外の国々へお客様の個人データを移転することがあります。個人データが外国に移転される範囲において、Slack は Slack の義務に即してそれぞれの法域における適用法の要件を遵守することを保証します。

データ保護責任者

データ保護責任者と連絡を取るには、dpo@slack.comまでEメールをお送りください。

データ管理者および処理者の識別

一部の法域のデータ保護法では情報の「管理者」と「処理者」との間に区別があります。一般に、お客様は顧客データの管理者です。一般に、Slack は顧客データの処理者であり、他の情報の管理者です。異なる Slack 法人が世界の異なる場所で本サービスを提供しています。アイルランドのダブリンに拠点を置くアイルランド法人 Slack Technologies Limited は、米国およびカナダ以外のお客様のために作成されたワークスペースを利用する正規ユーザーに関連する他の情報の管理者であり、そのような正規ユーザーに関連する顧客データの処理者です。カリフォルニア州サンフランシスコに拠点を置く米国法人 Slack Technologies, LLC は、米国およびカナダのお客様のために作成されたワークスペースを利用する正規ユーザーに関連する他の情報の管理者であり、そのような正規ユーザーに関連する顧客データの処理者です。

お客様の権利

欧州経済地域、英国およびブラジルを含む世界各地の個人は、その個人データに関して一定の法的権利を持ちます。法律に規定された適用除外に従って、お客様は情報へのアクセスを要求する、および本情報の更新、削除または修正を求める権利があります。お客様は通常、サービスアカウントの設定とツールからこれを行うことができます。この設定とツールを使用できない場合は、追加的なアクセスと補佐を求めてお客様のワークスペースを管理する顧客に連絡を取ってください。https://slack.com/account/settings にアクセスし、顧客の連絡先情報を確認してください。

お客様の個人データに対する Slack の処理が一般データ保護規則、または英国データ保護法やブラジル一般データ保護法（Lei Geral de Proteção de Dados）などの個人データの処理に関するその他の適用法の適用を受ける場合、Slack は上記の当社の正当な利益に基づいてお客様のデータを処理します。Slack はお客様の個人データを構成する他の情報をダイレクトマーケティング目的に処理する場合もあり、お客様はこの目的にお客様の個人データを Slack が使用することに随時異議を唱える権利があります。

カリフォルニア州のプライバシー権利

このセクションではカリフォルニア州消費者プライバシー法（以下「CCPA」といいます）の下で収集されるカリフォルニア州の消費者の個人情報とカリフォルニア州の消費者の権利について記載されます。

情報源の類型を含め過去12か月間に当社が収集した個人情報の詳細は、上記の当社が収集・受領する情報のセクションを参照してください。当社は上記の当社による情報の使用のセクションで説明される事業および商用目的にこれらの情報を収集します。当社は上記の当社による情報の共有および開示のセクションで説明される第三者の類型にこれらの情報を共有します。Slackは当社が収集する個人情報を販売（CCPAに定義される意味を有します）していません（また、オプトアウトする権利を提供せずに販売することもありません）。当社はCookie ポリシーでさらに説明されるように広告目的でサードパーティ製cookieを使用します。

一定の制限を除き、CCPAはカリフォルニア州の消費者に対して、当社が収集する個人情報のカテゴリーまたは特定部分の詳細（どのように使用および開示するかを含みます）を知らせるよう請求する権利、個人情報を削除するよう請求する権利、発生し得る「販売」をオプトアウトする権利およびこれらの権利を行使することで差別されない権利を付与しています。

カリフォルニア州の消費者は privacy@slack.comから連絡を取ることによってCCPAに基づく権利に従って請求を行うことができます。当社はEメールアドレスを含むお客様のアカウントに関連する情報を使用して請求を検証します。政府発行の身分証明書が必要になることがあります。消費者は代わりにこれらの権利を行使する代理人を指定することもできます。

データ保護機関

適用法に従って、お客様には（i）お客様の個人データを構成する他の情報をSlackが使用することを制限する権利、および（ii）お客様の所在地のデータ保護機関または欧州連合でのSlackの主要監督機関であるアイルランドデータ保護委員会に対し苦情を申し立てる権利があります。お客様が欧州経済圏の居住者で、かつ当社が保持するお客様の個人データが一般データ保護規則（GDPR）の適用を受けると考えられる場合、お客様は当社の主要監督機関へ質問または苦情を送ることができます。

Irish Data Protection Commissioner

Office of the Data Protection Commissioner

Canal House, Station Road, Portarlington, Co. Laois, R32 AP23, Ireland

電話 +353 57 868 4757

ファックス: +353 57 868 4757

Eメール: info@dataprotection.ie

お客様が英国の居住者で、かつ当社が保持するお客様の個人データが英国での個人データに関する法令の適用を受けると考えられる場合、お客様は英国の監督機関である Information Commissioner’s Office へ質問や苦情を提出することができます。

プライバシーポリシーや Slack の実務についてご質問がある場合、またお客様の法令上の権利を行使される場合は、ご遠慮なく Slack までご連絡ください。Slack は遅滞なく応答します。privacy@slack.com 宛ての E メールまたは以下の住所宛ての郵送でお問い合わせください。

米国およびカナダの顧客向けに作成されたワークスペースを利用される顧客および正規ユーザーは以下の住所：

Slack Technologies, LLC

500 Howard Street

San Francisco, CA, 94105

米国



または

米国およびカナダ以外にある顧客向けに設立されたワークスペースを利用されるお客様および正規ユーザー様用：

Slack Technologies Limited

Central Park (Block G)

3rd and 4th FL, No 1

Central Park, Leopardstown

Dublin 18, Ireland