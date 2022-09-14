此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

生效日期：2022 年 9 月 14 日

这些 Slack API 服务条款（以下简称“API 条款”）描述您在使用 Slack 提供的应用编程接口、软件开发工具包、样本代码、命令行工具、开发人员工具和其他相关文件和资料时（包括但不限于通过 Slack API 网站（统称为“API”）获得的项目）的权利和责任。请仔细阅读。我们向你的到来表示感谢。

要事第一

关系和定义

这些 API 条款和 Slack 应用开发者政策 共同构成你与我们之间具有法律效力的“合同”。“我们”和“我们的”是指下面标题为“客户与 Slack 的哪家实体签订合同”部分中的适用 Slack 实体，而“你”和“你的”是指你所代表的个人、公司或法律实体。“合同”不授予你任何权利访问或使用我们的在线工作区工作效率工具和平台（简称“服务”），这些属于与我们达成单独协议（例如，我们的 客户服务条款）的范畴。

Slack 扩展成员

我们可能借助己方员工、附属公司和第三方分包商的员工（简称为“Slack 扩展成员”），按照本合同行使我们的权利并履行我们的义务。我们将对 Slack 扩展成员遵守合同规定的义务负责。

访问我们的 API

应用

在遵守以下限制规定的前提下，我们授予你非独有、全球性、不可转让（受标题为“转让”部分中条款的约束）的有限许可，仅在利用服务开发、测试、使用和支持应用（“应用”或“App”）所需的情况下访问我们的 API。你可以针对你的应用进行收费；但不得出售、出租、租赁、转授权、再分发或结合出售任何 API 的访问权。

规则如下

你的 API 访问许可是有限的，并且必须遵守 Slack 应用开发者政策 和 Slack 品牌准则 的规定。你只能在遵守本合同和可接受使用政策的情况下使用 API。此外，你不得：(A) 在违反任何法律或规定的情况下访问 API；(B) 以 (i) 损害、破坏或规避我们与服务相关的任何技术流程或安全措施，(ii) 对使用服务的客户或用户造成安全漏洞，或 (iii) 测试我们系统或网络的漏洞等任何方式访问 API；(C) 访问我们的 API 以再现服务或用于竞争；(D) 试图对我们的 API 或服务进行逆向工程或以其他方式获取源代码、商业机密或专有技术；或 (E) 试图以超出费率限制的方式使用我们的 API，或构成过度使用或滥用行为。

透明度和报告

如果你将自有应用提供给组织外部的其他人使用，那么你必须维护自有应用的用户协议和隐私政策，并在用户下载或访问该应用的位置显著标明或显示。你的隐私政策必须符合适用的法律标准，并以清晰、可理解且准确的术语描述数据的收集、使用、存储和共享。如果使用你的应用将导致个人数据出现国际转移，则你必须遵守适用的法律要求。如果你违反了你的用户协议或隐私政策，且影响或可能影响服务的客户或用户，你必须立即发送电子邮件至 security@slack.com，以书面形式通知我们。请查看我们的隐私政策，了解我们如何收集和使用与我们网站和产品的使用和性能相关的数据的更多信息。

我们暂停访问和审核的权利

如果我们认为有违反本合同的行为，而该行为可通过你修改或更新你的应用得到补救，那么在大多数情况下，我们会要求你直接采取行动，而非进行干预。在此情况下，我们可能会使用你的姓名、地址和其他联系方式与你联系，或将此联系方式提供给任何第三方，该第三方根据 Slack 单独决定，合理声称你不持有所有必要的知识产权。在某些情况下，如果你未作出回应，或者如果我们认为存在对我们、服务、我们的客户或用户或任何第三方造成潜在损害的风险，可能会直接介入并采取我们认为适当的措施。Slack 还保留审核你应用的权利，以确保你的应用不违反我们的条款和政策。你同意你将配合与此审核相关的问询，并向我们提供你的应用符合我们条款和政策的证明。

所有权和专有权利

保留权利

你保留自有应用的所有权，我们拥有并将继续拥有我们的 API 和服务，包括其中的所有相关知识产权。在此保留我们在本合同中未明确授予的所有权利。

欢迎提供反馈

开发人员提出更多建议将有助于优化 API。如果你提供有关 API 的任何反馈或建议，我们可能会予以采纳，即你授予 Slack 无限、不可撤销、永久、可转授权、免版税的许可，从而将任何此类反馈或建议用于任何用途，而无需对你承担任何义务或给予赔偿。如果我们选择不实施该建议，并非针对个人。无论如何，我们还是非常感谢你的建议。

机密性

机密信息

一方（“披露方”）可以向另一方（“接收方”）披露与合同有关的“机密信息”，鉴于信息的性质和披露情况应合理地将其理解为机密，这些信息包括非公开业务、产品、技术和营销信息。如果标有“机密”字样，则为清楚指示接收方该材料属于机密信息。尽管如此，机密信息并不包括以下信息：(a) 在不违反向披露方承担任何义务的情况下向公众公开或普遍可用的信息；(b) 披露方在未违反其任何义务的情况下，在其前已为接受方所知的信息；(c) 在未违反披露方任何义务的情况下，来自第三方的信息；或 (d) 由接收方独立开发的信息。

机密信息的保护和使用

接收方将 (a) 采取至少合理的措施防止未经授权披露或使用机密信息，并限制那些需要了解与合同有关的信息的员工、分支机构和分包商的访问权限；(b) 不得出于合同范围之外的任何目的使用或披露来自披露方的任何机密信息。以上所有内容均不能阻止任何一方与财务和法律顾问共享机密信息；但前提是顾问必须遵守至少与合同中规定的义务一样严格的保密义务。

被强制访问或披露

在法律要求的情况下，接收方可以访问或披露来自披露方的机密信息；但前提是，如果披露方希望对访问或披露提出异议，则接收方必须（在法律允许的范围内）事先向披露方发出被强制访问或披露的事先通知，并提供合理协助，费用由披露方承担。如果根据法律强制接收方访问或披露披露方的机密信息，则披露方将向接收方偿还其编译和访问此类机密信息的合理费用，以及向因将产生的机密信息而寻求保护令或机密处理机密方式的披露方提供任何支持而支付的合理费用。

终止

停止使用 API 后即可终止本合同。我们可能在有或无事由的情况下终止合同，恕不另行通知。合同终止后，授予你的所有权利和许可将即刻终止。你知晓：任何并非普遍可用但以其他方式向您披露的 API 均属于 Slack 的机密信息。合同终止后，客户应立即销毁根据本合同规定所拥有或支配的任何文件和 Slack 任何其他信息的副本。

陈述；保证的免责声明

你声明并保证签订合同有效，并具有这样做的法律权力。

除非在此明确规定，否则 API 以及所有相关组件和信息均按“原样”和“可用”的基础提供，无任何形式的保证，同时我们明确免除一切明示或暗示的保证，包括适销性、所有权、对于特定目的的适用性和非侵权性的暗示保证。你知晓：我们并未保证 API 将是不受干扰、及时、安全或无差错的。

有限责任

在任何情况下，我们或 SLACK 扩展成员因本合同（无论是在合同或侵权行为中或根据任何其他责任理论）而产生的或与之相关的总责任都不会超过 $100。

在任何情况下，我们或 SLACK 扩展成员均不对你或第三方就任何损失的利润或收入或任何间接、特殊、偶发、继发损失（无论是在合同或侵权行为中或根据任何其他责任理论，且无论你或第三方是否已被告知会发生此类损害的可能性）而对你或第三方承担任何责任。上述免责声明不适用于适用法律所禁止的范围。

在法律允许的范围内，本“有限责任”部分中的限制适用于所有法律理论，无论是合同、侵权行为还是其他形式。本“有限责任”部分的条款在双方之间分配了本合同下的风险，双方在决定是否签订本合同时均依据了这些限制。

消费者法律的适用性

我们的 API 是仅供企业和组织而不供消费者使用的工作区工具。在法律允许的最大范围内，你在此承认并同意不适用于消费者法律。然而，如果任何消费者法律（例如，在澳大利亚，《2010年竞争与消费者法》(Cth)）明确适用且不得以其他方式合法排除，那么这些 API 条款中的任何内容都不会限制、排除或修改你拥有的任何法定保证、担保、权利或补救措施，我们的责任仅限于（由我们选择）更换或修复 API。

你对我们的赔偿

如果任何及所有第三方提出的索赔、诉讼、起诉、诉讼程序和要求因你违反本合同或你违反自有用户协议或隐私政策而引起或与之相关（以下简称“针对我们的索赔”），你将为我们和 Slack 扩展成员（以下统称“Slack 受赔偿方”）辩护，并将向 Slack 受赔偿方赔偿与此有关或由此产生的所有合理的律师费、损害赔偿和最终裁定由 Slack 受赔偿方支付的其他费用，以及经你批准 Slack 受赔偿方所支付的与针对我们的索赔有关的和解款项。我们必须及时以书面通知形式向你提供任何针对我们的索赔，并授予你专属的辩护和控制权，配合协助你辩护和解决此类事宜的任何合理请求。本部分声明了你对任何针对我们的索赔所承担的唯一责任，以及接受 Slack 赔偿方对你的专属补救措施。

赔偿限额

尽管上文已有说明，(a) 如果我们自行支付律师费，则可始终自由选择自己的律师；(b) 在下列情况下，未经我方明确书面同意（不得无理拒绝同意），你不得达成和解：(i) 提出索赔的第三方是政府机构；(ii) 和解涉及认定受赔偿方作出承认；(iii) 和解不包括完全免除责任；或 (iv) 除完全免除责任和支付款项外，和解还包括其他条款。

效力继续

标题为“我们暂停访问和审计的权利”、“所有权和专有权利”、“保密性”、“终止”、“陈述；免责声明”、“责任限制”、“你对我们的赔偿”、“赔偿限制”和“效力继续”的部分以及总标题为“总则”下的所有条款将在本合同终止或到期后继续有效。

总则

公开性

你授予我们权利，将你的公司名称和徽标用作在我们的网站上进行营销或促销目的的参考，以及与我们现有或潜在开发者和客户进行其他公共或私人交流的参考，但要遵守你不定时向我们提供的标准商标使用指南。

不可抗力

我们和你均不得因其无法合理控制的事件而导致其义务的任何失败或延误而承担责任，其中可能包括拒绝服务式攻击、第三方托管提供商或公用事业提供商的故障、罢工、短缺、暴动、火灾、天灾、战争、恐怖主义和政府行为。

双方关系；无第三方受益人

双方均为独立缔约方。本合同不会在双方之间建立合伙、专营、合资、代理、受托或雇佣关系。本合同没有第三方受益人。

电子邮件和 Slack 消息

尽管如果你拥有服务帐户，我们仍可选择通过服务向你提供通知（例如 Slackbot 通知），但除非本文另行规定，本合同下的所有通知均将通过电子邮件发送。致 Slack 的通告将被发送至 feedback@slack.com，但法律通告（如终止通告）除外，法律通告必须发送至 legal@slack.com。通知在下列情况被视为已送达：(a) 通过电子邮件发送，则被视为在第二天送达；(b) 通过服务发送，则被视为在当天送达。

出口管制与制裁

Slack 平台上提供的应用程序可能会受到美国和其他司法管辖区的出口管制和制裁法律法规的约束。你同意严格遵守适用于你分发或使用 API 和应用的所有此类出口管制和制裁法律法规，包括但不限于 Slack 应用开发者政策 中的要求。

API 修改

Slack 仍在不断发展，因此我们需要在灵活的情况下偶尔对 API 进行变更，包括向后不兼容变更。我们会尽量发出变更通知，同时你应考虑关注 @slackapi Twitter 帐户或查看我们的 更新日志 以了解最新信息。同时，部分 API 未记录在案，包括某些方法、活动和属性。鉴于 API 这些未记录的事项可能随时发生变化，你不应依赖相关行为。

对本合同的修改

随着业务的发展，我们可能会更改这些 API 条款和本合同的其他组成部分。如果我们对本合同进行重大变更，我们将在更改生效之前提前合理的时间通知你，方法为向你的帐户所关联的电子邮件地址发送电子邮件或通过服务向你发送消息。你可以访问本页面，也可以访问合同中所引用其他页面的最新版本，以便随时查看 API 条款的最新版本。任何合同重大修订将在我们通告规定的日期生效，所有其他更改将在更改发布之日生效。如果你在生效日期后访问我们的 API，则访问即表示你接受了修订后的任何条款和条件。

弃权

任何一方未能行使或延迟行使合同下的任何权利均不构成对该项权利的放弃。除非以书面形式及由被视为已授予弃权方的授权代表签字，否则合同的弃权将不会生效。

可分割性

本合同将在适用法律允许的最大范围内执行。如果具有管辖权的法庭裁定合同的任何条款违法，则该条款将由法庭进行修改和解释，以便最好地在法律允许的最大范围内实现原始条款的目标，同时合同的其余条款将继续有效。

转让

任何一方均不得在未经另一方事先书面同意（不得无理拒绝）的情况下，通过法律或其他方式转让或委托其在本合同项下的任何权利或义务。尽管如此，任何一方可在未经另一方同意的情况下，将合同全部转让给公司的分支机构，或者与合并、收购、公司重组或出售其全部或实质上全部资产关联。任何违反本部分的转让行为均无效。一方对另一方任何违反本部分的转让行为的唯一补救措施是：根据非转让方的选择，在书面通知转让方后终止合同。在不违反前述规定的前提下，合同将对双方、其各自的继承方和允许的受让方具有约束力并保障其利益。

你与 Slack 的哪家实体签订合同？

根据本合同对“Slack”或“我们”的所有引用、由本合同引起的或与之相关的任何纠纷或诉讼将适用何种法律以及哪些法院对此类纠纷或诉讼拥有管辖权，均取决于你的住所。

住所 Slack 签约实体 适用法律 场所 美国和加拿大 Slack Technologies, LLC 加利福尼亚州 加利福尼亚州旧金山郡 世界其他地区 Slack Technologies Limited 爱尔兰 爱尔兰都柏林

合同以及由此引起的或与之相关的任何争议，将仅受以上的适用管辖法管辖，而不考虑与法律规则或《联合国国际货物销售合同公约》的冲突。位于以上适用地点的法庭将拥有专属管辖权，裁定由合同或其构成、解释或执行引起或与之相关的任何争议。双方特此同意并遵守该类法庭的专属管辖权。双方特此放弃因合同引起或与之有关的任何诉讼的陪审团审判权。在根据合同行使权利的任何诉讼中，胜诉方有权追回其合理费用和律师费。

完整协议

本合同（包括这些 API 条款）构成双方之间的完整协议，并取代所有先前和同时期的关于其主体事项的书面或口头协议、提议或陈述。如果这些 API 条款中的规定与这些 API 条款所引用的任何其他文档或页面之间存在任何冲突或不一致，将适用以下优先顺序：(A) API 条款，(B) Slack 应用开发者政策，以及 (C) 本合同提及的其他文件或页面。