본 번역 텍스트는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 영어 버전과 일치하지 않는 부분이 있는 경우 영어 버전이 적용됩니다.

발효일: 2022년 9월 14일

본 Slack API 서비스 약관(“API 약관”)은 귀하가 Slack API 웹사이트에서 제공하는 것을 포함하되 이에 국한되지 않는, Slack에서 제공하는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스, 소프트웨어 개발 키트, 샘플 코드, 명령줄 도구, 개발자 도구, 기타 관련 문서 및 자료(통칭 “API”)에 액세스할 때 부여되는 권리와 책임을 설명합니다. 주의 깊게 읽으시기 바랍니다. 당사 서비스를 사용해 주셔서 감사합니다.

서비스 약관 설명에 앞서

관계 및 정의

본 API 약관은 Slack 애플리케이션 개발자 정책에 더불어 귀하와 당사 간에 구속력 있는 “계약”을 구성합니다. “당사(의)”는 아래 “귀하와 계약을 체결한 Slack 법인” 섹션의 해당하는 Slack 법인을 지칭하고, “귀하(의)”는 귀하가 대표하는 개인, 회사, 법인을 지칭합니다. 본 계약은 귀하에게 Slack 온라인 작업 공간 생산성 도구 및 플랫폼(“서비스”)의 액세스 및 사용 권리를 부여하지 않으며, 이에는 당사와의 별도 합의가 적용됩니다(예: 고객 서비스 약관).

Slack의 확장된 구성원

당사는 본 계약에 따라 당사 직원, 계열사 및 제3자 계약업체 직원("Slack의 확장된 구성원")과 함께 권리를 행사하고 의무를 이행합니다. 당사는 Slack의 확장된 구성원이 본 계약에 따른 의무를 준수하도록 할 책임이 있습니다.

당사 API 액세스

애플리케이션

아래 제한 사항에 따라 당사는 귀하에게 서비스를 통해 애플리케이션(“애플리케이션” 또는 “앱”)을 개발, 테스트, 사용 및 지원하는 데 필요한 만큼만으로 제한된 비독점적이고 전 세계적이며 양도 불가능한(“양도”라는 제목의 섹션이 적용됨) 라이선스를 부여합니다. 귀하는 귀하의 애플리케이션에 요금을 부과할 수 있지만 당사 API에 대한 액세스 권한을 판매, 임대, 대여, 서브라이선스 부여, 재배포 또는 공동 판매할 수 없습니다.

규칙

당사 API에 대한 귀하의 액세스 라이선스는 제한적이며, Slack 애플리케이션 개발자 정책 및 Slack 브랜드 가이드라인에 따라야 합니다. 귀하는 본 계약에 따라서만 API를 사용해야 하며 사용 제한 정책을 준수해야 합니다. 또한 (A) 법규를 위반하여 당사의 API에 액세스하거나, (B)(i) 서비스와 관련된 당사의 기술 절차나 보안 조치를 위협, 위반, 우회하거나 (ii) 고객이나 서비스 사용자의 보안을 취약하게 만들거나 (iii) 당사 API나 네트워크의 취약성을 시험하는 방식으로 당사 API에 액세스하거나, (C) 서비스를 복제하거나 이와 경쟁하기 위해 당사 API에 액세스하거나, (D) 리버스 엔지니어링을 시도하거나 기타 방식으로 당사 API 또는 서비스의 소스 코드, 영업 비밀 또는 노하우를 추출하려 하거나, (E) 당사 API 이용 시 요청 제한을 초과하거나 과용 또는 오용해서는 안 됩니다.

투명성 및 보고

귀하 조직 외부의 타인이 사용할 수 있도록 귀하의 애플리케이션을 제공하는 경우, 귀하는 사용자가 귀하의 애플리케이션을 다운로드 또는 엑세스하는 곳에서 확실하게 식별하고 찾을 수 있도록 귀하의 애플리케이션에 대한 사용자 계약 및 개인정보 처리방침을 유지해야 합니다. 귀하의 개인정보 처리방침은 관련 법적 기준을 준수해야 하며, 분명하고 이해 가능하며 정확한 용어로 데이터의 수집, 사용, 보관, 공유에 대해 설명해야 합니다. 앱 사용으로 인해 개인 데이터가 해외로 전송되는 경우 관련 법적 요구 사항을 따라야 합니다. 사용자 계약이나 개인정보 처리방침에 대한 위반이 발생하고 이것이 고객이나 서비스 사용자에게 영향을 미치거나 그럴 가능성이 있는 경우 즉시 이메일(security@slack.com)을 통해 당사에 서면으로 통보해야 합니다. Slack에서 웹사이트 및 제품의 사용과 성능에 관한 데이터를 어떻게 수집 및 사용하고 있는지에 대한 자세한 내용은 개인정보 처리방침을 검토해주십시오.

당사의 액세스 중단 및 감사 권한

계약 위반 사항이 있고 그러한 위반을 귀하의 애플리케이션을 수정하거나 업데이트하여 간단히 해결할 수 있다고 당사가 판단하는 경우, 당사는 대부분의 경우 개입하는 대신 귀하에게 직접 조치를 취할 것을 요구할 것입니다. 그런 경우 당사는 귀하의 이름, 주소 및 기타 연락처 세부정보를 이용하여 귀하에게 연락하거나, Slack이 판단하기에 귀하가 모든 필요한 지적재산권을 보유하지 않았다고 합리적으로 주장하는 제3자에게 본 연락처 정보를 제공할 수 있습니다. 경우에 따라, 귀하가 대응하지 않거나 당사, 서비스, 당사 고객이나 사용자 또는 기타 제3자에게 해가 될 수 있다고 당사가 판단하는 경우, 당사는 직접 개입하여 당사가 적절하다고 판단하는 조치를 취할 수 있습니다. Slack은 귀하의 애플리케이션이 당사의 약관과 정책을 위반하지 않음을 보장하기 위해 귀하의 애플리케이션을 감사할 권한도 보유합니다. 귀하는 그러한 감사와 관련한 질의에 협조하고, 귀하의 애플리케이션이 당사의 약관 및 정책을 준수한다는 증거를 당사에 제출하는 데 동의합니다.

소유권 및 재산권

권리의 유보

귀하는 귀하의 애플리케이션에 대한 소유권을 보유하고, 당사는 당사의 API, 서비스와 그와 관련된 모든 지적 재산권을 소유하며 앞으로도 계속 소유합니다. 계약에서 명시적으로 부여되지 않는 당사의 모든 권리를 본 문서에서 보유합니다.

언제든지 열려 있는 피드백

개발자가 많은 제안을 할수록 당사의 API가 향상됩니다. 귀하가 당사에 API에 관한 피드백이나 제안을 보내는 경우 당사는 이를 이용할 수 있으며, 귀하는 당사에게 귀하에 대한 의무나 보상 없이 어떠한 목적으로든 이러한 피드백 또는 제안을 사용할 수 있는 무제한적이고 취소 불가능하며 영구적이고 서브라이선스 및 양도 가능하고 로열티 없는 라이선스를 부여하게 됩니다. 당사가 제안을 시행하지 않는 경우에도 양해해 주시기 바랍니다. 시행 여부와 관계없이 귀하의 제안을 감사하게 생각합니다.

기밀성

기밀 정보

각 당사자(“공개 당사자”)는 계약과 관련하여 “기밀 정보”를 다른 당사자(“수령 당사자”)에게 공개할 수 있습니다. 이는 비공개 사업, 제품, 기술 및 마케팅 정보를 포함하여 정보의 성격과 공개 상황에 따라 합리적으로 기밀로 간주되어야 하는 모든 사항입니다. ‘기밀 정보’라는 라벨이 붙어 있다면 이는 수령 당사자에게 자료가 기밀이라고 명확하게 나타내는 지표입니다. 위의 내용에도 불구하고 기밀 정보에 (a) 공개 당사자의 의무 위반 없이 일반 대중에게 공개되거나 일반적으로 제공되는 정보, (b) 공개 당사자의 의무 위반 없이, 공개 당사자가 공개하기 전에 수령 당사자가 알고 있던 정보, (c) 공개 당사자의 의무 위반 없이 제삼자에게서 받은 정보, (d) 수령 당사자가 별도로 개발한 정보는 포함되지 않습니다.

기밀 정보 보호 및 사용

수령 당사자는 (a) 기밀 정보를 무단 공개 또는 사용을 방지하고 계약과 관련하여 해당 정보를 알아야 하는 직원, 계열사 및 계약업체에 대한 액세스를 제한하기 위해 합당한 조치를 취합니다. (b) 본 계약의 범위를 벗어난 목적으로 공개 당사자의 기밀 정보를 사용하거나 공개하지 않습니다. 위 내용 모두 재무 고문 및 법률 고문과 공유하는 것을 방해하지는 않습니다. 단, 고문은 계약상에 있는 제한 사항과 최소한 같거나 그 이상의 기밀성 의무를 준수해야 합니다.

강제 액세스 또는 공개

수령 당사자는 법률에서 요구하는 경우 공개 당사자의 기밀 정보에 액세스하거나 공개할 수 있습니다. 단, 공개 당사자가 공개 또는 공개에 대해 이의를 제기하려 하는 경우 수령 당사자는 공개 당사자의 비용으로 공개 당사자에게 강제적 접근이나 공개(법적으로 허용하는 한도 이내) 및 합당한 지원에 대해 공개 당사자에게 통지해야 합니다. 수령 당사자가 법률에 의해 공개 당사자의 기밀 정보에 액세스하고 이를 공개하도록 강요받는 경우 공개 당사자는 기밀 정보를 생성하기 위해 보호 명령 또는 기밀 취급을 요구하는 공개 당사자와 관련하여 수령 당사자에게 합당한 기밀 정보를 컴파일 및 제공하는 데 필요한 합당한 비용은 물론 제공되는 모든 지원에 대한 합당한 비용으로 수령 당사자에게 상환합니다.

해지

귀하는 당사 API 사용을 중단함으로써 계약을 해지할 수 있습니다. 당사는 사유를 불문하고 귀하에게 통지 없이 계약을 해지할 수 있습니다. 계약이 해지되는 경우 귀하에게 부여된 모든 권리와 라이선스는 즉시 해지됩니다. 귀하는 대중적으로 제공되지 않지만 귀하에게 제공된 모든 API는 Slack의 기밀 정보임을 이해합니다. 계약 해지 시 귀하는 계약에 따라 수령하여 귀하가 보유하거나 통제하고 있는 모든 문서의 사본 및 기타 모든 Slack 정보를 즉시 파기해야 합니다.

진술, 보증 부인

귀하는 정당하게 계약을 체결했으며, 계약 체결을 위한 법적 권한이 있음을 진술하고 보증합니다.

본 계약에 명시적으로 기재된 경우를 제외하고 API 및 모든 관련 구성요소 및 정보는 어떠한 보증 없이 “있는 그대로”, “제공되는 대로” 제공되며, 당사는 상품성, 소유권, 특정 목적에의 적합성 및 비침해에 대한 묵시적 보증을 포함하여 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증도 명시적으로 부인합니다. 귀하는 당사가 API가 중단되지 않고 적시에 서비스되며 안전하거나 오류가 없을 것이라고 보증하지 않음을 인정합니다.

책임의 제한

어떠한 경우에도 본 계약으로 인해 발생하거나 그와 관련하여 발생한 당사 또는 Slack의 확장된 구성원이 부담해야 할 책임 총액(계약, 불법 행위 또는 책임의 기타 법리 여하와 상관없이)은 미화 100달러를 초과하지 않습니다.

어떠한 경우에도 당사 또는 Slack의 확장된 구성원은 이익 또는 수익 손실이나 간접적, 특수적, 부수적, 결과적, 보장적, 징벌적 손해에 대해 원인을 불문하고 귀하 또는 제3자에게 어떠한 책임도 지지 않습니다. 이는 계약, 불법행위 또는 책임의 기타 법리 여하와 상관없으며 귀하나 제3자가 그러한 피해 가능성을 사전에 알고 있었던 경우도 마찬가지입니다. 전술한 책임 부인은 관련 법률에서 금지하는 경우 적용되지 않습니다.

본 "책임의 제한" 조항에 따른 제한 사항은 계약, 불법 행위 등의 여하와 상관없이 법률이 허용하는 범위에서 모든 법적 이론과 관련하여 적용됩니다. 본 "책임의 제한" 조항의 규정은 당사자 간에 체결한 계약에 따라 위험을 할당하고 당사자들은 이러한 제한 사항에 의거하여 계약 체결 여부를 결정합니다.

소비자보호법의 적용

당사 API는 소비자 용도가 아닌 기업 및 조직에서 사용하도록 개발되었습니다. 법률에서 허용하는 최대 한도 내에서, 귀하는 여기에 소비자 보호법이 적용되지 않음을 인정하고 이에 동의합니다. 그럼에도 불구하고 특정 소비자 보호법(예: 호주의 2010년 경쟁 및 소비자법(Cth))이 적용되고 법적으로 달리 배제할 수 없는 경우, 본 API 약관의 어떠한 내용도 귀하가 보유하는 법적 보증, 보장, 권리 또는 구제책을 제한, 배제, 수정하지 않으며, 당사의 법적 책임은 (당사의 선택에 따라) API를 대체 또는 복구하는 것으로 제한됩니다.

Slack에 대한 귀하의 손해배상

귀하는 귀하가 계약 또는 사용자 계약이나 개인정보 처리방침을 위반하여 발생하거나 이와 관련하여 발생하는 모든 제삼자 청구, 법적 조치, 소송, 절차 및 요구(“당사에 대한 청구”)로부터 당사 및 Slack의 확장된 구성원의 멤버(통칭하여, “Slack의 피면책 당사자”)을 방어하고, 당사에 대한 청구와 관련하여 또는 그로 인해 발생한 합리적인 변호사 수임료와 Slack의 피면책 당사자에게 최종적으로 부여된 손해 및 기타 비용과 당사에 대한 청구와 관련하여 귀하가 승인한 합의 내용에 따라 Slack의 피면책 당사자가 지불한 금액을 Slack의 피면책 당사자에게 배상합니다. 당사는 당사에 대한 청구를 귀하에게 즉시 서면 통지하여 귀하가 배타적인 방어 및 통제력을 가질 권리를 행사할 수 있도록 하고, 해당 사안에 대한 귀하의 방어 및 합의를 보조하는 모든 합리적 요구에 협조해야 합니다. 본 조항은 당사에 대한 모든 청구와 관련한 귀하의 단독 책임과 귀하에 대한 Slack의 피면책 당사자의 배타적 구제책을 명시합니다.

보상에 대한 제한

전술한 조항에 포함된 내용에도 불구하고 (a) 당사는 변호 비용을 지불할 경우 언제나 원하는 변호인을 선택할 수 있고, (b) (i) 청구를 주장하는 제3자가 정부 기관이거나, (ii) 합의에 자백이 분명히 포함되어 있거나, (iii) 합의에 완전한 법적 책임 면책이 포함되지 않았거나, (iv) 합의에 완전한 법적 책임 면책 및 대금 지급이 아닌 조건이 포함된 경우, 당사의 명시적인 서면 동의 없이(그러한 동의는 불합리하게 보류되지 않아야 함) 귀하는 어떠한 합의도 체결할 수 없습니다.

존속성

“당사의 액세스 중단 및 감사 권한”, “소유권 및 독점적 권리”, “기밀 유지”, “해지”, “진술, 보증 부인”, “책임 제한”, “귀하의 당사 면책”, “면책 제한”, “존속성” 섹션 및 “일반 규정” 머리글 하의 모든 규정은 계약 해지 또는 만료 후에도 효력을 유지합니다.

일반 조항

공개

귀하는 당사에 수시로 제공한 귀하의 표준 상표권 사용 지침에 따라, 마케팅 및 홍보 목적으로 귀하의 회사 이름과 로고를 당사 웹사이트 및 당사의 기존 또는 잠재적 개발자 및 고객과의 공개 또는 비공개 커뮤니케이션에서 참조할 수 있는 권리를 당사에 부여합니다.

불가항력

당사 또는 귀하는 일방 당사자의 합리적인 통제 범위를 벗어나는 사건으로 인한 의무 불이행 또는 지연을 사유로 법적 책임을 지지 않으며, 그러한 사건으로는 서비스 거부(DoS) 공격, 제3자 호스팅 제공업체나 유틸리티 제공업체의 장애, 파업, 정전, 폭동, 화재, 천재지변, 전쟁, 테러 및 정부 조치 등이 포함될 수 있습니다.

당사자들의 관계, 제3자 수혜자 없음

양 당사자는 독립적 계약자입니다. 본 계약으로 파트너 관계, 프랜차이즈 계약, 합작 투자, 대리점 계약, 신탁 또는 고용 관계를 창출하지 않습니다. 본 계약에서 제3자 수혜자는 없습니다.

이메일 및 Slack 메시지

본 문서에 달리 명시된 경우를 제외하고, 계약에 따른 모든 통지는 이메일로 이루어집니다. 단, 서비스 계정이 있는 경우, 귀하에게는 이메일 대신 서비스(예: Slackbot 통지)를 통해 통지할 수 있습니다. Slack에 보내는 통지는 feedback@slack.com으로 전송해야 하며, 해지 통보 등의 법적 통지는 예외적으로 legal@slack.com으로 전송해야 합니다. 통지는 (a) 이메일로 통지를 전송한 경우 전송한 다음 날에, (b) 서비스를 통해 통지를 전송한 경우 당일에 적절히 제공된 것으로 간주됩니다.

수출 통제 및 제재

Slack 플랫폼에서 제공되는 애플리케이션에는 미국 및 기타 관할권의 수출 통제 및 제재 법률과 규제가 적용될 수 있습니다. 귀하는 Slack 애플리케이션 개발자 정책의 요구 사항을 포함하되 이에 국한되지 않는, 귀하의 API 및 애플리케이션 배포나 사용에 적용되는 이러한 수출 통제 및 제재 법률 및 규제를 엄격하게 준수하는 데 동의합니다.

API 수정

Slack은 계속 진화하고 있기 때문에 당사는 이전 버전과 호환되지 않는 변경을 포함하여 때때로 API를 변경할 수 있는 유연성이 필요합니다. 당사는 이러한 변경 사항에 대해 고지하기 위해 노력할 것이지만, 당사 Twitter 계정(@slackapi)을 팔로우하거나 변경 로그에서 최신 소식을 확인하시는 것이 좋습니다. 또한, 특정 방식, 사건, 속성 등을 포함하여 당사 API의 일부는 문서화되지 않습니다. 이와 같이 문서화되지 않는 API의 측면들은 수시로 변경될 수 있으므로 이에 의존하지 말아야 합니다.

계약 수정

당사의 비즈니스가 발전함에 따라 당사는 이러한 API 약관 및 계약의 다른 구성 요소를 변경할 수 있습니다. 계약의 주요 내용을 변경하는 경우, 당사는 귀하의 계정에 연결된 이메일 주소로 이메일을 전송하거나 서비스를 통해 메시지를 전송하여 해당 변경 내용이 발효되기 전에 합리적으로 통지할 것입니다. 귀하는 언제든지 이 페이지를 방문하고 계약에 참조되어 있는 다른 페이지의 최신 버전을 방문하여 최신 버전의 API 약관을 검토할 수 있습니다. 중대한 개정이 이루어진 약관은 당사 통지에 명시된 날짜에 발효되고, 기타 모든 변경 내용은 당사가 해당 변경 내용이 게시되는 날짜에 발효됩니다. 발효일 이후 당사 API에 액세스하는 경우, 귀하는 개정된 약관을 수락하는 것으로 간주됩니다.

권리 포기

계약에 따른 권리 행사를 일방 당사자가 하지 않거나 연기했다고 해서 그러한 권한을 포기한 것으로 간주되지는 않습니다. 권리포기를 인정한 것으로 간주되는 당사자의 위임 대표가 서면으로 작성하고 서명하지 않는 한, 계약에 따른 어떠한 권리포기도 유효하지 않습니다.

분리 가능성

계약은 준거법에 따라 허용되는 최대한의 범위까지 시행됩니다. 계약 중 어느 조항의 위법성 여부에 대해 관할 사법권 법정의 재판이 진행되는 경우, 해당 조항은 법정에 의해 수정되고 법에서 허용하는 최대한의 범위까지 원래 조항의 목적을 최대한 달성할 수 있도록 해석되며, 계약의 나머지 조항은 효력을 유지합니다.

양도

일방 당사자는 법의 운용과 관계없이 또는 상대 당사자의 사전 서면 동의(불합리하게 보류되지 않아야 함) 없이 본 계약에 따른 자신의 권리나 의무를 양도하거나 위임할 수 없습니다. 전술한 내용에도 불구하고, 일방 당사자는 합병, 인수, 기업 구조 개편, 자산의 전체 또는 대다수의 매각과 관련하여 상대 당사자의 동의 없이 계약을 전부 계열사에 양도할 수 있습니다. 본 섹션을 위반하는 모든 양도 행위는 무효입니다. 본 섹션을 위반하는 상대방의 양도 행위에 대한 당사자의 유일한 구제책은 양도하지 않는 당사자의 선택으로 양도 당사자에게 통지를 보낸 시점에 본 계약은 해지됩니다. 전술한 내용에 따라 본 계약은 당사자, 후임자 및 허용된 양수인의 이익에 구속되고 효력을 미칩니다.

귀하와 계약을 체결한 Slack 법인의 종류

계약상에 'Slack', '당사'로 지칭되는 모든 참조, 계약으로 인해 또는 그와 관련하여 발생하는 분쟁 또는 소송의 준거법, 그러한 분쟁 또는 소송의 관할 법원은 귀하의 거주국에 따라 다릅니다.

거주 국가 계약하는 Slack 법인 준거법 관할 장소 미국 및 캐나다 Slack Technologies, LLC 캘리포니아 캘리포니아 샌프란시스코 카운티 기타 국가 Slack Technologies Limited 아일랜드 아일랜드 더블린

계약 및 이와 관련하여 또는 이로 인해 발생하는 모든 분쟁은 법규 또는 국제물품매매에 관한 UN 협약의 상충에도 불구하고 계약에 적용되는 동일한 준거법에 의해 배타적으로 규제됩니다. 위에 있는 해당 관할 장소에 위치한 법원이 계약과 계약의 작성, 해석 또는 이행으로 인해 또는 이와 관련하여 발생하는 모든 분쟁에 대한 판결을 내릴 수 있는 배타적 관할권을 보유합니다. 이에 따라 각 당사자는 그러한 법원의 독점적 관할권에 동의하며 이에 따릅니다. 또한 이에 따라 각 당사자는 계약으로 인해 또는 이와 관련해 발생하는 모든 법적 행위나 소송과 관련하여 배심 재판에 대한 모든 권리를 포기합니다. 계약에 따른 권리 집행을 위한 모든 법적 조치 또는 소송이 제기되는 경우, 승소 당사자는 자신의 합리적 비용과 변호사 수임료를 회수할 수 있습니다.

완전한 합의

본 API 약관을 포함하여 본 계약은 양 당사자 간에 완전한 합의를 구성하고, 본 주제와 관련된 이전 및 현행의, 구두 또는 서면 형식의 모든 계약, 제안 또는 진술을 대체합니다. 본 API 약관과 본 API 약관에 참조된 기타 문서나 페이지의 내용 간에 일치하지 않거나 모순이 있는 경우, (A) API 약관, (B) Slack 애플리케이션 개발자 정책, (C) 계약서에 참조된 다른 모든 문서 또는 페이지 순으로 우선 순위가 적용됩니다.