本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

発効日 : 2022 年 9 月 14 日

この Slack API サービス利用規約（「API 規約」）は、Slack が提供する Slack のアプリケーションプログラミングインターフェース、ソフトウェア開発キット、サンプルコード、コマンドラインツール、開発者ツール、その他の関連文書および資料（Slack API ウェブサイトを通じて提供されるものを含むがこれらに限定されない）（総称して「API」といいます）にアクセスする際のお客様の権利と責任について説明するものですので、入念にお読みください。Slack をご利用いただきありがとうございます。

はじめに

関係および定義

この API 規約は、Slackアプリケーション開発者向けポリシー と共に、あなたと Slack との間で拘束力のある「契約」を形成します。「当社」、「当社の」、「当社を」は、下記の「どちらの Slack 法人にあなたは連絡されますか」と題されたセクションで該当する Slack 法人を指し、また「あなたは」および「あなたの」は、あなたが表す個人、会社または法人を指します。本契約は、当社のオンライン職場生産性ツールおよびプラットフォーム（「サービス」）にアクセスするまたはこれを使用する権利をあなたに付与するものではなく、これらの権利は当社との個別の契約（例 : 当社の カスタマー向けサービス利用規約）によって支配されます。

Slackの拡張メンバー

当社は本契約に従って自社の権利を行使し義務を履行する際に当社従業員、当社の関連会社や第三者の請負業者の従業員（「Slackの拡張ファミリー」）を活用することができるものとします。当社はSlackの拡張ファミリーが本契約に基づく当社の義務を遵守することに責任を負います。

当社APIへのアクセス

アプリケーション

下記の制約に従い、当社は本サービスに関連してあなたのアプリケーション（「アプリケーション」または「アプリ」）を開発、テスト、使用および支援するためにのみ必要な API にアクセスできる、非排他的で、世界規模、譲渡不可の（「譲渡」と題されたセクションに基づく）制限付きライセンスをあなたに許諾します。あなたはご自分のアプリケーションについて料金を請求できます。しかしながら、あなたは当社 API のいずれかに対するアクセスを販売、貸与、リース、サブライセンス供与、再配信またはシンジケート化することはできません。

規則は次の通りです

当社の API にアクセスするあなたのライセンスは制限付きであり、Slackアプリケーション開発者向けポリシー および Slackのブランド指針 の遵守を条件としています。あなたは、本契約に従って API を使用しなければならず、また、利用ポリシーを遵守しなければなりません。さらに、あなたは :（A）すべての法律または規則に違反して当社 API にアクセスすること、（B）（i）本サービスに関連付けられた技術プロセスやセキュリティ対策を損なう、破壊するまたは回避する、（ii）本サービスのお客様やユーザーに対しセキュリティ上の脆弱性を課す、あるいは（iii）当社システムやネットワークの脆弱性を試すような何らかの方法で、当社 API にアクセスすること、（C）本サービスを複製するまたはこれと競合するために当社 API にアクセスすること、（D）当社 API またはサービスをリバースエンジニアリングするか、または別の形でソースコード、企業秘密またはノウハウを引き出すことを試みること、あるいは（E）当社 API について、利用上限を超える方法、または過度の使用や不正使用に該当する方法での使用を試みることはできません。

透明性および報告

あなたがご自分のアプリケーションを組織外の他の人が利用するために提供する場合、あなたはご自分のアプリケーションについてユーザー契約およびプライバシーポリシーを維持しなければなりません。それは目立つように識別できるかまたはユーザーがあなたのアプリケーションをダウンロードまたはアクセスする場所に置かれています。あなたのプライバシーポリシーは、適用される法的基準を満たし、データの収集、使用、保存および共有を明瞭かつわかりやすく正確に記述する必要があります。ご自分のアプリの使用により、個人データの国際的な転送が発生する場合、あなたは適用される法的要件に従う必要があります。本サービスのお客様またはユーザーに影響を与えるもしくはその可能性のあるあなたのユーザー契約またはプライバシーポリシーの何らかの侵害についてあなたは security@slack.com 宛てにメール経由で通知書を速やかに送らなければなりません。当社ウェブサイトと製品の使用および性能に関してどのようにデータが収集および使用されるかについての詳細は当社のプライバシーポリシーでご確認ください。

アクセスと監査を中断する当社の権利

あなたのアプリケーションに対するあなたの変更またはアップデートによって簡単に修正可能な本契約の侵害があると信じられる場合、当社はほとんどの場合介入よりも直接行動を取るようにあなたに依頼します。かかるインスタンスで、当社はあなたの名前、住所および他の連絡先詳細を使用して、あなたに連絡を取るかあるいはこの連絡情報を、必要な知的財産権のすべてをあなたが所有するのではないとSlackの独断で合理的に請求する第三者へ提供することができるものとします。いくつかのインスタンスで、あなたが迅速に応答しない場合あるいは当社が当社、本サービス、お客様またはユーザーあるいは第三者に危害を及ぼすとの信用上のリスクが存在する場合、当社が直接介入し、当社が適切な行動だと判断することを実行できるものとします。Slackはあなたのアプリケーションが当社の契約条件やポリシーを侵害しないことを保証するためにそれを監査する権利も留保します。あなたはかかる監査に関連する問い合わせに協力し、またあなたのアプリケーションが当社の契約条件とポリシーに適合するという証拠を提供することに同意します。

オーナーシップおよび所有権

権利の留保

あなたは自分のアプリケーションにおける所有権を保持し、また当社はそれに関するすべての関係する知的財産権を含め、自社の API およびサービスを所有し、また所有し続けます。本契約によって明示的に許諾されていない当社の権利のすべては本契約によって保持されます。

フィードバックを歓迎します

当社の開発者からの提案が多ければ多いほど、それだけ当社の API は改善されます。あなたが API に関してフィードバックや提案を当社へ送った場合、当社はそれを使用する可能性があります。そのため、あなたは、当該フィードバックや提案を、あなたに対する義務や補償を必要とせずにあらゆる目的のために使用するための無制限、取消不能、恒久的、サブライセンス供与可能、譲渡可能、ロイヤルティフリーのライセンスを当社に許諾します。当社がその提案を実施しない選択をした場合でもご了承ください。その場合でも、当社はご提案いただいたことに感謝しております。

秘密保持

秘密情報

各当事者（「開示当事者」）は、本契約に関連して、相手方（「受領当事者」）に「秘密情報」を開示することがあります。「秘密情報」とは、情報の性質および開示の状況に鑑みて、秘密であると合理的に理解されるべきものをいい、非公開の事業、製品、技術およびマーケティングに関する情報を含みます。「秘密」とラベル付けされている場合、それはその材料が秘密性を持つものであると受領当事者に示す明確な標識となります。上記にかかわらず、（a）開示当事者に対して負う義務に違反せずに一般に公開されているか、または一般に入手可能になった情報、（b）開示当事者に対して負う義務に違反せずに開示当事者による開示前に受領当事者が知っていた情報、（c）開示当事者に対して負う義務に違反せずに第三者から受領した情報、または（d）受領当事者により独自に開発された情報は、秘密情報に含まれません。

秘密情報の保護と使用

受領当事者は、(a)秘密情報の不正な開示または使用を防止するために少なくとも合理的な手段を講じ、本契約に関連して秘密情報を知る必要のある従業員、関連会社および請負業者にアクセスを制限し、かつ（b）開示当事者の秘密情報を本契約が予定する目的以外の目的で使用または開示しません。上記は、各当事者が財務および法務アドバイザーと秘密情報を共有することを妨げるものではありませんが、かかるアドバイザーが本契約の秘密保持義務と同等の秘密保持義務に服するものを条件とします。

強制されるアクセスまたは開示

受領当事者は法律で要求される場合、開示当事者の秘密情報にアクセスしそれを開示する権利を有します。ただし、受領当事者は、開示当事者がアクセスや開示に異議を唱えたい場合に（法的に許可される限り）強制されたアクセスまたは開示の事前通知を開示当事者に対し行い、開示当事者の負担で合理的な支援を行うものとします。受領当事者が法律によって強制され開示当事者の秘密情報にアクセスしそれを開示しなければならない場合、開示当事者はかかる秘密情報へのアクセスを編集および提供する合理的な費用ならびに秘密情報が創出されるための保護命令や秘密の処理を求める開示当事者との関連で提供されるサポートのための合理的な費用を受領当事者に賠償します。

解除

あなたは API の使用を中止することにより、本契約を解除できます。当社は理由の有無によらず、またあなたへ通知せずに契約を解除できます。あなたに許諾されていたすべての権利およびライセンスは、本契約の解除と同時に終了します。あなたは、一般人が利用できるように作成されたのではないが別の形であなたが利用できるように作成された API は、Slack の秘密情報であることをあなたは了解しています。本契約の解除と同時に、あなたは、本契約に基づいて受領し、あなたが所有するかあなたの管理下にある、すべてのドキュメンテーションおよび Slack に関する他のすべての情報のコピーを速やかに廃棄処分します。

表明、保証の否認

あなたはご自分が有効に契約を締結され、それを行う法的権限を持つことを表明し保証します。

本契約に明示的に記載されているものを除き、API および関連するすべての構成要素および情報は、いかなる種類の保証もなく「現状有姿」かつ「提供できる現状渡し」の原則で当社によって提供されます。また当社は商品性、タイトル、特定目的への適合性および非侵害行為の黙示的保証を含め、明示または黙示を問わずありとあらゆる保証を明示的に否認します。あなたは、API が中断されず、適時に、安全にまたはエラーフリーであることを当社が保証しないことを承諾します。

責任の制限

いかなる場合でも、本契約書（契約上、不法行為による、または責任の他の理論に従うかのいずれであれ）に起因するまたは関連する当社またはSlack拡張ファミリーの債務総額は100米ドル（$100）を超過しないものとします。

いかなる場合でも当社またはSlack拡張ファミリーは、逸失利益、収益または間接的、特別、偶発的、派生的、補填または懲罰的損害賠償について、それがいかに生じたか契約責任、不法行為責任かまたは他の責任理論に基づくかを問わず、またその当事者がかかる損害の可能性を告げられていたか否かを問わず、あなたまたは第三者に対して責任を負います。前述の免責条項は適用法によって禁じられる限り適用されません。

本セクション「責任の制限」に基づく制限は契約責任、不法行為責任その他を問わず、法律で許可される範囲ですべての法的理論に関して適用されます。本セクション「責任の制限」の条項は当事者間の本契約に基づくリスクを割り当て、当事者らは本契約を締結するかどうかを決定するに際しこれらの制限に依拠しました。

消費者法の適用

当社の API は企業および組織によって使用されることが目的であり、消費者による使用は意図されていません。法律で許可される最大限度まで、あなたは消費者法が適用されないことをここに了解し、これに同意します。しかしながら何らかの消費者法（例 : オーストラリアでの 2010 年競争・消費者法（Cth））が実際に適用され、そうでなければ法律上除外できない場合、これらの API 規約のいかなる項目もあなたの持つ法令の認可、保証、権利または救済を制限、除外または変更することはできず、また当社の責任は API の交換または修理に限定（当社の選択により）されます。

当社に対するあなたの補償

あなたは契約に対するご自分の違反またはご自分のユーザー契約またはプライバシーポリシーに対するご自分の違反（「当社に対する請求」）から生じるまたはそれに関係するありとあらゆる第三者の請求、訴訟、控訴、訴訟手続きおよび要求から当社およびSlack拡張ファミリーのメンバー（「Slackの被賠償当事者」と総称します）を防御し、またSlackの被賠償当事者に対し、当社に対する請求に関連してあなたが承認する和解に従ってSlackの被賠償当事者によって支払われる金額に関連してもしくはその結果として、またそのために負担されるすべての合理的な弁護士費用およびSlackの被賠償当事者に対して最終的に裁定される損害賠償とその他の費用を賠償します。当社は当社に対する請求の通知書を早急にあなたに送り、あなたに対し排他的な防御と管理を引き受ける権利を許可し、またかかる問題の防御および和解を支援する合理的な要求に協力しなければなりません。本セクションでは当社に対する請求について、それに関するあなたの唯一の責任、およびあなたに対するSlackの被賠償当事者の排他的救済策が記載されます。

損害賠償に対する制限

前述のセクションに記載の内容にかかわらず、（a）当社はかかる訴訟代理人の費用を支払う場合当社独自の訴訟代理人を選択する自由が常にあり、また（b）（i）請求を主張する第三者が政府機関である、（ii）その和解に承認を行うことがほぼ間違いなく関係する、（iii）和解に責任の全面的な免除が含まれない、または（iv）和解に責任の全面的な免除および金銭の支払い以外の条件が含まれる場合には、明示的な承諾書（当該承諾は不合理に留保されない）がなければいかなる和解もあなたによって締結できないものとします。

存続

「アクセスと監査を中断する当社の権利」、「所有権および財産権」、「機密保持」、「契約解除」、「表明、保証の否認」、「責任の制限」、「当社に対するあなたの賠償」、「賠償の制限」および「存続」と題されたセクションならびに「一般条項」という一般的な見だしに基づく条項のすべては契約の解除または失効後も存続します。

総則

公開

あなたは、適宜当社へ提供される貴社の標準的な商標使用指針に従って当社のWebサイト上で、および既存のまたは潜在的な開発者および顧客との間のその他の公開もしくは非公開の通信におけるマーケティングまたは販促目的で言及するために貴社の名前とロゴを使用する権利を当社に許諾する。

不可抗力

当社もあなたも当事者の合理的制御を超える事象が事由でその義務の履行に不履行または遅滞があったという理由で法的責任を負いません。かかる事由にはDoS攻撃、第三者のホスティングプロバイダーやユーティリティプロバイダーによる不履行、ストライキ、不足、暴動、火災、天災、戦争、テロリズムおよび政府の措置が含まれます。

当事者らの関係、第三者への利益の無供与

当事者らは独立的な契約当事者です。本契約は当事者間にパートナーシップ、フランチャイズ契約、ジョイントベンチャー、代理店契約、信託または雇用関係を創出しません。本契約について第三者への利益供与はありません。

メールおよびSlackのメッセージ

あなたがサービスのアカウントをお持ちの場合にはメールの代わりに本サービスを通じて通知（例、slackbot通知）を行う可能性もありますが、本契約に別途定めがない限り、本契約に基づく通知はすべてメールによるものとします。Slackへの通知はfeedback@slack.comへ送信するものとしますが、契約解除の通知などの法的通知は除きます。それらはlegal@slack.comへ送られなければなりません。通知は（a）メールにより送信された通知の場合には送信日の翌日、また（b）本サービスを通じた通知の場合には送信日当日をもって正式に送達されたものとみなします。

輸出管理および制裁

Slack プラットフォーム上で利用可能にされたアプリケーションは、米国およびその他の管轄区の輸出管理および制裁の法律と規制の対象となる可能性があります。あなたは、Slackアプリケーション開発者向けポリシー の要件を含むがこれらに限定されない、API およびアプリケーションの配布と使用に適用される、すべてのかかる輸出管理および制裁の法令と規制を厳密に遵守することに同意します。

当社 API に対する変更

Slack はまだ進化しており、後進的な互換性のない変更を含む API に対し時々変更を行う柔軟性が必要です。当社はこれらの変更を通知することを試みますが、最新情報については、Twitter アカウント（@slackapi）をフォローすること、または当社の 変更履歴 を閲覧することをご検討ください。また、特定のメソッド、イベント、プロパティなどを含め、API の一部は文書化されていません。これらの文書化されていない API の側面はいつでも変更される可能性があるため、これらの動作は信頼すべきではありません。

契約に対する変更

当社事業が展開するに従い、当社はこれらのAPI規約および本契約の他の構成要素を変更することができるものとします。本契約に重要な変更を行う場合、当社はあなたのアカウントに関連付けられたメールアドレスへメールを送信するか本サービスを通じてあなたへメッセージを送るかのいずれかにより変更が施行される前に合理的な通知をあなたに対し行います。あなたは本ページにアクセスし、かつ本契約で言及される他のページの一番最新のバージョンにアクセスすることによって随時API規約の一番最新のバージョンを確認できます。重要な改訂が行われた契約は当社通知に規定される日付で発効し、また他の全ての変更はその変更が掲載された時に有効となります。あなたがその施行日以降に当社のAPIにアクセスした場合、そのアクセスした行為は改訂された契約条件をあなたが承認したことを構成します。

権利放棄

当事者のいずれかが本契約に基づく権利を行使しなかったまたは履行を遅らせた場合も、その権利の放棄とはみなされません。本契約に基づく権利放棄は、その権利放棄を認められたとされる当事者の正式代表者による署名入りの書面による申し立てがない限り無効となります。

可分性

本契約は準拠法において認められる最大限の範囲で強制力を有します。本契約のいずれかの条項が管轄裁判所により違法と判断された場合には、同条項は裁判所により修正され、元の条項の目的を最もよく達成できるよう法によって許可される最大限の範囲で解釈され、本契約のその他の条項は有効なまま存続するものとします。

譲渡

相手方の事前の承諾書（当該承諾は不合理に留保されない）がなければ、いずれの当事者も法の作用によってかまたはそれ以外かを問わず本契約に基づくその権利または義務を譲渡または委任することができないものとします。前述の内容にかかわらず、いずれかの当事者は、ある法人の関連会社に対しあるいは合併、買収、企業再編、その資産のすべてもしくは実質的なすべての売却などに関連して相手方の承諾なしに全体としての本契約を譲渡することができるものとします。本セクションに違反するすべての譲渡と称されるものは無効です。本セクションに違反した相手方による譲渡と称されるものについての当事者の唯一の救済策は、非譲渡当事者の選択で譲渡当事者へ通知書を出した時点で本契約の解除となります。前述の内容に従って、本契約は当事者らの利益のために、それぞれの継承者および許可される譲受人を拘束し効力を生じさせます。

あなたが契約を締結する相手はどのSlack法人ですか。

本契約に基づく「Slack」または「当社」というすべての言及、本契約からまたはそれに関連して生じる紛争や訴訟でどの法律が適用されるか、およびかかる紛争や訴訟に対し裁判権を持つのはどの裁判所かは、あなたの法定住所がどこかによって変わります。

法定住所 Slackの契約法人 準拠法 裁判地 米国およびカナダ Slack Technologies, LLC カリフォルニア州 カリフォルニア州サンフランシスコ郡 それ以外の国 Slack Technologies Limited Ireland アイルランド、ダブリン

本契約およびこれに起因または関連するすべての紛争は、抵触法の原則または国際物品売買契約に関する国際連合条約に拘わらず、上記の適用準拠法によってのみ支配されます。本契約の適用される裁判地にある裁判所には、本契約またはその形成、解釈もしくは執行に起因または関連して生じるすべての紛争を解決する専属的裁判権があります。各当事者は本契約によってかかる裁判所の専属的裁判権に合意しこれに従います。各当事者は本契約によって本契約に起因または関連するいかなる申立または訴訟に関して陪審裁判を受ける権利も一切放棄します。本契約に基づく権利を施行するいかなる申立または訴訟手続きにおいても、勝訴側当事者は自身の合理的な費用と弁護士報酬を回収する権利を有します。

完全合意

これらのAPI規約を含む本契約は当事者間の完全合意を構成し、書面か口頭かを問わずその主題に関するすべての先のおよび同時期の契約、提案または表明に優先します。これらのAPI規約の条項とこれらのAIP規約で言及される文書またはページとの間の不一致や矛盾がある限り、次の優先順位が適用されます：（A）API規約、（B）Slackアプリケーション開発者向けポリシーおよび（C）本契約で言及される他の文書やページ。