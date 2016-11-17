此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

生效日期：2016 年 11 月 17 日

如果客户属于相应的客户类别，以下的客户特定补充协议的条款（“客户特定补充协议”）对客户合同进行了补充和完善（正如客户服务条款所定义）。如果客户特定补充协议与合同有冲突，应以客户特定补充协议为准。在此客户特定补充协议中，没有任何内容令我们成为任何联邦、州、地方或外国政府的政府承包商。

I.美国政府客户

如果客户是美国政府或美国公共实体（或为美国政府使用服务），则第 I 部分的《客户特定补充协议》适用。

A.由美国政府使用或为美国政府使用。 服务是由 48 C.F.R. §2.101 定义的“商业项目”，并构成 48 C.F.R. §12.212 或 48 C.F.R. §227.7202 至 §227.7204 中使用的“商用计算机软件”和“商用计算机软件文档”。 由美国政府或代表美国政府向本商用电脑软件和相关文档提供给最终用户使用，仅限此处条款和条件授予所有其他最终用户的权利。

合同中标题为“适用法律”、“自动更新”，“场所；放弃陪审团审理；费用”和“我们的客户赔偿”的部分在与联邦法律不符的情况下特此免除。 C.无认可：我们同意，我们不会以明示或暗示我们的产品或服务得到客户或美国政府任何其他部分的认可、赞助或推荐的方式使用客户的印章、商标、徽标、服务标记、商品名称以及客户在我们的一个网站上存在并使用我们的服务这一事实，或被客户或美国政府认为凌驾于任何其他产品或服务的组织。除了其设计和内容受客户控制的页面或此类页面的链接或促销以外，我们同意不在我们的首页或我们主管的网页上显示任何客户或政府的印章、商标、徽标、服务标记和商标名称，除非获得客户或其他相关联邦政府权威的许可。我们可能会在网站或其他地方的公众可用客户列表中列出客户的名称，只要该名称的显示方式不比任何其他第三方名称更突出。

II.州或本地政府客户

如果客户是州政府或地方政府，则第 II 部分适用于该客户，但仅限于以授权用户的官方身份（州或地方政府官员）使用服务的范围。合同中标题为“准据法”、“场所；放弃陪审团审理；费用”和“客户对我们的赔偿”的部分仅在客户所在司法管辖区的法律禁止客户接受这些部分的要求的情况下适用于该客户。

III.医疗保健客户

除非客户与 Slack 签订相反的书面协议，否则客户承认 Slack 并非《健康保险可移植性和责任法案》以及更新或替换的相关修订和规定（简称“HIPAA”）中定义的“业务伙伴”，且该服务不符合 HIPAA 的规定。客户不得通过服务使用、披露、传播或以其他方式处理 HIPAA 中定义的任何“受保护的健康信息”（简称为“PHI”）。客户同意：即使此处有任何相悖的规定，我们也不支持从客户处收到的 PHI，且不承担此类信息的相关责任。

IV.教育专业人士客户

如果客户是美国的学校或教育从业者，并希望其 13 岁以上的学生使用本服务，客户有责任遵守美国《家庭教育权利和隐私法》（“FERPA”）的规定。这意味着客户必须在学生注册或使用服务前，把将要收集并与我们共享的个人身份信息通知学生的家长/监护人，并获得家长/监护人的同意。在取得同意后，客户应向家长/监护人提供一份隐私政策副本。客户必须将所有同意书存档，并在我们提出要求时提供给我们。如果客户位于美国以外，我们将依靠客户从任何受类似法律保护的学生的家长或监护人那里获得任何必要的同意书或批准，作为客户及其学生使用本服务的条件，客户应遵守此类法律。

V.专利主张实体

你同意，如果客户是专利主张实体，或代表专利主张实体行事，或为专利主张实体的利益行事，则客户将不会主张或授权、协助、鼓励或允许任何第三方针对 Slack 或其附属公司主张、索取或执行提出任何诉讼或要求，声称相关服务侵犯、盗用或以其他方式违反任何知识产权（包括专利）。 “专利主张实体”（有时也称为“非执业实体”或“专利侵犯者”）系指 (a) 从对专利权的侵犯性主张中获得或试图获得其大部分收入的任何实体，或 (b) 直接或间接控制 (a) 中所述的实体，或由其控制或与其受相同控制。本部分将在合同终止或到期后继续有效。

联系 Slack

如果对 Slack 的《用户特定补充协议》有任何疑问，请随时与我们联系。你可以通过 feedback@slack.com 或下方的邮寄地址联系我们：

Slack Technologies

500 Howard Street

San Francisco, CA, 94105

美国

