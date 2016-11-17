本書は、お客様のご参考のために作成された英語版の参考訳であり、可能な限り正確であるように努めていますが、誤りを含む可能性があることをご了承ください。英語版と齟齬がある場合、英語版の定めが優先し適用されるものとします。

発効日: 2016年11月17日

顧客が顧客の照応するカテゴリーに該当する場合、以下の顧客固有の補完事項の条件（「顧客固有の補完事項」）により、（顧客向けサービス利用規約で定義される）カスタマー契約は補完および修正されます。顧客固有の補完事項と契約との間に不一致がある場合、顧客固有の補完事項中の適用条件が優先されます。本顧客固有の補完事項のいかなる規定によっても、当社が連邦、州、地方または外国政府のための政府請負業者となることはありません。

I.米国政府の顧客

顧客が米国政府または米国の公共団体（または米国政府のためのサービスの利用）である場合、本項Iの顧客固有の補完事項の条件が適用されます。

A.米国政府によるもしくは米国政府のための利用。 サービスは48 C.F.R. §2.101に定義される「商用アイテム」であり、48 C.F.R. §12.212または48 C.F.R. §227.7202ないし§227.7204に定義される「商用コンピュータソフトウェア」および「商用コンピュータソフトウェア・ドキュメンテーション」を構成します。本商用コンピュータソフトウェアおよび関連ドキュメンテーションは、本契約の条件に従って他のすべてのエンドユーザーに許諾されたそれらの権利のみを備えて、米国政府によりまた米国政府の代理で利用される目的でエンドユーザーに提供されます。

B.補償、自動更新、裁判地、裁判費用： 「準拠法」、「自動更新」「裁判地、陪審裁判の権利放棄、費用」および「顧客の当社に対する補償」と題された本契約中の項は、それらが連邦法に矛盾する限りにおいて本契約により放棄されたものとします。

「準拠法」、「自動更新」「裁判地、陪審裁判の権利放棄、費用」および「顧客の当社に対する補償」と題された本契約中の項は、それらが連邦法に矛盾する限りにおいて本契約により放棄されたものとします。 C.推奨なし：当社は、顧客の押印、商標、ロゴ、サービスマーク、商号および顧客が当社サイトの一つにプレゼンスを持つまた当社サービスを使用するという事実が、当社製品もしくはサービスが顧客または米国政府の他の要素によって承認、後援または推奨される、あるいは他の製品やサービスより優れていると顧客または米国政府によって考慮されるということを明言または示唆するような方法で当社によって利用されないことに同意します。そのデザインやコンテンツが顧客の管理下にあるようなページ、またはかかるページへのリンクやその宣伝を除いて、当社は、それを行う許可が顧客または他の関連する連邦政府当局によって与えられていない限り、顧客または政府の押印、商標、ロゴ、サービスマークおよび商号を当社がホストするサイトの一つにあるホームページや他所で表示しないことに同意します。当社は、その名前が他の第三者の名前のそれより目立つような方法で表示されない限り、顧客の名前をサイトや他所で公的に利用できる顧客リストに載せることができるものとします。

II.州または地方自治体の顧客

本項IIは、顧客が州政府または地方自治体である場合に適用されますが、本サービスが州政府または地方自治体の公式なものとして認可されたユーザーの公式の能力に利用される場合に限られます。「準拠法」「裁判地、陪審裁判の放棄」および「顧客の当社に対する補償」と題された契約中の項は、顧客の法域の法律により顧客がそれらの項の要件を承認することを禁じられている場合に限り、顧客には適用されません。

III.医療機関の顧客

顧客がSlackとの間で別段の契約書を締結しない限り、顧客は、医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律ならびに関連する改正および規制（更新および代替を含む。）（「HIPAA」）で定義される「提携事業者」ではないことを認識し、また、本サービスはHIPAAに準拠しないと認識します。顧客は本サービスを通じてHIPAAで定義される「保護された医療情報」（「PHI」）を使用、開示、送信その他の処理を行ってはなりません。顧客は、本契約にこれと異なる定めがあっても、当社が顧客から受け取るPHIを支持しまた責任を負うことはできないことに同意します。

IV.教育専門家の顧客

顧客が米国の学校または教育者であり、その13才を超える生徒に本サービスを利用させたい場合、顧客は米国家族の教育権およびプライバシー法（「FERPA」）を遵守する責任を負います。これは、顧客はそれらの生徒の両親/保護者に対し、その生徒が本サービスに新規登録もしくは利用する前に収集され、当社と共有し、また両親/保護者の承諾を得る個人を識別できる情報を通知する必要があることを意味します。かかる承諾を得る際には、顧客は両親/保護者に当社のプライバシーポリシーのコピーを提供することが推奨されます。顧客はすべての承諾を保管し、当社からの依頼があれば当社へ提出しなければなりません。顧客が米国外にいる場合、当社は類似の法律の対象とされる生徒の親または保護者から必要な承諾もしくは承認を得られるように顧客を信頼し、本サービスの顧客およびその生徒による利用の条件として、顧客はかかる法律を遵守するものとします。

V.特許主張団体

顧客が特許主張団体である、またはその代理として、あるいはその利益のために活動している場合、顧客は、Slackまたはその関連会社に対して、本サービスが何らかの知的財産権（特許を含む。）を侵害、悪用またはその他の違反を行っていると申し立てる趣旨で、何らかの請求を自らが主張する、または第三者による主張を認可、支援、奨励、もしくは可能にする、または同趣旨の何らかの法的措置、訴訟、法的手続もしくは要求を行わないもしくは行わせないものとします。「非活動団体」または「特許トロール」と称されることもある「特許主張団体」とは（a）特許権に関する攻撃的な主張によりその収益の大部分を得るまたは得ようとする団体、あるいは（b）（a）の団体を直接もしくは間接的に支配する、その団体によって支配される、またはその団体と共通の支配下に置かれる団体のことを言います。本セクションは本契約の終了または失効の後も有効なままになります。

Slackにお問い合わせ

Slackの顧客固有の補完事項についてご質問等あれば、いつでもお気軽に当社までご連絡ください。feedback@slack.comまでメールでご連絡くださるか、以下のメーリングアドレスまでお問い合わせください。 :

Slack Technologies

500 Howard Street

San Francisco, CA, 94105

United States

