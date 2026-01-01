Slack 功能更新：為各類型工作提供更周延的連結

工作最講求的乃在於各方面都能周延的串連。不論是連結 AI 智慧代理與重要資料、為團隊新進成員與其第一個專案建立連結，或者只是在微型會議中與同事交流，所有這些關係都能保持工作動能不停歇。

今年二月，我們的重心聚焦在讓這些關係的結合更牢固也更具智慧。我們目前正採用全新的方法，以便讓你的工具能彼此互動，團隊間的資訊能保持同步。這麼做可確保即使面對再複雜的工作，你都能掌握最需要的資訊與人員。

終極功能強強聯手：MCP 和即時搜尋

企業中最有意義的連結，就是 AI 與資料的連結。這個月，我們將透過兩大技術里程碑確立這樣的關係；這兩大里程碑改變了 AI 與 Slack 互動的方式。

透過 MCP 伺服器建置不受限

模型背景資訊通訊協定 (MCP) 伺服器現已全面推出。這項開放標準讓開發人員可以安全地直接將 Slack 工具 (例如搜尋、傳送訊息和建立畫板) 與 AI 助理 (例如 Claude、ChatGPT、Vercel、Notion、Gemini 等等) 連結。這代表你的 AI 不只是掌握知識；實際上，它能在 Slack 中執行各種操作，例如直接在 Claude 對話中撰寫草稿、設定格式和預覽訊息。

利用即時搜尋 API 立刻獲得見解

尋找答案時，速度是關鍵。即時搜尋 API 現已全面推出，讓第三方應用程式能夠在你的工作空間資料一經建立即可搜尋。你無需再等待各項指數跟上進度了，只需提出即時且靈活的查詢，就能讓你的外部應用程式與最近的對話保持資訊同步。

在 Claude 預覽 Slack 訊息

Slack MCP 伺服器現已配備互動式訊息撰寫工具，讓你可以直接在 Claude 中撰寫草稿、設定格式和預覽 Slack 訊息。搜尋對話以瞭解背景資訊、利用 AI 輔助產生訊息草稿、使用即時預覽功能進行編輯、傳送前檢閱內容，所有這一切操作在 Claude 對話中就能完成。

AI 深化你的理解能力

不應該只把 AI 當工具使用。它應該是能隨時掌握資訊來龍去脈的隊友。這些更新讓你的日常互動變得更「聰明」，幫助你在龐雜的訊息中找到有意義的資訊。

加入微型會議預覽： 消除那些「聽得到我聲音嗎？」的不確定時刻。現在開始，你可以預覽視訊並檢查音訊設定，然後再進入微型會議，帶著滿滿的自信參與每一場對話。

Pro 方案的語意搜尋： 我們已將「語意搜尋」功能擴及 Pro 方案的客戶。現在，Slack 不僅能理解關鍵字，還能理解搜尋背後的目的。不論是以另一種語言搜尋，或是用簡短兩個字進行查詢，你都能找到理解所搜尋背景資訊的「相關符合項目」。

搜尋答覆後續操作： 即使還有很多問題，都不必從頭開始。在獲得 AI 生成的搜尋答覆後，即可以按一下新的動作按鈕，繼續與 Slackbot 對話。你可以更深入瞭解詳細資料，也不會摸不著頭緒。

日益精進的流程體驗，始於第一天，貫穿每一天

完善的連結讓工作變得輕鬆不費力。我們改善了 Slack 介面和管理員體驗，確保工作更輕鬆、更直覺。

更友善的工作空間

側欄的就職工作： 歡迎新成員上任，用他們側欄中的引導式「待辦事項」清單協助瞭解一切。從上傳個人照片到傳送第一則私訊，這些工作與好用的提醒電子郵件，幫助所有人迅速進入狀況。

視覺化階層改善： 我們的側欄改頭換面後，瀏覽起來更清晰。頻道縮排更聰明、巧妙的中斷點縮小了版面配置，加上統一的邊框間距等等，最重要的內容總是能最先被看到。

按一下就可使用的管理員工具

企業搜尋自訂連接器： 透過建立自訂連接器，將內部維基百科與專有工具直接整合至企業搜尋，解鎖組織的完整知識庫。

自助電子郵件更新： 現在已可以直接在控制面板進行預先移轉大量電子郵件更新。組織擁有者可以在排程移轉前檢視及設定這些更新，讓移轉的流程透明不出錯。

強化微型會議連線能力： 管理員現在已可以設定 UDP 連接埠 3478，讓 Slack 與標準視訊會議解決方案保持同步，以提高整個企業防火牆的連線可靠性。

還有一點點額外的內容：Slackbot 表情符號套件

因為每一次精彩的對話都應該帶點個人風格；現在起，你可以安裝官方 Slackbot 表情符號套件了。把你最愛的 AI 助理的魅力融入訊息裡；用 Slackbot 風格的愛心眼與露齒燦笑展現自我個性。

準備好強化團隊交流了嗎？

請前往我們的創新網頁查看先前的版本。

請注意，你的工作空間中可能有部分功能無法立即使用，一切需視推出時程、你的 Slack 授權方案或其他授權要求而定。如果想深入瞭解可用功能，請向你的管理員查詢你工作空間的授權方案。