Nouvelles fonctionnalités de Slack : de meilleures connexions pour tous

Le travail repose avant tout sur les connexions. Qu'il s'agisse de connecter un agent IA à vos données les plus importantes, d'intégrer un nouveau collaborateur à son premier projet ou simplement d'échanger avec un collègue dans un Appel d'équipe, ces relations maintiennent une dynamique de travail.

Au cours de ce mois de février, nous nous sommes concentrés sur le renforcement et l'optimisation de ces liens. Nous vous proposons ainsi de nouvelles façons puissantes de connecter vos outils entre eux et de renforcer la coordination de vos équipes. Ainsi, quelle que soit la complexité de la tâche, vous restez toujours connecté(e) aux informations et aux personnes dont vous avez le plus besoin.

Un duo parfait : MCP et la recherche en temps réel

La connexion la plus importante dans votre entreprise est celle qui unit votre IA à vos données. Ce mois-ci, nous officialisons cette relation avec deux jalons techniques majeurs qui transforment la façon dont l'IA interagit avec Slack.

Développez sans limites avec le serveur MCP

Le serveur Model Context Protocol (MCP) est désormais disponible pour tous. Ce standard ouvert permet aux développeurs de connecter de manière sécurisée les outils de Slack – tels que la recherche, la messagerie et la création de canevas – directement aux assistants IA comme Claude, ChatGPT, Vercel, Notion, Gemini et bien d'autres. Votre assistant IA ne se contente plus de savoir des choses : il peut agir concrètement dans Slack, en rédigeant, en mettant en forme et en affichant un aperçu des messages directement depuis votre conversation Claude.

Des informations instantanées avec l'API de recherche en temps réel

Dans la recherche de réponses, la rapidité est cruciale. L’API de recherche en temps réel est désormais disponible pour tous ; elle offre aux applications tierces la possibilité de rechercher dans les données de votre espace de travail dès leur création. Plus besoin d'attendre la mise à jour des index : profitez de requêtes instantanées et flexibles qui maintiennent vos applications externes parfaitement synchronisées avec les dernières conversations.

Aperçu des messages Slack dans Claude

Le serveur MCP Slack intègre désormais un outil de rédaction de messages interactif qui vous permet de rédiger, de mettre en forme et d'afficher un aperçu de vos messages Slack directement dans Claude. Recherchez des conversations pour comprendre le contexte, générez des brouillons de messages avec l'aide de l'IA, modifiez-les avec un aperçu en direct, puis vérifiez-les avant de les envoyer, sans jamais quitter votre conversation Claude.

Une IA qui approfondit votre compréhension

L’IA ne doit pas être un simple outil, mais plutôt un véritable coéquipier, toujours informé. Ces mises à jour apportent davantage d’« intelligence » à vos interactions quotidiennes et vous aident à trouver du sens dans la masse d’informations.

Aperçu avant de rejoindre un Appel d'équipe : fini les « Est-ce que vous m’entendez ? » gênants. Vous pouvez désormais prévisualiser votre vidéo et vérifier vos paramètres audio avant de rejoindre un Appel d’équipe, pour participer à chaque conversation en toute sérénité.

Recherche sémantique pour les abonnements Pro : nous avons étendu la recherche sémantique aux clients Pro. Désormais, Slack comprend l’intention derrière votre recherche, et pas seulement les mots-clés. Que vous recherchiez dans une autre langue ou avec une courte requête de deux mots, vous trouverez des « correspondances associées » qui tiennent compte du contexte de ce que vous cherchez.

Suivi des réponses obtenues : pas besoin de repartir de zéro quand vous avez d’autres questions. Après avoir obtenu une réponse générée par l’IA, vous pouvez désormais cliquer sur un nouveau bouton d’action pour poursuivre la conversation avec Slackbot. Vous pouvez rentrer dans les détails, sans perdre le fil.

Des flux plus fluides, en continu

Une bonne connexion, c’est avant tout une connexion naturelle. Nous avons affiné l’interface Slack et l’expérience administrateur pour que le travail soit plus simple et plus intuitif.

Un espace de travail plus accueillant

Tâches d’intégration dans la barre latérale : accueillez les nouveaux membres d’équipe grâce à une liste de tâches guidées dans leur barre latérale. Du chargement d’une photo de profil à l’envoi d’un premier message direct, ces tâches et des e-mails de rappel utiles permettent à chacun d’être rapidement opérationnel.

Amélioration de la hiérarchie visuelle : notre barre latérale a fait peau neuve pour plus de clarté. Grâce à une mise en page plus intelligente des canaux, des alignements de texte mieux adaptés et des marges cohérentes, les éléments essentiels ressortent toujours clairement.

Des outils d’administration intuitifs

Connecteurs personnalisés pour Enterprise Search : exploitez l’intégralité de la base de connaissances de votre entreprise en créant des connecteurs personnalisés qui intègrent vos wikis internes et vos outils propriétaires directement dans Enterprise Search.

Mises à jour des e-mails en libre-service : les mises à jour en masse des e-mails avant migration sont désormais disponibles directement dans le tableau de bord d’administration. Les propriétaires de l’organisation peuvent examiner et configurer ces mises à jour avant même qu’une migration soit planifiée, pour un processus transparent et sans erreur.

Amélioration de la connectivité des appels d'équipe : les administrateurs peuvent désormais configurer le port UDP 3478, alignant ainsi Slack sur les solutions de vidéoconférence standard pour améliorer la fiabilité des connexions à travers les pare-feux d'entreprise.

Un petit plus : le pack d'émojis Slackbot

Parce que chaque bonne connexion mérite une touche personnelle, vous pouvez désormais installer le pack d'émojis officiel Slackbot. Donnez du caractère à vos messages grâce à votre assistant IA préféré : des yeux en cœur aux grands sourires, exprimez-vous avec le style Slackbot.

Prêt à renforcer les connexions au sein de votre équipe ?

Consultez notre page Innovations pour découvrir les versions précédentes.

Veuillez noter qu’il est possible que certaines fonctionnalités ne soient pas immédiatement disponibles dans votre espace de travail, en fonction du calendrier de déploiement, de votre forfait Slack ou d'éventuelles conditions de licence supplémentaires. Pour en savoir plus sur la disponibilité des fonctionnalités, renseignez-vous auprès de votre administrateur concernant les forfaits applicables à votre espace de travail.

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