Slack-Neuheiten: Bessere Verbindungen für jede Art von Arbeit

Bei der Arbeit dreht sich alles um Verbindung. Ob du einen KI-Agenten mit deinen wichtigsten Daten vernetzt, ein neues Teammitglied mit dem ersten Projekt bekannt machst oder dich einfach mit Kolleg:innen in einem Huddle austauschst – Verbindungen halten alles am Laufen.

Diesen Februar konzentrieren wir uns darauf, diese Verbindungen stärker und intelligenter zu gestalten. Wir stellen effektive neue Möglichkeiten vor, damit deine Tools miteinander kommunizieren und deine Teams abgestimmt bleiben können. So bist du immer mit den Informationen und Personen verbunden, die du am meisten brauchst – egal, wie komplex die Aufgabe ist.

Das ultimative Power-Duo: MCP und Echtzeit-Suche

Die wichtigste Verbindung in deinem Unternehmen ist die zwischen deiner KI und deinen Daten. Diesen Monat vertiefen wir diese Beziehung – mit zwei wichtigen technischen Meilensteinen, die die Art und Weise verändern, wie KI mit Slack interagiert.

Grenzenlos entwickeln mit dem MCP-Server

Der Model Context Protocol (MCP)-Server ist jetzt allgemein verfügbar. Dieser offene Standard ermöglicht es Entwickler:innen, Slack-Tools – wie Suche, Messaging und Canvas-Erstellung – sicher mit KI-Assistenten wie Claude, ChatGPT, Vercel, Notion, Gemini und weiteren zu vernetzen. Das bedeutet: Deine KI weiß nicht nur Dinge – sie kann in Slack auch wirklich aktiv werden, zum Beispiel Nachrichten direkt in deiner Claude-Unterhaltung entwerfen, formatieren und in der Vorschau anzeigen.

Sofortige Erkenntnisse mit der Echtzeit-Such-API

Geschwindigkeit ist entscheidend, wenn du nach Antworten suchst. Die Echtzeit-Such-API ist jetzt allgemein verfügbar und gibt Drittanbieter-Anwendungen die Möglichkeit, deine Workspace-Daten in dem Moment zu durchsuchen, in dem sie erstellt werden. Kein Warten mehr, bis Indizes aktualisiert sind – nur sofortige und flexible Abfragen, die deine externen Apps stets perfekt mit den neuesten Unterhaltungen abstimmen.

Vorschau von Slack-Nachrichten in Claude ansehen

Der Slack-MCP-Server verfügt jetzt über einen interaktiven Nachrichten-Editor, mit dem du Slack-Nachrichten direkt in Claude verfassen, formatieren und eine Vorschau ansehen kannst. Durchsuche Unterhaltungen nach Kontext, erstelle Nachrichtenentwürfe mithilfe von KI, bearbeite sie mit einer Live-Vorschau und prüfe alles vor dem Senden – ohne Claude zu verlassen.

KI, die dein Verständnis vertieft

KI sollte nicht nur ein Tool sein. Sie sollte das Teammitglied sein, das immer auf dem Laufenden ist. Diese Updates bringen mehr „IQ” in deinen Arbeitsalltag und helfen dir, in der Informationsflut das Wesentliche zu erkennen.

Huddle-Beitrittsvorschau: Schluss mit „Könnt ihr mich hören?”. Du kannst jetzt dein Video in der Vorschau prüfen und deine Audioeinstellungen kontrollieren, bevor du einem Huddle beitrittst – so bist du immer bestens vorbereitet.

Semantische Suche für Pro-Pläne: Wir haben die semantische Suche auf Pro-Kund:innen ausgeweitet. Slack versteht jetzt die Absicht hinter deiner Suche – nicht nur die Keywords. Ob du in einer anderen Sprache suchst oder eine kurze Zwei-Wort-Anfrage verwendest: Du findest „Verwandte Treffer”, die den Kontext deiner Suche verstehen.

Folgefragen zur Suchantwort: Fang nicht von vorne an, wenn du weitere Fragen hast. Nachdem du eine KI-generierte Suchantwort erhalten hast, kannst du jetzt auf eine neue Schaltfläche klicken, um das Gespräch mit Slackbot fortzuführen. Tauche tiefer in die Details ein, ohne den Überblick zu verlieren.

Reibungsloser arbeiten – vom ersten bis zum tausendsten Tag

Eine wirklich gute Verbindung fühlt sich mühelos an. Wir haben die Slack-Oberfläche und die Admin-Erfahrung verfeinert, damit sich die Arbeit leichter und intuitiver anfühlt.

Ein einladenderer Workspace

Onboarding-Aufgaben in der Seitenleiste: Begrüße neue Mitglieder mit einer geführten To-do-Liste direkt in ihrer Seitenleiste. Vom Hochladen eines Profilbilds bis zum Senden einer ersten Direktnachricht helfen diese Aufgaben und hilfreiche Erinnerungs-E-Mails allen dabei, schnell auf den neuesten Stand zu kommen.

Verbesserungen der visuellen Hierarchie: Unsere Seitenleiste hat ein Upgrade erhalten, um mehr Übersichtlichkeit zu bieten. Mit intelligenteren Channel-Einrückungen, cleveren Breakpoints für schmale Layouts und einheitlichem Abstand kommen die wichtigsten Inhalte stets klar zur Geltung.

Admin-Tools, die wirklich überzeugen

Benutzerdefinierte Connectors für die Enterprise-Suche: Erschließe das volle Wissenspotenzial deiner Organisation, indem du benutzerdefinierte Connectors erstellst, die interne Wikis und proprietäre Tools direkt in die Enterprise-Suche integrieren.

Self-Service-E-Mail-Updates: Massen-E-Mail-Updates vor der Migration sind jetzt direkt im Admin-Dashboard verfügbar. Organisationsinhaber:innen können diese Updates prüfen und konfigurieren, bevor eine Migration überhaupt geplant ist – für einen transparenten und fehlerfreien Ablauf.

Verbesserte Huddle-Konnektivität: Administrator:innen können jetzt UDP-Port 3478 konfigurieren, wodurch Slack auf Standard-Videokonferenzlösungen abgestimmt wird und die Verbindungszuverlässigkeit über Unternehmensfirewalls verbessert.

Das gewisse Etwas: Das Slackbot-Emoji-Pack

Weil jeder großartige Kontakt ein bisschen Persönlichkeit verdient, kannst du jetzt das offizielle Slackbot-Emoji-Pack installieren. Integriere den Charme deines Lieblings-KI-Assistenten in deine Nachrichten – von verliebten Augen bis hin zu Grinsemojis – und drücke dich ganz im Slackbot-Stil aus.

Bereit, die Verbindungen in deinem Team zu vertiefen?

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Bitte beachte, dass einige Funktionen in deinem Workspace möglicherweise nicht sofort verfügbar sind – je nach Einführungszeitplan, deinem Slack-Lizenzplan oder zusätzlichen Lizenzanforderungen. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen und zu den Lizenzplänen für deinen Workspace erhältst du bei deinen Administrator:innen.

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