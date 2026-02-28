Lanzamiento de funciones de Slack: mejora de las conexiones para todo tipo de trabajo

Las conexiones son el motor del trabajo. Desde conectar un agente de IA con tus datos más importantes hasta conectar a un nuevo compañero con su primer proyecto o sencillamente conectar con una persona de tu equipo en una reunión: estas relaciones son las que hacen que todo fluya.

Este mes de febrero, nuestro objetivo es fortalecer y optimizar esos vínculos. Para ello, presentamos nuevas y eficaces formas de que tus herramientas interactúen entre sí y tus equipos permanezcan sincronizados. De este modo, independientemente de la complejidad de la tarea, siempre te sentirás en conexión con la información y las personas que más necesitas.

La pareja de moda: MCP y búsqueda en tiempo real

La conexión más significativa de una empresa es la que existe entre la IA y los datos. Este mes, vamos a hacer oficial esta relación con dos importantes hitos técnicos que cambiarán la forma en que la IA interactúa con Slack.

Desarrollo sin límites con el servidor MCP

Ya está disponible el servidor Model Context Protocol (MCP). Este estándar abierto permite a los desarrolladores conectar de forma segura las herramientas de Slack, como la búsqueda, la mensajería y la creación de canvas, directamente con asistentes de IA como Claude, ChatGPT, Vercel, Notion o Gemini, entre otros muchos. De este modo, la IA no se limita a conocer la información, sino que puede realizar acciones en Slack, como redactar borradores, dar formato y previsualizar mensajes directamente desde la conversación con Claude.

Información instantánea con la API de búsqueda en tiempo real

Cuando buscas respuestas, cada segundo cuenta. Ya tienes disponible la API de búsqueda en tiempo real, que permite a las aplicaciones de terceros buscar datos en tu espacio de trabajo desde el momento en que se crean. Se acabó eso de tener que esperar a que se actualicen los índices: ahora puedes hacer consultas instantáneas y flexibles que mantienen tus aplicaciones externas completamente al día de las últimas conversaciones.

Vista previa de los mensajes de Slack en Claude

El servidor MCP de Slack ahora cuenta con un creador de mensajes interactivo que te permite redactar borradores, dar formato y previsualizar los mensajes de Slack directamente en Claude. Busca conversaciones para obtener contexto, genera borradores de mensajes con la ayuda de la IA, edita con una vista previa en directo y revisa antes de enviar, todo ello sin salir de tu conversación de Claude.

Una IA que amplía tus conocimientos

La IA no debería ser solo una herramienta, sino una compañera de equipo que siempre esté al tanto de todo. Estas actualizaciones dotan de mayor inteligencia a tus interacciones diarias para que puedas encontrar lo más importante entre tanto ruido.

Vista previa de juntas: se acabaron los momentos incómodos en los que no sabes si se te oye bien. Ahora puedes previsualizar tu vídeo y comprobar la configuración del audio antes de entrar en una reunión. Así, podrás participar en todas las conversaciones con total tranquilidad.

Búsqueda semántica para planes Pro: hemos ampliado la búsqueda semántica en los planes Pro. Ahora, Slack entiende la intención detrás de tu búsqueda, no solo las palabras clave. Tanto si buscas en otro idioma como si utilizas una consulta corta de dos palabras, te ofrecerá “resultados relacionados” que entienden el contexto de lo que estás buscando.

Seguimiento de la respuesta a la búsqueda: si tienes más preguntas, no tendrás que empezar desde cero. Ahora, después de obtener una respuesta a tu búsqueda generada por IA, puedes hacer clic en un nuevo botón de acción para continuar la conversación con Slackbot. Así podrás profundizar en los detalles sin perder el hilo.

Una experiencia más fluida día tras día

Una buena conexión no requiere esfuerzo. Hemos perfeccionado la interfaz y la experiencia de administración de Slack para garantizar que el trabajo resulte más sencillo e intuitivo.

Un espacio de trabajo más acogedor

Tareas de incorporación en la barra lateral: da la bienvenida a los nuevos miembros con una lista de tareas pendientes orientativa ubicada en su barra lateral. Desde subir una foto de perfil hasta enviar el primer mensaje directo, estas tareas y los útiles recordatorios por correo electrónico ayudarán a todo el mundo a ponerse al día rápidamente.

Mejoras de la jerarquía visual: hemos rediseñado nuestra barra lateral para que sea más clara y fácil de usar. Con sangrías inteligentes en los canales, puntos de ruptura que se adaptan a diseños estrechos y un relleno uniforme, lo más importante siempre destaca por encima del resto.

Herramientas de administración para facilitar el trabajo

Conectores de búsqueda empresarial personalizados: aprovecha todo el potencial de la base de conocimientos de tu organización creando conectores personalizados que integren wikis internas y herramientas propias directamente en la búsqueda empresarial.

Actualizaciones de correo electrónico de autoservicio: ahora las actualizaciones masivas de correo electrónico previas a la migración están disponibles directamente en el panel de administración. Los propietarios de la organización pueden revisar y configurar estas actualizaciones incluso antes de programar la migración, de modo que el proceso sea transparente y no haya errores.

Mejora de la conectividad a las juntas: ahora, los administradores pueden configurar el puerto UDP 3478, lo que permite alinear Slack con las soluciones estándar de videoconferencia para mejorar la fiabilidad de la conexión a través de los firewall empresariales.

Un pequeño extra: el paquete de emojis de Slackbot

Toda buena conexión merece un toque de personalidad. Por ello, hemos lanzado un paquete oficial de emojis de Slackbot que puedes instalar ya en tu espacio. Da a tus mensajes el encanto de tu asistente de IA favorito, desde corazones en los ojos hasta adorables sonrisas, y exprésate al estilo de Slackbot.

¿Quieres reforzar las conexiones de tu equipo?

Echa un vistazo a nuestra página web de Innovaciones para consultar las versiones anteriores.

Ten en cuenta que algunas funciones podrían no estar disponibles de inmediato en tu espacio de trabajo, ya que dependen del calendario de implementación, tu plan de Slack o requisitos de licencia adicionales. Para obtener más información sobre la disponibilidad de las funciones, consulta con tu administrador los planes de licencia de tu espacio de trabajo.

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