Exemplo de recurso do Slack: conexões melhores para todo tipo de trabalho

Trabalho tem tudo a ver com conexão. Seja conectando um agente de IA aos seus dados mais importantes, conectando um novo colega de equipe ao primeiro projeto, ou simplesmente conectando-se a um colega em um círculo, são esses relacionamentos que mantêm o ritmo.

Neste mês de fevereiro, nosso foco está em tornar essas ligações mais fortes e inteligentes. Estamos apresentando novas maneiras poderosas para as suas ferramentas conversarem entre si e para as suas equipes continuarem sincronizadas. Não importa o quanto a tarefa é complexa, tais recursos permitem que você sempre se sinta conectado às informações e pessoas das quais você mais precisa.

A melhor dupla poderosa: MCP e pesquisa em tempo real

A conexão mais significativa na sua empresa é aquela entre sua IA e seus dados. Neste mês, estamos oficializando esse relacionamento com dois grandes marcos técnicos que mudam a maneira como a IA interage com o Slack.

Criação sem limites com o servidor MCP

O servidor Protocolo de Contexto de Modelo (MCP) agora está disponível. Este padrão aberto permite que desenvolvedores conectem com segurança as ferramentas do Slack, como pesquisa, mensagens e criação de canvas, diretamente a assistentes de IA como Claude, ChatGPT, Vercel, Notion, Gemini e mais. Significa que sua IA não sabe apenas das coisas. Pode fazer coisas no Slack, como criar rascunhos, formatar e visualizar mensagens diretamente da sua conversa com o Claude.

Informações instantâneas com a API de pesquisa em tempo real

A velocidade é importante quando você procura informações. A API de Pesquisa em tempo real agora está disponível, permitindo que apps de terceiros possam pesquisar dados de seu workspace no momento em que são criados. Não é mais preciso esperar pelos índices para ficar em dia, você tem apenas consultas instantâneas e flexíveis que mantêm seus apps externos perfeitamente em sintonia com as conversas mais recentes.

Visualizar mensagens do Slack no Claude

O servidor MCP do Slack agora apresenta um componente interativo de mensagens que permite que você crie rascunhos, formate e visualize mensagens do Slack diretamente no Claude. Pesquise conversas para obter contexto, gere rascunhos de mensagens com assistência de IA, edite com uma visualização em tempo real e revise antes de enviar: tudo sem sair de sua conversa com o Claude.

IA que aprofunda seu entendimento

A IA não deve ser apenas uma ferramenta. Deve ser a colega de equipe que está sempre por dentro. Essas atualizações levam mais “QI” às suas interações diárias, ajudando você a encontrar sentido em meio ao ruído.

Visualização da participação em círculos: elimine aquela célebre pergunta: “Consegue me ouvir?”. Agora, você pode visualizar seu vídeo e conferir suas configurações de áudio antes de entrar em um círculo e, assim, poderá participar de toda conversa com confiança total.

Pesquisa semântica para planos Pro: estendemos a Pesquisa semântica para clientes Pro. Agora, o Slack entende a intenção por trás da pesquisa, e não apenas palavras-chave. Esteja você pesquisando em outro idioma ou usando uma consulta breve de duas palavras, encontrará “Correspondências relacionadas” que entendem o contexto daquilo que está procurando.

Pesquise acompanhamentos de respostas: não comece do zero quando tiver mais perguntas. Após obter a resposta de pesquisa gerada por IA, você pode clicar em um novo botão de ação para continuar a conversa com o Slackbot. Você pode se aprofundar nos detalhes sem sair do lugar.

Fluxos mais suaves, do dia um ao dia 1.000

Uma ótima conexão é aquela que parece simples. Refinamos a interface e a experiência de administrador do Slack para garantir que o trabalho pareça mais leve e intuitivo.

Um workspace mais acolhedor

Tarefas de integração na barra lateral: dê as boas-vindas a novos membros com uma lista de tarefas orientada diretamente na barra lateral. Do envio de uma foto de perfil ao envio da primeira MD, essas tarefas e e-mails úteis de lembretes ajudam todos a ficarem por dentro de tudo rapidamente.

Melhorias à hierarquia visual: nossa barra lateral passou por uma repaginada para ganhar mais clareza. Com um recuo de canais mais inteligente, pontos de interrupção inteligentes para layouts mais limitados e preenchimento consistente, as coisas mais importantes sempre se destacam em meio ao ruído.

Ferramentas de administrador que fazem sentido

Conectores personalizados para pesquisa empresarial: desbloqueie a base de dados de conhecimento completa da sua empresa ao criar conectores personalizados que integram wikis internas e ferramentas próprias diretamente na Pesquisa empresarial.

Atualizações de e-mail de autoatendimento: atualizações de e-mail em massa pré-migração agora estão disponíveis diretamente no painel do administrador. Os proprietários de organização podem analisar e configurar essas atualizações antes de uma migração ser agendada, tornando o processo transparente e livre de erros.

Conectividade avançada nos círculos: os administradores agora podem configurar a porta 3478 UDP, alinhando o Slack com soluções padrão de videoconferências para melhorar a confiabilidade da conexão em firewalls empresariais.

Um presentinho: pacote de emojis do Slackbot

Já que toda conexão de ótima qualidade merece um pouco de personalidade, agora você pode instalar o pacote oficial de emojis do Slack. Leve o charme de seu assistente de IA favorito às suas mensagens, exibindo desde olhos com coração até sorrisos, e se expresse com um toque de estilo do Slackbot.

Tudo pronto para fortalecer as conexões de sua equipe?

Confira nossa página da Web Inovações para versões anteriores.

Observe que alguns recursos podem não estar disponíveis imediatamente em seu workspace dependendo do cronograma de lançamento, de seu plano de licenciamento do Slack ou dos requisitos adicionais de licenciamento. Para saber mais sobre a disponibilidade de recursos, confira seu administrador sobre os planos de licenciamento para seu workspace.

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