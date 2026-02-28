Slack 기능 업데이트: 모든 업무를 위한 더 원활한 연결

업무의 핵심은 연결입니다. 가장 중요한 데이터에 AI 에이전트를 연결하든, 신입 팀원을 첫 프로젝트에 투입하든, 아니면 단순히 동료와 허들에서 소통하든, 이러한 관계는 업무의 추진력을 유지하는 원동력입니다.

이번 2월, Slack은 이러한 연결성에 견고함과 스마트함을 더하는 데 집중하고 있습니다. 도구들이 서로 연동되고 팀이 항상 동기화된 상태를 유지할 수 있도록 만들어 줄 강력한 새 기능들을 소개합니다. 아무리 복잡한 작업이라도 가장 필요한 정보, 그리고 사람들과 항상 연결되어 있는 느낌을 줄 것입니다.

최강의 조합: MCP 및 실시간 검색

기업 내에서 가장 의미 있는 연결은 사내 AI와 데이터의 연결입니다. 이번 달, Slack은 AI가 Slack과 상호 작용하는 방식을 바꾸는 두 가지 주요 기술 단계를 통해 그 관계를 공식화하고 있습니다.

MCP 서버로 경계 없이 구축하기

이제 MCP(모델 콘텍스트 프로토콜) 서버가 정식 출시되었습니다. 개발자는 이 개방형 표준을 통해 검색, 메시지 작성, 캔버스 생성 등 Slack의 도구를 Claude, ChatGPT, Vercel, Notion, Gemini 등의 AI 어시스턴트와 안전하게 직접 연결할 수 있습니다. AI가 단순히 지식을 알고만 있는 것이 아니라는 뜻입니다. 실제로 Slack 내에서 작업을 수행할 수 있다는 것이죠. 예를 들어, Claude 대화 안에서 바로 메시지 초안 작성, 서식 지정, 미리 보기를 수행할 수 있습니다.

실시간 검색 API로 인사이트를 즉시 확보하기

답변을 찾을 때는 속도가 생명입니다. 이제 실시간 검색 API가 정식 출시되어, 사용자의 워크스페이스 데이터가 생성되는 즉시 타사 애플리케이션으로 이를 검색할 수 있게 됩니다. 인덱스로 최신 상태를 따라잡기까지 기다릴 필요가 없습니다. 외부 앱을 최신 대화와 완벽하게 동기화하는 즉각적이고 유연한 쿼리만 있으면 됩니다.

Claude에서 Slack 메시지 미리 보기

Slack MCP 서버에는 이제 대화형 메시지 작성기가 탑재되어 Claude 내에서 바로 Slack 메시지를 작성하고, 서식을 지정하며, 미리 보기가 가능합니다. 대화 콘텍스트(배경 정보)를 검색하고, AI의 도움을 받아 메시지 초안을 작성하며, 실시간 미리보기를 사용해 편집하고, 전송 전 검토하세요. 이 모든 것이 Claude 대화창을 벗어나지 않고도 가능합니다.

이해의 깊이를 더욱 높여주는 AI

AI는 단순한 도구가 되어서는 안 됩니다. AI는 언제나 상황을 잘 파악하고 있는 팀원이 되어야 합니다. 이번 업데이트는 일상적인 상호 작용에 더 똑똑한 ‘지능’을 발휘할 수 있도록 하여, 넘쳐나는 정보 속에서 의미 있는 내용을 찾아낼 수 있도록 도와줍니다.

허들 참여 미리 보기: “들리시나요?”라고 말할 필요가 없습니다. 이제 허들에 참여하기 전에 영상을 미리 보고 오디오 설정을 확인할 수 있으므로, 모든 대화에 완벽하게 준비를 마친 후 참여할 수 있습니다.

Pro 플랜용 의미론적 검색: 의미론적 검색 기능을 Pro 고객에게까지 확장했습니다. 이제 Slack은 단순히 키워드뿐만 아니라 검색 의도까지 이해합니다. 다른 언어로 검색하든, 두 단어로 된 짧은 쿼리를 사용하든, 찾고자 하는 내용의 콘텍스트가 반영된 ‘관련 일치 항목’을 찾을 수 있게 될 것입니다.

검색 답변 후속 조치: 추가 질문 있을 때 처음부터 다시 설명할 필요가 없습니다. 이제는 AI가 생성한 검색 답변을 얻은 후에 새로운 작업 버튼을 클릭하여 Slackbot과 대화를 계속 이어갈 수 있습니다. 흐름을 방해받지 않으면서 세부 정보를 더 깊이 살펴볼 수 있죠.

입사 첫날부터 1,000일째까지, 더 원활한 업무 흐름

쉽고 자연스럽게 느껴질 때 연결성이 훌륭하다고 말할 수 있습니다. Slack 인터페이스와 관리자 경험을 개선하여 업무의 부담을 줄이고 직관성을 높였습니다.

더 따뜻하게 환영하는 워크스페이스

사이드바 온보딩 작업: 새 멤버를 환영하면서 사이드바에 ‘해야 할 일’ 리스트를 바로 표시하여 안내해 주세요. 프로필 사진 업로드부터 첫 DM을 보내는 일까지, 이러한 작업과 유용한 리마인더 이메일을 통해 모든 사용자가 빠르게 정보를 파악하도록 도와줄 수 있습니다.

시각적 계층 개선: 명확도를 높이기 위해 사이드바를 새롭게 단장했습니다. 스마트한 채널의 들여쓰기를 통해 좁은 레이아웃에서 줄바꿈을 더 똑똑하게, 내부 여백은 일관성 있게 바꿔, 가장 중요한 정보가 다른 요소들 사이에서 한눈에 들어오도록 했습니다.

사용이 직관적인 관리자 도구

엔터프라이즈 검색용 맞춤형 커넥터: 내부 위키와 독점 도구를 엔터프라이즈 검색에 직접 통합하는 맞춤형 커넥터를 구축하여 조직의 전체 지식 기반을 활용하세요.

셀프 서비스 이메일 업데이트: 이전하기 전에 대량으로 이메일을 업데이트하는 기능을 이제 관리자 대시보드에서 직접 이용할 수 있습니다. 조직 소유자는 이전 날짜를 결정하기 전에 이러한 업데이트를 검토하고 구성할 수 있어 프로세스를 투명하고 오류 없이 진행할 수 있습니다.

강화된 허들 연결성: 관리자는 이제 UDP 포트 3478을 구성할 수 있습니다. 이를 통해 Slack을 표준 화상 회의 솔루션과 동일하게 설정하여 기업 방화벽 전반에서 연결 신뢰성을 향상할 수 있습니다.

작지만 특별한 기능: Slackbot 이모티콘 팩

약간의 개성이 더해지면 연결성은 더욱 훌륭해집니다. 그래서 이제 공식적으로 Slackbot 이모티콘 팩을 설치할 수 있습니다. 마음에 드는 AI 어시스턴트의 매력을 메시지에 담아보세요. 하트 눈동자부터 미소까지, Slackbot 스타일로 자신을 표현할 수 있습니다.

팀원 간의 연결을 강화할 준비가 되었나요?

Slack의 지난 출시 소식들을 확인하려면 새로운 기능 웹 페이지를 방문하세요.

일부 기능은 출시 일정, 사용 중인 Slack 라이선스 플랜 또는 추가적인 라이선스 요구 사항에 따라 워크스페이스에서 즉시 사용 가능하지 않을 수 있습니다. 기능의 사용 가능 여부에 대한 자세한 내용은 관리자에게 워크스페이스의 라이선스 플랜에 대해 문의하세요.

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