Slack 功能更新：打造更优质的连接，赋能每一种工作方式

工作的核心在于连接。无论是让 AI 代理无缝对接你最重要的数据、帮助新成员快速融入第一个项目，还是在抱团中与同事沟通，正是这些协作关系，让工作能够持续推进。

今年二月，我们要让这些协作更紧密、更智能。我们将推出一系列强大的新功能，让各类工具实现互联互通，让团队之间保持同频共振。这样一来，无论任务多么复杂，你都能与关键信息和核心人员紧密相连。

终极黄金搭档：MCP 与实时搜索技术

企业中最具价值的连接，莫过于 AI 与企业数据之间的连接。本月，我们将通过两项重大技术突破，让这层关系正式落地，这将彻底改变 AI 与 Slack 的交互方式。

MCP 服务器：突破边界，自由构建

模型上下文协议 (MCP) 服务器现已全面推出。这一开放标准让开发人员能够安全地将 Slack 的搜索、消息传递、画板创建等工具直接与 Claude、ChatGPT、Vercel、Notion、Gemini 等 AI 助理相连接。这意味着，你的 AI 不仅能够了解信息，还能在 Slack 中实际执行操作，例如直接在 Claude 对话界面完成消息的起草、格式调整与预览等操作。

实时搜索 API：即刻获取见解

寻找答案时，速度至关重要。实时搜索 API 现已全面推出，第三方应用可以在工作区数据创建的瞬间对其进行搜索。无需等待索引更新，你可以直接进行即时且灵活的查询，让外部应用与最新对话始终保持同步。

在 Claude 中直接预览 Slack 消息

Slack MCP 服务器现在提供交互式消息编辑器，让你能够直接在 Claude 中完成 Slack 消息的起草、格式调整和预览。你可以搜索对话获取上下文，借助 AI 助手生成消息草稿，通过实时预览进行编辑，并在发送前再次确认，全程无需离开 Claude 对话界面。

AI，让理解更深入

AI 不应该只是一个工具，而应该成为一个始终掌握最新动态的“队友”。本次更新让日常交流更加智能，助你在纷繁的信息中提炼真正有价值的内容。

抱团功能现在支持预览： 告别“能听到我说话吗？”的尴尬时刻。现在，在加入抱团前，你可以先预览视频并检查音频设置，以十足的信心加入每一次对话。

专业套餐现在支持语义搜索功能： 我们已将语义搜索功能扩展至专业套餐客户。现在，Slack 不仅能匹配关键字，更能理解你的搜索意图。无论你使用另一种语言搜索，还是只输入简短的两个词，“相关匹配”结果都会帮你找到真正想要的内容。

搜索答案追问： 有新问题？无需从头再来。获得 AI 生成的搜索结果后，你可以单击新增的操作按钮，继续与 Slackbot 对话。深入追问细节的同时，之前的搜索结果也不会丢失。

从第 1 天到第 1000 天，始终享受顺畅体验

卓越的连接，应该让人感觉毫不费力。我们优化了 Slack 界面和管理体验，让工作变得更轻松、更直观。

打造更友好的工作区体验

侧边栏新人引导任务： 在侧边栏直接为新成员提供“待办事项”列表，帮助他们快速开始使用。从上传个人档案图片到发送第一条私信，这些任务配合贴心的提醒电子邮件，帮助每个人快速上手。

视觉层次优化： 侧边栏焕新，清晰度提升。通过更智能的频道缩进、适配窄屏的智能断点，以及统一的边距，确保最重要的信息总能一目了然。

管理工具，一点即用

企业搜索自定义连接器： 通过构建自定义连接器，将内部 Wiki 和专有工具直接集成到企业搜索中，让组织的全部知识资产触手可及。

自助式电子邮件更新： 现在可直接在管理员控制中心进行迁移前的批量电子邮件更新。组织拥有者可以在安排迁移之前查看和配置这些更新，从而让整个流程更加透明可控，避免出错。

抱团连接功能增强： 管理员现在可以配置 UDP 3478 端口，使 Slack 与标准视频会议解决方案保持一致，从而提高企业防火墙环境下的连接可靠性。

一点小惊喜：Slackbot 表情包

想让每一次连接都更有温度？现在，你可以安装官方 Slackbot 表情包了。将你最喜爱的 AI 助理的魅力带到消息中，从星星眼到咧嘴笑，用 Slackbot 的风格表达自己。

准备好让团队的连接更紧密了吗？

请前往我们的新功能页面，查看此前发布的更新内容。

请注意，根据功能推出时间表、你的 Slack 许可套餐类型或额外的许可要求，部分功能可能无法立即在你的工作区中提供。如需详细了解你的工作区可以使用的功能，请联系管理员确认当前的许可套餐。