Rilascio di funzioni Slack: connessioni migliori per ogni tipo di lavoro

Il lavoro è fatto di connessioni. Che si tratti di connettere un agente di IA ai dati più importanti, far entrare un nuovo membro del team nel suo primo progetto o semplicemente interagire con un collega in un incontro, sono queste relazioni a dare continuità e slancio al lavoro.

Questo febbraio ci concentriamo sul rendere questi legami ancora più solidi e intelligenti. Stiamo introducendo nuovi e potenti modi per far dialogare i tuoi strumenti tra loro e mantenere i team sempre sincronizzati. Questo garantisce che, indipendentemente dalla complessità delle attività, tu mantenga sempre la connessione alle informazioni e alle persone di cui hai più bisogno.

La coppia perfetta: MCP e ricerca in tempo reale

La connessione più significativa nella tua azienda è quella tra l'IA e i dati. Questo mese rendiamo ufficiale questa relazione con due importanti traguardi tecnici che cambiano il modo in cui l'IA interagisce con Slack.

Crea senza limiti con il server MCP

Il server Model Context Protocol (MCP) è ora disponibile per tutti. Questo standard aperto consente agli sviluppatori di connettere in modo sicuro gli strumenti di Slack, come ricerca, messaggistica e creazione di canvas, direttamente agli assistenti IA come Claude, ChatGPT, Vercel, Notion, Gemini e molti altri. Significa che la tua IA non si limita a sapere le cose: può effettivamente fare cose in Slack, come redigere, formattare e visualizzare in anteprima i messaggi direttamente all’interno della tua conversazione in Claude.

Informazioni immediate con l'API di ricerca in tempo reale

La velocità è fondamentale quando si cercano risposte. L’API di ricerca in tempo reale è ora disponibile per tutti e permette alle applicazioni di terze parti di cercare nei dati dell'area di lavoro nel momento stesso in cui vengono creati. Non è più necessario aspettare che gli indici si aggiornino: solo query istantanee e flessibili che mantengono le app esterne perfettamente allineate con le conversazioni più recenti.

Anteprima dei messaggi Slack in Claude

Il server MCP di Slack ora include un compositore di messaggi interattivo che consente di redigere, formattare e visualizzare in anteprima i messaggi Slack direttamente in Claude. Puoi cercare il contesto nelle conversazioni, generare bozze di messaggi con l'aiuto dell'IA, modificare con un'anteprima in tempo reale e rivedere tutto prima dell'invio, senza mai uscire dalla conversazione in Claude.

Un’IA che approfondisce la tua comprensione

L'IA non dovrebbe essere solo uno strumento. Dovrebbe essere il membro del team sempre informato. Questi aggiornamenti aggiungono più “intelligenza” alle tue interazioni quotidiane, aiutandoti a trovare un significato nel rumore.

Anteprima di partecipazione agli incontri: elimina quei momenti “Mi sentite?”. Ora puoi visualizzare l’anteprima del video e controllare le impostazioni audio prima di entrare in un incontro, così puoi partecipare a ogni conversazione in totale sicurezza.

Ricerca semantica per i piani Pro: abbiamo esteso la ricerca semantica ai clienti Pro. Ora Slack comprende l'intento dietro la tua ricerca, non solo le parole chiave. Che tu stia cercando in un'altra lingua o usando una breve query di due parole, troverai “corrispondenze correlate” che interpretano il contesto di ciò che stai cercando.

Follow-up delle risposte di ricerca: non ripartire da zero quando hai altre domande. Dopo aver ricevuto una risposta di ricerca generata dall'IA, ora puoi cliccare su un nuovo pulsante di azione per continuare la conversazione con Slackbot. Puoi approfondire i dettagli senza perdere il filo del discorso.

Flussi più fluidi, dal primo all’ultimo giorno

Una buona connessione è quella che sembra naturale. Abbiamo perfezionato l'interfaccia di Slack e l'esperienza per gli amministratori affinché il lavoro risulti più leggero e intuitivo.

Un’area di lavoro più accogliente

Attività di onboarding nella barra laterale: accogli i nuovi membri con un elenco guidato di cose da fare direttamente nella loro barra laterale. Dal caricamento di una foto del profilo all'invio del primo MD, queste attività, insieme alle utili e-mail di promemoria, aiutano tutti a essere operativi e integrarsi rapidamente.

Miglioramenti alla gerarchia visiva: la nostra barra laterale è stata rinnovata per offrire maggiore chiarezza. Grazie a un’indentazione dei canali più intelligente, punti di adattamento ottimizzati per layout più compatti e un padding uniforme, gli elementi più importanti emergono sempre dal rumore.

Strumenti di amministrazione che funzionano

Connettori personalizzati per la ricerca aziendale: sblocca l'intera knowledge base della tua organizzazione creando connettori personalizzati che integrano wiki interni e strumenti proprietari direttamente nella ricerca aziendale.

Aggiornamenti e-mail self-service: gli aggiornamenti e-mail in blocco prima della migrazione sono ora disponibili direttamente nella dashboard di amministrazione. I proprietari dell'organizzazione possono esaminare e configurare questi aggiornamenti ancora prima di pianificare una migrazione, rendendo il processo trasparente e privo di errori.

Connettività per gli incontri migliorata: gli amministratori possono ora configurare la porta UDP 3478, allineando Slack alle soluzioni di videoconferenza standard per migliorare l'affidabilità della connessione attraverso i firewall aziendali.

Un piccolo extra: il pacchetto di emoji di Slackbot

Poiché ogni grande connessione merita un tocco di personalità, ora puoi installare il pacchetto di emoji ufficiale di Slackbot. Porta il fascino del tuo assistente IA preferito nei messaggi, dagli occhi a forma di cuore ai sorrisi, ed esprimiti con un tocco di stile Slackbot.

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Nota: alcune funzionalità potrebbero non essere immediatamente disponibili nella tua area di lavoro, a seconda del calendario di distribuzione, del piano di licenza Slack o di eventuali requisiti di licenza aggiuntivi. Per saperne di più sulla disponibilità delle funzioni, contatta l’amministratore per informazioni sui piani di licenza per la tua area di lavoro.

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