將幾天縮短到幾分鐘：瞭解 Multiplier 如何運用 Slack 徹底改革客戶服務

頂尖組織不會僅只在一個城市甚或一個國家/地區尋找人才。在遠距辦公當道的時代，全世界都是招募經理的人才庫。

Multiplier 是個全球徵才平台，協助公司在全球任何符合期望的國家/地區聘僱員工並安排員工就職，一切只需按幾下按鈕就能輕鬆搞定。這個平台能自動處理相關的稅務、法遵、法務及其他複雜問題，這些問題是最容易拖慢國際招募速度的禍首。Multiplier 充分支援在任何地方的任何人輕鬆招募到全世界最優秀的人才。

Multiplier 共同創辦人暨產品總監 Vamsi Krishna 表示：「我們支援企業在任何國家/地區輕鬆招募到員工，而且只要五分鐘的時間就能做到。那就是我們的價值主張。」

Multiplier 這家公司發展迅速、說到做到。短短兩年的時間，員工人數就從三人成長到超過 350 人，這些員工分散在 20 個國家/地區、跨越 10 個以上的時區進行遠距辦公。他們工作所用的數位辦公室就是 Slack。

運用 Slack 發揮一流的生產力

Multiplier 的創辦人從一開始就十分清楚公司的發展願景，也知道公司員工會遍佈全球，而且完全採用遠距方式作業，在公司發展過程中，這些創辦人面臨過幾項棘手的挑戰。

其中一項挑戰與確保生產力和員工之間的協作相關。另一項挑戰則是要培養一流客戶服務實力，同時又要持續開發新功能，不斷擴大平台規模。其他的挑戰還包括快速做出決策的能力，以及必須根據具體目標和成果調整不同個人和團隊。

要克服這一切挑戰，就少不了一流的生產力平台。

Krishna 說道：「在協作方面，我用過 WhatsApp，也用過 Microsoft Teams、電子郵件、Google Chat，以及其他幾種不太知名的交談工具。

不過，當初成立 Multiplier 的時候，我們毫不猶豫就決定採用 Slack。我們希望能在遠距作業環境下成長，而且追求一流的客戶滿意度，所以我們需要 Slack。」

超越客戶滿意度期望

在人力資源技術領域，回覆客戶問題的速度快慢是非常重要的一項效能指標。回覆時間通常是按天計算的，但 Multiplier 在這方面要求的標準更高，該公司的目標是盡可能在 60 秒內回覆。

Krishna 說道：「人力資源技術組織的實力優劣，取決於其客戶支援團隊，以及他們排解問題的速度。」

Multiplier 目前運用 Slack Connect 為大約 50 家客戶提供一絲不苟的專屬支援；這項功能提供一個統一的對話管道，大幅扭轉了企業與合作夥伴、廠商或客戶之間的合作模式。

Krishna 說道：「提出支援申請一天後，才會有人寄電子郵件給你，表示他們收到了你的申請。再過一天之後，他們會和你聯絡，開始診斷問題何在。這樣的過程大約需要一個星期，自從使用 Slack 之後，我們徹底擺脫了如此冗長繁複的往返流程。」

Krishna 說道：「客戶透過 Slack 支援頻道申請支援後，我們解決問題的速度至少比不透過 Slack 的處理管道快 3 到 4 倍。

對於能夠直接透過 Slack 與我們交談這一點，客戶感到非常滿意。」

拋開每天開不完的會，改採一星期一次的 Slack 討論模式

在完全遠距作業且非同步的環境中，Slack 協助 Multiplier 順利完成多方面的專案。

進行單項專案時，通常需要出動 20 名員工。為了避免馬不停蹄地開會而耽誤工作進度，Multiplier 採用頻道這樣的共用空間，將進行工作所需的人員和資訊集結在一起，以利推動專案進度。

「我們會先建立一個頻道，接下來，只要一出現更新資訊，Slackbot 就會提醒每一位員工，並將訊息整理成摘要。所以，我們只需要一星期同步一次，再也不必每天開會，20 位團隊成員都大大節省了時間。」

就職流程自動化，過程快速，配合起來又容易

員工就職流程相當繁複，往往需要動員五到六個團隊協力配合。

Multiplier 運用整合功能簡化其就職流程，這些功能可以將業界頂尖的軟體和自製應用程式直接整合於 Slack。Multiplier 結合自製軟體和外部工具，透過 Slack 將這些軟體和工具全數統整起來。

舉例來說，Multiplier 最近開始採用 Sales Cloud，這也是他們主要使用的 CRM。

Krishna 說道：「Sales Cloud 非常令我們滿意的功能是可以透過超級強大的方式與 Slack 整合。

我們特別愛用 Salesforce 透過 Slack 發送的智慧型通知和交易動態更新。這樣的功能讓我們可以即時掌握十分精闢的資訊，而且幾乎馬上就能開始針對我們的交易流程進行討論。」

他進一步表示，Sales Cloud 的分析功能可以協助該團隊根據數據做出具有策略優勢的決策。

整合功能也能加速客戶上線流程，每當上線過程出現需要進行某項操作的步驟時，每個團隊都會收到一則自動發出的提示。

「我們現在協助客戶上線的速度更快了，每人可以省下 15 到 20 分鐘的時間。若工作流程不是如此流暢，團隊成員都得手動查閱過程記錄，釐清接下來需要進行的操作。」

「Multiplier 之所以與眾不同，其中一點就在於我們的上線速度在市場上是最快的，而這都要歸功於 Slack，它真的提升了我們的生產力。」