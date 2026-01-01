从几天到几分钟：Multiplier 如何借助 Slack 让客户服务焕然一新

各大领先组织都不会认同人才搜索必须局限于一个城市，甚至一个国家或地区。在这个远程办公时代，整个世界都是招聘经理的人才库。

Multiplier 是一个全球就业平台，只需单击几下，便可帮助公司在他们希望招聘的任何国家或地区招聘和安排员工入职。这个平台可自动处理税收、合规、法律和其他方面的相关问题，帮助排除会延缓国际聘用的挑战。Multiplier 可助力任何人在任何地方聘用到世界上最优秀的人才。

Multiplier 的联合创始人兼首席产品官 Vamsi Krishna 说道：“我们可在五分钟内就招聘到任何国家或地区的人员。这是我们的价值主张。”

这家快速发展的企业就证实了这一主张。在短短两年的时间里，Multiplier 已经从最初的 3 名员工发展到 350 多名员工，他们遍布 20 个国家或地区，跨10 多个时区进行远程办公。他们的数字办公室（完成工作的地方）就是 Slack。

借助 Slack 实现卓越的工作效率

Multiplier 的创始人从公司成立之初就有追求发展的宏图大志，也十分清楚员工将来自世界各地，而且 100% 远程办公，因此创始人们面临着多项挑战。

一个是要确保员工之间的高工作效率和协作。另一个是开发可提供卓越客户服务的功能，同时要不断扩展平台的新功能。其他还包括快速决策的能力，以及根据特定目标和结果协调不同个人和团队的能力。

所有这些挑战都需要有一个卓越的工作效率管理平台来解决。

Krishna 说道：“我用过 WhatsApp 进行协作；我还用过 Microsoft Teams、电子邮件、Google Chat 和其他几个不太知名的聊天工具。”

“但当我们创立 Multiplier 时，采用 Slack 与否，对我们来说是一个非常简单的决定。我们想要在远程环境中进行扩展，我们想要实现卓越的客户成功指标。为此，我们需要 Slack。”

超越客户成功期望

在人力资源技术领域，其中最具影响力的一项关键绩效指标是，公司对客户问询的响应速度。通常，响应时间都是以天计的。但 Multiplier 的成功标准更高；它的目标是确保 60 秒的响应时间。

Krishna 说道：“一个人力资源科技组织的好坏，取决于其客户支持团队和他们解决问题的速度。”

目前，Multiplier 使用 Slack Connect 为约 50 家客户提供优质的专属支持；通过 Slack Connect 功能，将对话转移到同一个位置，以改变公司与合作伙伴、供应商或客户的协作方式。

Krishna 说道：“你体验过向支持服务台发送支持请求吧？一天后，有人给你发电子邮件说他们收到了支持请求。又过了一天，他们又联系，开始诊断问题。这样情况要持续一周。我们使用 Slack 消除了这些繁琐的来回操作。”

“我们的客户非常高兴他们可以直接在 Slack 上与我们交谈。”

通过每周的 Slack 更新取代无休止的每日例会

在完全远程和异步环境中，Slack 可帮助 Multiplier 交付多方面的项目。

在单个项目交付中，通常会有 20 名员工参与其中。他们不用停下工作开连续的会议，Multiplier 使用频道（可将合适的人员和信息都聚集在一起，以推进工作的共享空间），即可推动项目进展。

“我们启用一个频道，然后 Slackbot 提示每个人更新并汇总他们的消息。因此，我们不需要每天开会，只需要每周同步一次，从而为这 20 个人节省了大量的时间。”

入职培训自动化，快速上岗

员工入职很复杂，通常会涉及五到六个团队。

Multiplier 利用集成（可将行业领先的软件和小程序整合到 Slack 中的功能）简化了入职流程。Multiplier 混合使用自定义软件和外部工具，将它们全部连接到 Slack 中。

例如，Multiplier 最近实施了 Sales Cloud 作为其主要的 CRM。

Krishna 表示：“我们非常喜欢 Sales Cloud 的一点是，它能够以一种超级强大的方式与 Slack 集成。”

“我们尤其喜欢 Salesforce 通过 Slack 提供的智能通知和交易更新。这可激发实时见解，并几乎可以立即围绕我们的交易流程展开讨论。”

他补充道，Sales Cloud 的分析设置可帮助团队根据数据做出战略决策。

集成还加快了客户招聘入职流程，因为每个团队需要执行入职流程中的某个操作时，他们都会收到一个自动提示。

“现在，我们让客户招聘的入职速度更快了，每人可节省 15 到 20 分钟。如果没有这种无缝工作流程，每个团队成员都必须手动浏览到目前为止所发生事件的日志，才能知道他们需要做的事项。”

“我们的关键优势之一是 Multiplier 的入职速度，是目前市场上最快的。这要归功于 Slack，不愧是工作效率的倍增器。”