Slack으로 며칠씩 걸리던 고객 서비스를 단 몇 분으로 혁신한 Multiplier

앞서가는 조직은 인재 발굴이 한 도시, 심지어 한 국가로만 제한되어야 한다는 사실에 동의하지 않습니다. 원격 근무의 시대에서는 전 세계가 채용 관리자의 인재 자원입니다.

Multiplier는 회사가 클릭 몇 번으로 원하는 국가에서 직원을 채용하고 온보딩할 수 있도록 돕는 글로벌 채용 플랫폼입니다. 일반적으로 해외 고용을 지연시키는 관련 세금, 규정 준수, 법률과 기타 문제를 자동화합니다. Multiplier는 누구나, 어디서든 세계 최고의 인재를 채용할 수 있도록 지원합니다.

“저희는 어느 나라에서든 단 5분 만에 사람을 채용할 수 있도록 지원합니다.”라고 Multiplier의 공동 설립자 겸 최고 제품 책임자인 Vamsi Krishna가 말합니다. “이것이 바로 저희의 제안 가치입니다.”

빠르게 변화하는 기업들은 말한 바를 실천합니다. Multiplier는 불과 2년 만에 3명의 직원에서, 20개국 10개 이상의 시간대에서 원격으로 일하는 350명 이상의 직원을 거느린 회사로 성장했습니다. 업무가 이루어지는 Multiplier의 디지털 사무실은 바로 Slack입니다.

Slack 지원 채널에 있는 고객을 위해 문제를 해결하는 시간은 Slack 외부의 채널을 이용하는 고객의 문제 해결 시간에 비해 최소 3~4배 더 빠릅니다.” Multiplier 공동 설립자 겸 최고 제품 책임자 Vamsi Krishna

Slack으로 동급 최고의 생산성 달성

입사 첫날부터 성장에 대한 야망을 인식하고 전 세계 곳곳에서 100% 원격으로 근무하는 인력으로 구성될 것을 알았던 Multiplier의 공동 설립자들은 몇 가지 문제에 직면했습니다.

그 중 하나는 생산성 및 직원들 간의 협업을 보장하는 것이었습니다. 또 다른 문제는 새로운 기능으로 플랫폼을 지속적으로 확장하면서 동급 최고의 고객 서비스 역량을 개발하는 것이었습니다. 그 외에는 신속하게 의사 결정을 내리고 다양한 개인과 팀을 특정 목표와 결과에 맞춰 조율하는 것이 포함되었습니다.

이 모두를 해결하려면 동급 최고의 생산성 플랫폼이 필요합니다.

“저는 협업을 위해 WhatsApp을 사용해 본 적이 있습니다.”라고 Krishna는 이야기합니다. “또 Microsoft Teams, 이메일, Google Chat, 기타 잘 알려지지 않은 채팅 도구들도 사용해 보았습니다.”

“하지만 저희가 Multiplier를 시작하면서, Slack을 선택하는 건 매운 쉬운 결정이었습니다. 저희는 원격 근무 환경에서 확장되기를 원했고 동급 최고의 고객 성공 지표를 원했습니다. 그러기 위해서는 Slack이 필요했죠.”

고객 성공 기대치 초과

HR 기술 분야에서 가장 영향력 있는 핵심 성과 지표 중 하나는 기업이 고객 질의에 얼마나 신속히 응답할 수 있는지입니다. 대개 응답 시간은 며칠 단위로 측정됩니다. 하지만 Multiplier는 60초 내 응답을 보장하겠다는 더 높은 성공 기준을 가지고 있습니다.

“HR 기술 조직은 고객 지원 팀, 그리고 얼마나 빠르게 문제를 해결할 수 있는지에 따라 그 수준이 결정됩니다.”라고 Krishna는 이야기합니다.

Multiplier는 현재 Slack Connect를 사용하는 약 50명의 고객에게 고객 맞춤형 전담 지원을 제공하고 있으며, 대화를 한곳에 모아 기업이 파트너, 벤더 또는 고객과 협력하는 방법을 혁신하고 있습니다.

“지원 센터에 티켓을 보내면 하루 뒤 누군가 티켓을 받았다고 이메일을 보내오죠.”라고 Krishna는 말합니다. “또 하루가 지나면 문제를 진단하기 위해 연락이 옵니다. 이런 일이 일주일 동안 계속되죠. 하지만 Slack을 사용한 이후로는 이렇게 번거롭게 연락을 주고 받는 일이 사라졌습니다.”

“Slack 지원 채널에 있는 고객을 위해 문제를 해결하는 시간은 Slack 외부의 채널을 이용하는 고객의 문제 해결 시간에 비해 최소 3~4배 더 빠릅니다.”라고 Krishna는 이야기합니다.

“저희 고객은 Slack에서 저희와 직접 소통할 수 있다는 사실에 무척 만족하고 있습니다.”

“매일 회의를 진행하는 대신 Slack을 사용해 일주일에 한 번만 상황을 공유하면 모두가 엄청난 시간을 절약할 수 있습니다.” Vamsi Krishna

주간 Slack 근황 회의로 수많은 일일 회의 대체

전면 원격 환경이나 비동기식 환경에서 Multiplier는 Slack을 통해 다면적인 프로젝트를 제공합니다.

한 프로젝트를 수행하는 데 보통 20명의 직원이 참여합니다. Multiplier는 업무를 지연시키는 끝없는 회의 대신, 프로젝트를 진행시키기 위해 채널을 사용합니다. 채널은 업무 진행에 필요한 인력과 정보를 함께 모아주는 공유 공간입니다.

“채널을 시작하면 Slackbot이 모든 사람에게 업데이트를 표시하고 메시지를 요약합니다. 따라서 매일 회의를 진행하는 대신 일주일에 한 번만 업무를 공유하면 20명의 시간을 엄청나게 절약할 수 있습니다.”

빠르고 매력적인 온보딩을 위한 자동화

직원 온보딩은 보통 5~6개의 팀이 투입되는 복잡한 작업입니다.

Multiplier는 업계 최고의 소프트웨어와 사용자 지정 앱을 Slack에 바로 통합할 수 있는 기능인 통합 덕분에 온보딩 프로세스를 간소화해 왔습니다. Multiplier는 맞춤형 소프트웨어와 외부 도구를 Slack에 모두 연결해 함께 사용합니다.

예를 들어 Multiplier는 최근에 기본 CRM으로 Sales Cloud를 구현했습니다.

“Sales Cloud에서 정말 마음에 드는 점 중 하나는 매우 강력한 방법으로 Slack과 통합할 수 있다는 점입니다.”라고 Krishna는 이야기합니다.

“특히 Salesforce가 Slack을 통해 제공하는 스마트한 알림과 거래 업데이트 기능이 특히 마음에 듭니다. 이를 통해 실시간 인사이트를 촉진하고 거의 즉각적으로 거래 흐름에 대해 논의할 수 있습니다.”

그는 Sales Cloud의 분석 설정을 통해 팀이 전략적이고 데이터 중심의 의사 결정을 내리도록 도와준다고 덧붙입니다.

또 통합을 통해 각 팀이 온보딩 프로세스의 요소를 실행해야 할 때 자동으로 메시지를 받기 때문에 고객 온보딩 프로세스 속도도 빨라졌습니다.

“이제 고객을 더 빠르게 온보딩할 수 있어 한 사람당 15~20분을 절약할 수 있습니다. 이 원활한 워크플로가 없었다면 모든 팀원은 지금까지 일어난 일에 대한 기록을 수동으로 검토하여 필요한 작업을 파악해야 했을 겁니다.”

“Multiplier의 주요 차별화 요소 중 하나는 바로 온보딩 속도입니다. 현재, 시장에서 가장 빠른 속도를 실현할 수 있던 건 바로 Slack 덕분이며 이는 회사의 생산성 증폭기나 다름 없습니다.”