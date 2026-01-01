美國教育機構 Slack 獎得主：亞利桑那州立大學

受到疫情及世界數位學習潮流的驅使，如今教育不侷限在教室的四堵牆之內。獲頒這個獎項的機構，運用 Slack 改善了學習體驗，並成功向每位教職員生提供服務。

《美國新聞與世界報導》連續五年將亞利桑那州立大學 (ASU) 評為最具創新力的學校，這所大學使用 Slack 重新定義了教育，並推動現代學習體驗，因而獲頒 Slack 教育獎。

高瞻遠矚的 ASU 是第一間全校區採用 Slack 的大學，並向五個校區合共 200,000 位使用者 (包括教職員生) 推出。迄今為止 Slack 共有 5,664 個運作中的課程工作空間，用於主持課堂討論、開發新課程，並為校園內和家中的學生提供支援。

ASU 的資訊長 Lev Gonick 認為，全面採用 Slack 是個明智的決策，他表示：「我們觀察到本校原來就已經有許多人使用 Slack，ASU 持續構築最具創新力的數位校園，而聆聽新世代的聲音一向是我們兼容並蓄策略的關鍵。」

這個策略在該校的 Walter Cronkite 新聞與大眾傳播學院取得了成效，新聞系學生使用 Slack 頻道來協調新聞報導的發佈流程。出現突發新聞時，學生會建立新頻道，整理編輯部的廣播、數位與社群媒體平台上的報導。他們即時協作內容，模擬步調飛快且連結超緊密的編輯部，如同未來職場上會遇到的情況。

提供學生使用 Slack 的權限不只幫助到學生，ASU W.P. Carey 商學院的講師 Phil Simon 認為，這同樣對教員有所幫助。他表示：「我是個喜歡與學生溝通和合作的教授，雖然如此，我並不會花整個早上的時間瀏覽 150 封電子郵件，只為回答相同的問題 18 次。」 Simon 改用其他做法，設定了主題專屬的 Slack 頻道，且廣受學生歡迎。

從自動化行政工作和簡化後勤流程到改變教育體驗，Slack 協助 ASU 在所有層級為社群的所有人發揮創新思維。依照這個步調，該校將會連續第六年榮獲最高殊榮。