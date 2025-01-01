“Slack 美国教育奖”获得者：亚利桑那州立大学

在新冠疫情和数字化学习日渐受到重视的驱动下，教育现在并不局限在实体教室内进行了。此奖颁发给使用 Slack 来改善学习体验，并成功为学生、教师和工作人员服务的机构。

亚利桑那州立大学连续五年被《美国新闻与世界报道》评为最具创新力的学校，也是这次Slack 美国教育奖的得主，获奖理由是：该学校利用 Slack 重新定义了教育的形态，并为现代学习体验注入了活力。

亚利桑那州立大学极具前瞻性，率先在全校范围内采用了 Slack，并将其推广到五个校区和包括学生、教师和行政人员在内的 20 万个用户。迄今为止，Slack 拥有 5,664 个活跃的课程工作区，用于组织课堂讨论，开发新课程，以及为在校和在家的学生提供支持。

对于亚利桑那州立大学的首席信息官 Lev Gonick 来说，全力投入 Slack 是非常有意义的。他说：“我们发现，太阳魔鬼国度 (Sun Devil Nation) 的大量成员都用上 Slack 了。在亚利桑那州立大学持续打造最具创新精神的数字校园的过程中，倾听下一代的声音一直是我们包容性战略的关键。”

这一战略为该校的沃尔特·克朗凯特新闻与大众传播学院带来了回报，新闻专业的学生能够利用 Slack 频道来协调新报道的出版。当有突发新闻时，学生可迅速建立一个新频道，在新闻编辑室的广播、数字和社交媒体平台上组织新闻报道。他们在内容上实时协作，模拟他们未来在职业生涯中会遇到的新闻编辑室那种快节奏、高度互连的状态。

让学生使用 Slack 不仅仅是对学生有帮助。正如亚利桑那州立大学 W·P·凯瑞商学院的讲师 Phil Simon 所解释的：Slack 对教职人员也同样有所助益。他说："身为教授，我喜欢与学生交流和合作。但与此同时，我不再需要把一上午的时间都花在浏览 150 封电子邮件上，而在同一个问题上回答 18 次。” 取而代之的是，Simon 建立了特定主题的 Slack 频道，并受到了学生的欢迎。

从行政工作自动化、精简后勤工作流程到转变教育体验，Slack 帮助亚利桑那州立大学在各个层面及为其社区中的每一个人实现了创新。按照这样的发展速度，这所大学有望连续六年蝉联榜首。