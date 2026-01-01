Slack 미국 교육 부문 어워드 수상자: 애리조나 주립대학교

팬데믹의 영향을 받고 디지털 학습을 높이 평가하기 시작한 세상에서 이제 교육은 교실이라는 네 개의 벽 밖에서 이루어집니다. 이 어워드는 Slack을 이용하여 학습 경험을 개선하고 성공적으로 학생, 교사 및 직원에게 서비스를 제공하는 기관에 수여됩니다.

미국 News & World Report의 가장 혁신적인 학교로 5년 동안 쭉 선정되어 온 애리조나 주립대학교(ASU)는 Slack을 이용하여 교육을 재정의하고 최신 학습 경험을 부여한 것을 인정받아 Slack 교육 어워드를 수상합니다.

미래 지향적인 사고를 하는 ASU는 Slack을 캠퍼스 전체에 채택한 최초의 대학교였으며 5개 캠퍼스와 학생, 교직원 및 관리자를 포함한 200,000명의 사용자에게 Slack 사용을 개시했습니다. 현재까지 5,664개의 활성 강의 워크스페이스가 만들어져서 Slack이 캠퍼스와 가정에서 학급 토론을 주최하고, 새로운 코스를 개발하고, 학생을 지원하는 데 사용됩니다.

ASU의 CIO인 Lev Gonick에게는 Slack에 올인하는 것이 완벽하게 합리적이었습니다. 그는 이렇게 말합니다. "우리는 애리조나주의 많은 인구가 이미 Slack을 활용하고 있음을 관찰했습니다. ASU가 계속해서 가장 혁신적인 디지털 캠퍼스를 설계해 나가는 과정에서 차세대 목소리에 귀를 기울이는 것은 포용적 전략의 핵심이었습니다."

그 전략은 대학의 Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication에서 효과를 발휘해서 언론 전공 학생들이 Slack 채널을 사용하여 새로운 기사의 출판을 조정하게 되었습니다. 뉴스 속보가 나오면 학생들은 새로운 채널을 개설을 만들어 뉴스룸의 방송, 디지털 및 소셜 미디어 플랫폼 전반에 걸쳐 보도 내용을 정리합니다. 학생들은 실시간으로 콘텐츠에 대해 공동 작업을 하면서, 향후 현장에서 마주하게 될 빠른 속도의 고도로 연결된 뉴스룸을 시뮬레이션합니다.

학생들에게 Slack에 대한 액세스를 제공하는 건 학생만 돕는 일이 아닙니다. ASU의 W.P. Carey School of Business의 강사인 Phil Simon은 교수진에게도 도움이 된다고 설명하며 이렇게 말합니다. “저는 학생들과 소통하고 협력하는 것을 즐기는 교수이지만, 아침에 150통의 이메일을 검토하며 같은 질문을 18번이나 답변하지는 않을 겁니다." 그 대신 Simon은 학생들에게 인기 있는 주제별 Slack 채널을 설정합니다.

행정 업무 자동화와 물류 간소화부터 교육 경험 혁신에 이르기까지 Slack은 ASU가 모든 수준에서 커뮤니티의 모든 사람을 위해 혁신할 수 있도록 지원합니다. 이 속도라면 이 대학교는 6년째 최고의 자리를 지킬 수 있는 유리한 위치에 있게 될 것입니다.