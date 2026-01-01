日本獎得主：KADOKAWA Connected, Inc.

KADOKAWA Connected, Inc. 是指標性的日本媒體綜合企業集團，為整個 KADOKAWA 集團提供資訊與通訊技術 (ICT) 服務。集團在其數位轉型 (DX) 計畫中採用了 Slack，讓 KADOKAWA 得以持續為粉絲提供各式各樣的內容 (例如書籍、劇情長片、動畫和電動遊戲)，因而榮獲日本國家獎。

為協助推動採用 Slack，KADOKAWA Connected 整理出一套內部教育課程，並發揮其拿手本領，以漫畫 (日本連環畫小說) 形式製作了一本指南手冊。這本手冊名為「ICT 工具完全使用指南」，漫畫內容說明 Slack 的簡要概況，並以獨特且能引發共鳴的方式概述數位轉型的重要性。

KADOKAWA Connected 以 Slack 為內部通訊工具的中心，能有效加快溝通速度並提高了效率。例如，2019 年秋季吉野彰獲頒諾貝爾化學獎，當吉野先生引用科學家麥可法拉第「蠟燭的化學史」系列講座內容，並表示這是燃起他對化學領域興趣的催化劑。而 KADOKAWA 在 Slack 的助力下開始緊急重印。諾貝爾獎得主公布日期是 10 月 9 日，隔天中午就有超過 100 人在 Slack 中通力合作，只為盡快再版印刷。

如此具影響力的平台蘊含的可能性讓 KADOKAWA Connected 深受鼓舞，決定未來在 KADOKAWA 集團旗下 50 間公司採用 Slack，淘汰數十年來的陳舊程序，並改用現代化的工具，此舉不僅提高生產力，還能協助公司出版日本最引人入勝的內容 (包含漫畫在內)。