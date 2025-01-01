“日本国家奖”获得者：KADOKAWA Connected, Inc.

为日本标志性的媒体集团角川集团 (KADOKAWA Group) 提供信息和通信技术服务（简称“ICT”）的 KADOKAWA Connected, Inc.，荣获本次的日本国家奖，获奖理由是：该公司在整个组织中采用 Slack 作为其数字转型 (DX) 举措的一部分，使得 KADOKAWA 能够持续为粉丝提供从书籍、故事片到动画和电子游戏等各种内容。

为了推动 Slack 的采用，KADOKAWA Connected 组织了内部教育会话，并发挥自身优势，以日本漫画小说的形式编写了一本指南。这部漫画名为《ICT 工具的完整使用指南》，对 Slack 进行了总括性的概述，并以一种独特的关联方式简要说明了数字化转型的重要性。

通过将 Slack 作为核心的内部通信工具，KADOKAWA Connected 不仅加快了沟通速度，还提高了效率。例如，在 2019 年秋季，吉野彰获得了诺贝尔化学奖。当吉野引用科学家迈克尔·法拉第 (Michael Faraday) 的系列讲座《蜡烛的化学历史》(The Chemical History of a Candle) 作为激发他对化学领域兴趣的催化剂后，KADOKAWA 随即通过 Slack 进行协调，开始紧急重印。诺贝尔奖获得者于 10 月 9 日揭晓，到第二天中午，使用 Slack 进行协作的人已经超过 100 位，只为以最快的速度再版。

受到这样一个有影响力平台的各种可能性的启发，KADOKAWA Connected 将在角川集团旗下 50 家公司推广使用 Slack，用现代工具取代几十年前的传统流程，这不仅将提高工作效率，还有助于公司出版日本包括漫画在内的最有吸引力的内容。