일본 어워드 수상자: KADOKAWA Connected, Inc.

일본의 상징적인 미디어 대기업인 KADOKAWA 그룹 전체에 정보 통신 기술(ICT) 서비스를 제공하는 KADOKAWA Connected, Inc.는 조직 전반에 걸친 디지털 혁신(DX) 이니셔티브의 일환으로 Slack을 채택하여 KADOKAWA가 팬들에게 책과 장편 영화부터 애니메이션과 비디오 게임에 이르기까지 모든 것을 계속해서 공급할 수 있도록 지원한 것을 인정받아 일본 국가 어워드를 수상했습니다.

Slack 채택을 촉진하기 위해 KADOKAWA Connected는 사내 교육 세션을 조직하고 장점을 살려서 일본 만화소설인 망가 형식의 가이드북을 만들었습니다. "ICT 도구의 완전한 사용 가이드"라는 이름의 이 망가는 Slack에 대한 개괄적 개요를 제공하고 DX의 중요성을 특유의 공감을 느끼게 하는 방식으로 설명합니다.

KADOKAWA Connected는 Slack을 사내 커뮤니케이션 도구의 중심으로 사용하여 커뮤니케이션을 가속화하고 효율성을 높였습니다. 예를 들어, 2019년 가을에 Akira Yoshino는 노벨 화학상을 수상했습니다. Yoshino가 과학자 Michael Faraday의 강의 시리즈인 "촛불의 화학적 역사(The Chemical History of a Candle)"를 이 분야에 대한 그의 관심을 일으킨 촉매로 인용했을 때 KADOKAWA는 Slack을 활용하여 긴급하게 재인쇄를 시작했습니다. 노벨상은 10월 9일에 발표되었으며 다음 날 정오까지 100명이 넘는 사람들이 최대한 빨리 재인쇄를 마무리하기 위해 Slack에서 협력했습니다.

이처럼 효과적인 플랫폼의 가능성에 영감을 받은 KADOKAWA Connected는 50개 KADOKAWA 그룹 전반에 걸쳐 Slack을 채택하는 작업을 추진하여, 생산성을 높이고 회사가 일본에서 가장 매력적인 콘텐츠(만화 포함)를 출판하도록 돕는 최신 도구로 수십 년 된 레거시 프로세스를 대체할 것입니다.