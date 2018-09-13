Empathische Führungskräfte – Mitarbeitendenführung mit Herz und Verstand

Zwar ist gute Kommunikation für jedes gut geführte Unternehmen wichtig, doch wer als Führungskraft gern noch mehr tun möchte, muss Empathie beherrschen. Forbes zufolge ist sie dein größter Geschäftsvorteil, und das Magazin Money hat sie einmal zum heißesten Trend für die Unternehmensführung erklärt. Ungeachtet der Aussagen in der Handelspresse aber sind empathische Beziehungen zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften unabdingbar für Zufriedenheit und Treue der Belegschaft.

Empathie fällt in vielen Umfeldern nicht leicht und erfordert beständige Aufmerksamkeit und Übung. In Slack lässt sie sich mit einer Handvoll Methoden zum Erfassen und Ermöglichen von Feedback fördern oder indem Mitarbeitende Führungskräfte ebenso wie Gleichgestellte befragen können, sodass deine Teammitglieder jeden Tag Grund zum Lächeln haben.

Sammle offenes, ehrliches Feedback in Slack

Jemanden um Feedback bitten eignet sich hervorragend dafür, allen in deinem Unternehmen eine Stimme zu geben und sie wissen zu lassen, dass sie mit empathischer Führung rechnen können. Das kann über Umfragen und Mitarbeiterbefragungen, Foren von Gleichgestellten oder Channels geschehen, die für ein neues Produkt oder zum Feedback für Funktionen eingerichtet wurden. Oft kann solches Feedback auch anonym gegeben werden. Sehen wir uns einige der Optionen an.

Hilfe unter Gleichgestellten und Produkt-Feedback

Technologieunternehmen organisieren ihre Slack-Channels gern um Fachgebiete im Unternehmen und um Teams, die an gemeinsamen Projekten arbeiten, aber sie haben auch ein paar Offene Channels für alle, in denen grundlegende Fragen zu technischen Dingen ohne Wertung gestellt werden können. Diese allgemeinen Channels für Gleichgestellte eignen sich wunderbar für Personen aus anderen Unternehmensbereichen, die Hilfe beim Start ihres ersten technischen Projekts suchen.

Bei Slack nehmen wir jedes Mal, wenn wir eine neue Funktion testen, einen Channel-Namen in die Mitteilung auf, in dem das verantwortliche Team Feedback und Fehlermeldungen zu den neuen Funktionen annimmt. Das kann genauso gut für nicht-technische Unternehmen funktionieren. Wenn z. B. Mitarbeitende zu einer neuen Krankenkasse wechseln, können in einem Channel #feedback-gesundheit Probleme erfasst werden, die unter Umständen beim Übergang auftreten.

Abstimmungen und Umfragen

Die beliebten Apps Simple Poll und Polly bieten einfache Methoden für Umfragen in deinem Team, mit denen du deine Empathie als Führungskraft ganz konkret unter Beweis stellen kannst. Hier kannst du ermitteln, welcher Tag sich am besten für das Team-Meeting auswärts eignet, welches Teammitglied welches Projekt aus einer Liste von Optionen angehen möchte oder ob die regelmäßigen Status-Meetings deines Teams täglich, wöchentlich, monatlich oder lieber in Slack stattfinden sollen. Sowohl Simple Poll als auch Polly bieten die Möglichkeit der anonymen Antwort, sodass Entscheidungen gegebenenfalls innerhalb des Teams vertraulich bleiben.

Ganz ähnlich lassen sich Apps wie Leo und SurveyMonkey nutzen, um regelmäßige Umfragen zu versenden, mit denen empathische Führungskräfte die Zufriedenheit der Mitarbeitenden ermitteln und über die Zeit nachverfolgen können.

Fragen für ein Meeting mit allen Mitarbeitenden

Apps wie Slido eignen sich perfekt für Unternehmen, die regelmäßig Meetings mit allen Mitarbeitenden abhalten, um transparent zu sein. In Slido können Personen vorab Fragen stellen, statt live und persönlich, sodass sie dies, wenn sie es lieber haben, anonym tun können. Lösungen wie diese sind entscheidend für globale Unternehmen, da nicht jeder in derselben Zeitzone ist, um an Live-Fragerunden mit Führungskräften teilzunehmen.

Übrigens: Anonymität ist ein starkes Werkzeug für Unternehmen, die offen genug sind, dass Mitarbeitende schwierige Fragen stellen, aber wie alles andere auch kann sie missbraucht oder verwendet werden, um sich den Folgen von Fehlverhalten zu entziehen. Jedes Unternehmen muss entscheiden, ob das Angebot anonymer Fragen, Antworten oder Umfragen einem höheren Zweck dient, und es ist völlig in Ordnung, wenn das für deine Firma noch ein zu großer Schritt ist.

Fragen an die Führungsetage

Eine der besten Methoden, die Kommunikation im Unternehmen transparent zu halten und für empathische Führung, ist es, Richtlinien, die ein:e CEO physisch anbietet, etwa eine Politik der offenen Tür oder Sprechzeiten, auf Slack auszuweiten: mit einem Channel #führungsetage-fragen. In diesem unternehmensweiten öffentlichen Forum sollten alle die Möglichkeit haben, Fragen an die Führungsebene zu stellen.

Wir haben von mindestens einem Dutzend unterschiedlicher Unternehmen gehört, die ihren eigenen Channel #führungsetage-fragen etabliert haben und der Meinung sind, dass er sehr gut dazu dient, allen Mitarbeitenden die Gelegenheit zu geben, sich Gehör zu verschaffen. Er bricht das hierarchische Organigramm auf, durch das andernfalls verhindert wird, dass gute Fragen und Ideen von Personen oben Führungsverantwortung bis nach oben dringen.

Empathie ist für jedes Unternehmen und Führungskräfte wie ein Muskel, und um kräftig zu bleiben, muss dieser regelmäßig trainiert werden. Übernimm einige dieser Ideen, damit alle Mitarbeitenden sich gehört fühlen, eine Verbindung zur Führungsebene entsteht und sie sich gegenseitig unterstützen.