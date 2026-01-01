Projekte in Slack durchziehen
Rede in Slack nicht nur über ein Projekt – führe es dort auch durch. Bringe alle deine Mitarbeitenden, Tools und Informationen an einem Ort zusammen, an dem die Zusammenarbeit kinderleicht ist.
Was ist Slack?
Stelle dir vor, du hast einen einzigen Bereich für alle deine Kontaktpersonen, Tools und Informationen. Das ist Slack. Das Tool bringt alle Personen und alles Wichtige an einem zentralen Ort zusammen, damit du mit deiner Arbeit schneller vorankommst.
39%
weniger Meetings1Gewichteter Durchschnitt. Grundlage sind 1.456 Umfrageantworten von Slack-Benutzer:innen innerhalb einer Woche in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada. Fehlermarge ±2 % bei 95 % KI (November 2022).
47%
produktiver1Gewichteter Durchschnitt. Grundlage sind 1.456 Umfrageantworten von Slack-Benutzer:innen innerhalb einer Woche in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada. Fehlermarge ±2 % bei 95 % KI (November 2022).
89%
bessere Kommunikation1Gewichteter Durchschnitt. Grundlage sind 1.456 Umfrageantworten von Slack-Benutzer:innen innerhalb einer Woche in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada. Fehlermarge ±2 % bei 95 % KI (November 2022).
Es gibt eine Slack-Lösung für jedes Projektproblem
Im Handumdrehen abstimmen
Das Zuhause für deine Projekte
- Starte ein Canvas, um Informationen zu sammeln und alle Beteiligten auf demselben Stand zu halten
- Verfolge zu erledigende Aufgaben, weise Verantwortlichkeiten zu und lege Zwischenziele mit Listen fest, damit deine Projekte nicht aus dem Ruder laufen
- Nutze Workflows, um Routineaufgaben zu automatisieren, wie z. B. die tägliche Projektkontrolle und die Einreichung von Stundenzetteln
- Füge die Apps hinzu, mit denen du regelmäßig arbeitest, wie Asana, Google Kalender und mehr, um den Überblick zu behalten.
Von überall und mit allen arbeiten
- Starte einen Huddle, um Dinge sofort über Audio oder Video zu besprechen, einschließlich Bildschirmfreigabe
- Zeichne eine Video- und Sprachnachricht auf, um Updates und Feedback schnell mit deinem gesamten Team zu teilen – ganz nach deinem Zeitplan
- Fasse Channels und Threads mit Slack AI zusammen, um auf dem Laufenden zu bleiben
- Bringe externe Lieferant:innen, Agenturen und Kund:innen mit Slack Connect zusammen
Effektive Funktionen für herausragende Projekte
Slack ist vollgepackt mit integrierten Tools, mit denen deine Projekte statt stressig erfolgreich werden. Details findest du unten:
„Slack spielt bei der Zusammenarbeit unseres Unternehmens mit anderen und für das Arbeitstempo eine zentrale Rolle und ist für den Beziehungsaufbau mit unseren Kund:innen unverzichtbar. Wir nutzen Slack täglich.“
Häufig gestellte Fragen
Slack ist der zentrale Ort für die Unternehmensproduktivität und bringt Menschen, Informationen und Tools an einem Ort zusammen, um das Unternehmenswachstum zu fördern. Slack bietet mehr als nur Zusammenarbeit per Chat und Video. Es ermöglicht Teams, mit Hilfe von KI und Automatisierung effizienter zu arbeiten, Informationen zu zentralisieren und gemeinsam zu nutzen und sich mit allen zu vernetzen – egal, wie sie arbeiten.
Viele Organisationen nutzen Slack, um die sich verändernden Komponenten von jedem Projekt, an dem sie arbeiten, zu verwalten. Mit Slack kannst du die Kommunikation vereinheitlichen, alles organisieren und dich mit allen vernetzen. Slack lässt sich auch in deine bestehenden Projektmanagement-Tools für Projektplanung, -leitung, -zusammenarbeit und -automatisierung integrieren.
Ja. Slack verfügt über mehr als 2.600 App-Integrationen, die sofort einsatzbereit sind – Apps wie Google Drive, Google Kalender, Outlook, GitHub, Zoom und mehr. Wenn du deine Tools in Slack vernetzt, spart dein Team Zeit und vermeidet Kontextwechsel. Das Einrichten einer Integration ist völlig kostenlos. Wirf am besten gleich einen Blick auf den Slack Marketplace. Auf unserer Preisübersicht findest du weitere Informationen darüber, wie viele Integrationen in jedem Plan enthalten sind.
Ja. Mit Slack Connect kannst du nahtlos mit Personen außerhalb deiner Organisation zusammenarbeiten, z. B. mit Partner:innen oder Kund:innen. Alle kostenpflichtigen Slack-Pläne bieten die Möglichkeit, über Slack Connect Nachrichten zu versenden und Channels mit Personen außerhalb deiner Organisation zu teilen. Du kannst sie einfach direkt zu deinen Projekt-Channels hinzufügen, um ihnen Direktnachrichten zu senden, Huddles zu starten und mit ihnen wie mit jedem anderen Mitglied deines Teams zusammenzuarbeiten. Außerdem kannst du Berechtigungen festlegen, um sicherzustellen, dass sie nur Zugriff auf die Channels haben, die du ihnen zuweist.
Der Schlüssel zur Durchführung erfolgreicher Projekte liegt darin, Personen, Informationen und Tools an einem zentralen Ort zusammenzubringen. Auf diese Weise geht die Arbeit ganz einfach voran. Egal, an welchem Projekt du arbeitest, Slack ist der richtige Ort dafür.
Wähle zuerst einen Plan aus, der deinen geschäftlichen Anforderungen entspricht.