Slack ist der zentrale Ort für die Unternehmensproduktivität und bringt Menschen, Informationen und Tools an einem Ort zusammen, um das Unternehmenswachstum zu fördern. Slack bietet mehr als nur Zusammenarbeit per Chat und Video. Es ermöglicht Teams, mit Hilfe von KI und Automatisierung effizienter zu arbeiten, Informationen zu zentralisieren und gemeinsam zu nutzen und sich mit allen zu vernetzen – egal, wie sie arbeiten.