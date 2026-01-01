Slack でプロジェクトを推進
Slack でプロジェクトの話をするだけでなく、タスクを前に進めましょう。すべての人、ツール、情報を 1 か所に集めれば、連携も簡単です。
Slack って何？
あらゆる人、ツール、情報が集まる 1 つのスペースを想像してみてください。それが Slack です。すべてのメンバーと情報が 1 か所にまとまるので、仕事のスピードが上がります。
39%
会議が減少1加重平均。米国、英国、オーストラリア、カナダにおける毎週の Slack ユーザーへのアンケート回答数 1,456 に基づく（許容誤差 ±2%、信頼区間 95%）（2022 年 11 月）。
47%
生産性が向上1加重平均。米国、英国、オーストラリア、カナダにおける毎週の Slack ユーザーへのアンケート回答数 1,456 に基づく（許容誤差 ±2%、信頼区間 95%）（2022 年 11 月）。
89%
コミュニケーションが改善1加重平均。米国、英国、オーストラリア、カナダにおける毎週の Slack ユーザーへのアンケート回答数 1,456 に基づく（許容誤差 ±2%、信頼区間 95%）（2022 年 11 月）。
Slack で、プロジェクトのあらゆる問題を解決しましょう
どこでも、誰とでも連携
- ハドルミーティングを開始し、音声やビデオ（画面共有を含む）で即座に議論
- 都合のよいタイミングでクリップを録音・録画し、最新情報やフィードバックをチーム全体とすばやく共有
- Slack AI でチャンネルやスレッドを要約し、いつでも最新情報をしっかり把握
- Slack コネクトを利用して、外部のベンダー、代理店、クライアントと 1 か所で連携
進行中のプロジェクトのための強力な機能
Slack には、困難なプロジェクトを成功へ導くためのツールがたくさん組み込まれています。詳しくは以下をご覧ください :
「Slack は、当社でのコラボレーションの中心であり、業務のスピードを上げるツールであり、お客さまとの関係構築にも欠かせません。実際に、毎日 Slack を使っています」
よくある質問
Slack はビジネスの生産性を上げる中心となり、人、情報、ツールを 1 つの場所に集めることで成長を促進します。Slack が実現するのはチャットやビデオによるコラボレーションにとどまりません。Slack では、AI と自動化を活用してチームの仕事の効率を高め、情報を一元化して共有し、働き方にかかわらずあらゆる人たちとつながることができます。
多くの組織が Slack 上でさまざまなプロジェクトを管理し、意思決定を進めています。Slack を使ってコミュニケーションを統合し、すべてを整理し、あらゆる人とつながることができます。また、プロジェクトの計画、監督、コラボレーション、自動化を進めるために、Slack を既存のプロジェクト管理ツールと連携することも可能ですす。
はい！Slack では、2,600 種類以上のアプリのインテグレーションを提供しており、Google Drive、Google Calendar、Outlook、GitHub、Zoom などのアプリをすぐに使えます。利用しているツールを Slack に接続することで、チームがアプリを切り替える手間が省け、時間を節約できます。インテグレーションの設定は完全に無料です。Slack Marketplace をチェックして今すぐ始めましょう。それぞれのプランで利用可能なインテグレーションの数について詳しくは、料金プランページをご覧ください。
はい！Slack コネクトを活用すれば、クライアント、パートナーまたは顧客など、自分のオーガナイゼーション外のユーザーとシームレスに連携することが簡単になります。Slack のどの有料プランでも、Slack コネクト経由で自分のオーガナイゼーション外のユーザーにメッセージを送信したりチャンネルを共有したりできます。ユーザーをプロジェクトチャンネルに直接追加すると、チームのユーザーに対して行うのと同じように、そのユーザーにダイレクトメッセージを送信したり、そのユーザーとハドルミーティングを開始したり、協力したりできるようになります。ユーザーの権限を設定して、割り当てたチャンネルのみにアクセスを制限することも可能です。
優れたプロジェクト運営のカギは、人、情報、ツールを同じ場所に集めることです。そうすれば、仕事を明確かつ容易に進めていけます。どんなプロジェクトでも、Slack で運営できます。
Slack を始めるには、ビジネスのニーズにあったプランを選択してください。