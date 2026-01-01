はい！Slack コネクトを活用すれば、クライアント、パートナーまたは顧客など、自分のオーガナイゼーション外のユーザーとシームレスに連携することが簡単になります。Slack のどの有料プランでも、Slack コネクト経由で自分のオーガナイゼーション外のユーザーにメッセージを送信したりチャンネルを共有したりできます。ユーザーをプロジェクトチャンネルに直接追加すると、チームのユーザーに対して行うのと同じように、そのユーザーにダイレクトメッセージを送信したり、そのユーザーとハドルミーティングを開始したり、協力したりできるようになります。ユーザーの権限を設定して、割り当てたチャンネルのみにアクセスを制限することも可能です。