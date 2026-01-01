チームメンバーが Slack チャンネルで canvas を共有している
仕事を進める場所

Slack でプロジェクトを推進

Slack でプロジェクトの話をするだけでなく、タスクを前に進めましょう。すべての人、ツール、情報を 1 か所に集めれば、連携も簡単です。

Slack って何？

あらゆる人、ツール、情報が集まる 1 つのスペースを想像してみてください。それが Slack です。すべてのメンバーと情報が 1 か所にまとまるので、仕事のスピードが上がります。

  • 39%

    会議が減少

  • 47%

    生産性が向上

  • 89%

    コミュニケーションが改善

Slack で、プロジェクトのあらゆる問題を解決しましょう

コミュニケーションの一元化

方向性をすばやく統一

  • 適切なメンバー全員をチャンネルに集めて、効果的なコラボレーションとスピーディーな意思決定を実現
  • スレッドを使って、会話を見やすく整理したまま特定のトピックについて詳しくやり取り
  • AI を活用した検索で、過去のメッセージを手軽に参照
すべてを整理

プロジェクトにホームベースを

  • canvas を開始して情報を集め、チーム全員の認識を常に統一
  • リストを使って To-Do を追跡し、担当者を割り当て、マイルストーンを設定して、プロジェクトを順調に推進
  • ワークフローを使用して、プロジェクトの進捗確認やタイムシート提出など定型的なタスクを自動化
  • Asana や Google カレンダーといったよく使うアプリを追加してすべての情報を把握
あらゆる関係者との連携を簡単に

どこでも、誰とでも連携

  • ハドルミーティングを開始し、音声やビデオ（画面共有を含む）で即座に議論
  • 都合のよいタイミングでクリップを録音・録画し、最新情報やフィードバックをチーム全体とすばやく共有
  • Slack AI でチャンネルやスレッドを要約し、いつでも最新情報をしっかり把握
  • Slack コネクトを利用して、外部のベンダー、代理店、クライアントと 1 か所で連携
進行中のプロジェクトのための強力な機能

Slack には、困難なプロジェクトを成功へ導くためのツールがたくさん組み込まれています。詳しくは以下をご覧ください :

チャンネルすべてをチャンネルにまとめましょう。アイデアを共有しながら決定していくことで、同じ目標に向かって仕事を進められます。canvasリストハドルミーティングワークフロービルダークリップアプリとインテグレーション
OpenAI

「Slack は、当社でのコラボレーションの中心であり、業務のスピードを上げるツールであり、お客さまとの関係構築にも欠かせません。実際に、毎日 Slack を使っています」

Brad Lightcap 氏
OpenAI、COO

よくある質問

Slack はビジネスの生産性を上げる中心となり、人、情報、ツールを 1 つの場所に集めることで成長を促進します。Slack が実現するのはチャットやビデオによるコラボレーションにとどまりません。Slack では、AI と自動化を活用してチームの仕事の効率を高め、情報を一元化して共有し、働き方にかかわらずあらゆる人たちとつながることができます。

多くの組織が Slack 上でさまざまなプロジェクトを管理し、意思決定を進めています。Slack を使ってコミュニケーションを統合し、すべてを整理し、あらゆる人とつながることができます。また、プロジェクトの計画、監督、コラボレーション、自動化を進めるために、Slack を既存のプロジェクト管理ツールと連携することも可能ですす。

はい！Slack では、2,600 種類以上のアプリのインテグレーションを提供しており、Google Drive、Google Calendar、Outlook、GitHub、Zoom などのアプリをすぐに使えます。利用しているツールを Slack に接続することで、チームがアプリを切り替える手間が省け、時間を節約できます。インテグレーションの設定は完全に無料です。Slack Marketplace をチェックして今すぐ始めましょう。それぞれのプランで利用可能なインテグレーションの数について詳しくは、料金プランページをご覧ください。

はい！Slack コネクトを活用すれば、クライアント、パートナーまたは顧客など、自分のオーガナイゼーション外のユーザーとシームレスに連携することが簡単になります。Slack のどの有料プランでも、Slack コネクト経由で自分のオーガナイゼーション外のユーザーにメッセージを送信したりチャンネルを共有したりできます。ユーザーをプロジェクトチャンネルに直接追加すると、チームのユーザーに対して行うのと同じように、そのユーザーにダイレクトメッセージを送信したり、そのユーザーとハドルミーティングを開始したり、協力したりできるようになります。ユーザーの権限を設定して、割り当てたチャンネルのみにアクセスを制限することも可能です。

優れたプロジェクト運営のカギは、人、情報、ツールを同じ場所に集めることです。そうすれば、仕事を明確かつ容易に進めていけます。どんなプロジェクトでも、Slack で運営できます。

Slack を始めるには、ビジネスのニーズにあったプランを選択してください。