Mit Slack lässt sich die Zusammenarbeit mit deinem Team durch die Optimierung von Aufgaben produktiver gestalten. Slack trägt auch dazu bei, Meetings zu reduzieren, die sonst die Arbeit verlangsamen würden, indem Informationen an einem zentralen Ort gesammelt und die Sichtbarkeit von Workflows und Status verbessert werden und du mit deinem Team synchronisiert wirst, ganz egal, wie es arbeitet. So kannst du schneller Entscheidungen treffen und im richtigen Rhythmus vorgehen.