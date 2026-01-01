Meetings mit Slack neu denken
Verabschiede dich von unübersichtlichen Kalendern und verstreuten Dokumenten. Mit Slack stehen dir all die sicheren Tools zur Verfügung, die du für eine schnelle, transparente und effiziente Zusammenarbeit brauchst
Slack hilft Unternehmen jeder Größe zu wachsen
Was ist Slack?
Stelle dir vor, du hast einen einzigen Bereich für alle deine Kontaktpersonen, Tools und Informationen. Das ist Slack. Das Tool bringt alle Personen und alles Wichtige an einem zentralen Ort zusammen, damit du mit deiner Arbeit schneller vorankommst.
39%
weniger Meetings1Gewichteter Durchschnitt. Grundlage sind 1.456 Umfrageantworten von Slack-Benutzer:innen innerhalb einer Woche in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada. Fehlermarge ±2 % bei 95 % KI (November 2022).
47%
produktiver1Gewichteter Durchschnitt. Grundlage sind 1.456 Umfrageantworten von Slack-Benutzer:innen innerhalb einer Woche in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada. Fehlermarge ±2 % bei 95 % KI (November 2022).
89%
bessere Kommunikation1Gewichteter Durchschnitt. Grundlage sind 1.456 Umfrageantworten von Slack-Benutzer:innen innerhalb einer Woche in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada. Fehlermarge ±2 % bei 95 % KI (November 2022).
Es gibt unzählige Möglichkeiten, in Slack zusammenzuarbeiten
Spontane Meetings
- Starte bei Fragen oder dringenden Anliegen einen Huddle und besprich Angelegenheiten sofort über Audio oder Video
- Teile Dokumente und Dateien im Huddle-Thread – sie werden automatisch gespeichert, sodass sie in Zukunft leicht zu finden sind
- Gestalte Unterhaltungen mit Bildschirmfreigaben, Emoji-Reaktionen, bunten Hintergründen und entzückenden Effekten
Weniger Meetings, schnellere Teamarbeit
- Mache dir keine Gedanken über die Planung. Nimm Video- oder Sprachnachrichten auf, um Updates zu teilen, die deine Teammitglieder ansehen können, wenn sie Zeit haben.
- Wenn für eine Unterhaltung kein Meeting erforderlich ist, dann halte einen Check-in im Channel ab und gib deinem Team Zeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
- Du hast ein Meeting verpasst? Du bist neu bei einem Projekt dabei? Mit Slack AI kannst du dich durch Chat-Zusammenfassungen auf den neuesten Stand bringen, ohne Nachholtermine einplanen zu müssen.
Nie wieder Notizen verlieren
- Fasse die wichtigsten Informationen in einem Canvas zusammen und beginne dein Meeting, wenn alle auf dem Laufenden sind
- Trage nach dem Meeting Notizen und Aktionspunkte sicher in das Canvas ein, damit alle über die nächsten Schritte informiert sind.
- Mit Listen kannst du Aufgaben nachverfolgen, Verantwortlichkeiten zuweisen und Meilensteine von einem Meeting zum nächsten festlegen.
Effektive Funktionen zur Durchführung besserer Meetings
Mit mehr Möglichkeiten zur Vernetzung als je zuvor, bietet Slack alles, was du für die Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung deines Unternehmens brauchst.
„Alles, was asynchron erledigt werden kann, wird am besten über Slack erledigt. Du kannst ganz einfach Personen zu Threads oder Channels hinzufügen, um zusätzlichen Input zu geben.“
Häufig gestellte Fragen
Huddles eignen sich perfekt für informelle Online-Meetings oder spontane Arbeitssitzungen. Du kannst einen Huddle starten, um eine kurze Frage zu stellen, ein Brainstorming einzuleiten, ein Problem zu lösen oder gemeinsam an Folien oder einem Dokument zu arbeiten.
Alle Huddles starten als reine Audiogespräche. Wenn du intensiver mit deinem Team zusammenarbeiten möchtest, kannst du im Laufe eures Gesprächs oder eurer gemeinsamen Arbeit dein Video einschalten, deinen Bildschirm freigeben, Nachrichten im Huddle-Thread senden und lustige Reaktionen verschicken. Du kannst auch Notizen anfertigen, die immer im Thread vorhanden sind, und während der Präsentation zusammenarbeiten. Weitere Informationen zu Huddle- und Nachrichtenverlaufs-Limits pro Plan findest du auf unserer Preisübersicht.
Mit Slack lässt sich die Zusammenarbeit mit deinem Team durch die Optimierung von Aufgaben produktiver gestalten. Slack trägt auch dazu bei, Meetings zu reduzieren, die sonst die Arbeit verlangsamen würden, indem Informationen an einem zentralen Ort gesammelt und die Sichtbarkeit von Workflows und Status verbessert werden und du mit deinem Team synchronisiert wirst, ganz egal, wie es arbeitet. So kannst du schneller Entscheidungen treffen und im richtigen Rhythmus vorgehen.
Mit Slack kannst du schnelle und ungezwungene Audio- oder Video-Huddles abhalten, die sich perfekt eignen, um kurze Fragen zu klären, den Projektstatus zu besprechen oder die nächsten Schritte zu genehmigen.
Slack ist ein Tool für die Zusammenarbeit, das für die asynchrone Kommunikation verwendet werden kann, bei der Teammitglieder Informationen austauschen und selbstständig entscheiden, wann sie antworten. Du kannst verschiedene Slack-Funktionen für die asynchrone Kommunikation nutzen, wie z. B. Channels, Video- und Sprachnachrichten, Canvas, Listen und mehr, sodass alle Beteiligten die Dinge genau dann überprüfen können, wenn es ihnen passt.
1 Gewichteter Durchschnitt. Grundlage sind 1.456 Umfrageantworten von Slack-Benutzer:innen innerhalb einer Woche in den USA, Großbritannien, Australien und Kanada. Fehlermarge ±2 % bei 95 % KI (November 2022).