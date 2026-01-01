チャンネル

すべてをチャンネルにまとめましょう。1 つのチームとしてアイデアを共有したり、意思決定を行ったり、仕事を進めたりできます。

もっと詳しく

ハドルミーティング

ビデオまたは音声でつながり、画面共有を使用すると、隣同士で仕事を進める感覚をどこからでも味わえます。

もっと詳しく

クリップ

音声クリップや動画クリップを作成して送信すれば、会議を開かなくてもナレッジを共有できて便利です。

もっと詳しく

Slack AI

情報をよりスマートに検索し、会話をすばやく要約。生産性を最大化できます。

もっと詳しく

canvas

Slack 上の新しいスペースで、ナレッジの管理と共有を進めましょう。メンバー全員で認識を共有するのに最善の方法です。

もっと詳しく

リスト

Slack 上で直接プロジェクトを作成、追跡、管理。タスクに取り組むための、最もコラボレーションを重視した方法です。

もっと詳しく

アプリとインテグレーション

Google Drive や Office 365、その他何千というサービスを Slack と連携させて、毎日の仕事を効率化しましょう。

もっと詳しく

Slack コネクト

ほかの組織の人とも、自分のチームのメンバーと同じように Slack でコラボレーションを進められます。

もっと詳しく