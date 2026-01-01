Slack で会議を見直す
ごちゃごちゃしたカレンダーやあちこちに散らばる資料はもう、過去のもの。Slack には、チームが仕事をすばやく、効率よく、明確に進めるためのツールがそろっています。
Slack は、あらゆる規模のビジネスの成長に貢献しています
Slack って何？
あらゆる人、ツール、情報が集まる 1 つのスペースを想像してみてください。それが Slack です。すべてのメンバーと情報が 1 か所にまとまるので、仕事のスピードが上がります。
39%
会議が減少1加重平均。米国、英国、オーストラリア、カナダにおける毎週の Slack ユーザーへのアンケート回答数 1,456 に基づく（許容誤差 ±2%、信頼区間 95%）（2022 年 11 月）。
47%
生産性が向上1加重平均。米国、英国、オーストラリア、カナダにおける毎週の Slack ユーザーへのアンケート回答数 1,456 に基づく（許容誤差 ±2%、信頼区間 95%）（2022 年 11 月）。
89%
コミュニケーションが改善1加重平均。米国、英国、オーストラリア、カナダにおける毎週の Slack ユーザーへのアンケート回答数 1,456 に基づく（許容誤差 ±2%、信頼区間 95%）（2022 年 11 月）。
Slack で、チームの仕事を加速する方法を見つけましょう
その場で打ち合わせ
- 簡単な質問がある時やすぐに回答が必要な時は、音声やビデオで話し合えるハドルミーティングをその場で開始してすばやく解決
- ハドルミーティングのスレッドで共有されたドキュメントやファイルは自動保存され、あとから参照が可能
- 画面共有、絵文字リアクション、カラフルな背景、楽しいエフェクトで活気あふれる会話が実現
会議の質を向上させる強力な機能
つながる方法がこれまで以上に充実した Slack には、コラボレーションとビジネスの成長に必要なすべてがそろっています。
「Slack を使えば、最適な形で非同期のコミュニケーションを行えます。スレッドやチャンネルにメンバーを追加してインプットを増やすのも簡単です」
よくある質問
気軽なオンライン会議や、仕事の流れのなかで自然に発生する話し合いに、ハドルミーティングは最適です。また、ちょっとした質問やブレインストーミングをしたり、問題を一緒に解決したり、プレゼン資料やドキュメントを共同作成したりといったシーンでも活用できます。
ハドルミーティングの開始時は音声のみですが、途中から、ビデオ通話、画面の共有、スレッドでのメッセージ送信、楽しい絵文字リアクションといった機能を活用できます。充実した話し合いや共同作業により、チームの連携力がいっそう深まります。プレゼンテーション中に、スレッド内に残り続けるメモをとり、連携することも可能です。プランごとのハドルミーティングとメッセージ履歴の制限について詳しくは、料金プランページをご覧ください。
チームのコラボレーションに Slack を使用すると、タスクの効率化や生産性の向上に役立ちます。情報を 1 か所に集約し、仕事の流れや状況を可視化し、働き方にかかわらずチームとの認識をそろえることで、業務のスピードダウンにつながる会議の削減に貢献します。それにより、意思決定をスピードアップし、足並みをそろえて仕事を進めていけるでしょう。
Slack では、音声またはビデオによる手軽なハドルミーティングをすばやく開始できます。簡単な質問を解決したり、プロジェクトの進捗を明確にしたり、今後のステップを承認したりするのに最適です。
Slack は非同期型のコミュニケーションに使えるコラボレーションツールです。チームのメンバーがそれぞれ都合のよいタイミングで情報を共有したり、応答したりできます。非同期型のコミュニケーションには、チャンネル、クリップ、canvas、リストなど、Slack のいくつかの機能を使用でき、全員がそれぞれ好きなタイミングで情報をチェックできます。
1 加重平均。米国、英国、オーストラリア、カナダにおける毎週の Slack ユーザーへのアンケート回答数 1,456 に基づく（許容誤差 ±2%、信頼区間 95%）（2022 年 11 月）。