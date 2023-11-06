Según un estudio del McKinsey Global Institute, se observó que las empresas que utilizan medios digitales y tecnología de vanguardia en sus procesos aumentaron hasta un 25% su productividad y un 20% la eficiencia de la maquinaria en los procesos industriales.

En un mundo impulsado por la información, la gestión documental se ha convertido en una parte fundamental de cualquier empresa. La capacidad de organizar, almacenar, acceder y asegurar documentos es esencial para mantener la eficiencia operativa y cumplir con los estándares de seguridad y regulaciones. Y, en el presente mundo digital, contar con un software de gestión documental es clave a la hora de poder gestionar correctamente las ingentes cantidades de información que maneja actualmente cualquier empresa.

En este artículo te explicamos a fondo el mundo del software de gestión documental, destacando su importancia y proporcionando una guía completa para ayudarte a elegir la mejor opción para tu negocio.

¿Qué es el software de gestión documental?

Antes de sumergirnos en las profundidades del software de gestión documental, es esencial comprender qué es. En términos simples, se trata de una solución tecnológica diseñada para facilitar la creación, organización, almacenamiento y recuperación de documentos digitales e incluso físicos. Estos sistemas están diseñados para simplificar la vida empresarial al minimizar la dependencia de documentos en papel y optimizar la gestión de archivos electrónicos.

¿Para qué se utiliza un software de gestión documental?

Los beneficios de utilizar un software de gestión documental son innumerables. A continuación, se presentan algunos de los usos clave que hacen que estas soluciones sean esenciales para cualquier organización:

Organización : la organización eficiente de documentos facilita la búsqueda y recuperación de información vital en segundos, en lugar de horas o días.

: la organización eficiente de documentos facilita la búsqueda y recuperación de información vital en segundos, en lugar de horas o días. Almacenamiento centralizado : centralizar documentos en un solo repositorio reduce la dispersión de datos y garantiza un acceso rápido y controlado.

: centralizar documentos en un solo repositorio reduce la dispersión de datos y garantiza un acceso rápido y controlado. Acceso rápido : la capacidad de acceder a documentos desde cualquier lugar y en cualquier momento mejora la productividad y la colaboración.

: la capacidad de acceder a documentos desde cualquier lugar y en cualquier momento mejora la productividad y la colaboración. Seguridad : la seguridad de los documentos es esencial. Los sistemas de gestión documental ofrecen control de acceso, seguimiento de cambios y auditorías para mantener la integridad de la información.

: la seguridad de los documentos es esencial. Los sistemas de gestión documental ofrecen control de acceso, seguimiento de cambios y auditorías para mantener la integridad de la información. Flujo de trabajo: facilitan la automatización de flujos de trabajo, lo que agiliza los procesos empresariales y reduce el riesgo de errores.

facilitan la automatización de flujos de trabajo, lo que agiliza los procesos empresariales y reduce el riesgo de errores. Colaboración : mejoran la colaboración al permitir que múltiples usuarios trabajen en documentos simultáneamente.

: mejoran la colaboración al permitir que múltiples usuarios trabajen en documentos simultáneamente. Cumplimiento normativo : ayudan a cumplir con regulaciones y estándares de seguridad, reduciendo el riesgo legal y financiero.

: ayudan a cumplir con regulaciones y estándares de seguridad, reduciendo el riesgo legal y financiero. Ahorro de espacio y costos : la reducción de documentos en papel disminuye la necesidad de espacio de almacenamiento físico y los costos asociados.

: la reducción de documentos en papel disminuye la necesidad de espacio de almacenamiento físico y los costos asociados. Auditoría y seguimiento : registros detallados de actividad ayudan en auditorías internas y externas, y permiten un seguimiento preciso de los cambios en los documentos.

: registros detallados de actividad ayudan en auditorías internas y externas, y permiten un seguimiento preciso de los cambios en los documentos. Recuperación ante desastres: la capacidad de realizar copias de seguridad y recuperar documentos esencialmente garantiza la continuidad del negocio en situaciones de desastre.

¿Cuáles son los softwares de gestión documental más utilizados?

El mercado ofrece una variedad de soluciones de gestión documental. Aquí, presentamos algunos de los más utilizados y sus características destacadas:

Microsoft SharePoint: ideal para integrarse con otras herramientas de Microsoft y colaborar en línea.

ideal para integrarse con otras herramientas de Microsoft y colaborar en línea. Microsoft OneDrive for Business : almacenamiento en la nube con integración completa con Microsoft 365.

: almacenamiento en la nube con integración completa con Microsoft 365. Google Workspace: solución basada en la nube con herramientas de colaboración y productividad.

solución basada en la nube con herramientas de colaboración y productividad. Docusign : enfocado en la firma electrónica y gestión de documentos legales.

: enfocado en la firma electrónica y gestión de documentos legales. Dropbox Business: ofrece almacenamiento y colaboración en la nube con un enfoque en la simplicidad.

ofrece almacenamiento y colaboración en la nube con un enfoque en la simplicidad. Box: se especializa en la gestión de contenido empresarial con un enfoque en la seguridad.

se especializa en la gestión de contenido empresarial con un enfoque en la seguridad. Adobe Document Cloud: solución para la gestión de documentos y formularios PDF.

solución para la gestión de documentos y formularios PDF. M-Files: utiliza la inteligencia artificial para organizar y gestionar documentos de manera eficiente.

utiliza la inteligencia artificial para organizar y gestionar documentos de manera eficiente. Evernote Business: ideal para la organización de notas y contenido multimedia.

ideal para la organización de notas y contenido multimedia. Alfresco: software de código abierto que ofrece amplias capacidades de gestión documental.

software de código abierto que ofrece amplias capacidades de gestión documental. Zoho Docs: una suite de oficina en línea con funciones de gestión documental.

una suite de oficina en línea con funciones de gestión documental. Kofax Power PDF: herramienta de creación y edición de PDF con capacidades de gestión de documentos.

¿Cómo elegir el software de gestión documental que más me conviene?

La elección del software adecuado depende en gran medida de las necesidades y requisitos específicos de tu empresa. Aquí hay algunas pautas para ayudarte a tomar la decisión correcta:

Identifica tus necesidades : evalúa qué aspectos de la gestión documental son más críticos para tu negocio.

: evalúa qué aspectos de la gestión documental son más críticos para tu negocio. Evalúa la escalabilidad : asegúrate de que el software pueda crecer junto con tu empresa.

: asegúrate de que el software pueda crecer junto con tu empresa. Seguridad : considera las medidas de seguridad y el cumplimiento normativo que requieres.

: considera las medidas de seguridad y el cumplimiento normativo que requieres. Facilidad de uso : un software intuitivo será más aceptado por tu equipo.

: un software intuitivo será más aceptado por tu equipo. Integración : asegúrate de que se integre con otras herramientas que utilizas.

: asegúrate de que se integre con otras herramientas que utilizas. Costo: considera tu presupuesto y evalúa el retorno de la inversión.

En resumen, el software de gestión documental desempeña un papel crucial en el mundo empresarial actual, facilitando la organización, la colaboración y la seguridad de los documentos. Además, su eficacia se maximiza cuando se integra con herramientas de comunicación y colaboración en línea como Slack. Esta sinergia entre la gestión documental y las plataformas de colaboración digital es un ejemplo claro de la importancia de incorporar la tecnología en las empresas actuales.

En un mundo empresarial cada vez más digitalizado y globalizado, la capacidad de acceder y compartir documentos de manera eficiente y segura se ha convertido en un pilar fundamental para el éxito. Slack, como herramienta líder en comunicación y colaboración empresarial, complementa perfectamente la gestión documental al proporcionar un espacio donde los equipos pueden trabajar juntos en tiempo real, discutir proyectos y acceder a documentos clave sin problemas.

En última instancia, el mundo actual exige que las empresas abracen la tecnología como una aliada estratégica. La combinación de un sólido software de gestión documental y herramientas de colaboración digital no solo impulsa la eficiencia operativa, sino que también fortalece la capacidad de innovar y competir en un mercado en constante cambio. En este sentido, la inversión en tecnología no es una opción, sino una necesidad para las empresas que aspiran a sobresalir en el panorama empresarial actual y prosperar en el futuro.