El modo oscuro llega al ordenador: así puedes acceder a él

Algunos lo quieren porque trabajan de noche o con poca luz. Otros lo necesitan por cuestión de accesibilidad: deficiencias visuales, migrañas u otros trastornos visuales. Algunos lo quieren solo porque sí. También tienen derecho, ¿no? Sea cual sea tu motivo, si quieres el modo oscuro en Slack, por fin podemos decir que lo tenemos.

Para ahorrar tiempo y, con suerte, responder algunas preguntas, hemos dividido la información en útiles secciones.

Qué

El modo oscuro ahora está disponible en la aplicación para todas las plataformas.

Dónde

En Slack. Sería un poco extraño que fuera en otro sitio, ¿no? En concreto, hoy se lanza el modo oscuro en todas las aplicaciones para ordenador, Mac, Windows y Linux. Debes usar la versión 4.0.3 de Mac o la versión 4.0.2 de Windows y Linux. Si no aparece el modo oscuro, prueba a actualizar una vez, o dos, quizá a la tercera vaya la vencida. Tiene que acabar apareciendo, seguro.

El modo oscuro para móvil ya está disponible (en el menú de ajustes), pero hay que recalcar que es específico del dispositivo: no queremos dar por sentado que también querrás el modo oscuro en el teléfono solo porque lo tienes en el ordenador… Ahora tienes la opción de configurarlo en ambos. Puedes obtener más información sobre estos detalles en nuestro Centro de Ayuda.

Cómo

Ve a Temas dentro de tus Preferencias para alternar entre claro y oscuro. Para llegar allí, haz clic en tu nombre en la barra lateral izquierda > Preferencias > Temas. Obtendrás una vista previa de cómo se verá todo, incluido nuestro conjunto predeterminado de temas de la barra lateral, que seguirá resultando familiar pero cambiará a una gama de colores que funciona mejor con el modo oscuro.

También hay temas nuevos que se han añadido específicamente para el modo oscuro. Estos seguirán aplicándose a cualquier espacio de trabajo en el que los configures, en todos los dispositivos móviles y ordenadores. Así, cuando cambies al modo oscuro, la barra lateral no parecerá un faro en la oscuridad.

Cuándo

Ya está disponible y, desde este momento, puedes alternar del modo claro al oscuro siempre que quieras.

Muy pronto podrás configurar Slack para que siga lo que hayas configurado en el ordenador con solo hacer clic en “Sincronizar con los ajustes de tu sistema operativo”. Te avisaremos cuando esté disponible (será pronto; simplemente no queríamos retrasar este lanzamiento ni un minuto más).

Por qué (o más bien, ¿por qué ahora?)

Para terminar, tenemos que reconocer que esto es algo que muchos no solo querían, sino que necesitaban. Gracias por vuestra paciencia y persistencia.

La historia de cómo hemos llegado aquí, y por qué ahora, es larga. Ha supuesto rediseñar el cliente, construir sistemas de diseño… y una pizca de audacia. Necesitábamos crear el modo oscuro de forma que funcionara perfectamente en cada parte de Slack y para siempre.

En nuestro blog de ingeniería, estamos haciendo una crónica de las numerosas piezas móviles que conformaron el proceso de creación de Sonic: la revisión de la arquitectura de la aplicación que nos permitió implementar esto plenamente. No hemos llegado al punto de publicar la parte del modo oscuro de la historia porque queríamos que tuvieras el modo oscuro en tus manos lo antes posible, pero se publicará en unas semanas y te informaremos en Twitter @slackhq cuando esté disponible

¿Tienes preguntas, problemas o errores? Contacta con feedback@slack.com, como siempre, y estaremos encantados de ayudarte.