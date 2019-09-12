Le mode sombre arrive sur ordinateur : voici comment y accéder

Certains le réclament parce qu’ils travaillent de nuit ou dans un environnement peu éclairé. D’autres en ont besoin pour des raisons d’accessibilité : déficience visuelle, migraines ou autres troubles visuels. D’autres encore le réclament parce que c’est comme ça. Et ils en ont tout à fait le droit ! Dans tous les cas, nous avons le plaisir de vous annoncer que quelles que soient vos raisons de réclamer le mode sombre, vous pouvez enfin l’avoir sur Slack.

Pour gagner du temps et, espérons-le, répondre à certaines de vos questions, nous avons décomposé nos explications en quelques sections pratiques.

Quoi ?

Le mode sombre est maintenant disponible dans l’appli, sur toutes les plateformes.

Où ?

Sur Slack. Cette annonce n’aurait aucun sens autrement. Plus précisément, à partir d’aujourd’hui le mode sombre est disponible sur toutes les applis de bureau Mac, Windows et Linux. Vous devez utiliser la version 4.0.3 pour Mac, ou la version 4.0.2 pour Windows et Linux. S’il ne s’affiche pas, essayez d’actualiser l’affichage une fois. Ou deux. La troisième ne peut être que la bonne. Il est là, promis !

Le mode sombre sur mobile est déjà disponible (dans le menu des paramètres), mais il convient de souligner qu’il est spécifique à chaque appareil : ce n’est pas parce que vous voulez le mode sombre sur votre ordinateur que vous le voulez forcément sur votre téléphone, et nous en sommes bien conscients… Ceci étant dit, vous pouvez à présent l’installer sur les deux. Vous en apprendrez tous les détails en consultant notre centre d’assistance.

Comment ?

Accédez à la section Thèmes dans vos Préférences pour passer du mode clair au mode sombre, et inversement. Pour cela, cliquez sur votre nom dans la barre latérale gauche > Préférences > Thèmes. Vous obtiendrez alors un aperçu de l’apparence globale, avec notamment nos thèmes par défaut pour la barre latérale, dont l’apparence restera reconnaissable, mais qui proposera des palettes différentes s’accordant mieux avec le mode sombre.

De nouveaux thèmes ont également été ajoutés spécifiquement pour le mode sombre. Ils conserveront la même apparence, quel que soit votre environnement de travail, sur appareil mobile comme sur ordinateur. Ainsi, à chaque fois que vous passerez du côté obscur, votre barre latérale ne détonnera pas.

Quand ?

Le mode sombre est disponible dès maintenant et vous pouvez immédiatement basculer entre les modes clair et sombre comme et quand bon vous semble.

Très bientôt, vous pourrez paramétrer Slack de façon à ce qu’il respecte tout ce que vous avez déjà configuré sur votre ordinateur, en cliquant sur « Synchroniser avec les paramètres du système d’exploitation ». Quand cette fonctionnalité sera disponible, nous vous le ferons savoir (c’est pour bientôt ; nous voulions tout simplement que rien ne retarde le lancement du mode sombre).

Pourquoi ? (ou plutôt, pourquoi maintenant ?)

Pour finir, nous tenons à souligner le fait que de nombreuses personnes qui réclamaient cette fonctionnalité en avaient tout autant besoin. Merci de votre patience et de votre persévérance.

Le parcours a été long pour en arriver là : il nous a fallu notamment une nouvelle architecture du client, de nouveaux systèmes de conception et une bonne dose de courage. Il nous fallait créer un mode sombre qui fonctionnerait parfaitement dans chaque recoin de Slack, mais aussi de manière durable.

Sur le blog des ingénieurs, nous répertorions actuellement chacune des composantes qui ont contribué à la refonte de notre expérience sur ordinateur, autrement dit, la restructuration de l’appli qui a permis la mise en œuvre du mode sombre. Nous n’avons pas encore publié la partie sur le mode sombre, car notre priorité était de le mettre à votre disposition dès que possible. Cet article sera cependant disponible dans quelques semaines et nous vous en informerons sur Twitter @slackhq.

Vous avez des questions ou vous rencontrez des problèmes ou des bugs ? Comme toujours, vous pouvez contacter feedback@slack.com. Nous serons ravis de vous aider.