Según datos del Primer Informe sobre la Creatividad en España, desarrollado por la consultora Kantar y el ecommerce Veepee, cerca del 60% de los encuestados considera que no tener miedo al juicio del entorno fomenta la creatividad. Está claro que el trabajo en equipo, cuando se desarrolla en las condiciones adecuadas, es un impulsor de la creatividad. Brainstormer Online es una herramienta diseñada para generar este tipo de entornos en remoto.

Y es que las lluvias de ideas son una de las dinámicas más clásicas a la hora de generar nuevos conocimientos y proyectos, además de una opción perfecta en la resolución de problemas, todo ello desde un punto de vista creativo. Con Brainstormer Online estas acciones son posibles en la distancia, lo que resuelve una necesidad fundamental en los equipos de trabajo.

¿Qué es un brainstorming?

El brainstorming o lluvia de ideas es una técnica que consiste en una sucesión de propuestas creativas por parte de un equipo de trabajo ante un nuevo proyecto, para resolver un problema o para mejorar situaciones ya existentes. Si bien es un concepto que se aplica desde hace tiempo, en los últimos años se ha convertido en una tendencia habitual en las empresas, incluso en áreas alejadas de la gestión y la dirección del negocio.

En ocasiones, las lluvias de ideas se utilizan también como un recurso para fomentar la creatividad en los equipos. Es decir, convierten el brainstorming en una dinámica de grupo sin un objetivo empresarial concreto, más allá de mejorar las habilidades individuales y colectivas de los empleados. En los últimos años, con el auge del teletrabajo, esta práctica ha alcanzado otra dimensión, ya que sigue más vigente que nunca pese a las distancias.

En qué situaciones se suele utilizar el brainstorming

Ya hemos hablado de las principales aplicaciones de esta técnica creativa, aunque resulta mucho más comprensible a partir de ejemplos concretos que se viven día a día en determinados equipos de trabajo. En cualquier caso, como se puede comprobar, el desempeño en remoto no supone ningún obstáculo para llevar a cabo el brainstorming en las siguientes situaciones:

Cuando aparece un problema en la producción, en la financiación o en los resultados de una campaña de marketing, entre otros muchos supuestos que se dan en una organización, el brainstorming puede ayudar a encontrar la solución correcta.

en la producción, en la financiación o en los resultados de una campaña de marketing, entre otros muchos supuestos que se dan en una organización, el brainstorming puede ayudar a encontrar la solución correcta. El momento de crear un nuevo producto o servicio dentro de un negocio es uno de los ejemplos más claros en los que una lluvia de ideas puede resultar determinante.

dentro de un negocio es uno de los ejemplos más claros en los que una lluvia de ideas puede resultar determinante. El brainstorming debe ser la base del desarrollo de un nuevo proyecto en cualquier ámbito , desde la creación de una nueva marca hasta la implantación de nuevas herramientas digitales, pasando por la incorporación de nuevos procesos en la propia organización.

, desde la creación de una nueva marca hasta la implantación de nuevas herramientas digitales, pasando por la incorporación de nuevos procesos en la propia organización. Cualquier trabajo creativo que se desarrolle en el seno de una empresa, como el marketing, el diseño o el área de I+D+I debe ir de la mano de la generación de ideas por parte de diversos miembros del equipo.

Principales beneficios del brainstorming

Algo que explica la tendencia al alza en el uso de la lluvia de ideas a partir de herramientas como Brainstormer Online, son sus grandes beneficios a efectos prácticos. Y es que el trabajo en equipo funciona mejor cuando todos los miembros se sienten partícipes de los méritos y avances del grupo, una sensación que se fundamenta principalmente en las siguientes ventajas:

Se trata de una de las técnicas más sencillas de aplicar para el desarrollo de ideas en equipo.

de aplicar para el desarrollo de ideas en equipo. No tiene ningún coste asociado de manera directa -más allá de los equipos que se emplean en otras tareas cuando hablamos de trabajo en remoto-.

-más allá de los equipos que se emplean en otras tareas cuando hablamos de trabajo en remoto-. Al desarrollarse conjuntamente, permite ir un paso más allá en las ideas , ya que unas se alimentan de las otras.

, ya que unas se alimentan de las otras. Más allá de los objetivos propios de cada lluvia de ideas, resulta útil para impulsar las relaciones y el bienestar en los equipos de trabajo .

. Ayuda a romper los posibles bloqueos creativos ante situaciones concretas.

ante situaciones concretas. Mejora la creatividad a nivel individual y grupal, lo que es beneficioso a nivel general y para futuras situaciones, no sólo en la resolución de los objetivos presentes.

Cómo llevar a cabo una lluvia de ideas online paso a paso

Pese a que se trata de una práctica sencilla, su ejecución en un equipo requiere de una serie de pasos y consideraciones que debemos tener en cuenta, de lo contrario es muy probable que el brainstorming online acabe resultando un mero trámite. La organización, la posición de los participantes y el registro de ideas son algunos de los puntos fundamentales de un proceso que se compone de las siguientes fases.

Análisis de situación y definición del problema

El primer paso en el desarrollo de un brainstorming reside en el planteamiento de la situación. ¿Se trata de generar ideas para un nuevo proyecto, de crear una marca, producto o servicio, de mejorar una situación o de resolver un problema? Sea como fuere, conviene determinar el motivo del proceso y registrarlo adecuadamente antes de comenzar con él.

Presentación de la temática del brainstorming

Tanto en procesos desarrollados en Brainstormer Online como en lluvias de ideas presenciales, es importante que se lleve a cabo una presentación de los motivos que lo propician y del estado de la situación antes de aplicar esta técnica. El proceso no debe comenzar hasta que todos los miembros entiendan a la perfección el proyecto en el que van a trabajar.

Establecimiento de las condiciones para el brainstorming

Como cualquier otra reunión virtual o presencial, el brainstorming online requiere de unas normas de participación a las que deben atenerse todos los participantes. Estas instrucciones deben quedar determinadas antes del comienzo de la lluvia de ideas por parte del miembro del grupo que dirija la sesión. En este sentido, se pueden establecer un orden y un tiempo para cada participante o un límite de intervenciones, entre otros ejemplos.

Asignación de los roles a los participantes

Con la excepción del papel del líder o jefe de equipo, que debe ser quien dirija el brainstorming, el resto de miembros del grupo estarán al mismo nivel con respecto a su participación en la lluvia de ideas. Sin embargo, existen técnicas en las que cada miembro debe ofrecer un tipo de ideas concreto, o donde unos se encargan del registro y otros de la organización, etc. En cualquier caso, todos estos papeles deben quedar asignados antes de comenzar el proceso.

Formulación de ideas

A continuación, llega el momento clave en cualquier lluvia de ideas, en el que cada miembro del equipo participa aportando sus propias consideraciones. Para que el brainstorming funcione adecuadamente y resulte enriquecedor, hay una regla fundamental que consiste en no juzgar las intervenciones del resto del grupo, de modo que nadie deje de ofrecer un punto de vista por miedo a sentir rechazo.

Registro del proceso

Es recomendable que toda la reunión quede registrada y las ideas principales del brainstorming no caigan en el olvido. Para evitarlo, conviene generar un documento y compartirlo con todos los miembros del grupo, de modo que puedan desarrollar sus propias conclusiones al respecto y compartirlo más adelante, no sin antes incluir en el proceso el siguiente paso.

Estudio y análisis de propuestas

En muchos casos se tiende a improvisar el brainstorming y dejarlo en el momento del intercambio de ideas sin ir más allá. Sin embargo, lo más recomendable es analizar todas las propuestas tras haber dejado un tiempo de reflexión, de modo que los participantes puedan tomar perspectiva y enfocarlas de otro modo, incluso hasta el punto de requerir otra nueva reunión para intercambiar pareceres.

¿Por qué utilizar Brainstormer Online en tus lluvias de ideas a distancia?

Brainstormer Online es una de las herramientas más utilizadas por los equipos a la hora de desarrollar lluvias de ideas. Uno de los motivos principales que explica esta frecuencia de uso lo encontramos en su sencillez: basta con crear una sala, asignarle un nombre e invitar al resto de participantes a que expongan sus ideas a través de la herramienta.

Además, se trata de una solución freemium, lo que indica que la puedes utilizar de forma gratuita registrando una dirección de email, pero que ofrece otras funcionalidades de pago que resultan verdaderamente útiles. Por otra parte, funciona como una reunión en directo, pero por escrito -lo que evita las videoconferencias innecesarias e ineficientes-.

Por último, las ideas son anónimas, lo que invita a la participación, y reciben votos al final de la sesión , que durará un tiempo máximo estipulado por el organizador -un mínimo de 5 minutos y un máximo de 30-. De este modo, es posible extraer conclusiones a partir de las ideas más populares y se simplifica el registro de las mismas al quedar por escrito.

Slack, el escenario perfecto para utilizar Brainstormer Online en el trabajo en equipo

Como ves, las lluvias de ideas son un proceso sencillo del que se pueden extraer conclusiones e insights realmente valiosos. Llevar a cabo este proceso en remoto es posible, sencillo y eficiente gracias a la tecnología, la digitalización y a herramientas como Brainstormer Online. ¿Por qué no implementarlo a la hora de resolver problemas en equipo?

Slack pone a tu disposición esta herramienta desde una plataforma centralizada, incrementando las posibilidades del trabajo en equipo al integrar todo tipo de aplicaciones en un sólo lugar. Brainstormer Online es la opción que te ofrecemos para que puedas hacer una experiencia mejor de tus sesiones grupales a la hora de generar nuevas ideas y proyectos.