Conéctate con todo el mundo, no necesitas estar en la oficina

Slack se basa en la comunicación, desde debates de proyectos hasta conversaciones casuales. Sus funciones permiten ayudar a los equipos a mantenerse cerca de su trabajo y entre ellos. Ponte al día frente a frente o celebra reuniones importantes con las llamadas de voz y video de Slack o con tu app de videoconferencia favorita.