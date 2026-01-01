Configura tu equipo para lograr el éxito a distancia
La plataforma segura de Slack conecta a los equipos, para que puedan mantenerse productivos desde cualquier lugar.
Mantener la productividad en una nueva realidad
Los canales reúnen a todas las personas en un solo lugar para compartir información, tomar decisiones y hacer negocios. Crea canales para anuncios de la empresa, solicitudes urgentes, comunicaciones del departamento o cualquier tema que sea importante para tu equipo.Mira cómo funcionan los canales
Trabaja a distancia con tranquilidad
Si tu equipo se comunica en Slack a través de apps, llamadas o mensajes, tu información está protegida. Esto se debe a que las funciones de nivel empresarial, como los controles avanzados de autenticación y la retención de mensajes personalizables, están integradas en Slack para que puedas administrar tu organización a escala.Obtener más información sobre la seguridad en Slack
Conéctate con todo el mundo, no necesitas estar en la oficina
Slack se basa en la comunicación, desde debates de proyectos hasta conversaciones casuales. Sus funciones permiten ayudar a los equipos a mantenerse cerca de su trabajo y entre ellos. Ponte al día frente a frente o celebra reuniones importantes con las llamadas de voz y video de Slack o con tu app de videoconferencia favorita.Explora videoconferencias en Slack
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Trabajo a distancia en Slack: a pedido
Los equipos globales se mantienen conectados con Slack
Descubre cómo Slack ayuda a las empresas de todos los sectores a mantenerse flexibles, conectadas y centradas en los negocios como de costumbre.
“El hecho de que Slack exista y sea una herramienta tan importante nos ayuda mucho a conectarnos y a mantener esa conexión entre oficinas y equipos distantes entre sí“.