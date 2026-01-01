Foto de cara de diversos trabajadores rodeados de globos de texto que señalan la colaboración en Slack
Administración a distancia

Configura tu equipo para lograr el éxito a distancia

La plataforma segura de Slack conecta a los equipos, para que puedan mantenerse productivos desde cualquier lugar.

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Mantener la productividad en una nueva realidad

Los canales reúnen a todas las personas en un solo lugar para compartir información, tomar decisiones y hacer negocios. Crea canales para anuncios de la empresa, solicitudes urgentes, comunicaciones del departamento o cualquier tema que sea importante para tu equipo.

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Trabaja a distancia con tranquilidad

Si tu equipo se comunica en Slack a través de apps, llamadas o mensajes, tu información está protegida. Esto se debe a que las funciones de nivel empresarial, como los controles avanzados de autenticación y la retención de mensajes personalizables, están integradas en Slack para que puedas administrar tu organización a escala.

Obtener más información sobre la seguridad en Slack

Conéctate con todo el mundo, no necesitas estar en la oficina

Slack se basa en la comunicación, desde debates de proyectos hasta conversaciones casuales. Sus funciones permiten ayudar a los equipos a mantenerse cerca de su trabajo y entre ellos. Ponte al día frente a frente o celebra reuniones importantes con las llamadas de voz y video de Slack o con tu app de videoconferencia favorita.

Explora videoconferencias en Slack

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Los equipos globales se mantienen conectados con Slack

Descubre cómo Slack ayuda a las empresas de todos los sectores a mantenerse flexibles, conectadas y centradas en los negocios como de costumbre.

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“El hecho de que Slack exista y sea una herramienta tan importante nos ayuda mucho a conectarnos y a mantener esa conexión entre oficinas y equipos distantes entre sí“.

Lisa MadokoroEspecialista en cultura
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“Los casos solían tardar 2 días en resolverse. Con la ayuda del bot Quincy en Slack ahora somos un 36 % más rápidos. Eso implica que en términos anuales ahorramos a nuestros agentes 9000 horas.”

Omer KhanAntiguo jefe de servicios digitales para la satisfacción del cliente
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