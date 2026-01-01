Alliez travail à distance et sérénité

Que votre équipe communique dans Slack par le biais d’applications, d’appels ou de messages, vos informations sont protégées. En effet, les fonctionnalités de niveau professionnel telles que les contrôles d’authentification avancés et la conservation des messages personnalisable sont intégrées à Slack de manière à ce que vous puissiez gérer votre organisation à la bonne échelle.