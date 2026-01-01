Portraits de divers travailleurs entourés par une bulle de texte évoquant la collaboration dans Slack
Gestion à distance

Configurez votre équipe pour un télétravail fructueux

La plateforme sécurisée de Slack relie les équipes pour leur permettre de rester productives où qu'elles se trouvent.

Découvrez nos ressources pour le télétravail :

Maintenez votre productivité dans une réalité nouvelle

Les canaux rassemblent toutes les personnes en un lieu unique afin de partager l’information, prendre des décisions et poursuivre l’activité. Créez des canaux pour les annonces d’entreprise, les demandes urgentes, les communications des différents services ou tout autre sujet important pour votre équipe.

Découvrez comment fonctionnent les canaux

Alliez travail à distance et sérénité

Que votre équipe communique dans Slack par le biais d’applications, d’appels ou de messages, vos informations sont protégées. En effet, les fonctionnalités de niveau professionnel telles que les contrôles d’authentification avancés et la conservation des messages personnalisable sont intégrées à Slack de manière à ce que vous puissiez gérer votre organisation à la bonne échelle.

En savoir plus sur la sécurité de Slack

Connectez-vous avec tout le monde sans avoir besoin de bureau

Slack est bâti autour de la communication, qu’il s’agisse de discussions autour d'un projet ou de conversations occasionnelles. Ses fonctionnalités aident les équipes à rester proches de leur travail, ainsi que les unes des autres. Organisez vos face-à-face ou vos réunions importantes avec des appels vocaux et vidéo dans Slack ou via votre application de visioconférence préférée.

Découvrez la visioconférence avec Slack

Ressources pour les responsables distants

Éclairage de Slack sur le télétravail

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Comment entretenir la culture de l’équipe à distance

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Guide pratique du télétravail à destination des managers

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Position des dirigeants de Slack sur l’agilité organisationnelle

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Comment Twitter a organisé une réunion générale à l’échelle mondiale avec Slack

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Utiliser les canaux partagés pour garder contact avec des partenaires externes

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La nouvelle réalité du télétravail vue par les dirigeants de Slack

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Télétravail dans Slack : à la demande

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Les équipes restent unies grâce à Slack

Découvrez comment Slack aide les entreprises à rester agiles et à continuer leur activité, quel que soit le secteur dans lequel elles évoluent.

Consulter tous les témoignages de clients

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« L’existence de Slack, qui est un outil essentiel, nous a vraiment aidés à évoluer et à nous sentir toujours connectés les uns aux autres malgré la distance entre certains bureaux et certaines équipes. »

Lisa MadokoroSpécialiste de la culture d’entreprise
Lire le témoignage client
intuit-quickbooks- hero

“Il fallait autrefois deux jours pour résoudre un cas. Grâce au bot Quincy dans Slack, nous sommes désormais 36 % plus rapides. Si on rapporte ce chiffre sur une année, nous avons épargné 9 000 heures de travail à nos agents.”

Omer KhanAncien chef numérique de la relation client
Lire le témoignage client
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  • US Department of Veteran Affair
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