Configurez votre équipe pour un télétravail fructueux
La plateforme sécurisée de Slack relie les équipes pour leur permettre de rester productives où qu'elles se trouvent.
Maintenez votre productivité dans une réalité nouvelle
Les canaux rassemblent toutes les personnes en un lieu unique afin de partager l’information, prendre des décisions et poursuivre l’activité. Créez des canaux pour les annonces d’entreprise, les demandes urgentes, les communications des différents services ou tout autre sujet important pour votre équipe.Découvrez comment fonctionnent les canaux
Alliez travail à distance et sérénité
Que votre équipe communique dans Slack par le biais d’applications, d’appels ou de messages, vos informations sont protégées. En effet, les fonctionnalités de niveau professionnel telles que les contrôles d’authentification avancés et la conservation des messages personnalisable sont intégrées à Slack de manière à ce que vous puissiez gérer votre organisation à la bonne échelle.En savoir plus sur la sécurité de Slack
Connectez-vous avec tout le monde sans avoir besoin de bureau
Slack est bâti autour de la communication, qu’il s’agisse de discussions autour d'un projet ou de conversations occasionnelles. Ses fonctionnalités aident les équipes à rester proches de leur travail, ainsi que les unes des autres. Organisez vos face-à-face ou vos réunions importantes avec des appels vocaux et vidéo dans Slack ou via votre application de visioconférence préférée.Découvrez la visioconférence avec Slack
Ressources pour les responsables distants
Éclairage de Slack sur le télétravail
Comment entretenir la culture de l’équipe à distance
Guide pratique du télétravail à destination des managers
Position des dirigeants de Slack sur l’agilité organisationnelle
Comment Twitter a organisé une réunion générale à l’échelle mondiale avec Slack
Consultez nos derniers webinaires pour compléter vos connaissances (en anglais uniquement)
Utiliser les canaux partagés pour garder contact avec des partenaires externes
La nouvelle réalité du télétravail vue par les dirigeants de Slack
Lancement de Slack à distance
Télétravail dans Slack : à la demande
Les équipes restent unies grâce à Slack
Découvrez comment Slack aide les entreprises à rester agiles et à continuer leur activité, quel que soit le secteur dans lequel elles évoluent.
« L’existence de Slack, qui est un outil essentiel, nous a vraiment aidés à évoluer et à nous sentir toujours connectés les uns aux autres malgré la distance entre certains bureaux et certaines équipes. »