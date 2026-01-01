Conéctate con todo el mundo sin necesidad de una oficina

Slack está diseñada en torno a la comunicación (desde los debates sobre proyectos hasta las conversaciones casuales) con funciones que ayudan a los equipos a estar cerca de su trabajo y unos de otros. Ponte al día con los demás cara a cara u organiza reuniones importantes con las llamadas de voz y vídeo de Slack o con tu aplicación de videoconferencias favorita.