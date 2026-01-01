Prepara a tu equipo para el éxito del teletrabajo
La plataforma segura de Slack conecta a los equipos para poder mantener la productividad desde cualquier parte.
Mantén la productividad en una nueva realidad
Los canales unen a las personas en un mismo lugar para compartir información, tomar decisiones y hacer negocios. Crea canales para los anuncios de empresas, solicitudes urgentes, comunicaciones de los departamentos o cualquier tema de importancia para tu equipo.Descubre cómo funcionan los canales
Empieza a teletrabajar con toda tranquilidad
Independiente de si tu equipo se comunica en Slack mediante aplicaciones, llamadas o mensajes, tu información está siempre protegida. Se debe a que las funciones empresariales (como los controles avanzados de autenticación y la retención de mensajes personalizable) se incorporan en Slack para poder gestionar tu organización a escala.Más información sobre la seguridad en Slack
Conéctate con todo el mundo sin necesidad de una oficina
Slack está diseñada en torno a la comunicación (desde los debates sobre proyectos hasta las conversaciones casuales) con funciones que ayudan a los equipos a estar cerca de su trabajo y unos de otros. Ponte al día con los demás cara a cara u organiza reuniones importantes con las llamadas de voz y vídeo de Slack o con tu aplicación de videoconferencias favorita.Explora las videoconferencias en Slack
Recursos para líderes a distancia
Información de Slack sobre teletrabajo
Fomento de la cultura de los equipos a distancia
Manual del gerente sobre el teletrabajo
Los líderes de Slack sobre la agilidad de las organizaciones
Cómo Twitter acogió una reunión global en Slack
Observa y aprende con nuestros webinarios más recientes (en inglés)
Conéctate con socios externos mediante canales compartidos
Exploración por la nueva realidad del teletrabajo con los líderes de Slack
Inicio de Slack en el teletrabajo
Cómo teletrabajar en Slack: bajo demanda
Equipos de todo el mundo mantienen el contacto gracias a Slack
Descubre la forma en la que Slack ayuda a las empresas de todos los sectores a conservar la flexibilidad y la conectividad, así como a mantenerse centradas en los negocios como de costumbre.
“El hecho de que Slack exista y sea una herramienta tan importante nos ha ayudado mucho a conectar y a mantener esa conexión entre oficinas y equipos distantes entre sí.”