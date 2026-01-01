Fotos de cara de diversos trabajadores rodeados por un bocadillo sobre la colaboración en Slack
Gestión a distancia

Prepara a tu equipo para el éxito del teletrabajo

La plataforma segura de Slack conecta a los equipos para poder mantener la productividad desde cualquier parte.

Echa un vistazo a nuestros recursos para teletrabajar:

Mantén la productividad en una nueva realidad

Los canales unen a las personas en un mismo lugar para compartir información, tomar decisiones y hacer negocios. Crea canales para los anuncios de empresas, solicitudes urgentes, comunicaciones de los departamentos o cualquier tema de importancia para tu equipo.

Descubre cómo funcionan los canales

Empieza a teletrabajar con toda tranquilidad

Independiente de si tu equipo se comunica en Slack mediante aplicaciones, llamadas o mensajes, tu información está siempre protegida. Se debe a que las funciones empresariales (como los controles avanzados de autenticación y la retención de mensajes personalizable) se incorporan en Slack para poder gestionar tu organización a escala.

Más información sobre la seguridad en Slack

Conéctate con todo el mundo sin necesidad de una oficina

Slack está diseñada en torno a la comunicación (desde los debates sobre proyectos hasta las conversaciones casuales) con funciones que ayudan a los equipos a estar cerca de su trabajo y unos de otros. Ponte al día con los demás cara a cara u organiza reuniones importantes con las llamadas de voz y vídeo de Slack o con tu aplicación de videoconferencias favorita.

Explora las videoconferencias en Slack

Recursos para líderes a distancia

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Equipos de todo el mundo mantienen el contacto gracias a Slack

Descubre la forma en la que Slack ayuda a las empresas de todos los sectores a conservar la flexibilidad y la conectividad, así como a mantenerse centradas en los negocios como de costumbre.

Ver todos los casos de clientes

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“El hecho de que Slack exista y sea una herramienta tan importante nos ha ayudado mucho a conectar y a mantener esa conexión entre oficinas y equipos distantes entre sí.”

Lisa MadokoroEspecialista en cultura
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“Solíamos tardar 2 días en resolver un caso. Con la ayuda del bot Quincy en Slack, ahora lo hacemos un 36 % más rápido. Si lo ponemos en cómputos anuales, nuestros agentes se han ahorrado 9000 horas de trabajo.”

Omer KhanExdirector de Satisfacción del Cliente digital
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