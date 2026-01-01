Aufnahme von oben von mehreren Kollegen, die von einer Sprechblase umgeben sind, die auf gemeinsames Arbeiten in Slack hinweist
Management vom Homeoffice aus

Richte dein Team optimal auf Remote-Work ein

Die sichere Plattform von Slack vernetzt Teams, damit sie von überall aus produktiv bleiben können.

Weitere Ressourcen zum Thema Remote-Work:

Die Produktivität unter den neuen Gegebenheiten aufrechterhalten

Channels bringen alle an einem Ort zusammen, um Informationen auszutauschen, Entscheidungen zu treffen und Geschäfte zu tätigen. Erstelle Channels für Firmenankündigungen, dringende Anfragen, Abteilungskommunikation oder andere Themen, die für dein Team von Bedeutung sind.

So funktionieren Channels

Entspannt auf Remote-Work umstellen

Egal, ob dein Team in Slack über Apps, Anrufe oder Nachrichten kommuniziert: Eure Informationen sind geschützt. Das liegt daran, dass Funktionen für die Unternehmensebene, z. B. erweiterte Authentifizierungskontrollen und anpassbare Nachrichtenaufbewahrung, in Slack integriert sind, sodass du dein Unternehmen ganz nach Bedarf verwalten kannst.

Weitere Informationen zum Thema Sicherheit bei Slack

Mit jedem in Verbindung stehen, ganz ohne Büro

In Slack dreht sich alles um Kommunikation – von Projektbesprechungen bis hin zu lockeren Unterhaltungen – mit Funktionen, die Teams das Arbeiten erleichtern und die es ihnen gleichzeitig ermöglichen, miteinander in Kontakt zu bleiben. Mit den Sprach- und Videoanrufen in Slack oder mit deiner Lieblings-Videokonferenz-App kannst du persönliche Besprechungen nachholen oder wichtige Meetings abhalten.

Video-Konferenzen in Slack entdecken

Ressourcen für Führungskräfte, die remote arbeitens

Erkenntnisse in Slack bezüglich Remote-Work

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Pflege einer Remote-Team-Kultur

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Das Manager-Handbuch für das Homeoffice

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Mit unseren neuesten Webinare etwas lernen (Nur auf Englisch verfügbar)

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Bleibe durch geteilte Channels mit externen Partnern in Verbindung

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Umgang mit den neuen Remote-Work-Gegebenheiten mithilfe von Slack

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Einführung von Slack bei Remote-Work

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Remote-Work – Wie Slack helfen kann.

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Globale Teams bleiben durch Slack vernetzt

Ihr möchtet trotz Remote-Work die Zusammenarbeit in eurem Team verbessern? Sieh dir an, wie Slack Unternehmen dabei hilft, flexibel, vernetzt und fokussiert zu bleiben.

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„Die Tatsache, dass Slack existiert und so ein unverzichtbares Tool ist, hat uns wirklich bei der Skalierung geholfen und dabei trotz Remote-Standorten und Remote-Teams das Gefühl der Verbundenheit gewahrt.”

Lisa MadokoroCulture Specialist
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“ Vorher brauchten wir zwei Tage, um Kundenfälle zu lösen. Mit Quincy Bot in Slack können wir jetzt 36 % schneller reagieren. Im Jahr sparen unsere Support-Teammitglieder insgesamt 9.000 Stunden

Omer KhanEhemaliger Digital Lead, Customer Success
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