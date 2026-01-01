Mit jedem in Verbindung stehen, ganz ohne Büro

In Slack dreht sich alles um Kommunikation – von Projektbesprechungen bis hin zu lockeren Unterhaltungen – mit Funktionen, die Teams das Arbeiten erleichtern und die es ihnen gleichzeitig ermöglichen, miteinander in Kontakt zu bleiben. Mit den Sprach- und Videoanrufen in Slack oder mit deiner Lieblings-Videokonferenz-App kannst du persönliche Besprechungen nachholen oder wichtige Meetings abhalten.