Richte dein Team optimal auf Remote-Work ein
Die sichere Plattform von Slack vernetzt Teams, damit sie von überall aus produktiv bleiben können.
Die Produktivität unter den neuen Gegebenheiten aufrechterhalten
Channels bringen alle an einem Ort zusammen, um Informationen auszutauschen, Entscheidungen zu treffen und Geschäfte zu tätigen. Erstelle Channels für Firmenankündigungen, dringende Anfragen, Abteilungskommunikation oder andere Themen, die für dein Team von Bedeutung sind.So funktionieren Channels
Entspannt auf Remote-Work umstellen
Egal, ob dein Team in Slack über Apps, Anrufe oder Nachrichten kommuniziert: Eure Informationen sind geschützt. Das liegt daran, dass Funktionen für die Unternehmensebene, z. B. erweiterte Authentifizierungskontrollen und anpassbare Nachrichtenaufbewahrung, in Slack integriert sind, sodass du dein Unternehmen ganz nach Bedarf verwalten kannst.Weitere Informationen zum Thema Sicherheit bei Slack
Mit jedem in Verbindung stehen, ganz ohne Büro
In Slack dreht sich alles um Kommunikation – von Projektbesprechungen bis hin zu lockeren Unterhaltungen – mit Funktionen, die Teams das Arbeiten erleichtern und die es ihnen gleichzeitig ermöglichen, miteinander in Kontakt zu bleiben. Mit den Sprach- und Videoanrufen in Slack oder mit deiner Lieblings-Videokonferenz-App kannst du persönliche Besprechungen nachholen oder wichtige Meetings abhalten.Video-Konferenzen in Slack entdecken
Ressourcen für Führungskräfte, die remote arbeitens
Erkenntnisse in Slack bezüglich Remote-Work
Pflege einer Remote-Team-Kultur
Das Manager-Handbuch für das Homeoffice
Führungskräfte von Slack über organisatorische Flexibilität
So organisierte Twitter ein weltweites All-Hands-Meeting in Slack
Mit unseren neuesten Webinare etwas lernen (Nur auf Englisch verfügbar)
Bleibe durch geteilte Channels mit externen Partnern in Verbindung
Umgang mit den neuen Remote-Work-Gegebenheiten mithilfe von Slack
Einführung von Slack bei Remote-Work
Remote-Work – Wie Slack helfen kann.
Globale Teams bleiben durch Slack vernetzt
Ihr möchtet trotz Remote-Work die Zusammenarbeit in eurem Team verbessern? Sieh dir an, wie Slack Unternehmen dabei hilft, flexibel, vernetzt und fokussiert zu bleiben.
„Die Tatsache, dass Slack existiert und so ein unverzichtbares Tool ist, hat uns wirklich bei der Skalierung geholfen und dabei trotz Remote-Standorten und Remote-Teams das Gefühl der Verbundenheit gewahrt.”