Prepare sua equipe para o sucesso remoto
A plataforma segura do Slack conecta equipes, assim elas podem manter a produtividade em qualquer lugar.
Mantenha a produtividade em uma nova realidade
Os canais reúnem todas as pessoas em um só lugar para compartilhar informações, tomar decisões e realizar negócios. Crie canais para anúncios da empresa, solicitações urgentes, comunicações de departamentos ou qualquer assunto importante para a sua equipe.Veja como os canais funcionam
Trabalhe remotamente com tranquilidade
Não importa se a sua equipe se comunica no Slack por meio de apps, chamadas ou mensagens: suas informações ficam protegidas. Isso graças aos recursos de nível empresarial, como controles avançados de autenticação e retenção personalizável de mensagens, integrados ao Slack, assim você pode gerenciar sua organização em escala.Saiba mais sobre a segurança no Slack
Conecte-se com todos, sem a necessidade do escritório
O Slack foi criado pensando na comunicação, desde discussões sobre projetos a conversas informais, e conta com recursos que ajudam as equipes a controlar o trabalho e manter o contato. Coloque a conversa em dia ou realize reuniões importantes com as chamadas de voz e em vídeo do Slack ou com seu app de videoconferência favorito.Explore as videoconferências no Slack
Recursos para líderes remotos
Insights do Slack sobre o trabalho remoto
Promoção de uma cultura de equipe remota
O manual do gerente para o trabalho remoto
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Como o Twitter realizou uma ação global no Slack
Assista nossos webinars mais recentes e aprenda (Apenas em inglês)
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Navegar pela nova realidade de trabalho remoto com a liderança do Slack
Inicialização do Slack remotamente
Trabalho remoto no Slack: sob demanda
Equipes globais se conectam pelo Slack
Saiba como o Slack ajuda empresas de todos os setores a se manter flexíveis, conectadas e concentradas nos negócios.
“O Slack existe e é uma ferramenta essencial, ele realmente nos ajuda no dimensionamento e ainda nos faz sentir conectados uns aos outros em equipes e escritórios remotos.“