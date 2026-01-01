Fotos de vários funcionários cercados por balão indicando a colaboração no Slack
Gerenciamento remoto

Prepare sua equipe para o sucesso remoto

A plataforma segura do Slack conecta equipes, assim elas podem manter a produtividade em qualquer lugar.

Confira nossos recursos de trabalho remoto:

Mantenha a produtividade em uma nova realidade

Os canais reúnem todas as pessoas em um só lugar para compartilhar informações, tomar decisões e realizar negócios. Crie canais para anúncios da empresa, solicitações urgentes, comunicações de departamentos ou qualquer assunto importante para a sua equipe.

Veja como os canais funcionam

Trabalhe remotamente com tranquilidade

Não importa se a sua equipe se comunica no Slack por meio de apps, chamadas ou mensagens: suas informações ficam protegidas. Isso graças aos recursos de nível empresarial, como controles avançados de autenticação e retenção personalizável de mensagens, integrados ao Slack, assim você pode gerenciar sua organização em escala.

Saiba mais sobre a segurança no Slack

Conecte-se com todos, sem a necessidade do escritório

O Slack foi criado pensando na comunicação, desde discussões sobre projetos a conversas informais, e conta com recursos que ajudam as equipes a controlar o trabalho e manter o contato. Coloque a conversa em dia ou realize reuniões importantes com as chamadas de voz e em vídeo do Slack ou com seu app de videoconferência favorito.

Explore as videoconferências no Slack

Recursos para líderes remotos

Insights do Slack sobre o trabalho remoto

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Promoção de uma cultura de equipe remota

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O manual do gerente para o trabalho remoto

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Líderes do Slack sobre agilidade organizacional

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Como o Twitter realizou uma ação global no Slack

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Assista nossos webinars mais recentes e aprenda (Apenas em inglês)

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Navegar pela nova realidade de trabalho remoto com a liderança do Slack

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Trabalho remoto no Slack: sob demanda

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Equipes globais se conectam pelo Slack

Saiba como o Slack ajuda empresas de todos os setores a se manter flexíveis, conectadas e concentradas nos negócios.

Ver todas as histórias de clientes

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“O Slack existe e é uma ferramenta essencial, ele realmente nos ajuda no dimensionamento e ainda nos faz sentir conectados uns aos outros em equipes e escritórios remotos.“

Lisa MadokoroEspecialista em Cultura
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“Nós levávamos dois dias para resolver um caso. Com o bot Quincy no Slack, ficamos 36% mais rápidos. Em termos anuais, poupamos 9 mil horas dos nossos agentes.”

Omer KhanEx-chefe digital de atendimento ao cliente
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