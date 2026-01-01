Configura il tuo team per lavorare con efficienza in remoto
La piattaforma sicura di Slack connette i team, in modo che possano rimanere produttivi ovunque.
Mantieni la produttività in una nuova realtà
I canali consentono a tutti di condividere informazioni, prendere decisioni e svolgere le attività aziendali da un’unica posizione. Crea canali per annunci aziendali, richieste urgenti, comunicazioni di reparto o qualsiasi altro argomento importante per il team.Scopri come funzionano i canali
Lavora in remoto in tutta tranquillità
Il team può comunicare in Slack tramite app, chiamate o messaggi: le tue informazioni sono sempre protette. In Slack sono infatti integrate funzioni di livello enterprise, ad esempio i controlli di autenticazione avanzati e la conservazione dei messaggi personalizzabile, che consentono di gestire l’organizzazione su larga scala.Scopri di più sulla sicurezza in Slack
Connettiti con chiunque senza necessità di restare in ufficio
Slack si basa sulla comunicazione, dalle discussioni sul progetto alle conversazioni casuali, con funzioni che consentono ai team di rimanere a stretto contatto con il proprio lavoro e i colleghi. Incontra le persone faccia a faccia oppure organizza riunioni importanti con chiamate vocali e videochiamate in Slack o con la tua app di videoconferenza preferita.Esplora le funzioni di videoconferenza in Slack
Risorse per leader in remoto
Approfondimenti di Slack sul lavoro in remoto
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Manuale del manager per il lavoro remoto
Opinioni dei dirigenti di Slack sull’agilità dell’organizzazione
Twitter ha ospitato una riunione aziendale globale in Slack
Guarda e impara con i nostri webinar più recenti (solo in inglese)
Rimani in contatto con i partner esterni tramite canali condivisi
Alla scoperta della nuova realtà di lavoro in remoto con i dirigenti di Slack
Avvio di Slack in remoto
Lavorare in remoto con Slack: on-demand
Team globali sempre connessi con Slack
Scopri in che modo Slack consente ad aziende di ogni settore di rimanere flessibili, connesse e focalizzate sulle proprie attività produttive.
“Il fatto che Slack esista e sia uno strumento così essenziale ci ha davvero aiutato in termini di scalabilità, mantenendoci connessi tra i vari uffici e con i team remoti”.