Foto in primo piano di persone circondate dal fumetto che indica la collaborazione in Slack
Gestione in remoto

Configura il tuo team per lavorare con efficienza in remoto

La piattaforma sicura di Slack connette i team, in modo che possano rimanere produttivi ovunque.

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Mantieni la produttività in una nuova realtà

I canali consentono a tutti di condividere informazioni, prendere decisioni e svolgere le attività aziendali da un’unica posizione. Crea canali per annunci aziendali, richieste urgenti, comunicazioni di reparto o qualsiasi altro argomento importante per il team.

Scopri come funzionano i canali

Lavora in remoto in tutta tranquillità

Il team può comunicare in Slack tramite app, chiamate o messaggi: le tue informazioni sono sempre protette. In Slack sono infatti integrate funzioni di livello enterprise, ad esempio i controlli di autenticazione avanzati e la conservazione dei messaggi personalizzabile, che consentono di gestire l’organizzazione su larga scala.

Scopri di più sulla sicurezza in Slack

Connettiti con chiunque senza necessità di restare in ufficio

Slack si basa sulla comunicazione, dalle discussioni sul progetto alle conversazioni casuali, con funzioni che consentono ai team di rimanere a stretto contatto con il proprio lavoro e i colleghi. Incontra le persone faccia a faccia oppure organizza riunioni importanti con chiamate vocali e videochiamate in Slack o con la tua app di videoconferenza preferita.

Esplora le funzioni di videoconferenza in Slack

Risorse per leader in remoto

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Team globali sempre connessi con Slack

Scopri in che modo Slack consente ad aziende di ogni settore di rimanere flessibili, connesse e focalizzate sulle proprie attività produttive.

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“Il fatto che Slack esista e sia uno strumento così essenziale ci ha davvero aiutato in termini di scalabilità, mantenendoci connessi tra i vari uffici e con i team remoti”.

Lisa MadokoroCulture Specialist
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“Prima erano necessari due giorni per risolvere un caso. Con l’aiuto del bot Quincy in Slack, ora siamo più veloci del 36%. Se facciamo un calcolo annuale, abbiamo risparmiato 9.000 ore dei nostri agenti.”

Omer KhanEx Digital Lead, Successo dei clienti
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