Connettiti con chiunque senza necessità di restare in ufficio

Slack si basa sulla comunicazione, dalle discussioni sul progetto alle conversazioni casuali, con funzioni che consentono ai team di rimanere a stretto contatto con il proprio lavoro e i colleghi. Incontra le persone faccia a faccia oppure organizza riunioni importanti con chiamate vocali e videochiamate in Slack o con la tua app di videoconferenza preferita.