远程管理
让你的团队开启远程工作，走向成功
Slack 的安全平台可以关联多个团队，团队成员无论身在何处，都能保持工作效率。
检查远程工作资源：
在新的现实条件下保持工作效率
频道将所有人汇集于一个平台，以共享信息、制定决策并开展业务。为公司公告、紧急请求、部门通讯或团队的任何重要主题创建频道。了解频道如何运作
安心无忧地开启远程工作
不管你的团队在 Slack 中的交流是通过应用、通话还是消息，你的信息都将始终受到保护。这是因为 Slack 内置了企业级功能，例如高级身份验证控件和可自定义的消息留存功能，因此你可以实现大规模的组织管理。了解有关 Slack 安全方案的更多信息
无需办公室而与所有人互联
Slack 建立在交流的基础上——从项目讨论到随意的交谈——其功能是帮助团队保持紧密的工作联系和密切的人际互动。利用 Slack 语音和视频通话或你最喜欢的视频会议应用，抓紧参与面对面的交流或召开重要会议。在 Slack 上召开视频会议
远程领导资源
Slack 对远程工作的洞察
观看并学习我们最新的网络会议 （仅英文）
全球团队与 Slack 保持联系
了解 Slack 如何帮助每个行业的公司保持灵活性、保持联系并专注于照常营业。