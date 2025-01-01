无需办公室而与所有人互联

Slack 建立在交流的基础上——从项目讨论到随意的交谈——其功能是帮助团队保持紧密的工作联系和密切的人际互动。利用 Slack 语音和视频通话或你最喜欢的视频会议应用，抓紧参与面对面的交流或召开重要会议。