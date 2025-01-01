各类员工的大头照，他们头顶被对话泡泡包围，表明其正在 Slack 中开展协作
远程管理

让你的团队开启远程工作，走向成功

Slack 的安全平台可以关联多个团队，团队成员无论身在何处，都能保持工作效率。

检查远程工作资源：

在新的现实条件下保持工作效率

频道将所有人汇集于一个平台，以共享信息、制定决策并开展业务。为公司公告、紧急请求、部门通讯或团队的任何重要主题创建频道。

了解频道如何运作

安心无忧地开启远程工作

不管你的团队在 Slack 中的交流是通过应用、通话还是消息，你的信息都将始终受到保护。这是因为 Slack 内置了企业级功能，例如高级身份验证控件和可自定义的消息留存功能，因此你可以实现大规模的组织管理。

了解有关 Slack 安全方案的更多信息

无需办公室而与所有人互联

Slack 建立在交流的基础上——从项目讨论到随意的交谈——其功能是帮助团队保持紧密的工作联系和密切的人际互动。利用 Slack 语音和视频通话或你最喜欢的视频会议应用，抓紧参与面对面的交流或召开重要会议。

在 Slack 上召开视频会议

远程领导资源

Slack 对远程工作的洞察

博客

培养远程团队文化

博客

管理人员的远程工作手册

博客

Slack 的组织敏捷性领导者

博客

Twitter 如何在 Slack 中成功举办一场全球性的全体大会

博客

观看并学习我们最新的网络会议 （仅英文）

网络会议

通过共享频道与外部合作伙伴保持联系

网络会议

在 Slack 领导团队的领导下，在新的远程工作环境中扬帆起航

网络会议

启动 Slack 远程工作

网络会议

在 Slack 中远程工作：即期

网络会议

全球团队与 Slack 保持联系

了解 Slack 如何帮助每个行业的公司保持灵活性、保持联系并专注于照常营业。

查看所有客户故事

Slack-Customer-Shopify-hero

“作为一款非常重要的工具，Slack 的存在确实有助于我们在远程办公室和远程团队之间进行扩展并保持相互联系。”

文化专家Lisa Madokoro
阅读故事
intuit-quickbooks- hero

“It 我们过去往往需要两天时间来解决一个个案。在 Slack 中使用 Quincy 机器人后，我们将速度提高了 36%。如果按年计算，我们为客服代表约了 9,000 个小时。”

前客户成功数字主管Omer Khan
阅读故事
