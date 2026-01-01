オフィスなしで誰とでもつながる

Slack は、プロジェクトの話し合いから何気ない会話まで、コミュニケーションを中心に構築されており、チームで仕事に取りかかりやすくしたり、お互いの連携を維持したりするための機能が備わっています。Slack の音声通話やビデオ通話、またはお好きなビデオ会議アプリを使用して顔を合わせる時間を設けたり、重要な会議を行ったりすることができます。