リモートで管理

リモートで成功するためにチームを準備

Slack の安全なプラットフォームでは、チームを連携させて、どこにいても生産性を維持できます。

リモートワークに役立つリソース

新しいやり方で生産性を維持

チャンネルでは、全員を 1 つの場所に集めて情報を共有したり、意思決定を行ったり、仕事を進めたりできます。社内アナウンス、緊急の依頼、部門内のコミュニケーション、チームにとって重要な任意のトピックに関するチャンネルを作成しましょう。

チャンネルの仕組みを見る

安心してリモートで仕事をする

Slack では、チームがアプリ、通話、メッセージのどれでコミュニケーションを取っても、情報は保護されます。Slack には高度な認証制御機能、カスタマイズ可能なメッセージの保存機能など、エンタープライズ級の機能が組み込まれているため、組織を大規模に管理できます。

Slack のセキュリティに詳しく知る

オフィスなしで誰とでもつながる

Slack は、プロジェクトの話し合いから何気ない会話まで、コミュニケーションを中心に構築されており、チームで仕事に取りかかりやすくしたり、お互いの連携を維持したりするための機能が備わっています。Slack の音声通話やビデオ通話、またはお好きなビデオ会議アプリを使用して顔を合わせる時間を設けたり、重要な会議を行ったりすることができます。

Slack でのビデオ会議について詳しく見る

リモートリーダーのリソース

リモートワークに関する Slack のインサイト

ブログ

リモートチームの文化を育む

ブログ

マネージャーのためのリモートワークマニュアル

ブログ

組織のアジリティに関する Slack のリーダー

ブログ

Twitter では Slack でグローバルな全社会議をどのように開催したのか

最新のウェビナーを見て学ぶ (英語のみ)

ウェビナー

共有チャンネルで外部のパートナーと接続を続ける

ウェビナー

Slack 経営陣が新しいリモートワークの状況をご紹介

ウェビナー

リモートで Slack を起動

ウェビナー

Slack でのリモートワーク : オンデマンド

Slack でグローバルなチームもしっかりつながる

Slack でメンバーが常につながり、柔軟に業務に取り組む企業の事例をさまざまな業界からご紹介。

すべてのユーザー事例を表示

Slack-Customer-Shopify-hero

「実際、Slack はなくてはならないツールです。規模の拡張が簡単にできるうえ、遠くのオフィスメンバーやチームともつながっていられるからです」

Culture SpecialistLisa Madokoro 氏
事例を見る
intuit-quickbooks- hero

「以前はケースの解決に 2 日かかっていましたが、Slack で Quincy ボットを使ったおかげで、その時間が 36% 減少しました。年間で計算すると、担当者が節約した時間は 9,000 時間にもなります」

Customer Success、元 Digital LeadOmer Khan 氏
事例を見る
  • Docomo
  • Askul
  • Recruit
  • Kakuichi
  • Mercari
  • NewsPicks
  • dip

新しい働き方へシフトしましょう

