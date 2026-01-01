원격으로 관리
성공적인 원격 작업을 위한 팀 설정
Slack의 안전한 플랫폼을 사용하여 팀과 연계하므로 어디서든 생산성을 유지할 수 있습니다.
Slack 원격 업무 리소스 확인:
새로운 현실에서 생산성 유지
채널은 모든 사람들을 한 자리로 모아 정보를 공유하고, 결정을 내리며, 비즈니스를 수행할 수 있도록 합니다. 회사 공지, 긴급 요청, 부서 커뮤니케이션 또는 팀과 관련된 주제를 다루기 위해 채널을 생성합니다.채널 작동 방식 확인
안심하고 원격 작업 수행
팀이 앱이나 통화, 메시지를 통해 Slack에서 커뮤니케이션할 때 고객님의 정보가 보호됩니다. 이는 고급 인증 제어 및 사용자 지정 가능 메시지 보존과 같은 기업 수준의 기능이 Slack에 내장되어 있어 가능하며, 이러한 기능을 통해 규모에 맞게 조직을 관리할 수 있습니다.Slack의 보안에 대해 자세히 알아보기
사무실 없이도 모든 사람들과 연결 가능
Slack은 프로젝트 토론부터 일상적인 대화에 이르기까지 팀이 업무는 물론 팀원들과 보다 밀접하게 교류하며 의견을 주고받을 수 있도록 돕는 기능으로 커뮤니케이션 환경을 구축합니다. 대면하는 시간을 확보하거나 Slack 음성 및 화상 통화 또는 자주 사용하는 화상 회의 앱으로 중요한 회의를 진행합니다.Slack에서 비디오 컨퍼런스 살펴보기
원격 리더를 위한 리소스
원격 업무에 대한 Slack 통찰력
최신 웨비나로 시청 및 학습 (영어로만 제공됨)
공유 채널을 통한 외부 파트너와 연결 유지
Slack 리더십으로 새로운 원격 작업 현실 탐색
원격 작업 도중 Slack 실행
Slack으로 원격 근무하기: 온디맨드
전 세계 팀을 Slack과 연결
모든 업계의 회사가 평소처럼 유연함과 연결성을 유지하고 비즈니스에 집중할 수 있게끔 Slack이 어떻게 지원하는지 알아보세요.