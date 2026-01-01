사무실 없이도 모든 사람들과 연결 가능

Slack은 프로젝트 토론부터 일상적인 대화에 이르기까지 팀이 업무는 물론 팀원들과 보다 밀접하게 교류하며 의견을 주고받을 수 있도록 돕는 기능으로 커뮤니케이션 환경을 구축합니다. 대면하는 시간을 확보하거나 Slack 음성 및 화상 통화 또는 자주 사용하는 화상 회의 앱으로 중요한 회의를 진행합니다.