다양한 작업자의 얼굴 사진에 Slack에서 협업 중임을 알리는 말풍선이 표시됨
원격으로 관리

성공적인 원격 작업을 위한 팀 설정

Slack의 안전한 플랫폼을 사용하여 팀과 연계하므로 어디서든 생산성을 유지할 수 있습니다.

Slack 원격 업무 리소스 확인:

새로운 현실에서 생산성 유지

채널은 모든 사람들을 한 자리로 모아 정보를 공유하고, 결정을 내리며, 비즈니스를 수행할 수 있도록 합니다. 회사 공지, 긴급 요청, 부서 커뮤니케이션 또는 팀과 관련된 주제를 다루기 위해 채널을 생성합니다.

채널 작동 방식 확인

안심하고 원격 작업 수행

팀이 앱이나 통화, 메시지를 통해 Slack에서 커뮤니케이션할 때 고객님의 정보가 보호됩니다. 이는 고급 인증 제어 및 사용자 지정 가능 메시지 보존과 같은 기업 수준의 기능이 Slack에 내장되어 있어 가능하며, 이러한 기능을 통해 규모에 맞게 조직을 관리할 수 있습니다.

Slack의 보안에 대해 자세히 알아보기

사무실 없이도 모든 사람들과 연결 가능

Slack은 프로젝트 토론부터 일상적인 대화에 이르기까지 팀이 업무는 물론 팀원들과 보다 밀접하게 교류하며 의견을 주고받을 수 있도록 돕는 기능으로 커뮤니케이션 환경을 구축합니다. 대면하는 시간을 확보하거나 Slack 음성 및 화상 통화 또는 자주 사용하는 화상 회의 앱으로 중요한 회의를 진행합니다.

Slack에서 비디오 컨퍼런스 살펴보기

원격 리더를 위한 리소스

원격 업무에 대한 Slack 통찰력

블로그

최신 웨비나로 시청 및 학습 (영어로만 제공됨)

웨비나

전 세계 팀을 Slack과 연결

모든 업계의 회사가 평소처럼 유연함과 연결성을 유지하고 비즈니스에 집중할 수 있게끔 Slack이 어떻게 지원하는지 알아보세요.

모든 고객 사례 살펴보기

Slack-Customer-Shopify-hero

“Slack이 필수적인 도구라는 점은 분명합니다. Slack을 통해 조직을 크게 확장할 수 있었으며, 멀리 떨어져 근무하는 사무실과 팀이 서로 연결되어 있다고 느끼게 되었습니다.”

문화 전문가Lisa Madokoro
스토리 읽기
intuit-quickbooks- hero

“기존에는 케이스 하나를 해결하는 데 이틀이 걸렸었습니다. Slack 내의 Quincy 봇 덕분에 이제는 속도가 36% 빨라졌습니다. 연간으로 계산하면 고객 담당자의 시간을 9,000시간 절감한 셈이죠.”

전 고객 성공 디지털 책임자Omer Khan
스토리 읽기
  • Airbnb
  • Target
  • Uber
  • One Medical
  • News Corp
  • US Department of Veteran Affair
  • Intuit
  • SONOS

혁신적인 업무 방식을 만나 보세요

